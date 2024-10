Обзор Frostpunk 2: Кровь на снегу

Вышедшая в 2018 году стратегия Frostpunk покорила мировую аудиторию необычным сеттингом «Безумного Макса» в снегах и качественным сочетанием градостроя, выживания в экстремальных условиях и ставшей уже фирменной для создателей This War of Mine мрачности повествования. 20 сентября состоялся релиз продолжения, которое за цифрой 2 скрывает чуть ли не совершенно другую игру. Давайте посмотрим, получилось ли у 11 bit studios снова создать тот самый пробирающий до костей эффект.

Ребята из 11 bit studios сделали неожиданный шаг для сегодняшней игровой индустрии — под цифрой 2 выпустили новую игру вместо большого дополнения к старой. Вспомните God of War: Ragnarok, Marvel's Spider-Man 2, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, про которые не устают шутить в стиле «DLC за 70 долларов». Я уж молчу про Overwatch 2. Новая Frostpunk не предаёт идеалы предыдущей игры — выше мы отметили, что основные концепции здесь всё так же есть и работают исправно. Но она ощущается по-другому, она играется по-другому. Это даже в сюжете чётко прописано — времена выживания закончились, наступила пора жить и искать, ради чего.