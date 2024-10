The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

У современных фанатов было три основных вопроса к серии The Legend of Zelda: позаимствует ли продолжение стилистику ремейка Link’s Awakening, что будет с наследием Breath of the Wild и Tears of the Kingdom и появится ли игра про саму Зельду. Удивительным образом Большая N одной игрой ответила на все вопросы сразу.

Создатели Echoes of Wisdom сохранили игрушечную эстетику ремейка Link’s Awakening, разнообразив её, добавив больше биомов и персонажей, больше монстров и объектов. Вдобавок всё это выполнено в ярких цветах и с отличными эффектами. Эта самая эстетика хоть и не эквивалентна, но близка к дизайнам A Link Between Worlds, и потому игра смотрится как закономерный её последователь.

