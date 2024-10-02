Обзор Diplomacy is Not an Option. Действительно сложная RTS

В начале октября после нескольких лет раннего доступа вышла Diplomacy is Not an Option — малополигональная стратегия в реальном времени про постройку цитаделей в фэнтезийном королевстве. Diplomacy is Not an Option, или DNO (как её уже успели окрестить в обзорах Steam), — это идейный наследник Stronghold. У вас есть крепость, которую надо строить и оборонять, и кучка подданных — как крестьян-рабочих, так и солдат, которые из этих крестьян делаются. В мелочах это, конечно, совсем другая игра, но в основных идеях и механиках — та самая стратегия про пожравших хмель долгоносиков, барбаканы и требушеты. Только вместо средневековой романтизированной Англии — милое мультяшное фэнтези с тупыми королями, злой нежитью и имбалансной магией. Рассказываем про один из самых видных релизов в достаточно простаивающем жанре RTS, говорим о том, чем DNO хороша, и о том, какие обидные ошибки разработчиков оправдывают её шуточную аббревиатуру.

Прогнило что-то в дедовом королевстве

Вы — наследник куска земли в некоем фэнтези-царстве. Ваш дед прославился как успешный (и весьма упрямый) полководец, а вот вам такой чести не перепало. В землях нет никаких возможностей для подвигов, большие войны закончились, а самый горячий конфликт за последнее время — бунтующие против абсурдно высоких налогов крестьяне. Но их, по доброй традиции, спросить забыли.

В итоге только и остаётся, что сидеть в замке, тонуть в вине и гулянках да скучать. Пока король не отправляет вас на самоуб… самоотверженную миссию на другой континент — искать золото в неизвестных землях, путём, как окажется позже, его насильственного изъятия у местных аборигенов.

DNO — максимально комедийная история в классическом фэнтези, где вся знать — дураки, высшие и тёмные силы хлещут сарказмом и проломами четвёртой стены, а главный герой — уставший от всего лорд, которому хочется сделать что-нибудь великое. Вполне современные проблемы — легко можем ему посочувствовать.

Сопровождается повествование милыми кат-сценами между миссиями, сосредоточенными на комедийных диалогах. Для большей хохмы все персонажи разговаривают на выдуманной тарабарщине. Но не бессмысленной — у всех фраз на местном «симлише» есть постоянный смысл и звучание. Например, «милорд» на языке вашего королевства — это «пупульта». Учитывая, что к высшей знати можно обращаться лишь по титулу, слово это вы выучите наизусть.

Цитадель ждёт вас

Геймплей DNO должен быть знаком всем, кто хотя бы немного играл в Stronghold. В центре карты и ваших будущих владений — замок, где сидит главный герой. В нём — пара рабочих и крестьян, а под воротами несёт караул стартовый отряд солдатиков. Для начала — создавайте лесопилки, чтобы пускать лес на доски для строительства, осваивайте каменоломни, стройте домики для кметов. Затем возводите казармы, где жители превращаются в солдат.

Помимо классического для RTS сбора ресурсов и экспансии карты в игре присутствует постройка крепости вашей мечты. Возводите стены трёх классов (деревянные, каменные и укреплённые сталью), стройте подстенные ловушки, водружайте на парапеты баллисты и катапульты, сооружайте башни для разведчиков, расставляйте на стенах лучников и арбалетчиков. Ни один бандит, скелет, туземец или боевой краб не проползёт через ваши укрепления!

С производственными цепочками в DNO проще — их просто нет. Для создания солдат не требуется отдельного производства копий, мечей, доспехов — только человечки и сырые ресурсы на их найм.

Вместо глубины DNO предпочитает развитие концепта Stronghold вширь: здесь есть полноценная система распространения болезней, завязанная на количестве трупов в округе. Чтобы избавиться от последствий большой битвы, необходимо строить кладбища и дома могильщиков. Не уберёте гниющую тушу с дороги — от неё все прохожие будут ловить чуму. А ещё позже труп поднимется в виде нежити и поползёт грызть ближайшего бедолагу.

В угоду сеттингу в игре есть магия: призыв рыцарей-призраков, лазерный луч с неба, массовое исцеление или уничтожающий всё метеорит. Используются колдунства после постройки специального монолита и за камни маны, которые добываются после уничтожения зданий всяких лесных бандитов, а позже — из особых волшебных источников.

Жители не платят налоги (что несколько расходится с нарративом), а золото сделано в виде премиумных монет, необходимых в середине игры и ближе к финалу. Получается оно только торговлей: собираете сырые ресурсы или еду, отправляете их дирижаблем куда-то за край экрана, и спустя время транспорт привозит вам пару монет. И это солидный доход, потому что всего за одну монетку можно нанять элитного рыцаря (пешего или конного), а за пять и более — строить мощные здания и покупать крутые технологии.

Кстати, о технологиях: в DNO есть огромное дерево самых разных улучшений. От банального повышения характеристик юнитов и скорости бега рабочих до активных способностей и совершенно новых возможностей вроде создания источников бесконечных ресурсов. Что очень полезно, так как дерево, камень, железо и рыба в пруду когда-нибудь закончатся. Причём во всех миссиях все технологии доступны сразу, как и весь контент. Свежесть геймплея игра поддерживает уникальными условиями каждой сюжетной миссии. А так никто не мешает открыть вам лучшие осадные орудия, элитных рыцарей и мощнейшую магию хоть в самых первых заданиях.

Спидран замка

В плане геймплея DNO чудо как хороша: она моментально увлекает кучей интересной рутины: как правильно раскидать лесопилки и склады, чтобы побыстрее вырубить весь лес? Как лучше построить таверны и дома вокруг фонтанов, чтобы выжать максимальные бонусы из жилого района? Как эффективнее и, что более важно, красивее построить крепость? Тут зачистили ударным отрядом лагерь бандитов, здесь возвели башню, там разбили новые фермы — совсем не замечаешь, как за игрой пролетают часы.

Каждые несколько дней в ваш город выдвигается вражеская армия. О дате её прибытия вы знаете заранее, а направление атаки подсвечивают за пару минут до. Поэтому, вне зависимости от задания (что-то построить или, наоборот, снести) геймплей DNO выглядит следующим образом: недельку строитесь и расширяете свои земли, набираете войска, изучаете технологии, а потом вас проверяет на прочность толпа врагов.

И эта толпа действительно большая. Ещё одно впечатляющее достоинство игры: в ордах врагов тысячи солдат. Спасибо простенькой малополигональной графике — игра может отрисовывать на экране лавины противников, которые своей массовостью готовы заткнуть за пояс те, что были в Total War и лучших батальных сценах из «Властелина колец».

И вроде бы всё здорово. Строишь крутую крепость, наблюдаешь за битвами многотысячных войск, закидываешь бунтовщиков камнями из гигантских требушетов, роняешь им на головы горящие метеоры. Не игра, а сказка! Никаких дополнительных баз, «зерграшей» и прочих киберспортивных RTS-тактик. Знай, сиди на базе, отгораживайся стенками, отбивай волны врагов да играй в своё удовольствие. Стратегии про свой город и прочие «башенные защиты» — это идеальный выбор для тех, кто боится хардкора в RTS. Медленно наращивай базу, что-то собирай, что-то строй, и когда-нибудь миссия сама пройдётся. Увы, DNO не совсем про это.

Игра требует от вас строиться быстро. С каждой неделей волны врагов всё больше, и однажды настанет день, когда под вашими стенами соберётся войско такого размера, что укрепления рухнут от одного его вида. Поэтому сделать свои дела надо до того, как придёт совсем уж огромный легион. И, к сожалению, обычно он приходит довольно быстро.

Чтобы успеть и крепость построить, и задание выполнить, приходится спешить. Одной рукой гонять ударный отряд по округе, зачищая логова врагов (ради камней маны и избавления от небольших банд налётчиков), а другой — развивать город и постоянно его расширять. Ресурсы конечные и иссякают очень быстро, отчего постоянно приходится осваивать новые источники. Да и фермы, дающие хлеб, занимают много места — а его надо отвоевывать у всяких лесных бандитов и защищать высокими стенами, если вы не хотите смерти фермеров.

В итоге то, что вроде как должно было быть копией Stronghold с «осадно-черепашьим» типом геймплея, оказывается одной из самых сложных RTS в жанре. Вам постоянно надо проводить экспансию, микроконтролить конницу в вылазках за пределы замка, чуть ли не по таймингам учить технологии и возводить стены. Да и желательно не абы как — простой прямой забор в две клетки со рвом из шипов легко снесёт сотня достаточно живучих неприятелей.



DNO даже на низкой сложности практически непроходима, если вы не король жанра или не освоили механики игры до идеала. И это скорее минус, чем плюс, — едва ли сотая часть геймеров попадает в категорию людей, способных досидеть до конца игры. Даже легендарная осада замков Кабана и Волка из первой Stronghold, настоящая проверка на тактику и усидчивость, и рядом не стояла с местной сюжетной кампанией. Что уж говорить, даже безумцы, осилившие Stronghold Crusader: Extreme, могут завыть при прохождении DNO. Чёртов храм Радости, будь ты проклят, я убил на тебя 20 часов своей жизни и так и не прошёл!

Diplomacy is Not an Option — один из самых интересных релизов этого года. Отличная, хорошо оптимизированная и весёлая RTS — сегодня гость редкий. Да ещё и в духе Stronghold — хорошую игру в этом поджанре с трудом могут сделать даже его основатели. Благодаря многообразию краткосрочных и долгосрочных целей DNO легко увлекает на часы, заставляя забыть о сне и дедлайнах. Однако всю идиллию портит то, что за время разработки создатели потеряли всякое чувство меры и попросту «перегрели» сложность. Непонятно, под кого они настраивали баланс, но по-настоящему насладиться игрой даже на низких сложностях способны только те люди, которым уровень «Эксперт» в StarСraft II кажется слишком простым. Так что действительно одной из инди-игр года DNO станет только после патча, снижающего градус сложности, — иначе финал её сюжетной кампании большая часть купивших игру увидит разве что на YouTube.

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