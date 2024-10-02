Во что поиграть в октябре и ноябре 2024-го?

Когда и где: 8 октября на PC, PS5
Что: хоррор в туманном американском городке
Перевод: текст
О чём: сюжетно ремейк в целом вторит оригиналу. Джеймс Сандерленд страдает из-за той же проблемы, что и половина протагонистов игр в жанре survival horror, — у него умерла жена. Но внезапно от неё приходит письмо. Поэтому герой отправляется в стрёмный город Сайлент Хилл, чтобы понять, не материализовалась ли она там.
Почему ждали: Silent Hill 2 — самый культовый видеоигровой хоррор за всю историю жанра, а идея сделать его ремейк автоматически привлекает внимание из-за своей дерзости. Тем более что это будет не просто обновление текстур, а новый геймплей и даже расширение истории оригинала. И даже если получится так себе, опять начнутся обсуждения того, что вообще творилось в подавленной сексуальной жизни главного героя (про это даже книги писали). А ещё у игры неплохие предварительные оценки.Чего опасаемся: Konami, издающая ремейк, последние десять лет доказывала, что ей не стоит доверять. Bloober Team, разрабатывающая игру, запомнилась только чередой довольно средних хорроров, над которыми принято даже немного посмеиваться.
Когда и где: 11 октября на PC, XSXS, PS4, PS5
Что: псевдосредневековая фэнтезийная JRPG
Перевод: текст
О чём: наш мир — лишь фантазия жителей магического Соединённого Королевства Юкрония. И там убили короля. Так что главным героям придётся разгребать тонну политических интриг в борьбе за престол.
Почему ждали: это новый масштабный проект авторов Persona 5. Дизайн интерфейса всё такой же крышесносный, визуально враги один причудливее другого, музыка — прекрасна, а демоверсия показывает задел на неплохую историю на сотню часов с добротным таким зарядом сюра.Чего опасаемся: что сюжет будет жёстко проседать, а геймплей — не поддерживать должный уровень интереса во время всего прохождения на 80–120 часов. К тому же может остаться загадкой, почему игра выглядит как ленивый порт со слабенькой Switch, хотя она на ней ещё даже не анонсирована.
Когда и где: 15 октября на PC, XSXS, PS5, Switch
Что: красочный двухмерный экшен-платформер
Перевод: текст (полный)
О чём: девушка Альба и волчонок Нева столкнулись с тёмными силами. В итоге они оказались связаны друг с другом. Теперь они вместе путешествуют по разрушающемуся миру и пытаются найти новый дом.
Почему ждали: авторы Gris решили сделать ещё одну игру, заполненную метафорическими образами и красивыми пейзажами, которые целиком нарисовали вручную. А ещё они выдали новой главной героине меч и замахнулись на то, чтобы наконец-то сделать полноценный геймплей.Чего опасаемся: что идея сделать не рудиментарный игровой процесс окажется неудачной. К тому же сюжет может получиться либо слишком претенциозным и скучным, либо слишком стандартным и скучным.
Когда и где: 17 октября на PC, XSXS, PS5
Что: симулятор пилота многотонной боевой мехи
Перевод: текст
О чём: XXXI век. В галактике бушует ожесточённая межклановая грызня. Главный герой — выпускник кадетской программы клана Дымчатого Ягуара, которого вместе с ещё пятью пилотами посылают в очередные горячие точки конфликта.
Почему ждали: разработчики Clans собираются исправить то, к чему обзорщики MechWarrior 5 больше всего придирались, — добавить в игру нормальную сюжетную кампанию с постановкой и настоящими персонажами. И заодно показать одни из лучших сражений на мехах.Чего опасаемся: что даже полноценный сюжет окажется дрянью, мешающей наслаждаться сражениями чёртовых роботов.
Когда и где: 17 октября на PC, XSXS, PS5
Что: хоррор во вселенной фильма «Тихое место»
Перевод: текст
О чём: на человечество напали стремительные и очень мощные слепые монстры, которые атакуют всех, кто много шумит. Девушке по имени Алекс Тейлор удалось выжить во время вторжения. Теперь ей нужно выживать со своим парнем в постапокалиптическом мире.
Почему ждали: прилично выглядящий хоррор по громкой франшизе. Да ещё с механиками стелса, на который влияет звук, так что иногда это не симулятор ходьбы.Чего опасаемся: что мы увидим очередной унылый хоррор, который все быстро забудут.
Когда и где: 29 октября на PC, XSXS, PS5
Что: интерактивное кино про обычного подростка со сверхспособностями
Перевод: текст
О чём: после событий первой части Макс Колфилд поступила в университет и устроилась там штатным художником. Вроде бы всё наладилось — но тут убивают её подругу Софи. Хотя Макс потеряла своё умение перематывать время вспять, теперь она может перемещаться в параллельную вселенную, где Софи всё ещё жива, — и это поможет найти убийцу в изначальной реальности.
Почему ждали: первая часть Life is Strange сейчас чуть ли не самая известная видеоигра-драма про современную американскую школу. И хотя её прямое продолжение делают другие разработчики, всё равно интересно, что у них получится, ведь даже после переноса места действия в университет тематически среди адвенчур конкурентов нет.Чего опасаемся: что нас снова настигнут нелогичный сюжет и бесячие персонажи, которые без интересного геймплея покажутся особенно назойливыми.
Когда и где: 29 октября на PC, XSXS, PS5
Что: олдскульный хоррор в духе Resident Evil
Перевод: нет
О чём: Роман — 57-летний кондуктор поезда. После особенно беспокойного сна он попал в странную реальность, наполненную монстрами. Ему нужно сбежать обратно к своей семье.
Почему ждали: в отличие от авторов большинства других новых стилизаций под старые части Resident Evil, разработчики Post Trauma решили сделать вполне современную графику, с которой можно детально рассмотреть пугающие сюрреалистические образы. При этом в превью говорят, что игрока не ведут за ручку и могут с размаху столкнуть с хардкором.Чего опасаемся: что Post Trauma нам не предложит ни выверенного геймплея, ни интересного напряжённого приключения. И в итоге придётся снова настраивать эмулятор и включать старую японскую обскурщину, чтобы попробовать что-нибудь новенькое в жанре.
Когда и где: 31 октября на PC, XSXS, PS5
Что: фэнтезийная экшен-RPG
Перевод: текст
О чём: по итогам прошлой части древние эльфийские боги вырвались на свободу. Страннику по имени Рук придётся собрать команду Стражей Завесы, чтобы разобраться с новой угрозой на просторах Тедаса.
Почему ждали: хочется верить, что это возвращение BioWare с напарниками, на которых не плевать, и морально неоднозначными ситуациями. А ещё мы можем получить увлекательную драйвовую боёвку.Чего опасаемся: вдруг мы снова убедимся, что BioWare уже не та, ведь ушло слишком много ключевых авторов прошлых частей, а всё, что делала студия последние десять лет, выглядело очень слабо и вымученно.
Когда и где: 5 ноября на PC VR, PS5VR, Quest 2, Quest 3
Что: шутер в постапокалиптическом московском метрополитене
Перевод: текст
О чём: в 2013 году разразилась ядерная война, некоторые москвичи смогли укрыться от бомб в подземке. В 2028-м врач Сердар отправляется в глубь туннелей, чтобы найти пропавшую жену. И в ходе своего приключения ему предстоит преобразиться, ведь уже в 2033-м его будут знать как загадочного философа-путешественника по прозвищу Хан.
Почему ждали: может, мы наконец-то получим ещё один хороший атмосферный высокобюджетный VR-шутер. А то некоторым уже начинает надоедать моддить Half-Life: Alyx.Чего опасаемся: нечто в стиле абсолютно разочаровывающей Medal of Honor: Above and Beyond. Только в этот раз без «Оскара» за сопутствующую документалку.
Когда и где: 7 ноября на Switch
Что: JRPG про Марио и Луиджи
Перевод: нет
О чём: братья отправляются на корабле-острове Шипшейне исследовать Конкордию, мир летающих островов, где им противостоит команда злодеев, сговорившихся, чтобы испортить жизнь двум водопроводчикам.
Почему ждали: ролевые игры про Марио отличаются ворохом уникальных механик, комбинирующих геймплей классических JRPG и QTE. Что-то подобное выпускают очень редко — тем более в стиле лёгкого светлого приключения без анальных зондов, как в South Park: The Stick of Truth.Чего опасаемся: слишком детского тона игры и чрезмерно казуального геймплея.
Когда и где: 8 ноября на PC, XSXS, PS4, PS5
Что: экшен-хоррор
Перевод: нет
О чём: в 1990-х на улочках города Коулонг появились монстры, выгрызающие содержимое голов своих жертв, чтобы взять под контроль их тела и притворяться обычными прохожими. Там же летает сгусток энергии по имени Хёки, который ничего о себе не помнит, может временно брать под контроль сознание людей и усиливать их тела, превращая человеческую кровь в оружие. И Хёки решает уничтожить всех появившихся чудовищ.
Почему ждали: это новый проект от авторов первой Silent Hill и серии Siren. И у них очень необычный концепт игры, где можно вселиться практически в любого человека на локации, но каждый может оказаться скрытым монстром. Сражения напоминают чуть ли не Devil May Cry. При этом у паранормальщины восхитительно странные дизайны.Чего опасаемся: что игра рухнет под грузом своей сложной концепции.
Когда и где: ранний доступ 15 ноября на PC, XSXS, PS5
Что: Diablo-заменитель
Перевод: текст
О чём: с событий первой части прошло двадцать лет. И хотя тогда было покончено со злом, на континенте Рэкласте снова завелись монстры. Придётся разбираться с этой неприятностью.
Почему ждали: по сути, это главный конкурент Diablo 4, в котором графика не хуже, есть уклон в сторону соулслайков в сражениях, а контент подают огромными порциями. При этом разработчики обещают, что игра будет более дружелюбной к новичкам.Чего опасаемся: что упрощения отпугнут фанатов первой части. Или что всех снова будут кошмарить скриншоты невменяемо большого древа навыков.
Когда и где: 20 ноября на PC, XSXS
Что: шутер в открытом мире
Перевод: текст
О чём: после «Зова Припяти» прошло несколько лет. В Зоне уже не так пасмурно и повсюду зелень — но там всё ещё есть радиация и аномалии, а также водятся мутанты. Главного героя, сталкера по прозвищу Скиф, втягивают в разборки, связанные с поисками некоего Сердца Чернобыля.
Почему ждали: долгожданное продолжение «Сталкера» с современной графикой и большим, действительно открытым миром. Авторы обещают, что сохранят и приумножат всё то, чем запомнились оригинальные игры, от симуляции жизни до атмосферы скитаний по постсоветским развалинам.Чего опасаемся: что «Сталкер» растеряет часть своего хардкорного шарма. И что обсуждения игры будет просто невозможно читать.