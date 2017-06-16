За летом всегда наступает зима. «Игра престолов» подходит к концу: ещё два коротких сезона, и в истории Джона, Тириона и Дейенерис будет поставлена точка. Но бросать столь прибыльную вселенную, ставшую эталоном фэнтези на телевидении, канал HBO не станет и уже готовит проекты спин-оффов. Давайте разберёмся, чего от них ожидать.

HBO заключили с Джорджем Мартином эксклюзивный договор: писатель не может участвовать в проектах других каналов, даже если они работают над экранизацией его книг. Но Джорджу хватит работы и так — уже через два-три года зрителей ждёт новая история из мира «Песни льда и пламени». Впору упрекнуть мэтра: «Ветра зимы» далеки до завершения, а он занимается другими проектами. Но если в итоге выйдет сериал, сравнимый с «Игрой престолов», можно и подождать. А вот шоураннеры «Игры» Бениофф и Уайсс возьмут отпуск и в съёмке спин-оффов участвовать не будут.

В разработке находится пять идей, но Мартин полагает, что реально до зрителя доберётся только какая-то одна. Из пяти сценаристов, работающих над пилотными сериями, известны четверо: Макс Боренштейн («Конг: Остров черепа»), Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Пипец», «Kingsman: Секретная служба»), Карли Рэй («Безумцы», «Оставленные», «Константин») и Брайан Хельгеланд («История о рыцаре», «Робин Гуд»). Пятым, по слухам, станет Брайан Когман, постоянный сценарист «Игры престолов».

Логично ожидать, что сценарии будут напоминать предыдущие работы авторов: Боренштейн придумает что-то зрелищное, Голдман напишет динамичную историю с изрядной долей юмора, Рэй сосредоточится на интригах и экспозиции, а Хельгеланд и Когман выдадут что-то похожее на первые сезоны «Престолов».

К удивлению фанатов, Мартин лично отмёл две самые очевидные догадки. Как ни печально, сериал про восстание Роберта Баратеона мы не увидим. Писатель объясняет это тем, что история восстания и так полностью рассказана в самой саге. Он же хочет увидеть на экране нечто новое. Второй по популярности вариант, повести о Дунке и Эгге, по словам Мартина, экранизировать рано: сначала он хочет закончить цикл, подведя героев к овеянной тайной трагедии Летнего замка.

После таких заявлений очень трудно угадать, что за сюжеты лягут в основу будущих проектов. Возможно, это будут новые истории, почти не связанные с книгами. Вряд ли планируется сиквел — ведущие актёры потребуют большую прибавку. Значит, нам предстоит погружение в богатое прошлое и легенды Вестероса и Эссоса. Какие именно — давайте попробуем предположить. Помогут в этом многотомная сага с повестями, интервью Мартина, посты в его блоге и, конечно, увесистый томик «Мира «Песни льда и пламени».

Чёрные и зелёные

История Семи королевств по проработанности уступает разве что «Сильмариллиону» Толкина. Устные предания охватывают три тысячелетия, в хрониках же отражена лишь история последних пятисот лет. И что ни страница летописи — то война или мор, стихийное бедствие или нашествие из-за моря. Старки воюют с Арренами за бесплодные скалы, Дюррандоны с Хоарами — за Речные земли, Ланнистеры и Гарденеры переносят границу туда-сюда… Но вряд ли эти мелкие междоусобицы лягут в основу сценария. Сталкивать лбами — так сразу драконьих всадников.

Раз восстание Роберта мы не увидим, самый очевидный вариант — Танец драконов. Эта трёхлетняя гражданская война, расколовшая королевский дом Таргариенов на «чёрных» и «зелёных» (по цветам платьев двух королев), разгорелась после смерти короля Визериса. У него долго не было наследника мужского пола, и он готовил к правлению дочь Рейениру. Даже когда молодая жена подарила ему принца Эйегона, он не переписал завещание. Валирийские традиции позволяли передать трон женщине, но большинство лордов Вестероса настояло на регентстве вдовы с малолетним сыном. Однако у Рейниры нашлись козыри — поддержка великого флотоводца Корлиса Велариона и преимущество в драконах.

Хроника войны полна предательств и неожиданных на их фоне самоотверженных поступков. Герои получают минуту славы — чтобы вскоре бесславно погибнуть. Мартин верен себе — персонажи мрут самыми разными способами: падают с драконьей спины, сходят с ума после смерти детей, ранятся об Железный трон, сгорают в пламени и травятся собственным ядом, лишь бы прихватить на тот свет врага. Как и Война роз в Англии, Танец драконов кончился кровавой ничьей. Три года конфликта обрубили большинство ветвей на династическом древе и почти истребили драконов.

За экранизацию Танца драконов говорит любовь Мартина к этой истории. Он посвятил её героям сразу две повести и значительный фрагмент «Мира» и готовится раскрыть её подробнее в книге «Пламя и кровь». Зрелищные битвы драконов потребуют серьёзных спецэффектов — логично отдать такой сценарий Максу Боренштейну.

На дне и вокруг

«Игра престолов» познакомила нас в основном со знатью Вестероса: королями, лордами и леди. Как минимум — мейстерами, септонами и прочей верхушкой «среднего класса». Героев из простого народа в саге мало — разве что братья Ночного дозора и Братство без знамён. Однако путешествия Арьи, Бриенны, а до них Дунка и Эгга открыли нам быт простых людей, хотя и только фоном. Можно развить эту тему подробнее.

Главным героем лучше сделать персонажа, не склонного сидеть на месте. Идеально подойдёт межевой рыцарь. Титул не всегда приносит землю, и вторым-третьим сыновьям мелких лордов часто приходится искать удачи. Ни гроша в кошельке, только потёртый щит, меч и залатанные доспехи — вот и повод отправиться навстречу приключениям. Герою можно подобрать подходящих спутников: мейстер-недоучка, мелкий преступник, выгнанный из дома бастард.

Атмосфера сериала будет зависеть от выбранной эпохи. Полвека правления короля Джейехериса запомнились достатком и подойдут для лёгкого фэнтези в духе «Зены». А спин-офф о войне со Святым воинством может затмить по мрачности саму «Игру престолов». Местом действия может стать любое королевство, кроме Севера и Дорна: там не так сильны традиции рыцарства, а города слишком далеки друг от друга. Было бы здорово увидеть Западные земли и Простор — эти земли цикл обычно обходил вниманием.

Можно добавить морской романтики и перенести действие на Ступени, где властвует пиратская вольница. Погрузиться в жизнь школяров Цитадели. Показать события саги глазами простых людей — похожий приём HBO использовали в «Риме», выведя на первый план центурионов, на глазах у которых рушились планы Помпея, Цезаря и Брута. С такой работой справятся Хельгеланд и Когман, но последний лучше разбирается в хронологии саги, и ему стоит поручить более сложную идею.

Спорные земли

В мире Мартина всегда найдётся место военной драме. Конфликты в Вестеросе (в историческую эпоху) редко затягивались надолго, поэтому обратим внимание на другой берег Узкого моря. Здесь вечно враждуют вольные города Мир, Лис и Тирош — в Спорных землях между ними бои не прекращаются уже сотни лет. Ведут их не регулярные армии, а отряды наёмников со всего света. Идеальная основа для истории — обещает много приключений и не ограничивает кастинг и географию съёмок.

Вольные города Мартин описывал, вдохновляясь разными эпохами и странами. Валирийское прошлое городов отсылает к Древней Греции. Жители Лиса гордятся унаследованной от валирийцев красотой, которую они превратили в товар — куртизанки Лиса известны во всём мире. Работорговля в этих городах — тоже отсылка к античности, а также к алжирским пиратам Средневековья. Купцы из Тироша с крашеными бородами в погоне за наживой добирались даже до поселений одичалых на Стылом берегу — такие же пройдохи в нашей реальности однажды взяли в плен Сервантеса. В Мире же освоили производство сложной оптики, подзорных труб и арбалетов. Если в мире Мартина и произойдёт техническая революция, то именно там. Развитые ремёсла и постоянная война наёмных армий — очень похоже на раздробленную Италию.

В бесконечных войнах на западе Эссоса участвовали многие знакомые нам герои: Оберин Мартелл, Джорах Мормонт, Даарио Нахарис. В новом сериале можно закрутить сюжет вокруг одного из наёмных отрядов, упомянутого в книгах, или придумать новый. О Гонимых ветром и Воронах-буревестниках мы знаем довольно мало — есть где развернуться фантазии.

Впрочем, есть более подходящий кандидат — Золотые Мечи, прославленная команда изгнанников из Вестероса, основанная примерно за сто лет до начала саги побочной ветвью Таргариенов. Наёмники участвовали во всех войнах западного континента, а к концу «Танца с драконами» вернулись на родину. Золотых Мечей в сериале не показывали, у сценаристов здесь полный карт-бланш. В зависимости от настроя режиссёров мы получим или мясорубку в духе «Спартака», или мрачную картину в стиле «Героев» Джо Аберкромби. Быт и нравы наёмников лучше всего опишут опять же Хельгеланд и Когман.

Вокруг света

Сюжет нового сериала может забросить героев в невиданные дали. О далёких островах и народах за Дотракийским морем мы почти ничего не знаем. Можно не мелочиться и отправить героев в долгое плавание.

Тем более что в мире Мартина есть свой Марко Поло и его последователи: Ломас Путешественник добирался до самого Кварта, бывал в древнем Сарнате и в пещерах Норвоса. Его труд о природных и рукотворных чудесах света стал для мейстеров Цитадели непререкаемым авторитетом. Королеве ройнаров Нимерии тоже пришлось поскитаться: покинув родину после войны с валирийцами, она странствовала по южным морям и пыталась основать колонию в знойном Соториосе — безлюдной «Африке» мира «Песни». Эурон Грейджой, прежде чем стать королём, посетил все города мира, разжился драконьими яйцами и пленил Пиата Прея — бледного колдуна, угрожавшего Дейенерис. Молодой Корлис Веларион до Танца драконов, сколотивший состояние на торговле, — тоже подходящий вариант.

Хочется больше мистики? Снимаем сериал про экспедицию Гериона Ланнистера. Младший брат Тайвина, весельчак и храбрец, пропал в Дымном море за десять лет до начала саги. Герион собирался вернуть фамильный меч Ланнистеров и уплыл в разрушенную катаклизмом Валирию. След его теряется в Волантисе, где половина команды покинула его, узнав о месте назначения.

После закрытия «Чёрных парусов» сериал о морских приключениях точно найдёт фанатов. Необязательно сгущать краски — красивое фэнтези с уклоном в восточную сказку тоже нечасто встречается на телевидении. Если не увлекаться дорогими костюмами и декорациями, шоу может окупиться. Сюжет такой истории не нужно дробить на пять-шесть частей. Необязательно даже создавать три студии для съёмок и возить их по всему миру: в Хорватии с Испанией снимали и Королевскую гавань, и Залив работорговцев. Доверить сценарий лихого приключения лучше проверенному человеку — Джейн Голдман.

Сказка — ложь

В Вестеросе читать и писать умеет едва ли каждый сотый. Память о прошлом сохраняют менестрели и сказители. Древние легенды Рассветной эпохи до сих пор живы, и даже седые мейстеры не знают, сколько в них правды. Из сказок Старой Нэн вышла бы отличная антология — набор историй, не связанных сюжетно. Причём антология ужасов.

Байку про повара из Ночного дозора, накормившего короля пирогами из его собственного сына, знал даже восьмилетний Бран. Другие герои рассказов старухи ещё кровожаднее: Безумец-Топор в пылу ярости убил друзей, Симеон Звездоглазый сражался глефой с огнедышащими псами, браавосский титан оживал и просто так топил корабли… Весёлое было у Старков детство, и зрелищный вышел бы сериал. Но волшебные существа требуют дорогой графики, поэтому если и брать легенду для экранизации, то без великанов и драконов.

Предание об Азоре Ахае подходит куда лучше. Древний герой с пылающим клинком останавливает Иных, Вечной ночи наступает конец. Но какой ценой! Волшебный меч, принёсший победу, пришлось закалить кровью любимой жены. Легенда эта в разных вариациях известна всем народам Вестероса и Эссоса, даже в далёком И-Ти её пересказывают почти без искажений. (Если нужен повод показать в спин-оффе азиатов — это вариант). Драматичная развязка — вот и всё, что мы знаем, так что руки сценаристов свободны. А становление героя и его путь к подвигу можно растянуть на сезон-другой.

Другой подходящий вариант — падение Валирии. За 400 лет до «Игры престолов» в рудниках под вулканами гордый народ разбудил нечто страшное, и буквально за несколько дней великая страна перестала существовать. Огонь и дым можно оставить на финал, а сам сериал посвятить интригам двадцати влиятельных семей. Если хочется связи со старым сериалом, можно ввести в сюжет Таргариенов, тогда ещё незначительных лордов.

Такой сериал стал бы предысторией завоевания Эйегоном Вестероса. На первый взгляд, логичнее рассказать о самом завоевании, но, судя по летописям, оно проходило быстро и скучно: пара вылетов на драконах, письма с угрозами, тайная дипломатия в Цитадели. Никаких сюрпризов. А про Валирию мы почти ничего не знаем, и о ней можно рассказать подробнее. Получится нечто среднее между «Римом», «Помпеями» и не вышедшим ещё «Криптоном». Карли Рэй, без сомнений, справится с таким проектом.

Какой сценарий получит зелёный свет, знают только боссы HBO. Откровений от них не дождёшься — спин-оффы окружает аура секретности. Пять вариантов, предложенных в этой статье, могут вообще не входить в их планы, но увидеть такие сериалы было бы интересно. Со Старками и Ланнистерами мы попрощаемся только через два года, тогда и стоит ждать новостей о следующим шоу. Вот и посмотрим, удалось ли нам угадать хоть один вариант. Тем, кто шестой год ждёт «Ветров зимы», этот срок покажется очень коротким.