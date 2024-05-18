    Настольные игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть?

    18 мая 2024
    Фото аватара
    18.05.2024
    8021
    4 минуты на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Отечественные издатели продолжают ударную подготовку к летнему сезону, когда игроки разъезжаются по отпускам, а самые увлечённые собираются на настольные кэмпы. Среди новинок можно найти и вдумчивые дуэли, и дурашливые игры для вечеринок, и красочные семейки, и отраду опытных настольщиков — огромные коробки с миниатюрками, рассчитанные на многочасовые партии.

    Госу Икс

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 1

    Издательство: Hobby World

    Количество игроков: 2

    Время партии: 20–40 минут

     

    Что за игра? Игроки набирают армии из бессмертных демиургов, героев и фантастических существ: гоблинов, ангелов, зверолюдей, големов — и сталкивают их на поле боя.

    Почему стоит играть? Серии карточных дуэлей Gosu уже полтора десятка лет, «Госу Икс» — последняя на сегодня и, как говорят опытные игроки, лучшая итерация игры. Это глубокая, вариативная дуэль, соревнование здесь начинается уже в момент подготовки колод, когда игроки выбирают себе отряды существ, которыми они будут играть. Каждый из отрядов заточен под определённую механику, у каждой карты есть хитрое свойство.

    Условий для победы несколько, и игра не сводится к банальному «выведи побольше солдат, стукай посильнее». «Госу Икс» поощряет наигрыш и с каждой партией раскрывается с новой стороны. Это отличный выбор, если вы готовы играть регулярно.

    Гармония

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 5

    Издательство: Crowd Games

    Количество игроков: 1–4 (рекомендуют 2–3)

    Время партии: 45 минут

     

    Что за игра? Игроки, словно боги, создают ландшафт, размещая на своих планшетах горы, реки, поля и города.

    Почему стоит играть? «Гармония» за прошедший месяц стала сарафанным хитом в настольном сообществе: её хвалят в отзывах, она вирусится на игротеках. Во время хода вы берёте один из случайных наборов разноцветных фишек и размещаете на своём планшете.

    «Гармония» немного похожа на первый «Азул», но она менее конфликтная: в ней нельзя заставить соперника получить штраф. Это приятная недолгая игра с красочным стильным оформлением, в которую можно играть с детьми и новичками.

    В общих чертах

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть?

    Издательство: GaGa Games

    Количество игроков: 3–8

    Время партии: 15–30 минут

     

    Что за игра? Патигейм с рисованием на прозрачных карточках.

    Почему стоит играть? Это быстрая приятная игра для любителей рисовать. Задача — отгадать как можно больше слов, использовав ограниченное число карточек. Один из игроков становится отгадывающим, а остальные должны сообща нарисовать ему подсказку для загаданного слова.

    Хитрость в том, что в свой ход вы можете нарисовать на прозрачной карточке либо две прямые линии, либо одну кривую. И карточки нужно накладывать одну на другую. За сколько попыток ваша команда нарисует «бороду» или «седло» так, чтобы другой человек разгадал ваш минималистичный шедевр?

    Ксиа. Тайны дрейфующей системы

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 2

    Издательство: Лавка Игр

    Количество игроков: 3–5 (рекомендуют 3)

    Время партии: 3–4 часа

     

    Что за игра? Настольные «Космические рейнджеры»: игроки путешествуют по космосу на звездолётах, исследуют его и сражаются.

    Почему стоит играть? «Ксиа» считается главной настольной космической «песочницей» — то есть игрой, где игроки свободны сами выбирать, как им больше нравится идти к победе. Очки здесь приносит почти любая деятельность: можно исследовать мир, открывая новые сектора космоса, можно торговать, перевозя грузы между планетами, можно выполнять миссии, а можно просто грабить и убивать. Вдобавок «Ксиа» прекрасно оформлена: в коробке игроков ждут уже раскрашенные миниатюры кораблей и металлические монеты. Игра генерирует увлекательные и смешные истории: кто-то совершает гиперпрыжок вслепую и сталкивается со звездой, кто-то влетает в сломанный портал и оказывается прямо под носом у пиратского корабля, а кто-то в поисках планеты, пригодной для ремонта, невольно открывает половину галактики.

    Что важно знать?

    В Россию приехал новый тираж «Ксии» вместе с дополнением — «Искры покинутой звезды». Дополнение не только добавляет в игру много нового, но ещё и исправляет некоторые спорные правила базовой игры. Поэтому, если вы решите купить «Ксию», ознакомьтесь с книгой правил «Искр».

    Учтите, что «Ксиа» представляет классическую «американскую» школу игрового дизайна. Здесь надо постоянно кидать кубики, причём на результат броска практически нельзя повлиять; максимум можно получить переброс, и то в очень редких случаях. Даже дальность движения корабля определяется броском кости. Либо вы примиряетесь с этой особенностью «Ксии» и начинаете получать удовольствие от безумия происходящего — либо это не ваша игра.

    Моё число!

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 3

    Издательство: Эврикус

    Количество игроков: 3–6 (рекомендуют 4)

    Время партии: 20 минут

     

    Что за игра? Азартная абстрактная игра с числами вроде «Коровы 006».

    Почему стоит играть? Это быстрая и простая игра, которая за 20 минут ухитряется столкнуть всех лбами и заставить грызть локти от досады. Вам нужно подгадать, какое число сыграть, чтобы забрать себе карту определённого цвета. Но числа разыгрывают все одновременно, поэтому то и дело раздаются вздохи разочарования, крики радости и угрозы насилия.

    «Моё число!» — это хороший филлер, то есть такая настолка, партии в которую вместе с объяснением правил занимают совсем немного времени. В такую можно сыграть, например, в перерыве между другими большими играми. Вряд ли вы станете собирать компанию только ради неё, но свои несколько минут азарта она вам подарит.

    Редвуд

    Настольные игры мая 2024: во что поиграть? 4

    Издательство: Стиль жизни

    Количество игроков: 1–4 (рекомендуют 2)

    Время партии: около часа

     

    Что за игра? Игроки выступают фотожурналистами, снимающими природу.

    Почему стоит играть? «Редвуд» привлекает оригинальной механикой. Природа, путешествия, фотографии цветочков и зверюшек — думаете, что сможете расслабиться и погрузиться в умиротворяющую атмосферу? Ага, сейчас-сейчас. Авторы взяли механику линеек-шаблонов, которую традиционно используют в варгеймах, и применили её в «Редвуде».

    До начала своего хода вы должны на глазок выбрать пластиковые трафареты. Затем вы прикладываете их к своей фигурке фотографа и определяете, куда переместитесь и что попадёт в кадр. Разумеется, вы будете постоянно промахиваться, а перед объективом как назло будут маячить другие игроки. Природа, покой, дзен, гармония с самим собой и окружающим миром… эй ты, окорок свой из кадра убрал!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор телеграм-канала @nastole
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Во что поиграть? Настольные игры февраля 2024 9
    Во что поиграть? Настольные игры февраля 2024
    Что посмотреть на этой неделе?
    Какие сериалы посмотреть? Ноябрь 2018 1
    Какие сериалы посмотреть? Ноябрь 2018

    Статьи

    История китайской космонавтики: изобретение ракет, технологический прогресс и люди великой пустоты 9
    0
    166
    История китайской космонавтики: изобретение ракет, технологический прогресс и люди великой пустоты

    Путь к небу из Поднебесной

    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого 9
    0
    66172
    Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого

    Рассказываем, какой получилась игра об одержимой монашке.

    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна» 1
    0
    65852
    Читаем книгу: «Ужас Аркхэма. Хищная бездна»

    О рыбаке, который нашёл в океане древний храм и основал в Аркхэме культ.

    Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft: все анонсы на BlizzCon
    0
    136887
    Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

    Ух ты, легендарная карта мага!

    Мир фантастики №246 (май 2024) 2
    0
    98682
    Мир фантастики №246 (май 2024)

    Приключения и ужасы во всех проявлениях.

    Памяти Роджера Кормана. Да здравствует король! 12
    0
    106168
    Памяти Роджера Кормана. Да здравствует король!

    Король B-Movies и не только!

    Планета обезьян: Новое царство
    0
    124818
    «Планета обезьян: Новое царство» — это эпичный постапокалиптический «Аватар»

    Дивно красивое кино про мир, освобождённый от людей.

    Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные 10
    0
    169816
    Книги про попаданцев: самые нелепые и безумные

    Что почитать? Хотя бы смеха ради

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить