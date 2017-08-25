В этом году слова «Игра престолов» и «утечки» неразлучны. Сливы спойлеров, сценариев и целых серий преследуют седьмой сезон так упорно, что некоторые подозревают в этом пиар-стратегию HBO. Но если разобраться в истории похожих случаев, то станет ясно, что никакого заговора тут нет. Утечки «Игры престолов» просто неизбежны — и это только начало новой эры, в которой невозможно утаить ни один секрет.

Фактор 1: хайп

Можно сказать, что нынешнее десятилетие — эпоха «Игры престолов». Она стала крупнейшим брендом в поп-культуре — как в 2000-х «Гарри Поттер». Можно не следить за вселенной Marvel и игнорировать новые «Звёздные войны», но отсылки к «Игре престолов», мемы и цитаты из неё будут подстерегать вас на каждом углу. Поэтому против HBO играют не отдельные фанаты и папарацци, а само заложенное в человеческую природу любопытство, помноженное на максимальный уровень шумихи.

Когда публике не терпится узнать, что произойдёт в следующей главе любимой истории, утечки спойлеров неизбежны. Для аналогии можно вспомнить того же «Гарри Поттера»: в 2007 году последняя книга цикла оказалась в Сети за несколько дней до старта продаж, и интернет тут же запестрел откровениями. Десять лет спустя история повторилась, когда ещё до выхода пьесы «Проклятое дитя» критики стали пересказывать её сюжет. Такой же «фальстарт» случился и у Джорджа Мартина, когда появился «Танец с драконами».

Обычно в таких случаях оказывалось, что кто-то из продавцов недоглядел или не дотерпел до старта продаж. Десять лет назад ущерб от сливов был невелик: общественное мнение выступало на стороне авторов, и многим хватало терпения игнорировать утечки. Но сейчас ставки выросли, а информационный шум стал плотнее — и оказалось, что хранить секреты в нынешнем мире почти невозможно. Каналу HBO внезапно пришлось защищаться от спойлеров — а инерция осталась.

За первые пять сезонов вокруг «Игры престолов» сложилась молчаливая договорённость: продюсеры делали вид, что в сюжете есть секреты, а зрители подыгрывали телеканалу и старались не портить впечатление тем, кто не читал книги. Но когда сериал догнал Мартина, HBO резко сменили тактику. Фанаты привыкли, что в перерывах между сезонами им подкидывают закадровые материалы и документальные видео про новых персонажей. Однако съёмки шестого сезона — в котором впервые действительно могли появиться спойлеры — окутали покровом тайны. В первую очередь это было связано с воскрешением Джона Сноу: Кит Харингтон вынужден был притворяться, что больше не участвует в проекте. Поклонников резкая смена тактики обескуражила.

На то, чтобы привыкнуть к новым правилам игры, у HBO и у фанатов ушёл примерно год. Любопытные зрители начали следить за актёрами и делать выводы из их перемещений. Служба безопасности научилась ограждать съёмочные площадки от посторонних глаз — в ответ над декорациями зажужжали дроны. Инсайдеры стали сливать информацию на Reddit и другие анонимные сайты — но поначалу их пересказы будущих серий встречали скептически.

Годом раньше примерно так же развивались события вокруг «Звёздных войн». «Пробуждение Силы» стало первым полем боя по новым правилам: в погоне за спойлерами применялись и дроны, и анонимные форумы с пересказами… Обороняющаяся сторона не отставала: например, сценарий печатали на специальной бумаге, защищённой от ксерокопирования. Марк Хэмилл отмечал, что с таким уровнем паранойи ещё не сталкивался… а ведь он помнит времена, когда строчку «Я твой отец» знали всего три человека! В обоих случаях меры безопасности не помогли: спойлер из V эпизода оказался в прессе задолго до премьеры (впрочем, в 1980-х интернета не было, и статья затерялась), а перед «Пробуждением Силы» при должном упорстве можно было нагуглить почти полное описание сюжета. Правда, отличить правдивые спойлеры от выдумок было непросто.

Итак, папарацци набили руку на «Звёздных войнах», а за время шестого сезона инсайдеры получили необходимый в таких делах кредит доверия. Пересказы оказались точными, поэтому спойлеры к седьмому сезону встречали уже почти без подозрений. Среди фанатов даже прижилось слово «фейкоспойлер», от которого веет горьким сарказмом: все понимали, что речь почти наверняка о настоящих утечках, но для соблюдения приличий неубедительно имитировали скепсис.

По идее, за год служба безопасности канала тоже должна была многому научиться… однако оказалось, что каждый съёмочный день снят со всех возможных ракурсов не только на фото, но и на видео. Уследить за дронами стало просто невозможно — а популярность сериала выросла до такой степени, что любопытство взяло верх над этикой. Изменилось и общественное мнение: теперь утечки со съёмок воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если на спойлеры всё равно можно наткнуться повсюду — зачем себя ограничивать?

Мы тоже об этом писали Сюжет 7 сезона «Игры престолов» слили в интернет И вот что мы узнали. Осторожно, спойлеры… особенно про Джона и Дейенерис!

Фактор 2: масштаб сериала

Слухи и спойлеры — это одно, но в последнее время задолго до премьеры в Сети оказываются и полные версии самих эпизодов. У этого явления тоже долгая история, просто сейчас оно приобрело неслыханный масштаб. Можно вспомнить, как в 2009 году за месяц до премьеры в Сети оказалась черновая версия фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха» с недоделанными спецэффектами. Кстати, виновников утечки не нашли до сих пор. Часто пишут, что некто Гилберто Санчес получил за распространение фильма год тюрьмы, но он не был инсайдером, а просто купил пиратский DVD неизвестного происхождения.

Даже тогда «фальстарты» случались чаще, чем кажется. Для киностудий 2000-е прошли под знаком борьбы со «скринерами». Дело в том, что перед вручением «Оскара» студии рассылали киноакадемикам DVD в надежде заинтересовать их своими фильмами. Эти копии в итоге оказывались в Сети — как правило, уже после премьеры, но задолго до «Оскара» и до официального релиза качественных копий на домашнем видео. Сайт waxy.org ведёт статистику с 2003 года, и, по его данным, скринеры делали почти со всех фильмов.

У студий был весомый повод бороться с такой формой пиратства: как вычислили в 2014 году исследователи из университета Карнеги-Меллон, у фильмов, слитых в Сеть до премьеры, прибыль падает в среднем на 19%. Студии начали ставить на видеоряд «водяные знаки», подключали юристов — но пиратов было не остановить. Борьба увенчалась успехом только в последние годы, когда DVD-качество перестало котироваться. Сейчас HD-видео можно достать массой способов (даже легальных), и теперь от киноакадемиков «утекает» не больше трети «оскаровских» фильмов.

«Игра престолов» тоже столкнулась и справилась с похожей ситуацией: когда кинокритики выложили в Сеть первые четыре серии пятого сезона, присланные для рецензии, им просто перестали высылать видео. Метод сработал — вот только сам этот способ утечек устарел.

Новым слабым звеном оказались телеканалы из других стран. Если во время первых сезонов переводчики получали исходники уже после западной премьеры, то сейчас канал старается устроить показ во всём мире одновременно. Вернуться к старой схеме уже не выйдет без серьёзных убытков. Как результат, одна из серий шестого сезона появилась в Сети раньше времени по вине филиала HBO Nordic, а в этом году двумя сериями подряд «отличились» индусы и испанцы.

Теорию с намеренным сливом в рекламных целях можно исключить хотя бы потому, что виновных сотрудников Star India сейчас судят со всей строгостью и собираются посадить в тюрьму. Да и слишком уж случайны источники утечек. Закономерность говорит о другом: у HBO просто нет возможности контролировать безопасность своих бесчисленных подразделений и подрядчиков. Растёт масштаб сериала, растёт количество задействованных людей — поэтому утечек чисто статистически становится больше.

Фактор 3: новая реальность

Два первых фактора — внутренние: из-за популярности «Игры престолов» у неё стало больше нетерпеливых фанатов и слабых звеньев. Но есть и внешний фактор: меняется сама реальность. Слово «утечка» за последние годы перекочевало из лексикона специалистов по безопасности в повседневный словарь, не в последнюю очередь благодаря WikiLeaks. Судя по американским и европейским выборам 2016 года, выкладывать в открытый доступ переписку и личные данные соперника — это теперь обычный инструмент политической борьбы. Что уж говорить про бизнес! По статистике компании Infowatch, за последние два года крупных утечек («крупная» — это десятки миллионов записей!) стало в шесть раз больше. В 2016 году в Сети оказалось три миллиарда записей из баз с личными данными!

Всерьёз Голливуд столкнулся с новым типом угроз в 2014 году, когда на WikiLeaks оказалось множество документов студии Sony. В переписке обнаружилась масса подробностей, ударивших по бизнесу кинокомпании и её репутации (в особенности о проблемах с «Охотниками за привидениями»). История утечки достойна шпионского триллера: по версии следствия, за взломом стояло северокорейское правительство. Властям КНДР не понравились планы студии выпустить комедию «Интервью», по сюжету которой герои готовят покушение на Ким Чен Ына, и они попытались сорвать премьеру или хотя бы нанести компании как можно больше ущерба. Скорее всего, корейцы были только заказчиками, а собственно взлом производила какая-то из хакерских группировок. Компания Symantec замечает, что у аполитичного вируса WannaCry похожий «почерк».

Атака удалась: на расследование и устранение последствий Sony потратила 40 миллионов долларов. Для остального Голливуда инцидент стал настоящим шоком, и кинокомпании срочно ринулись организовывать кибербезопасность. Стало ясно, что в современном кинопроизводстве есть ряд слабых звеньев, которые невозможно полностью обезопасить. Во-первых, подразделения обмениваются файлами через облачные сервисы. Во-вторых, любая крупная студия работает с сотнями подрядчиков. Когда материал отснят, компании из разных стран начинают одновременно заниматься звуковой дорожкой, цветокоррекцией, спецэффектами… Некоторые из подрядчиков — это небольшие семейные предприятия, на которых сложно обеспечить строгую безопасность.

После утечек с HBO Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заявил, что единственный способ защититься от взломов — это перейти на бумажную переписку. Действительно, глава Sony после утечки стал выпускать рукописные меморандумы, а важные переговоры вести только по телефону. Но изменить производственный процесс уже невозможно. Голливудские блокбастеры настолько масштабны, что только глобализация и аутсорсинг позволяют выпускать фильмы в срок, не снижая качества.

После «Сонигейта» продюсеры стали нанимать экспертов по кибербезопасности и устраивать аудиты студий-подрядчиков. Однако при любых усилиях невозможно добиться стопроцентного результата. Безопасники могут закрыть сотню или тысячу потенциальных «дыр» и усложнить злоумышленникам задачу — но хакерам достаточно одной успешной попытки. Невзирая на все меры, количество атак после утечки Sony выросло на треть. В одном только 2015 году сообщалось о шести тысячах инцидентов!

Затишье перед новым крупным скандалом оказалось недолгим. Весной 2017 года по миру прокатилась эпидемия вируса WannaCry, после которой стало ясно: хакеры вышли на новый уровень. Вымогательством в интернете занимались и раньше, но сейчас у злоумышленников в «заложниках» порой оказываются такие объёмы данных, что всемирные скандалы просто неизбежны.

С новой реальностью Голливуд познакомила атака на студию Larson этой весной. Хакеры под коллективным ником DarkOverlord сканировали сеть в поисках незащищённых версий Windows — и наткнулись на золотую жилу. Larson — небольшая студия постпродакшена — оказалась слабым звеном, которое «прохлопали» безопасники. В руках у «Тёмного повелителя» задолго до премьеры оказалась целая пачка телепередач с разных каналов. Среди них — десять серий нового сезона «Оранжевый — хит сезона» от Netflix.

От Larson хакеры получили 50 тысяч долларов выкупа, но на этом не остановились и стал шантажировать сами телеканалы, угрожая выложить серии в открытый доступ. В ответ Netflix… просто пожали плечами. Они победили пиратство единственным разумным способом: скопировали рецепт Гейба Ньюэлла с его Steam. Легально посмотреть сериалы Netflix в великолепном качестве проще, чем качать с непонятных трекеров, — по крайней мере, для простого американца из целевой аудитории канала. Так что хакера решили проигнорировать. «Оранжевый — хит сезона» появился в Сети раньше времени… а Netflix всё равно получил рекордный рост аудитории.

Вскоре после этого некий хакер пытался шантажировать Disney, угрожая выложить новых «Пиратов Карибского моря». Судя по всему, он просто блефовал, решив сыграть на шумихе вокруг Netflix. Уж если что в этом году и стало хитом сезона — так это утечки!

Ну а поскольку «Игра престолов» — самый популярный сериал современности, HBO впору было рисовать на своём логотипе мишень. Теперь их просто не могли не взломать — о чём мы и узнали 31 июля.

Новая группа хакеров называется «Мистер Смит», и, похоже, у них нет в распоряжении «Игры престолов» — только сценарии, внутренняя переписка и некоторые другие сериалы. Злоумышленники выложили в Сеть эпизод телешоу Curb Your Enthusiasm, премьера которого назначена на октябрь, — но необходимое хакерам-шантажистам внимание прессы из таких малоизвестных (по сравнению с «Игрой престолов») утечек не извлечь. По слухам, HBO, в отличие от Netflix, предлагал хакерам выкуп в 250 тысяч долларов, а те грозились выложить за день до премьеры финал сезона…

Возможно, скачанная база данных дала им доступ к «Игре престолов» — например, они могли подсмотреть пароли индусов или испанцев. А возможно, это блеф. Как показывает практика, в подобных историях разобраться можно, только когда уляжется пыль. В любом случае, до конца сезона осталось совсем чуть-чуть — уже неважно, посмотрим мы финал в воскресенье или в понедельник. Тем более что пересказ сценария все желающие и так уже прочитали.

Что будет дальше?

Сливы и утечки стали реальностью, к которой придётся привыкать. «Игра престолов» приняла удар одной из первых. Наверняка спойлеры будут преследовать её и в последнем сезоне. Но одно дело — читать пересказ сюжета, и совсем другое — видеть события на экране в хорошем качестве.

Что касается индустрии, методов борьбы с утечками не видно. Эксперты по безопасности полагают, что технологии защиты у Голливуда устарели лет на пять-шесть. На примере той же «Игры престолов» видно: «слабых звеньев» слишком много, чтобы перекрыть их все, не парализовав при этом производство. Всегда приходится искать компромисс между безопасностью и удобством. Рисков становится всё больше: уязвимости в базах данных, нерадивые подрядчики, инсайдеры в съёмочной группе, фанаты с дронами…

Пожалуй, лучшая защита от взлома — это «принцип Неуловимого Джо»: не атакуют тех, кто никому не нужен. Но для самого популярного сериала он не подходит. Да и хакеры так хорошо научились «бить по площадям», что скоро никаких «Джо» не останется. Голливуду придётся так же бороться с хакерами, как в 2000-х — с пиратами. И если шантажистов ещё можно вывести на чистую воду, то утаить спойлеры становится всё сложнее.

Ещё немного — и хранить секреты в современном мире станет невозможно. Поэтому остаётся только расслабиться и ждать новых утечек, ещё более громких и масштабных, чем в этом году.

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