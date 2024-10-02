Обзор Silent Hill 2 Remake. Ах, как хочется вернуться в городок!..

Приобретённый за годы разочарований синдром скептика настойчиво твердил, что у Bloober Team ни за что не получится ремейк Silent Hill 2. Неоднозначная репутация польской студии и сакральная преданность вышедшему в 2001 году оригиналу в совокупности с первыми трейлерами вызывали самые разные эмоции: от сдержанного гнева до брезгливого равнодушия. Но оказалось, что поляки любят Silent Hill 2 не меньше, чем его самые преданные фанаты. А главное, они абсолютно точно знают, почему мы последние 23 года регулярно возвращались в туманный город Сайлент Хилл на поиски мёртвой жены…

О величии оригинальной Silent Hill 2 можно рассуждать часами: подвергать тщательному психоанализу потрясающих персонажей, разбирать многослойный символизм элементов, рассуждать о мастерских способах Team Silent погружать игрока в атмосферу полного отчуждения, безнадёжности и мрака. Ни до, ни после Silent Hill 2 не было хоррора, который настолько же прочно связал бы сумрачный внутренний мир протагониста с окружением, историей, звуком и игровым процессом. Оригинальная игра — это не только один из самых уникальных примеров жанра, но и одна из лучших игр поколения PlayStation 2, если не лучшая игра вообще. С таким блестящим достоянием было легко потерпеть неудачу, но Bloober Team провела потрясающую работу над тем, чтобы сохранить абсолютно всё, что прошло проверку временем, приумножить достижения оригинала и при этом создать комфортный и современный игровой опыт.

Как и прежде, главный герой игры, вдовец Джеймс Сандерленд, получает письмо от своей покойной жены Мэри, которая зовёт его в Сайлент Хилл. Понимая, что мертвецы не могут писать письма, Джеймс всё равно отправляется в город, где они с женой были счастливы вдвоём, чтобы лицом к лицу столкнуться со своими демонами, проекциями нереализованных желаний и такими же, как он, потерянными и мятущимися душами.

История Silent Hill 2 — по-прежнему лучшее, что когда-либо случалось в жанре ужасов, поэтому Bloober Team с преданностью трепетных реставраторов воссоздала игру целиком, вплоть до прямых цитат и многочисленных концовок, добавив от себя лишь несколько бережных штрихов. Благодаря оригинальной режиссуре, современной анимации и потрясающей новой озвучке, знакомые персонажи выглядят убедительнее и правдоподобнее прежнего. Смятение Анджелы и её ментальный груз, постепенная трансформация комедийного толстяка-неудачника Эдди в маньяка-убийцу , амбивалентность Марии, чертовски похожей на умершую Мэри и одновременно противоположной ей, и, конечно же, медленное погружение Джеймса в чертоги своего разума — всё это передано на том же высочайшем уровне, что и в игре Team Silent, и даже самые дотошные заклёпочники не найдут здесь откровенной фальши и перегибов. Новичков же ждёт самое мрачное и психологичное приключение за всю историю видеоигр, которое не стесняется открыто поднимать острые темы вроде абьюза и проживания травм и рассказывать аудитории что-то более серьёзное, чем сказки о вредных биокорпорациях, чудовищах и призраках.

Но если история, герои и творческое содержание оригинальной Silent Hill 2 вечны, то по форме она состарилась немилосердно. Сегодня, при всей любви к оригиналу, играть в него одновременно и больно, и скучно, даже если речь идёт о фанатском Enhanced Edition, которое получило последнее обновление за несколько месяцев до релиза ремейка. За минувшие двадцать с лишним лет сменилось три консольных поколения, дизайн и технологии ушли далеко вперёд, и почти все элементы оригинала критически нуждались в осовременивании — и Bloober блестяще с этим справилась.

В общих чертах обновлённая Silent Hill, конечно, напоминает ремейк Resident Evil 2, изменивший в 2019 году подход к современным ужастикам, — вместо статичных ракурсов камеры мы всегда наблюдаем окружение с видом из-за плеча, вместо автофокусировки на врагах у нас есть нормальный прицел, оружие не нужно больше доставать из инвентаря, как и оценивать степень здоровья героя по его портрету. Теперь все ранения определяются интенсивностью кровавых пятен на куртке или световой полоской на геймпаде. Многие из-за этого справедливо боялись, что ремейк таки превратится в Resident Evil и перегнёт с количеством боёв, но авторы умудрились создать прекрасный баланс между сражениями, исследованием и загадками. А главное, сделать все элементы увлекательными и связать их между собой.

Самая болезненная черта оригинала, то есть его скупые, простые и однообразные сражения, подверглась наибольшей переработке. Да, количество боёв заметно возросло, но Silent Hill 2 никогда не забывает о том, что она в первую очередь ужастик с элементами выживания. Поэтому каждое боевое столкновение обостряет нервы до предела, каждый патрон и лечебная бутылочка, как и положено, на вес золота, враги больше не поддаются тупому затыкиванию деревянной палкой по хребтине и активно сопротивляются, а неуклюжее уклонение требует чётких таймингов. И даже если вы поймёте, как избегать лишних битв, и изучите все подлые повадки жутких творений художника Масахиро Ито, ближайший босс с удовольствием докажет, что в Сайлент Хилле нет места беспечным и слабым, а Джеймс ни разу не Леон С. Кеннеди.

Больше всего от современных технологий, конечно же, выиграл сам город, один из главных персонажей оригинала. Сайлент Хилл воссоздан на Unreal Engine 5 с сохранением всей архитектуры и гнетущей стилистики — с густым, обволакивающим, скрывающим неизведанное туманом, тревожащими символами и загадочной историей. Старые локации изменились, увеличились в размерах и стали более детализированными, наполнились побочными историями и жуткими деталями, а многие ранее закрытые локации вроде цветочной лавки теперь доступны для исследования. Так что на изучение улиц бесшовного города и домов теперь не стыдно потратить столько же времени, сколько раньше занимало прохождение всей игры. Страшнее становится, когда игра запирает тебя в узких тёмных коридорах зданий, у которых кроме обычной «туманно-заброшенной» версии есть инфернальные проекции. Развидеть и забыть альтернативный госпиталь Брукхейвен не получится никогда.

Во многом это заслуга не только программистов и художников, которые смогли приблизить оригинальную игру к современным запросам, но и команды звукорежиссёров, и, конечно же, композитора оригинальной игры Акиры Ямаоки — он на бис создал аранжировки старых композиций и написал несколько десятков не менее впечатляющих новых. Silent Hill 2 въедается в мозги своими шумами, скрипами, визгами монстров, индустриальными лязгами и протяжными завываниями, а потом оглушает нервической тишиной, в которой слышны лишь шаги протагониста и его неровное дыхание.

И даже те, кто досконально знаком с оригиналом, не будут ощущать скуку — Bloober Team регулярно сбивает с толку не только новичков, но и старожилов, не прибегая к дешёвым скримерам и излишней жестокости. Загадки и ключевые предметы похожи на оригинальные, но расположены в других местах, прежние ситуации разыгрываются по иным сценариям, а кое-где авторы нарочно подмигивают фанатам и как бы говорят: «Да, мы в курсе, чего ты ждал, вот тебе пасхалка!». Местами авторы даже немного увлеклись — Silent Hill 2 настолько плотно упакована, что вкупе с удушливой атмосферой тоски, боли и кошмара, напряжёнными боями, обскурными загадками, звуками и мрачной историей у игрока может наступить когнитивная перегрузка. Но это не кажется случайностью или недоработкой — создаётся впечатление, будто всё, что ты встречаешь в игре, сделано нарочно .

Отдав дань уважения одной из лучших игр жанра, Bloober Team нашла в себе смелость привнести в неё не только современные технологии, но и собственное видение, которое оказалось в полной гармонии с творческими решениями оригинальной команды. Неважно, впервые ли вы отправляетесь в туманный городок или знаете каждую заклёпочку на шлеме Пирамидоголового, — ремейк Silent Hill 2 легко сразится с Resident Evil 2 за звание лучшего переиздания классики ужасов. Konami, можно нам теперь такую же первую и третью части?

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