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#рецензии на книги#восточное фэнтези
Гурав Моханти «Сыны тьмы». Индийская игра престолов
Мария Лебеденко
21 октября 10:00
442
3 минуты на чтение
Популярность «Песни льда и пламени» не даёт покоя начинающим писателям. Казалось бы, после (неудачного) финала сериала «Игра престолов» и бесконечного ожидания «Ветров зимы» о творении Мартина должны были подзабыть — но тут на малых экранах выстрелил сериал-приквел «Дом дракона», и всё началось по новой. Жестокий мир, где никто из персонажей не защищён «сюжетной бронёй», параллели с земной историей, многоуровневые интриги и проработанные характеры — рецепт оказался настолько удачным, что задумать эпическое фэнтези и не стилизовать его «под Вестерос» теперь кажется практически невозможным.
Gourav Mohanty
Sons Of Darkness
Роман
Жанр: эпическое фэнтези
Выход оригинала: 2022
Художник: Микаэла Алькано
Переводчик: К. Янковская
Издательство: «Эксмо: Fanzon», 2024
Серия: «Главные новинки фэнтези и фантастики»
Возрастной рейтинг: 18+
736 с., 6000 экз.
«Сыны тьмы», часть 1
Похоже на:
Джордж Р. Р. Мартин, цикл «Песнь льда и пламени»
Генри Лайон Олди «Черный Баламут»
Вот и дебютант Гурав Моханти не удержался — более того, честно признался в предисловии, что черпал вдохновение именно у автора драконьей саги. Параллели видны и в структуре текста: здесь и давно знакомые фанатам Мартина главы от лица ключевых персонажей, и мелочи, вроде внезапного перелома сюжета во время свадьбы. А ещё герои то и дело посылают друг другу воронов и ходят с посохами из чардрева — но это можно считать, скорее, поклоном в сторону мэтра.

Кроме того, автор допустил типичную ошибку новичка. Замахнувшись на целых пять книг, да ещё и основанных на такой знаковой для мировой литературы поэме, как «Махабхарата», Моханти, кажется, немного переоценил свои силы. Стремясь уже в первом томе очертить границы придуманного им мира, он с ходу бросает читателя в такой водоворот индийских имён и названий, что голова идёт кругом. Запомнить, кто из царей правит каким государством, а кто приходится кому сватом, братом, женой и слугой, сходу попросту невозможно — поэтому происходящее поначалу напоминает индийскую мыльную оперу (правда, без песен и танцев).

Не помогает делу и регулярная смена точки зрения — и если у того же Мартина главы от лица разных персонажей чередовались так, что о них не успевали забыть, то Моханти без сожалений бросает своих героев на произвол судьбы, чтобы вернуться к ним лишь спустя десяток глав.

Да и с фантастическими допущениями, пожалуй, вышел некоторый перебор: древняя раса дэвов, таинственный орден искалеченных оракулов, лесные люди и магия, основанная на системе чакр, громоздятся друг на друга, толкаясь локтями в борьбе за внимание читателя. В результате этот пёстрый индийский ковёр начинает немного утомлять — даже несмотря на свои очевидные достоинства.

А ведь они тут не менее, а то и более весомые, чем недостатки. Прежде всего, писателю удалось сконструировать очень яркий мир, в который легко погрузиться с головой. Густая атмосфера Индии чувствуется буквально на каждой странице — а смешение традиционного фэнтези с национальным эпосом придаёт происходящему новое звучание. События «Махабхараты» становятся более приземлёнными и выглядят реалистично — древняя поэма с размаху шлёпается в грязь суровой действительности. Полубоги и цари внезапно оказываются обычными, одержимыми страстями людьми: они алчны, жестоки и так же внезапно смертны, как любой крестьянин, недостойный взглянуть им в глаза. Крови и жестокости здесь хватает: роман не стесняется натуралистичных сцен, которые смотрятся ещё более впечатляющими на контрасте с роскошью золотых королевских дворцов.

С проработкой характеров у Моханти почти не возникает проблем — персонажи получаются достаточно интересными и многогранными, чтобы за ними было интересно наблюдать. Впрочем, опытному поклоннику тёмного фэнтези типажи некоторых героев могут показаться подозрительно знакомыми.

Во второй половине книги автор, наконец, собирает в один клубок многочисленные сюжетные линии — и читатель выдыхает, начиная в них разбираться. Повествование становится цельным, конфликт — чётким, а интрига — закрученной. Именно в этот момент понимаешь, что у романа на самом деле огромный потенциал — просто нужно было немного потерпеть.
Итог: достойный дебют, хоть и не лишённый недостатков. Остаётся только надеяться, что Гурав Моханти не будет писать свою пенталогию так же долго, как его кумир — в конце концов, финал «Махабхараты» известен с IV века до нашей эры.

Об авторе

Гурав Моханти родился и в настоящее время живет в Бхубанешваре, столице индийского штата Одиша, известном также как Город храмов. По профессии адвокат, увлекается мифологией. Подрабатывает стендап-комиком. «Сыны тьмы» — его первый роман.

— Ты в этом уверен?

Разумеется, этот вопрос стоит задать перед тем, как мужчина наточит бритву. Но когда мошонка бешеного быка уже подготовлена и перевязана, когда инструменты для кастрации уже наготове, а зверь дергает ногами, норовя размозжить тебе череп, пожалуй, немного поздно спрашивать, уверен ли ты.

Гурав Моханти «Сыны тьмы»

7

оценка

Стоит ли читать?

Если устали ждать, когда же Мартин допишет «Ветра зимы», разумеется.

Удачно

  • масштабы действия
  • индийский колорит
  • яркий мир

Неудачно

  • огромное количество персонажей
  • несбалансированность линий героев
  • некоторая вторичность

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#рецензии на книги#восточное фэнтези
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