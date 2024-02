Вебтуны об изменившейся реальности

Завязка подобных историй довольно проста. Некие высшие силы запускают на Землю фантастических монстров, которых нельзя победить современным оружием. Как вариант, на Земле открываются особые зоны (подземелья, башни, врата, разломы), которые надо периодически зачищать, чтобы обитающие там монстры не прорвались в наш мир. Одновременно избранные люди получают сверхспособности и становятся Игроками или Охотниками — мир начинает жить по правилам ролевой игры, которую контролирует Система. Игроки получают разные уровни, способности и навыки, добывают выпадающий из монстров дроп. Гильдии игроков обретают огромное могущество. А наиболее сильные игроки-ранкеры становятся знаменитостями, затмевая по славе и богатству звёзд спорта и шоу-бизнеса.

Главный герой таких историй сначала, как правило, неудачник — школьник, студент, безработный. Невероятным образом он получает чит от Системы — либо недоступные другим способности и знания, либо возможность быстро повышать свой уровень. Далее он находит приключения в своё удовольствие, делает карьеру, зарабатывает много денег. А ещё спасает своих близких или даже весь мир.

В таких вебтунах очень много сражений — с разными монстрами, другими игроками, враждебными гильдиями, тайными организациями. Часто герой расследует преступления, противостоит заговорам, впутывается в интриги. А попутно находит верных друзей или даже завоёвывает любовь.

В одних вебтунах у героя есть чётко прописанная цель. Например, достичь вершины башни, уничтожить сверхбосса, пройти заявленные Системой сценарии — в случае успеха мир будет спасён и вернётся к нормальной жизни. Но есть и немало вебтунов, где мир изменился безвозвратно, и его обитателям, включая героя, приходится просто выживать в новой реальности.

Конечно, большинство таких историй скроено по шаблонам, но попадаются и достаточно оригинальные вебтуны, в каждом из которых есть своя изюминка. Именно о таких мы и расскажем.

Сюжет: в мире, где постоянно нужно зачищать Врата, откуда могут вырваться ужасные чудовища, особо востребованы Охотники со сверхспособностями. Однако Охотники имеют ранги — высшие обладают нереальными силами и влиянием, а низшие практически не отличаются от обычных людей. Один из таких лузеров — Охотник Е-класса Сон Чину, которому очень нужны деньги на оплату больничных счетов для больной матери. Потому Чину идёт на любые миссии, лишь бы заработать. И однажды, на пороге смерти, Чину вдруг получает извещение от таинственной Системы, которая дарит ему уникальную способность — возможность повышать свой уровень. Да и ещё несколькими полезными навыками наделяет в придачу.

Впечатления: очень популярный вебтун — типичный для этой темы, но со своей спецификой. Здесь только герой направляется Системой и получает от неё квесты и награды. Поэтому, хотя мир существует по правилам игры, лишь Сон Чину обладает возможностями настоящего игрока. Вместе с тем герою приходится изрядно попотеть, чтобы возвыситься. Чину парень настойчивый и трудолюбивый, при этом довольно скромный и доброжелательный. Правда, обретая могущество, Чину постепенно меняется, что показано довольно реалистично. А ещё в вебтуне разветвленный сюжет и многоплановый мир, который разворачивается постепенно.

Источник и воплощения: завершённый вебтун Чхугона на основе его же веб-романа. Вебтун публиковался на сервисе Kakao с 2018 по 2021 годы, всего вышло 179 глав. В январе нынешнего года состоялась премьера аниме-сериала студии A-1 Pictures. Планируется также экранизация в виде дорамы. Идёт разработка мобильной игры от компании Netmarble. Роман и вебтун в России официально выпускает издательство АСТ.

Сюжет: служащий Ким Докча обожает читать фантастические веб-новеллы, самая любимая из которых «Три способа выжить в разрушенном мире». Новелла сюжетно изобретательная, но, по сути, графомания, неизвестный автор которой не ленился выкладывать её в онлайне на протяжении десяти лет. Ким Докча остался единственным, кто дочитал историю до финала, и в награду получил от автора письмо с файлом романа, который загадочно исчез из интернета. Одновременно его события стали воплощаться в реальности! Цивилизация оказалась под ударом мистических сил, сделавших Землю игровой площадкой. Страшные монстры и пришельцы из космоса угрожают существованию человечества. И теперь Ким Докча собирает команду, чтобы спасти мир. Но для этого ему нужно объединиться с протагонистом ставшего реальностью романа Ю Чжунхёком, великим воином-регрессором и социопатом…

Впечатления: один из самых популярных вебтунов вообще — и вполне заслуженно. Хотя он и относится к теме «мир стал игрой» (в данном случае, романом, живущим по законам игры), но всё же гораздо более разнообразен. Авантюрное фэнтези, душещипательная драма, апокалиптика, социальная фантастика, психологический триллер, интриганский детектив, немного романтики и юмора — чего здесь только нет! А ещё запутанный и многослойный сквозной сюжет, делящийся на логически завершённые арки. Апокалиптические события в разрушенном Сеуле разворачиваются согласно чётко прописанным сценариям — и только герой знает возможные варианты действий. Причём удачное завершение сценария часто зависит не столько от действий самого Ким Докча, сколько от других персонажей, которых нужно подтолкнуть к определенным решениям. Поэтому герою приходится использовать не только силу, но и мозги.

Источник и воплощения: вебтун двух авторов, пишущих под псевдонимом Sing-Shong на основе их же законченного веб-романа. Публикуется сервисом Naver с 2020 года, всего вышло около 200 глав. Число просмотров по всему миру превышает 400 миллионов. В январе этого года компания Smilegate приступила к производству полнометражного фильма, главные роли в котором достались звёздам корейского кино Ан Хесопу и Ли Минхо. Всего планируется пять лент.

Убийство героя (Kill the Hero)

Сюжет: в мире с подземельями и монстрами обладающие сверхспособностями игроки имеют огромную власть. А знаменитый Ли Сэчжун, глава сильнейшей гильдии Мессии, считается чуть ли не богом. Ведь он обещает зачистить все подземелья и принести людям мир. Восхищается Ли Сэчжуном и его сподвижник Ким Уджин. Вот только Ли Сэчжун вовсе не собирается уничтожать подземелья — ведь без них игроки утратят влияние. И когда Ким Уджин узнаёт о планах своего лидера, тот его убивает. Невероятным образом Ким регрессирует — его сознание возвращается в прошлое, когда он только начинал карьеру игрока. И теперь Ким Уджин использует любые методы, чтобы сорвать планы Ли Сэчжуна…

Впечатления: отличие этого вебтуна от схожих историй в том, что здесь, при обилии сражений, ставка всё же на интриги. Ким Уджин ведёт многоплановую игру под разными личинами, не гнушаясь откровенных подлостей. Ведь враги обладают могуществом и авторитетом, потому герою приходится использовать любые средства для противостояния им. Где-то две трети вебтуна по-настоящему захватывающи. Однако ближе к финалу автор заметно сбавил обороты. А ещё, даже после завершения вебтуна, подвисли некоторые сюжетные линии. Возможно, именно поэтому автор решился продолжить вебтун, невзирая на официально заявленный конец.

Источник и воплощения: вебтун автора под псевдонимом D-Dart на основе его же веб-романа, вышедшего в 2018 году. Вебтун публикуется сервисом Kakao с 2020 года. Основная линия занимает 143 главы, после паузы вебтун был продолжен.

Сюжет: Кан Джинхёк — игровой задрот, единственный человек, который прошёл VR-игру «Башня Испытаний» до самого финала. Сначала игра была популярна, однако из-за чрезмерной сложности геймеры от неё отказались. Но только не Кан, игравший целых одиннадцать лет. И когда он прошёл последний уровень, игра обновилась, но уже в реальности — по всему миру возникли схожие Башни Испытаний. Таинственная Система даёт на прохождение каждого этажа башни по три месяца — иначе человечество погибнет. И именно Джинхёк, который знает игру лучше всех, может стать спасителем Земли, заодно обретя власть и богатство. Задрот-геймер рулит!

Впечатления: настоящий гимн фанатикам видеоигр, которые больше ничего в своей жизни не признают. Хотя главный герой вызывает некоторое раздражение своим читерством, из-за которого уж слишком быстро становится нагибатором. Тем не менее в вебтуне достаточно много интересных и разнообразных сюжетных поворотов — сражений, интриг, забавных эпизодов. Также хороши второстепенные персонажи вроде королевы вампиров Алисы или святого рыцаря Терезы.

Источник и воплощения: вебтун авторов WAN.Z и Meslow по веб-роману последнего. Роман выпускается сервисом Naver с 2020 года, вебтун с 2021-го. Оба ещё не закончены, в вебтуне вышло уже около 150 глав.

Сюжет: однажды в мире появилась Башня, которую можно увидеть из любой точки Земли. На каждом этаже Башни обитают монстры, одолев которых, можно получить невероятные сокровища и навыки. У подножья Башни образовался город Вавилон, где живут как обычные люди, так и получившие «карты навыков» Охотники. Неудачливый паренёк Ким Кончжа страшно завидует Охотникам, особенно первому номеру мирового рейтинга Ю Суха по прозвищу Летний Дух. И однажды Ким тоже получает карту навыков, да не простую, а золотую. Вот только она нелепая — обладатель может скопировать навык другого Охотника, но для этого ему придётся умереть…

Впечатления: вебтун, в котором много сюжетных находок. Главный герой — изворотливый парень, который использует две необычные способности. Кроме копирования навыка своего убийцы, это возможность после смерти вернуться назад во времени на одни сутки. Погибнув от рук Летнего Духа, Ким Кончжа совершает более четырёх тысяч самоубийств, чтобы вернуться на одиннадцать лет назад и уничтожить Ю Суха, пока тот не обрёл могущество. Затем герой начинает своё восхождение на Башню, причём многие этажи проходит хитростью. Сюжетно вебтун очень разнообразен, хотя далеко не все арки по-настоящему интересны. В целом, впечатление двойственное — временами тянет на шедевр, временами затянуто.

Источник и воплощения: вебтун авторов под псевдонимами Neida и Sinnoa по законченному веб-роману последней. Вебтун публикуется сервисом Kakao с 2021 года, там уже более 110 глав. Через полгода после старта вебтуна его название из-за слова «самоубийца» было изменено.

S-ранги, которых я воспитал (The S-Classes That I Raised)

Сюжет: в живущем по правилам игры мире, где Охотники высоких классов доминируют над остальными, Хан Юджин считается лузером. Ведь он Охотник всего лишь F-класса, чуть сильнее обычного человека. К тому же его младший брат Хан Юхен — один из сильнейших в мире ранкеров, да ещё и глава могущественной гильдии. Снедаемый завистью, Юджин влипает в опасную передрягу — и, спасая его, брат погибает. Поэтому, получив возможность исполнить любое желание, Хан Юджин возвращается на пять лет в прошлое, чтобы жить мирно рядом с братом. Вот только вряд ли такое получится у Охотника уникального L-класса…

Впечатления: главная фишка вебтуна в необычных способностях героя. Он не слишком силён, однако после регрессии получает навык воспитателя. Хан Юджин может видеть потенциал человека и незаметно подпитывать силу протеже, помогая его полноценному раскрытию. Сначала Юджин делает это из эгоистических соображений, однако вскоре привязывается к своим «питомцам». Такой дар не остаётся незамеченным, и Юджин становится мишенью для самых разных сил. Кроме драк и приключений, в вебтуне много юмора, есть и трогательные сцены с упором на психологию.

Источник и воплощения: вебтун Seri по законченному веб-роману Geunseo. Вебтун публикуется сервисом Naver с 2021 года, там уже более 120 глав.

000 лет (Player who returned 10,000 years laters)

Сюжет: когда на Земле открылись врата в другие измерения, сирота О Кану провалился в одно из них. Причём это оказался Ад, в котором Кану провел десять тысяч лет, став в итоге Королём Демонов. И всё это время Кану мечтал вернуться на Землю, ведь он так соскучился по существам без щупалец и вкусной еде. Когда О Кану всё-таки вернулся, оказалось что дома прошло всего лишь пять лет, однако Земля изменилась и теперь живёт по правилам игры. Более того, там есть люди, которые пытаются призвать на Землю демонов из Ада. Кану не может этого позволить — хватит с него щупалец!

Впечатления: основных фишек две. Во-первых, это во многом комедийная история с обилием забавных сцен (хотя, некоторые, скорее, из разряда чёрного юмора). Во-вторых, здесь довольно необычный герой. Кану не то чтобы негодяй, скорее, он больше не человек в плане логики, морали и приоритетов — учитывая время, проведённое среди демонов, такое вполне понятно. Например, Кану плевать на страдания людей вокруг — но вот если кто попробует покусится на его любимое кимчи-чиге (кимчи со свининой и тофу), тому не жить. И спасать Землю от демонов Кану собирается именно потому, что любит вкусную еду и устал от адских пейзажей, а вовсе не из жалости к людям, которых, в массе своей, он откровенно презирает.

Источник и воплощения: вебтун Мэн Чжугёна и Butterfly Valley по законченному веб-роману последней. Вебтун публикуется сервисом Kakao с 2022 года, там уже более 70 глав.

1 (I Stole the Number One Ranker’s Soul)

Сюжет: служащая Сон Моа, подвыпив на корпоративе, пришла домой, легла спать и… из-за внезапного разрыва пространства проснулась уже в подземелье. Там Моа покушала очень ценных цветков и пробудилась Охотником с навыком собирательства. Ей удалось вернуться домой и выгодно продать добытые в подземелье ресурсы. Разбогатев, девушка даёт себе слово, что больше в подземелье ни ногой, но… опять её настигает внезапный разрыв! От верной гибели девушку спасает выдающийся ранкер Со Джихан, и так выходит, что он умирает, однако Моа, благодаря своему навыку, завладевает его душой. И что прикажете теперь делать?

Впечатления: как правило, вебтуны на тему «мир-игра» — это сёнены, комиксы для парней. Но есть и исключения — такие, как история Сон Моа: перед нами сёдзё, то есть комикс про девушку с уклоном в романтику и юмор. В центре сюжета отношения Моа с душой Джихана, который при определенных условиях может обретать телесный облик. Конечно, ничего пошлого здесь нет — чистая романтика с уклоном в психологические переживания, разбавленные юмористическими эпизодами. Впрочем, драк и приключений тоже в достатке.

Источник и воплощения: вебтун Eudam на основе завершённого веб-романа автора Liquor AshTree. Вебтун публикуется сервисом Kakao с 2022 года, там уже около 70 глав.

100-я регрессия игрока максимального уровня (The 100th regression of a max-level player)

Сюжет: высшие силы навязали землянам игру на выживание — людей в возрасте от 15 до 29 лет ежемесячно забирают в особое пространство, чтобы сражаться: с монстрами или друг против друга. И каждый раз в живых остаётся только половина. Всего таких раундов двадцать. Причём, если люди победят финального босса, Землю оставят в покое. В случае поражения — уничтожат. Школьник-выпускник Рю Мин ещё в первом раунде получил навык регрессии — после гибели он возрождается, сохраняя память. Он воскресал 99 раз, остался последний, решающий. Провал недопустим!

Впечатления: у вебтуна несколько самобытных черт. Так, хотя мир остался формально прежним, игра всё равно его изменила — ведь её участники сохраняют сверхспособности и не стесняются их использовать. Регрессия героя ограничена ста попытками, потому ставки в его квесте нереально высоки. А ещё Рю Мин, пройдя все уровни соло, узнаёт, что в решающем бою можно участвовать только командой. Поэтому в последней регрессии ему нужно не только побеждать самому, но и подобрать четырёх сильных компаньонов. И, самое главное, надёжных — с учётом игры, где каждый друг другу волк, это почти нереально. Все эти моменты придают вебтуну изрядную долю драматичности с уклоном в психологические переживания.

Источник и воплощения: вебтун Yeoun и King Soda на основе завершённого веб-романа последнего. Вебтун публикуется сервисом Kakao с 2023 года, пока там 40 глав.

Мой папа слишком сильный (My dad is too strong)