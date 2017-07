Седьмой сезон «Игры престолов» начался. И что, ждать его выхода целиком, чтобы обсудить? Не наш метод! Делимся впечатлениями уже сейчас.

Александр Гагинский

замглаввред

Первый эпизод — одновременно предсказуемый и логичный. Всё развивается так, как ожидалось и как должно быть. Некоторые сцены вышли эмоциональными (возвращение Дени в родной замок, похороны крестьян), но в остальном это просто разговоры, где герои напоминают нам расстановку сил. Джон и Санса конкурируют, Серсея и Джейме выясняют отношения, ходоки идут. Эурон закономерно выбрал сторону, а Король Френдзоны лечится именно там, где надо.

Сюрпризы преподнесла только линия Арьи. «Красный пир», как уместно будет окрестить стартовую сцену, напомнил, чем знаменита «Игра престолов», — нет, не только дамскими прелестями и драконами, но и тем, что люди в ней внезапно смертны. Но эта сцена вызвала вопросы о возможностях магии Безликих. Арья поменяла не только лицо, но и тело, — значит, она способна превратиться в кого угодно? Тогда почему бы не в громилу размеров Горы?

Однако самая запоминающаяся сцена — обед у костра с поющими солдатами. Неожиданно тёплый и позитивный момент в мрачном сериале показал, что моральная относительность «Игры престолов» может работать не только в смысле «все сволочи, даже герои», но и в смысле «на той стороне — тоже люди, и, возможно, неплохие».

Главная же интрига — книги в запретной части библиотеки. Причём не те, которые Сэм прочёл, а те, которые увидел через дверь. На открытом развороте была видна астрономическая схема чего-то вроде солнечного затмения. Может, мейстеры знают, по какой орбите вращается их планета и почему сезоны тут каждый раз новой длины?

Павел Ильин

автор

«Престолы» были вторыми в моём списке ожидания на 2017 год. Триумфальное возвращение Orange is New Black им переплюнуть вряд ли удастся, хотя после первой серии я остался очень довольным. Многого от Джереми Подесвы и не требовалось: покажи всех чуть-чуть, наметь цели героям, начни сводить их вместе.

Вроде и сражений нам не показывали, но видно: бюджет сериала обгоняет иные полнометражки. Сравните Драконий камень из второго и седьмого сезона — две стенки против величественной крепости.

Все восхищаются милашкой Дейенерис, которой досталась немая сцена на пять минут, а я тоскую по Станнису. Семи королевствам не хватает железной руки. Хотя стоп. Как раз железная-то рука и появится. Эпизод с Эуроном и Серсеей — это весь сериал в миниатюре: тронный зал, колкости и упрёки, царственное молчание и обещания. Здесь сериал держит планку.

Лучше всех, как подметил Александр, получилась линия Арьи. Необязательная и неожиданно добрая беседа с солдатами Ланнистеров — лучший момент серии. Наконец-то в сериале появилась моя любимая песня оригинала, For the Hands of Gold.

Большинство поворотов сюжета я узнал из слитых в интернет сценариев, но что меня интригует до сих пор, так это пара Джон-Санса. С последней станется и предать брата, причём по-крупному. Также жду с нетерпением возвращения Джендри: надо же за кого-то болеть после смерти Чугунного короля.



Дмитрий Злотницкий

автор

Стартовая серия седьмого сезона в первые же несколько минут исчерпала свой лимит мощных сцен. Остальные пятьдесят минут экранного времени не балуют откровениями. Большая часть серии посвящена просто тому, чтобы напомнить нам расположение фигур на шахматной доске Вестероса и дать представление об их дальнейших планах.

Александра Давыдова

автор

Особого экшена ждать от первой серии не следовало: перед тем, как начать сражение, пешки следует расставить по игровому столу. Главный герой тут, похоже, карта Вестероса, которую рисуют на полу в Королевской гавани. Она пригодится, чтобы можно было прогуливаться по Семи Королевствам со словами «враги на юге, враги на севере…» Враги везде!

Однако несколько моментов кажутся чуть более «живыми», чем механическое расставление фигур на доске. Арья продолжает демонстрировать, что недаром съездила за море (зачем убивать мечом, если есть много других прекрасных способов?). Эурон Грейджой отлично шутит (даже удивительно, что за такие шутки он сразу же не лишился головы). А Сэм Тарли угарно проводит время в Староместе (пожалуй, по ритму и настроению сцены с ним — лучшее, что было в этой серии).

Александр Стрепетилов

редактор новостей

Первая серия традиционно сыграла роль экспозиции для всего сезона. Зрителям напомнили об основных сюжетных линиях и конфликтах в шоу: вот Белые ходоки (пафосно идут в камеру), вот Серсея (окончательно сходит с ума), вот Дейенерис (приплыла в Вестерос), вот Джон Сноу (всё ещё ничего не знает).

Но некоторым сценам всё же удалось выйти за рамки дежурного введения: это забавные кадры рутины Сэма в Староместе, от которых повеяло Райтом и Ричи, и погребение мёртвых в линии Пса, в котором пробуждаются добрые чувства. Судя по тому, что теперь герою хочется сопереживать, его скоро жестоко убьют.

Алексей Ионов

автор

Первые серии новых сезонов «Игры престолов», как правило, играют роль затянувшихся на добрый час экспозиций. Зрителю напоминают, кто из героев на каких позициях закончил предыдущий сезон, а особых событий не происходит. «Драконий камень» не стал исключением, однако создатели серии заслуживают нескольких добрых слов за хорошую драматургию.

Зрителей поджидает несколько сильных и хорошо поставленных сцен: здесь и будни Сэма в Староместе (хотя конкретно этот эпизод следовало бы чутка сократить), и Золотой пир в Близнецах, и прощение Амберов и Карстарков, и возвращение Дейенерис домой, и сватовство Эурона, и сцены с Псом, и, конечно же, потрясающая сцена, где Арья Старк встречается с ланнистеровскими солдатами. Мы так часто ждем от «Игры престолов» жести и грязи, что подобная демонстрация хороших качеств персонажей выглядит как нечто из совсем другой оперы.

P.S. Эурон Грейджой за одну серию изрядно поднял свои шансы на звание лучшего плохиша сезона, освободившееся после безвременной кончины старины Рамси.

А вот мнения наших читателей: Владимир Романов После просмотра первой серии сначала были неоднозначные ощущения. Нам вроде ничего особого и не показали — так, покрошили информацией, наметили основные сюжетные линии, дали поностальгировать по любимым персонажам. Но потом я посмотрел серию еще раз и понял, что на самом деле нам показали очень много. К удивлению, больше всего понравились второстепенные линии. Очень впечатлили обрывки, в которых показывали армию Короля Ночи. «Искупление» Пса тоже подкупает, но надеюсь, что на этом не будут зацикливаться весь сезон. Несколько секунд, в которых показали руку короля френдзоны, впечатлили больше показного драматизма в отношениях Джона-Сансы . Но самым интересным для меня в первой серии стала линия Арьи Старк. Павел Беспаленко Да, эпизод не блещет битвами, есть несколько вопросов к сценаристам. Но ни в коем случае не считаю его скучным. Дж. Подесва не лучший из режиссеров сериала, но эпизод снят вполне достойно. Массовые убийства и повороты сюжета скомпенсированы безумно красивыми локациями. Драконий Камень, Старомест, Винтерфелл — всё это очень радует глаз, особенно книжникам. Добавьте к этому несколько новых тем от гениального Рамина Джавади, достойное камео Эда Ширана (я не фанат певца, но оригинал его исполнения книжной песни я бы послушал еще), а также грамотно поставленные отсылки к предыдущим сезонам, и получится один из лучших стартов сезона. Лично для меня этот эпизод на 3 месте, после (само собой) пилотного эпизода и старта 4 сезона. Michael Garey Очень интересная серия с точки зрения расстановки сил. Было показано кто и где начнёт путь в этом сезоне. Были упомянуты большинство значимых героев и в голове все уложилось и становится интересней смотреть когда понимаешь что к чему. Очень драматичное представление положения дел у львов и еще более драматичное у северян. Ведь теперь у них два фронта. Юг и север. Актеры выглядят еще более привлекательно. Также история с Псом, в которой упоменается его прошлое прегрешение, даёт понять в очередной раз, что это человек не со всем с каменным сердцем. Если уж у такого человека есть совесть, то у всего мира есть надежда. Денис Колгатин Одна из самых слабых серий за последние два сезона. Только сцены с Сандором более- менее мне понравились и в Королевской гавани. 1) полный прогиб под феминисток. Поймите меня правильно, я не против сильных женщин в произведении, но не такой же кромешный ад. «Вооружать десятилетних девочек»- и сидящие лорды не заржали в голос. 2) абсолютный пофигизм на логику. Если раньше сценаристы хотя бы немного пытались мотивировать героев, как-то оправдывать их поступки — теперь же дозорные спокойно впускают чужаков из-за стены при военном положении. Дейенерис вьезжает в пустой замок. Вы только вдумайтесь — важнейшая крепость, контролирующая морские пути в Королевскую гавань абсолютно пуста! Нет даже слуг или оставшихся стариков. Любовница Тарли научилась сносно читать за пару уроков от Ширен. Бред! 3) и конечно же голивудский максимализм — десятилетняя девочка убивает за раз всю семью Фреев. Короче я разочарован. Массам, фанатам Марвел, левакам безусловно понравится. Им неинтересны диалоги, интриги, персонажи- им нужны битвы, драконы и сиськи. Они их будут получать. А я жду «Ветра Зимы». Макс Волоцкий Не понимаю жалоб на отсутствие динамики. Да, авторы не стали бросать нас с места в карьер и показали лишь экспозицию. Обрисовали текущее положение героев и посвятили в их планы на будущие серии. Но это вполне логичный и обоснованный шаг, ведь вместе с очередным сезоном в истории Вестероса начинается совершенно новая глава. Грядет полномасштабное вторжение Ходоков, не говоря уже о том, что в страну возвращается Таргариен. В Семи королевствах такое происходит не каждый день и даже год, что обещает нам крутые повороты в сюжете. Зрителей просто решили подготовить, сняв плавное вступление. Уверен, что дальше накал страстей будет только расти.



А что вы думаете о новом эпизоде? Расскажите в комментариях!

