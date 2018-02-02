Новые спойлеры по «Игре престолов» просто огонь!

Наша любимая рубрика «спойлеры к „Игре престолов“ возвращается»! На днях в Сети появились новые кадры со съёмочной площадки, на которых можно разглядеть огромный спойлер к событиям восьмого сезона (и один спойлер поменьше).

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к финальному сезону! Если не хотите их знать, то лучше почитайте наш дайджест фильмов февраля

Фанатский портал Watchers on the Wall опубликовал видеозапись со съёмок. У ролика плохое качество, но на нём вполне можно разглядеть, как горит Винтерфелл!

Как мы помним, седьмой сезон завершился нападением Белых Ходоков и ледяного дракона. Рухнул участок Стены, и мертвецы отправились дальше на юг. По всей видимости, следующей их целью будет Винтерфелл. Возможно, пламя обработают на компьютере и добавят синего цвета. Есть и другие предположения — например, Старки, зная об опасности, сами оставили замок и сожгли его, чтобы это не сделали мертвецы.

Если вам мало спойлеров, то обратите внимание на эту фотографию. Только посмотрите, кто появился на съёмочной площадке:

Тормунд — спасибо, что живой!