Гурав Моханти «Сыны тьмы». Индийская игра престолов

Вот и дебютант Гурав Моханти не удержался — более того, честно признался в предисловии, что черпал вдохновение именно у автора драконьей саги. Параллели видны и в структуре текста: здесь и давно знакомые фанатам Мартина главы от лица ключевых персонажей, и мелочи, вроде внезапного перелома сюжета во время свадьбы. А ещё герои то и дело посылают друг другу воронов и ходят с посохами из чардрева — но это можно считать, скорее, поклоном в сторону мэтра.









Кроме того, автор допустил типичную ошибку новичка. Замахнувшись на целых пять книг, да ещё и основанных на такой знаковой для мировой литературы поэме, как «Махабхарата», Моханти, кажется, немного переоценил свои силы. Стремясь уже в первом томе очертить границы придуманного им мира, он с ходу бросает читателя в такой водоворот индийских имён и названий, что голова идёт кругом. Запомнить, кто из царей правит каким государством, а кто приходится кому сватом, братом, женой и слугой, сходу попросту невозможно — поэтому происходящее поначалу напоминает индийскую мыльную оперу (правда, без песен и танцев).





Не помогает делу и регулярная смена точки зрения — и если у того же Мартина главы от лица разных персонажей чередовались так, что о них не успевали забыть, то Моханти без сожалений бросает своих героев на произвол судьбы, чтобы вернуться к ним лишь спустя десяток глав.





Да и с фантастическими допущениями, пожалуй, вышел некоторый перебор: древняя раса дэвов, таинственный орден искалеченных оракулов, лесные люди и магия, основанная на системе чакр, громоздятся друг на друга, толкаясь локтями в борьбе за внимание читателя. В результате этот пёстрый индийский ковёр начинает немного утомлять — даже несмотря на свои очевидные достоинства.





А ведь они тут не менее, а то и более весомые, чем недостатки. Прежде всего, писателю удалось сконструировать очень яркий мир, в который легко погрузиться с головой. Густая атмосфера Индии чувствуется буквально на каждой странице — а смешение традиционного фэнтези с национальным эпосом придаёт происходящему новое звучание. События «Махабхараты» становятся более приземлёнными и выглядят реалистично — древняя поэма с размаху шлёпается в грязь суровой действительности. Полубоги и цари внезапно оказываются обычными, одержимыми страстями людьми: они алчны, жестоки и так же внезапно смертны, как любой крестьянин, недостойный взглянуть им в глаза. Крови и жестокости здесь хватает: роман не стесняется натуралистичных сцен, которые смотрятся ещё более впечатляющими на контрасте с роскошью золотых королевских дворцов.





С проработкой характеров у Моханти почти не возникает проблем — персонажи получаются достаточно интересными и многогранными, чтобы за ними было интересно наблюдать. Впрочем, опытному поклоннику тёмного фэнтези типажи некоторых героев могут показаться подозрительно знакомыми.



