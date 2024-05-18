Настольные игры мая 2024: во что поиграть?

Отечественные издатели продолжают ударную подготовку к летнему сезону, когда игроки разъезжаются по отпускам, а самые увлечённые собираются на настольные кэмпы. Среди новинок можно найти и вдумчивые дуэли, и дурашливые игры для вечеринок, и красочные семейки, и отраду опытных настольщиков — огромные коробки с миниатюрками, рассчитанные на многочасовые партии.

Госу Икс

Издательство: Hobby World

Количество игроков: 2

Время партии: 20–40 минут

Что за игра? Игроки набирают армии из бессмертных демиургов, героев и фантастических существ: гоблинов, ангелов, зверолюдей, големов — и сталкивают их на поле боя.

Почему стоит играть? Серии карточных дуэлей Gosu уже полтора десятка лет, «Госу Икс» — последняя на сегодня и, как говорят опытные игроки, лучшая итерация игры. Это глубокая, вариативная дуэль, соревнование здесь начинается уже в момент подготовки колод, когда игроки выбирают себе отряды существ, которыми они будут играть. Каждый из отрядов заточен под определённую механику, у каждой карты есть хитрое свойство.

Условий для победы несколько, и игра не сводится к банальному «выведи побольше солдат, стукай посильнее». «Госу Икс» поощряет наигрыш и с каждой партией раскрывается с новой стороны. Это отличный выбор, если вы готовы играть регулярно.

Гармония

Издательство: Crowd Games

Количество игроков: 1–4 (рекомендуют 2–3)

Время партии: 45 минут

Что за игра? Игроки, словно боги, создают ландшафт, размещая на своих планшетах горы, реки, поля и города.

Почему стоит играть? «Гармония» за прошедший месяц стала сарафанным хитом в настольном сообществе: её хвалят в отзывах, она вирусится на игротеках. Во время хода вы берёте один из случайных наборов разноцветных фишек и размещаете на своём планшете.

«Гармония» немного похожа на первый «Азул», но она менее конфликтная: в ней нельзя заставить соперника получить штраф. Это приятная недолгая игра с красочным стильным оформлением, в которую можно играть с детьми и новичками.

В общих чертах

Издательство: GaGa Games

Количество игроков: 3–8

Время партии: 15–30 минут

Что за игра? Патигейм с рисованием на прозрачных карточках.

Почему стоит играть? Это быстрая приятная игра для любителей рисовать. Задача — отгадать как можно больше слов, использовав ограниченное число карточек. Один из игроков становится отгадывающим, а остальные должны сообща нарисовать ему подсказку для загаданного слова.

Хитрость в том, что в свой ход вы можете нарисовать на прозрачной карточке либо две прямые линии, либо одну кривую. И карточки нужно накладывать одну на другую. За сколько попыток ваша команда нарисует «бороду» или «седло» так, чтобы другой человек разгадал ваш минималистичный шедевр?

Ксиа. Тайны дрейфующей системы

Издательство: Лавка Игр

Количество игроков: 3–5 (рекомендуют 3)

Время партии: 3–4 часа

Что за игра? Настольные «Космические рейнджеры»: игроки путешествуют по космосу на звездолётах, исследуют его и сражаются.

Почему стоит играть? «Ксиа» считается главной настольной космической «песочницей» — то есть игрой, где игроки свободны сами выбирать, как им больше нравится идти к победе. Очки здесь приносит почти любая деятельность: можно исследовать мир, открывая новые сектора космоса, можно торговать, перевозя грузы между планетами, можно выполнять миссии, а можно просто грабить и убивать. Вдобавок «Ксиа» прекрасно оформлена: в коробке игроков ждут уже раскрашенные миниатюры кораблей и металлические монеты. Игра генерирует увлекательные и смешные истории: кто-то совершает гиперпрыжок вслепую и сталкивается со звездой, кто-то влетает в сломанный портал и оказывается прямо под носом у пиратского корабля, а кто-то в поисках планеты, пригодной для ремонта, невольно открывает половину галактики.

Что важно знать? В Россию приехал новый тираж «Ксии» вместе с дополнением — «Искры покинутой звезды». Дополнение не только добавляет в игру много нового, но ещё и исправляет некоторые спорные правила базовой игры. Поэтому, если вы решите купить «Ксию», ознакомьтесь с книгой правил «Искр». Учтите, что «Ксиа» представляет классическую «американскую» школу игрового дизайна. Здесь надо постоянно кидать кубики, причём на результат броска практически нельзя повлиять; максимум можно получить переброс, и то в очень редких случаях. Даже дальность движения корабля определяется броском кости. Либо вы примиряетесь с этой особенностью «Ксии» и начинаете получать удовольствие от безумия происходящего — либо это не ваша игра.

Моё число!

Издательство: Эврикус

Количество игроков: 3–6 (рекомендуют 4)

Время партии: 20 минут

Что за игра? Азартная абстрактная игра с числами вроде «Коровы 006».

Почему стоит играть? Это быстрая и простая игра, которая за 20 минут ухитряется столкнуть всех лбами и заставить грызть локти от досады. Вам нужно подгадать, какое число сыграть, чтобы забрать себе карту определённого цвета. Но числа разыгрывают все одновременно, поэтому то и дело раздаются вздохи разочарования, крики радости и угрозы насилия.

«Моё число!» — это хороший филлер, то есть такая настолка, партии в которую вместе с объяснением правил занимают совсем немного времени. В такую можно сыграть, например, в перерыве между другими большими играми. Вряд ли вы станете собирать компанию только ради неё, но свои несколько минут азарта она вам подарит.

Редвуд

Издательство: Стиль жизни

Количество игроков: 1–4 (рекомендуют 2)

Время партии: около часа

Что за игра? Игроки выступают фотожурналистами, снимающими природу.

Почему стоит играть? «Редвуд» привлекает оригинальной механикой. Природа, путешествия, фотографии цветочков и зверюшек — думаете, что сможете расслабиться и погрузиться в умиротворяющую атмосферу? Ага, сейчас-сейчас. Авторы взяли механику линеек-шаблонов, которую традиционно используют в варгеймах, и применили её в «Редвуде».

До начала своего хода вы должны на глазок выбрать пластиковые трафареты. Затем вы прикладываете их к своей фигурке фотографа и определяете, куда переместитесь и что попадёт в кадр. Разумеется, вы будете постоянно промахиваться, а перед объективом как назло будут маячить другие игроки. Природа, покой, дзен, гармония с самим собой и окружающим миром… эй ты, окорок свой из кадра убрал!