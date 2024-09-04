Мир фантастики. Спецвыпуск «Лучшее фэнтезийное аниме»

В продаже: с 27 сентября
Следующий номер: 30 ноября
Сёнэны: не «Наруто», «Ван-Писом» и «Блич» едиными;
Зубодробительный экшен: зомби-апокалипсис, вампирская мясорубка, магические битвы;
Захватывающие приключения: бессмертной эльфийки, юной ведьмочки и любителей вкусно поесть;
Мистика: от жуткого триллера в глухой японской деревушке до сверхъестественного детектива в декорациях викторианской Англии;
Исэкай: о перерождении в слизь, паука и девочку-военную;
Повседневность: о дружбе с духами, драконом и мёртвыми айдолами;
Девочки-волшебницы: лиричная, лунная и просто дьяволица;
Романтика: божественная, трогательная, местами слезливая, но фантастически красивая.
И еще десятки рекомендаций, что посмотреть на досуге!