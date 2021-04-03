Книги, сериалы и игры для тех, кто уже прошёл Disco Elysium. В виде статьи

30 марта вышло The Final Cut — большое дополнение для Disco Elysium, главной ролевой игры последних лет. В него добавили полное озвучание, новые предметы, квесты и диалоги. У владельцев игра обновилась автоматически.

По такому поводу ранее мы выпустили подборку фильмов, сериалов, книг и даже произведений изобразительного искусства, которые либо служили самим авторам источниками вдохновения, либо в чем-то схожи с видеоигрой, либо предлагают поразмыслить на близкие темы. Её вы сделали в виде теста, а теперь представляем в формате статьи, как вы и просили!

Выберите навык, который хотите прокачать

(Интеллект) Логика

Роман «Союз еврейских полисменов» Майкла Шебона. Детективная история, которая разворачивается в альтернативной версии современности.

(Интеллект) Энциклопедия

«Капитал XXI века» Тома Пикетти. Нон-фикшен, который по-новому смотрит на устройство современного мира и предлагает решения для борьбы с экономической нестабильностью.

(Интеллект) Риторика

Видеоигра Planescape: Torment, главный источник вдохновения авторов. Игра, в которой нужно много ходить и говорить, и всё для того, чтобы ответить на вопрос «Что может изменить природу человека?».

(Интеллект) Драма

Роман «Жерминаль» Эмиля Золя. История стачки в небольшом шахтёрском городке. Всё начинается с пылких речей молодого идеалиста, а заканчивается драмой и глубоким чувством вины.

(Интеллект) Концептуализация

Работы Василия Кандинского и других русских авангардистов. Пусть изучение этих картин станет первым шагом на пути к пониманию искусства и высокоуровневых абстракций.

(Интеллект) Визуальный анализ

Серия игр Sherlock Holmes от Frogwares. Главные механики в этих играх — заполнение дедуктивной таблицы или визуализация умозаключений Холмса.

(Психика) Сила воли

Видеоигра Kentucky Route Zero. Странная и удивительная история в жанре магического реализма о тайном шоссе, пролегающем в пещерах под Кентукки, и загадочном народе, путешествующем по нему. Игра рассказывает о невыплаченных долгах, о несбыточном будущем и о людях, ищущих своё место в обществе.

(Психика) Внутренняя империя

«Внутренняя империя» Дэвида Линча. Какая неожиданность, не так ли? Кино о том, где кончается реальность и начинается кино, где кончается…

(Психика) Эмпатия

Музыка British Sea Power. Композиции британской инди-рок-группы настолько понравились разработчикам игры, что они попросили музыкантов записать саундтрек. Но и помимо него у группы есть что послушать!

(Психика) Авторитет

Сериал «Прослушка». Полицейская драма HBO, поставленная писателем и бывшим автором полицейской хроники, достоверно изображает городскую жизнь и работу детективов со спецсредствами, а также обстоятельно исследует социальные и политические темы.

(Психика) Esprit De Corps

Сериал «Улицы разбитых фонарей». Мало где ещё можно увидеть такое сочетание постсоветской эстетики и духа ментовских будней.

(Психика) Внушение

Видеоигра L.A. Noire. «Круто сваренный» детектив о работе полицейского показывает изнанку Лос-Анджелеса с точки зрения четырёх отделов. Отличительные механики — допрос подозреваемых, сопоставление улик и попытка вывести их на чистую воду.

(Физиология) Стойкость

Роман «Дальгрен» Сэмюэля Дилэни. Это монументальное постмодернистское произведение написано от лица парнишки по имени Шкет, у которого в голове вместо воспоминаний о прошлом лишь фрагментированные образы. Чтобы увидеть полную картину и насладиться арсеналом литературных приёмов странной урбанистической фантастики, придётся подойти к чтению с особой скрупулёзностью.

(Физиология) Болевой порог

Сериал «Двойник». В чём-то близкое роману Мьевиля «Город и город», шоу рассказывает о двух похожих версиях Берлина, где политики во время холодной войны шпионят друг за другом. В жернова этой игры попадают простые люди вроде скромного трудяги Говарда Силка.

(Физиология) Грубая сила

«Во весь голос» Владимира Маяковского. Последняя поэма — одновременно обращение к потомкам и мощный ответ поэта на критику его произведений. «Последняя из написанных вещей — о выставке, так как это целиком определяет то, что я делаю и для чего я работаю».

(Физиология) Электрохимия

Роман «Помутнение» Филипа Дика. Мы знаем, что прокачивается электрохимия не так, но никто лучше Филипа Дика не расскажет о наркоманах и расширении сознания в фантастике. Добавьте к этому историю о разрушении психики и попытках покончить с собой. Не забудьте об одноимённом ортоскопическом фильме с Киану Ривзом.

(Физиология) Трепет

Книга «Город и город» Чайны Мьевиля. Почувствовать город? А может, сразу два? И заполировать всё это виртуозным детективом от главы «новых странных»? Не забудьте об одноимённом мини-сериале от BBC Two.

(Физиология) Сумрак

Сериал «Настоящий детектив». Порой некомфортный и тревожный, он исследует тему первобытного страха и оккультных практик.

(Моторика) Координация

Видеоигры This is Police. Пока авторы ловко жонглируют жанрами (стратегия? тактические сражения? визуальная новелла? менеджер?), сам игрок берёт на себя роль координатора и управляющего полицейским участком.

(Моторика) Восприятие

«Улитка на склоне» братьев Стругацких. Попробуйте найти закономерности и параллели между двумя такими непохожими историями о Лесе и об Управлении.

(Моторика) Скорость реакции

Сериал «Щит». Криминальная драма о полицейских, которые готовы делать что угодно, чтобы на улицах Лос-Анджелеса сохранялся порядок, — в том числе фабриковать улики, грабить мафию и нарушать процедуры допроса.

(Моторика) Эквилибристика

«Внутренний порок» Томаса Пинчона. Не дайте простоте формы себя обмануть. Этот роман — тоже постмодернистское кружево, пусть и сплетенное не настолько сложно, как «Радуга тяготения». Однако оно такое же непростое, загадочное и энциклопедичное.

(Моторика) Техника

Настольная ролевая игра по Disco Elysium. «Техника» отвечает и за кинестетику, так что пора браться за кубики и карандаши. Есть вариант от авторов видеоигры, а есть адаптация для Fate Core.

(Моторика) Самообладание

Работы художника Рембрандта. Картины классика живописи умиротворяют, особенно последние портреты — на них изображены умудрённые жизнью старцы, в лицах которых угадываются черты самого Рембрандта.