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#спецвыпуски
Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее фэнтезийное аниме»
Дмитрий Кинский
17 сентября 16:30
428
1 минута на чтение
1 290 ₽
Купить

В продаже: с 27 сентября

Следующий номер: 30 ноября

Аниме — это не только общепризнанные шедевры Хаяо Миядзаки, гигантские боевые роботы и истории превращения в слизь в стартовом подземелье. Это громадный пласт поп-культуры: японцы берутся за самые смелые, безумные и экспериментальные истории. Иногда получаются откровенно странные штуки, а порой — нечто грандиозное.
В новом спецвыпуске мы собрали для вас 120 фильмов и сериалов, чтобы показать многообразие и уникальность мультипликации Страны восходящего солнца. Вас ждут захватывающие приключения на сотни (и даже тысячи!) эпизодов, психологические драмы про милых девочек-волшебниц, концептуально безумные истории о попаданцах и много чего ещё.

Семён Чирков

В этом выпуске

  • Сёнэны: не «Наруто», «Ван-Писом» и «Блич» едиными; 

  • Зубодробительный экшен: зомби-апокалипсис, вампирская мясорубка, магические битвы;

  • Захватывающие приключения: бессмертной эльфийки, юной ведьмочки и любителей вкусно поесть;

  • Мистика: от жуткого триллера в глухой японской деревушке до сверхъестественного детектива в декорациях викторианской Англии;

  • Исэкай: о перерождении в слизь, паука и девочку-военную;

  • Повседневность: о дружбе с духами, драконом и мёртвыми айдолами;

  • Девочки-волшебницы: лиричная, лунная и просто дьяволица;

  • Романтика: божественная, трогательная, местами слезливая, но фантастически красивая.

  • И еще десятки рекомендаций, что посмотреть на досуге! 

А где научная фантастика? О ней мы расскажем в следующем спецвыпуске.

Полное содержание номера

Сёнен

  • Драконий жемчуг
  • Сказка о хвосте феи
  • Наруто
  • Ван-Пис Блич
  • Шаман Кинг
  • Охотник х Охотник
  • Стальной алхимик
  • Невероятные приключения ДжоДжо
  • Семь смертных грехов
  • Инуяся
  • Пожиратель душ
  • Чёрный клевер

Экшен

  • Берсерк
  • Истребитель демонов
  • Магическая битва
  • Атака титанов
  • Кабанэри железной крепости
  • Робин, охотница на ведьм
  • Человек-бензопила
  • Сага о Винланде
  • Дорохэдоро
  • Хеллсинг
  • Проза бродячих псов
  • Вселенная «Судьбы: Ночь схватки»
  • Пламенный отряд
  • Синий экзорцист
  • Убийца Акамэ!
  • Темнее чёрного
  • Школа мертвецов
  • Убийца гоблинов
  • Моб Психо 100
  • Ванпанчмен
  • Убить или быть убитым
  • Рубаки
  • Токийский гуль
  • Башня Бога
  • Манускрипт ниндзя
  • Разве плохо искать себе пару в подземелье?

Приключения

  • Покемон
  • Провожающая в последний путь Фрирен
  • Вселенная CLAMP
  • Летопись войн острова Лодосс
  • Путешествие Кино: Прекрасный мир
  • Саюки
  • Клеймор
  • Мой сосед Тоторо
  • Принцесса мононоке
  • Ведьмина служба доставки
  • Волчьи дети Амэ и Юки
  • Созданный в бездне
  • Токийские мстители
  • Подземелье вкусностей
  • Бездомный бог
  • Сказание об Арслане

Мистика

  • Мононокэ
  • Хикару и го
  • Тетрадь смерти
  • Когда плачут цикады
  • Летнее время
  • Обещанный Неверленд
  • Тёмный дворецкий
  • Парад смерти
  • Ангельские ритмы!
  • Кровь: Последний вампир / Кровь +
  • Ди: Охотник на вампиров / Ди: Жажда крови
  • Шумиха!
  • Мальчик и птица
  • Последний серафим
  • Союз Серокрылых

Исэкай

  • Унесённые призраками
  • Подручный Луизы-Нулизы
  • Re:Zero — Жизнь с нуля в другом мире
  • О моём перерождении в слизь
  • Военная хроника маленькой девочки
  • Мастера мечей онлайн
  • Этот замечательный мир!
  • Да, я паук, и что?
  • Повелитель
  • Сонни Бой
  • Двенадцать королевств
  • Реинкарнация безработного
  • Ресторан из другого мира
  • Восхождение в тени
  • Восхождение героя щита
  • Нет игры — нет жизни

Повседневность

  • Тетрадь дружбы Нацумэ
  • Песнь ночных сов
  • Истории монстров
  • Знаток муси
  • Зомбилэнд Сага
  • Меланхолия Харухи Судзумии
  • Школьная жизнь!
  • Дюрарара!!
  • Ранма ½
  • Дракон-горничная госпожи Кобаяси

Махо-сёдзё

  • Красавица-воин Сейлор Мун
  • Мэри и ведьмин цветок
  • Пламенный взор Шаны
  • Лиричная волшебница Наноха
  • Городская дьяволица
  • Академия ведьмочек
  • Девочка-волшебница Мадока Магика
  • Уж не зомби ли это?
  • Герой Юки Юна

Романтика

  • Корзинка фруктов
  • Моя богиня!
  • Кланнад
  • Укрась прощальное утро
  • цветами обещания
  • Волчица и пряности
  • Невеста чародея
  • Твоё имя
  • Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой
  • Судзумэ, закрывающая двери
  • Ходячий замок
  • Вайолет Эвергарден
  • Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
  • Очень приятно, Бог
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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