Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее фэнтезийное аниме»

Аниме — это не только общепризнанные шедевры Хаяо Миядзаки, гигантские боевые роботы и истории превращения в слизь в стартовом подземелье. Это громадный пласт поп-культуры: японцы берутся за самые смелые, безумные и экспериментальные истории. Иногда получаются откровенно странные штуки, а порой — нечто грандиозное.

Аниме — это не только общепризнанные шедевры Хаяо Миядзаки, гигантские боевые роботы и истории превращения в слизь в стартовом подземелье. Это громадный пласт поп-культуры: японцы берутся за самые смелые, безумные и экспериментальные истории. Иногда получаются откровенно странные штуки, а порой — нечто грандиозное.