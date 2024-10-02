Какие сериалы смотреть в октябре 2024? Призраки против пришельцев!

Октябрь — время телепремьер. Новых сериалов столько, что пока мы составляли подборку, не заметили, как прошла неделя. В этой статье мы подробно расскажем только о новых или возрождённых сериалах. А очередные сезоны уже хорошо знакомых вам шоу просто перечислим в конце.

Дандадан

Dan Da Dan

Когда и где? 3 октября, Netflix/Crunchyroll/Hulu.

Что? Низкое фэнтези, мистика.

О чём? Девочка Момо верит в призраков, а мальчик Кен — в пришельцев и летающие тарелочки. Они бьются об заклад, кто окажется прав, отправляются в паранормальные места и… оказываются правы оба. Да настолько, что теперь им разгребать кучу чертовщины.

Чего ждём? Экранизацию новой хитовой веб- манги Юкинобу Тацу — учитывая её популярность, это был лишь вопрос времени . За сериал отвечает студия Science Saru, в режиссёрском кресле один из создателей «Руки прочь от кинокружка!», а сценарист замечен в «Атаке титанов», «Человеке-бензопиле» и «Дорохэдоро». С последними двумя новинку роднит чёрный юмор и безумный дизайн монстров, только «Дандадан» обещает быть ещё более комедийным.

Мобильный воин Гандам: Реквием возмездия

Gundam: Requiem for Vengeance

Когда и где? 17 октября, Netflix.

Что? Меха-боевик по мотивам аниме 1979 года «Мобильный воин Гандам».

О чём? Княжество Зеон объявило независимость от Земной Федерации. Земля посылает против сепаратистов боевых пилотируемых роботов — гандамов. Мы наблюдаем за войной глазами Ирии Солари, пилота армии Зеона.

Чего ждём? Вы не поверите, но это не аниме! По вселенной знаменитого аниме-сериала сняли мини-мультсериал в стиле фотореалистичной компьютерной графики и с режиссёром-немцем. За основу взяли конфликт из сериала 1979 года, где впервые для «Гандама» люди воевали с людьми, а не с пришельцами.

Больше всего «Реквием возмездия» напоминает кинематографичные катсцены к какой-нибудь игре. Причём не самой новой: по трейлеру заметно, как его создатели избегают показывать говорящих персонажей, а когда показывают — лицевая анимация откровенно слабовата. Зато сцены с боевыми машинами, перестрелками и взрывами смотрятся впечатляюще.

Франшиза

The Franchise

Когда и где? 6 октября, HBO/Max.

Что? Пародийная комедия.

О чём? О том, как снимают супергеройское кино — «Телевселенную Франшиза». Со всеми глупостями, которые могут случиться за кадром: вмешательствами студии во всё, пересъёмками, переписыванием сценария, капризами звёзд, безумными фанатами…

Чего ждём? Главный шоураннер «Франшизы» — Джон Браун, один из сценаристов «Отбросов». Но как исполнительный продюсер ему помогал творец более известный: Армандо Ианнуччи, режиссёр сатирических комедий «Смерть Сталина» и «Вице-президент». Судя по трейлеру, именно его работы напоминает «Франшиза».

По первым отзывам «Франшиза» оказалась не такой зубастой, как ожидали многие критики, — видимо, создатели старались не обижать собственных коллег, с которыми ещё работать. Но в остальном отзывы положительные, критики посмеялись от души.

Чайная чашка

Teacup

Когда и где? 10 октября, Peacock.

Что? Мистические ужасы.

О чём? На ферме в Джорджии мирно жила семья, пока не начались паранормальные чудеса. Мальчик слышит голоса, предупреждающие, что грядёт кто-то ужасный. А возле фермы то и дело появляется зловещая фигура в противогазе…

Чего ждём? Как и с «Франшизой», шоураннер малоизвестный (вряд ли вам о многом говорит имя Иэна Маккалоха), зато исполнительный продюсер — звезда. Это Джеймс Ван, режиссёр «Астрала», «Заклятия» и других традиционных ужастиков в жанре «Семья переезжает в новый дом, а там барабашка». Фильм обещает быть похожим именно на работы Вана.

Источником вдохновения (но не более того) создатели называют роман Роберта Маккаммона «Кусака». Если судить по нему, чертовщина, преследующая бедных фермеров — не призраки, а пришельцы.

Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Когда и где? 10 октября, Netflix.

Что? Приключенческий мультсериал по мотивам серии игр Tomb Raider.

О чём? О Ларе Крофт, расхитительнице гробниц. Действие происходит в промежуток между новыми и старыми играми. Уже более-менее опытная Лара продолжает раскрывать тайны истории и своего прошлого, сталкиваясь с существами, которых быть не должно. Её напарником будет Зип, техник из Tomb Raider: Chronicles.

Чего ждём? Америме от Legendary Television и от совсем никому не известной Таши Хуо, написавшей полсерии спорного «Ведьмака: Происхождение». Так что чрезмерных надежд не возлагаем. Зато состав актёров впечатляет: Лару озвучила Хейли Этвелл (Пегги Картер из вселенной Marvel), а ещё какого-то персонажа — Ричард Армитедж (Торин из «Хоббита»).

Истерия!

Hysteria!

Когда и где? 18 октября, Peacock.

Что? Мистические ужасы.

О чём? Юношу похитило нечто, оставившее «сатанинскую» пентаграмму на стене, и город охватывают слухи о мистике. Одноклассники пропавшего, которые играют в рок-группе, решают выехать на сатанинской панике и начинают записывать песни про Дьявола. Конечно же, не думая, что на них кто-то откликнется.

Чего ждём? Концепция «чудики-металлисты против самого Сатаны», скорее, подходит чёрной комедии (и подобные уже есть: «Оргазм смерти», «Конфеты или смерть», отчасти «Медиатор судьбы»). Но, судя по анонсам и трейлеру, создатели задумали серьёзный хоррор, который лишь иногда перемежается метакомментариями от рокеров про абсурдность происходящего. Так что посыл насчёт сатанинской паники выходит противоречивый (какая же это паника, если нам явно показывают, что мистика реальная?), но сериал ещё может вывернуть его в интересную сторону.

В главных ролях музыкантов — малоизвестная молодёжь, так что приманкой для опытных хорророманов служит Брюс Кэмпбелл, сыгравший местного полицейского. Надеемся, Эш из «Зловещих мертвецов» и без бензопилы на руке сможет надрать демонические задницы.

А реальная история покруче будет! Satanic Panic: как американцы искали сатанизм в играх и музыке Леонид Мойжес 13.08.2024 5857 Дьявол заберёт ваших детей... но это не точно

Волшебники из Вэйверли Плэйс

Wizards Beyond Waverly Place

Когда и где? 29 октября, Disney+.

Что? Фэнтези-ситком, продолжение одноимённого сериала 2000-х.

О чём? Юная чародейка Билли просит опытного мага Джастина Руссо стать её учителем. Вот только Джастин с магией завязал, зажил тихой семейной жизнью и обучать никого не рвётся. А придётся — от этой вредной девчонки многое зависит.

Чего ждём? Вы скучали по ситкомам вроде «Сабрины, маленькой ведьмы»? Когда всё действие происходит в трёх декорациях, актёры слегка несерьёзно переигрывают, спецэффекты на уровне «пролетели искры, и одно превратилось в другое», сюжет строится на шутках, а шутки на милых взаимных подколках, и у всего этого домашнее обаяние СТС времён миллениума? Вот так выглядят «Волшебники».

И это не случайно, ведь первую версию сериала сняли в 2007-м (и показывали у нас как раз на СТС). «Волшебников» возродили 10 лет спустя, вернув большую часть актёрского состава. Правда, почти все они теперь в «гостевых» ролях: солирует лишь Дэвид Хенри в роли Джастина, а в остальном на первый план выходит молодёжь.

Подростки в космосе

Когда и где? 3 октября, Wink/Кинопоиск.

Что? Российская научная фантастика.

О чём? В будущем планету загадили настолько, что люди живут в среднем лет по 30. Но человечеству повезло: мимо Земли пролетает астероид с ценными веществами, которые помогут преодолеть экологическую катастрофу. Из здоровых людей на Земле остались только подростки, так что именно из них тренируют космонавтов, которые высадятся на астероид. В команде нужно всего шестеро, и героям предстоит соревноваться за места. Причём это не первая попытка высадки, но предыдущая команда погибла, а причины этого власти скрывают.

Чего ждём? Русский фантастический блокбастер и подростковую антиутопию, два в одном. Сериал про молодых снял сравнительно молодой режиссёр Митрий Семёнов-Алейников («Запретная зона»), большинству ведущих актёров — чуть за 20. Первая серия уже вышла и получила противоречивые отзывы: её хвалят за красивый визуал и интересный мир будущего, но сюжет называют вторичным.

Наследники. Дар крови

Когда и где? 14 октября, СТС.

Что? Российское низкое фэнтези.

О чём? Подростки Алиса и Егор обнаруживают у себя суперспособности. Но они не «супергерои», как им хочется думать; просто их мать — волшебница, сбежавшая из тайного общества магов, а дед — великий маг, который до сих пор томится в заточении. И за новоиспечёнными «супергероями» прилетят не совы с письмом, а посланники их злобной тётки.

Чего ждём? Всего того, что бывает, когда историю про избранных и тайное общество «иных» помещают в пригламуренную современную Россию. «Наследники» по трейлеру ничем не отличаются от «Тёмного мира», «Самой большой луны» и других подобных картин.

А также возвращаются или заканчиваются:

Чем мы заняты в тени , 6-й сезон (21 октября, FX) — псевдодокументальная комедия про вампиров (и Гильермо, который вампиром побывал, но ему не понравилось). Сезон заявлен как финальный.

Звёздный путь: Нижние палубы , 5-й сезон (24 октября, Paramount+) — комедийный мультсериал про младших членов экипажа в «Звёздном пути». Создатели тоже намекают, что сезон, скорее всего, последний.

Легенда о Vox Machina , 3-й сезон (3 октября, Amazon Prime Video) — мультсериал про D&D-отряд разгильдяев.

Re: Zero — жизнь с нуля в другом мире , 3-й сезон, (2 октября, Crunchyroll) — продолжение аниме о приключениях попаданца в фэнтези.

Проклятие! , 2-й сезон (4 октября, Apple TV+) — фэнтези-мультсериал про маму и детей, которые пытаются расколдовать любимого папу.

Обратная сторона Земли: Хэллоуинский спецвыпуск (7 октября, Hulu) — пришельцы, замаскированные под людей, отмечают Хэллоуин.

Супермен и Лоис , 4-й сезон (7 октября, CW) — завершение драмы о Супермене от «Сидаба».

Американские истории ужасов , 4-й сезон (15 октября, Hulu) — антология хоррора, спин-офф «Американской истории ужасов», только совсем без сквозного сюжета: каждый эпизод — законченная история.

Зов ада , 2-й сезон (25 октября, Netflix) — корейский мистический триллер о мире, в жизнь которого вмешиваются адские демоны.

Гремлины: Дикая банда , 2-й сезон (3 октября, Max) — комедийный ужастик по мотивам серии «Гремлины».

Велма: Этот Хэллоуин должен быть специальным! (3 октября, Max) — спецвыпуск к сериалу про Велму из «Скуби-Ду», видимо, подводящий итоги этого шоу.

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