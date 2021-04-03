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    #ролевые игры

    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium. В виде статьи

    3 апреля 2021
    Александр Стрепетилов
    03.04.2021
    1736
    3 минуты на чтение
    #ролевые игры
    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium. В виде статьи 5

    30 марта вышло The Final Cut — большое дополнение для Disco Elysium, главной ролевой игры последних лет. В него добавили полное озвучание, новые предметы, квесты и диалоги. У владельцев игра обновилась автоматически. 

    По такому поводу ранее мы выпустили подборку фильмов, сериалов, книг и даже произведений изобразительного искусства, которые либо служили самим авторам источниками вдохновения, либо в чем-то схожи с видеоигрой, либо предлагают поразмыслить на близкие темы. Её вы сделали в виде теста, а теперь представляем в формате статьи, как вы и просили!

    В виде теста

    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium

    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium. В виде теста

     Александр Стрепетилов |  30.03.2021

    Источники вдохновения, похожие произведения и работы с размышлениями на тему.

    Выберите навык, который хотите прокачать

    (Интеллект) Логика

    Роман «Союз еврейских полисменов» Майкла Шебона. Детективная история, которая разворачивается в альтернативной версии современности.

    (Интеллект) Энциклопедия

    «Капитал XXI века» Тома Пикетти. Нон-фикшен, который по-новому смотрит на устройство современного мира и предлагает решения для борьбы с экономической нестабильностью.

    (Интеллект) Риторика

    Видеоигра Planescape: Torment, главный источник вдохновения авторов. Игра, в которой нужно много ходить и говорить, и всё для того, чтобы ответить на вопрос «Что может изменить природу человека?».

    (Интеллект) Драма

    Роман «Жерминаль» Эмиля Золя. История стачки в небольшом шахтёрском городке. Всё начинается с пылких речей молодого идеалиста, а заканчивается драмой и глубоким чувством вины.

    (Интеллект) Концептуализация

    Работы Василия Кандинского и других русских авангардистов. Пусть изучение этих картин станет первым шагом на пути к пониманию искусства и высокоуровневых абстракций.

    (Интеллект) Визуальный анализ

    Серия игр Sherlock Holmes от Frogwares. Главные механики в этих играх — заполнение дедуктивной таблицы или визуализация умозаключений Холмса.

    (Психика) Сила воли

    Видеоигра Kentucky Route Zero. Странная и удивительная история в жанре магического реализма о тайном шоссе, пролегающем в пещерах под Кентукки, и загадочном народе, путешествующем по нему. Игра рассказывает о невыплаченных долгах, о несбыточном будущем и о людях, ищущих своё место в обществе.

    (Психика) Внутренняя империя

    «Внутренняя империя» Дэвида Линча. Какая неожиданность, не так ли? Кино о том, где кончается реальность и начинается кино, где кончается…

    (Психика) Эмпатия

    Музыка British Sea Power. Композиции британской инди-рок-группы настолько понравились разработчикам игры, что они попросили музыкантов записать саундтрек. Но и помимо него у группы есть что послушать!

    (Психика) Авторитет

    Сериал «Прослушка». Полицейская драма HBO, поставленная писателем и бывшим автором полицейской хроники, достоверно изображает городскую жизнь и работу детективов со спецсредствами, а также обстоятельно исследует социальные и политические темы.

    (Психика) Esprit De Corps

    Сериал «Улицы разбитых фонарей». Мало где ещё можно увидеть такое сочетание постсоветской эстетики и духа ментовских будней.

    (Психика) Внушение

    Видеоигра L.A. Noire. «Круто сваренный» детектив о работе полицейского показывает изнанку Лос-Анджелеса с точки зрения четырёх отделов. Отличительные механики — допрос подозреваемых, сопоставление улик и попытка вывести их на чистую воду.

    (Физиология) Стойкость

    Роман «Дальгрен» Сэмюэля Дилэни. Это монументальное постмодернистское произведение написано от лица парнишки по имени Шкет, у которого в голове вместо воспоминаний о прошлом лишь фрагментированные образы. Чтобы увидеть полную картину и насладиться арсеналом литературных приёмов странной урбанистической фантастики, придётся подойти к чтению с особой скрупулёзностью.

    (Физиология) Болевой порог

    Сериал «Двойник». В чём-то близкое роману Мьевиля «Город и город», шоу рассказывает о двух похожих версиях Берлина, где политики во время холодной войны шпионят друг за другом. В жернова этой игры попадают простые люди вроде скромного трудяги Говарда Силка.

    (Физиология) Грубая сила

    «Во весь голос» Владимира Маяковского. Последняя поэма — одновременно обращение к потомкам и мощный ответ поэта на критику его произведений. «Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю».

    (Физиология) Электрохимия

    Роман «Помутнение» Филипа Дика. Мы знаем, что прокачивается электрохимия не так, но никто лучше Филипа Дика не расскажет о наркоманах и расширении сознания в фантастике. Добавьте к этому историю о разрушении психики и попытках покончить с собой. Не забудьте об одноимённом ортоскопическом фильме с Киану Ривзом.

    (Физиология) Трепет

    Книга «Город и город» Чайны Мьевиля. Почувствовать город? А может, сразу два? И заполировать всё это виртуозным детективом от главы «новых странных»? Не забудьте об одноимённом мини-сериале от BBC Two.

    (Физиология) Сумрак

    Сериал «Настоящий детектив». Порой некомфортный и тревожный, он исследует тему первобытного страха и оккультных практик.

    (Моторика) Координация

    Видеоигры This is Police. Пока авторы ловко жонглируют жанрами (стратегия? тактические сражения? визуальная новелла? менеджер?), сам игрок берёт на себя роль координатора и управляющего полицейским участком.

    (Моторика) Восприятие

    «Улитка на склоне» братьев Стругацких. Попробуйте найти закономерности и параллели между двумя такими непохожими историями о Лесе и об Управлении. 

    (Моторика) Скорость реакции

    Сериал «Щит». Криминальная драма о полицейских, которые готовы делать что угодно, чтобы на улицах Лос-Анджелеса сохранялся порядок, — в том числе фабриковать улики, грабить мафию и нарушать процедуры допроса.

    (Моторика) Эквилибристика

    «Внутренний порок» Томаса Пинчона. Не дайте простоте формы себя обмануть. Этот роман — тоже постмодернистское кружево, пусть и сплетенное не настолько сложно, как «Радуга тяготения». Однако оно такое же непростое, загадочное и энциклопедичное. 

    (Моторика) Техника 

    Настольная ролевая игра по Disco Elysium. «Техника» отвечает и за кинестетику, так что пора браться за кубики и карандаши. Есть вариант от авторов видеоигры, а есть адаптация для Fate Core.

    (Моторика) Самообладание

    Работы художника Рембрандта. Картины классика живописи умиротворяют, особенно последние портреты — на них изображены умудрённые жизнью старцы, в лицах которых угадываются черты самого Рембрандта. 

    Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium. В виде статьи 4

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

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