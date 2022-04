Топ-10 лучших LEGO-игр. Во что можно поиграть вместо The Skywalker Saga 

Не так давно и в не очень далёкой галактике состоялся мировой релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. К сожалению, из-за происков коварных ситхов поиграть в новую эпическую сагу с участием забавных пластиковых человечков в нашей стране крайне затруднительно. Что, впрочем, не должно стать поводом для паники или грусти, ведь у LEGO есть несколько (а точнее, несколько десятков) других достойных игр, позволяющих отлично провести время, наблюдая за уморительными приключениями пластиковых героев. Сегодня мы расскажем о тех проектах LEGO-вселенной, которые нужно обязательно попробовать, пока вы ждёте The Skywalker Saga. А если вы уже знаете абсолютно всё о пластмассовых героях с нелепыми клешнями вместо рук, то эта подборка станет отличным поводом вспомнить любимые игры и, возможно, на досуге перепройти некоторые из них. Все проекты в списке перечислены в порядке их релиза на игровых платформах.

LEGO Racers

Год выпуска: 1999

Платформы: PC, PS, Nintendo 64, Game Boy Color

LEGO Racers стала эдаким Mario Kart от мира LEGO-проектов. В ней игрокам также предстояло участвовать в гонках, используя различные бонусы и виды оружия для ликвидации надоедливых соперников. Правда, в отличие от разработки Nintendo, здесь можно было своими руками сконструировать автомобиль из кирпичиков LEGO и самостоятельно собрать мини-фигурку своего гонщика. Добавьте к этому разрушаемость трассы и транспортных средств, а также незамысловатый сюжет и простенький юмор — и получится почти идеальная аркадная гонка для геймеров всех возрастов.

Позже у игры вышло два продолжения: LEGO Racers и Drome Racers. Первое развивало идеи оригинальной Lego Racers, а второе позволяло устраивать заезды на автомобилях, собранных из деталей конструктора LEGO Technic.

LEGO Star Wars: The Video Game

Год выпуска: 2005

Платформы: PC, PS2, Xbox, GBA, GameCube

Та самая игра, с которой начинается история взлётов и падений британской студии Traveller’s Tales (TT) на полях LEGO-гейминга. LEGO Star Wars: The Video Game была первой (и, нужно сказать, очень успешной) попыткой перенести завоевавшую мировую известность фантастическую франшизу в плоскость забавного платформера для всей семьи. Игрокам предстояло бегать по уровням, повторяющим сюжет эпизодов из трилогии приквелов («Новая угроза», «Атака клонов» и «Месть ситхов»), решать простенькие головоломки и открывать различных персонажей из культовой киносаги. А ещё в игре было реализовано кооперативное прохождение для двух человек, которое позже стало одной из визитных карточек всех LEGO-игр.

Доступный геймплей и обилие элементов из фильмов-первоисточников моментально превратили игру в настоящий рай для фанатов «Звёздных войн» — ведь в какой ещё игре можно было поиграть и за Оби-Вана, и за Дарта Вейдера, и за Джа-Джа Бинкса, и за генерала Гривуса?

Проект тепло встретили геймеры и критики, поэтому Traveller’s Tales быстро взялась за создание сиквела, а заодно и за расширение своих видеоигровых LEGO-владений. Уже в 2006 году состоялся релиз LEGO Star Wars II: The Original Trilogy, пересказывающей события оригинальной трилогии, а ещё через год вышла LEGO Star Wars: The Complete Saga — сборник из обеих игр, дополненных уникальным бонусным контентом. А позже к ним добавились игры по анимационному сериалу «Войны клонов» и по фильму «Пробуждение силы».

Bionicle Heroes

Год выпуска: 2006

Платформы: PC, PS2, Xbox 360, GBA, GameCube, Nintendo DS, Nintendo Wii

Bionicle Heroes примечательна в первую очередь тем, что это единственная игра по культовой серии конструкторов Bionicle, хоть как-то сохранившаяся до наших дней и всё ещё способная подарить несколько часов удовольствия. В отличие от всех других проектов в списке, это полноценный шутер: с десятком разных стволов, камерой «от плеча» (как в Resident Evil 4) и необходимостью целиться в слабые точки на телах противников. Однако элементы платформера и несложной головоломки никуда не делись — просто немного трансформировались под нужды нового жанра.

Сюжет проекта посвящён борьбе благородных Тоа Иника и зубастых бандитов Пирака за обладание могущественной Маской Жизни. Герои будут пробираться по острову Войя Нуи, сражаться с боссами и закупаться улучшениями оружия и брони в специальном магазине. Игра не получила высоких оценок из-за примитивного геймплея и глуповатых шуток, но она всё ещё позволяет поностальгировать по тем временам, когда трава была зеленее, а в «Детском мире» можно было купить канистру с новеньким Биониклом.

LEGO Batman: The Videogame

Год выпуска: 2008

Платформы: PC, PS2, PS4, PSP, Xbox 360, Nintendo DS, Wii

Ещё один удачный эксперимент студии Traveller’s Tales — на этот раз представляющий собой попытку перенести в LEGO-пространство мир из комиксов издательства DC. Как оказалось, Тёмный рыцарь замечательно чувствует себя в облике пластиковой мини-фигурки, а у разработчиков благодаря этому появилось больше творческой свободы. Так, LEGO Batman — первая LEGO-игра по франшизе, получившая полностью оригинальный сюжет. Здесь игрокам предстояло вернуть знаковых суперзлодеев в лечебницу Аркхем, попутно изучая воссозданный (буквально) по кирпичикам Готэм.

Геймплей, по сравнению с прошлыми LEGO-играми, тоже стал куда более разнообразным. Появились комбинации атак в сражениях, добавились многочисленные транспортные средства, а для героев была реализована особая механика смены костюмов, которая позволяла Бэтмену и Робину решать головоломки, требующие конкретных способностей. Успех проекта подтолкнул разработчиков к созданию ещё двух продолжений, куда в итоге подтянули практически всех персонажей вселенной DC.

А ещё в сиквеле LEGO Batman герои впервые обрели голос — до этого во всех LEGO-проектах они общались только при помощи невнятного бормотания и пантомимы. Со временем полноценная озвучка стала для серии обыденностью, но в качестве приятного напоминания «бубнящий дубляж» добавляют и в те части, что выходят сейчас. Например, в той же The Skywalker Saga эту функцию можно активировать в настройках.

LEGO Harry Potter

Год выпуска: 2010

Платформы: PC, PS3, PS4, PSP, Xbox 360, Nintendo DS, Wii, iOS, Android

История «мальчика, который выжил» также не утратила своего обаяния при переходе в LEGO-формат. Разработчики не только бережно перенесли в видеоигру сюжет всех частей «Гарри Поттера», но и реализовали геймплейные механики, актуальные лишь для этой магической вселенной. Так, игроки получили богатый выбор между различными заклинаниями из первоисточника, возможность варить зелья с уникальными эффектами и, по сути, упрощённую систему классов. Она давала студентам, преподавателям, гоблинам, привидениям и змееустам различные способности, необходимые для решения конкретных задач.

Сюжет семи книг о Гарри Поттере здесь разделён на две игры, которые были одинаково тепло встречены геймерами и критиками. А в 2018 году оба проекта объединили в LEGO Harry Potter Collection, доступную на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

LEGO The Lord of the Rings

Год выпуска: 2012

Платформы: PC, PS3, PS Vita, Xbox 360, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii

Первая игра в LEGO-франшизе, имеющая претензию на причастность к жанру RPG. Здесь у персонажей есть инвентарь, позволяющий складировать найденное оружие и полезные предметы, а игроку доступна простенькая система крафта, с помощью которой можно выковать особенно мощные мифриловые клинки или доспехи. В остальном это всё та же классическая LEGO-игра — с обилием юмора, несложными головоломками и путешествиями по знакомым локациям. Правда, в случае с The Lord of the Rings особенно радует стёб разработчиков над главными событиями оригинала. В частности, трагичные смерти многих знаковых персонажей здесь обыграны настолько нелепо, что не посмеяться во время прохождения невозможно.

Позже состоялся релиз LEGO The Hobbit, однако её сюжет так и не был завершён. Он охватывает события «Нежданного путешествия» и «Пустоши Смауга», но обрывается до событий «Битвы пяти воинств». Ранее разработчики обещали выпустить отдельный DLC по сюжету третьего фильма, но в итоге проект заморозили.

LEGO Marvel Super Heroes

Год выпуска: 2013

Платформы: PC, PS4, X1, Switch

Marvel Super Heroes фактически развивала идеи LEGO Batman и выводила их на качественно новый уровень. Игроки могли управлять одним из 115 супергероев вселенной Marvel, каждый из которых обладал особой сверхспособностью, влияющей не только на бои и решение головоломок, но и на перемещение по городу. И для полной реализации этой задумки разработчики не поленились воссоздать из кирпичиков LEGO Нью-Йорк, по которому можно было свободно путешествовать, выполняя различные дополнительные задания.

Особой похвалы игроков удостоились юмор и обилие ситуаций, созданных специально для фанатов комиксов. Наблюдать за перепалками любимых героев — вроде Росомахи и Существа — уморительно, а финальная битва с пожирателем миров Галактусом выглядит невероятно эпично даже в LEGO-стилистике. А ещё в Marvel Super Heroes был самый продвинутый (до выхода LEGO DC Super-Villains) редактор персонажа, позволявший создать уникального супера и отправить его спасать мир.

Позже проект получил и сиквел (LEGO Marvel Super Heroes 2), и приквел (LEGO Marvel’s Avengers).

LEGO City Undercover

Год выпуска: 2013

Платформы: PC, PS4, X1, Wii U, Switch

«GTA для детей», как окрестили её в народе, взяла геймплейную основу из проектов Rockstar, но щедро разбавила её LEGO-колоритом и шутками для всей семьи. Здесь игрокам предстояло управлять полицейским по имени Чейз Маккейн и бороться с преступностью в красочном LEGO City (том самом, что является одной из флагманских линеек датского конструктора). Герой мог передвигаться на разнообразном транспорте — от гироскутеров и автомобилей до вертолётов и инопланетных летающих тарелок — а ещё щедро раздавать тумаки негодяям и постоянно менять маскировку, чтобы вливаться в определённую группировку бандитов и использовать их уникальные навыки.

Комично, что LEGO City Undercover вышла в один год с GTA V и при этом помогла избежать ссор и драк во многих семьях — в то время как старший брат на краденой машине сматывался от копов в Лос-Сантосе, младший мог спокойно покататься по просторам LEGO City, по дороге остановив парочку преступлений.

LEGO Dimensions

Год выпуска: 2015

Платформы: PS3, PS4, Wii U, Xbox 360, X1

Единственная игра в списке, позволяющая собрать команду из персонажей популярных медиафраншиз современности: «Время приключений», «Назад в будущее», «Властелин колец», «Охотники за привидениями», «Скуби-Ду», «Доктор Кто» — лишь малая часть тех тайтлов, что отражены в этом безумном, но невероятно масштабном кроссовере. А ещё это единственный эксперимент LEGO по использованию Toy Pad — специальной платформы, которая может отсканировать мини-фигурку и добавить её прямиком в игру. Раньше нечто подобное мы видели в Skylanders и Disney Infinity.

Впрочем, сюжетно и геймплейно LEGO Dimensions вряд ли сможет зацепить даже большого фаната LEGO-игр. Проект был создан ради фансервиса и продажи мини-фигурок, поэтому и о какой-то особой глубине проработки говорить не стоит. А жаль — не так часто нам удаётся увидеть Гомера Симпсона и Фродо в одном кадре.

LEGO Worlds

Год выпуска: 2017

Платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Как ни странно, идею «сделать свой Minecraft с LEGO-человечками» студия Traveller’s Tales реализовала только в 2015 году, когда LEGO Worlds вышла в ранний доступ. Правда, в отличие от знаменитой кубической песочницы, в LEGO Worlds фактически не было элементов «выживастика», зато появился большой простор для создания своих миров из конструктора. Игрокам предстояло изучать предварительно сгенерированные планеты, чтобы находить на них важных персонажей, полезные чертежи и необходимые детали — позже их можно было использовать уже в собственных проектах.

Любителям сюжета и фирменного LEGO-юмора здесь будет практически не за что зацепиться, зато ценители творческой свободы почувствуют себя как дома. И пускай игра уже не получает нового контента, в ней всё ещё можно провести несколько часов, обустраивая участок своей мечты.