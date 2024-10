Во что поиграть в октябре и ноябре 2024-го?

Когда и где: 5 ноября на PC VR, PS5VR, Quest 2, Quest 3

Что: шутер в постапокалиптическом московском метрополитене

Перевод: текст

О чём: в 2013 году разразилась ядерная война, некоторые москвичи смогли укрыться от бомб в подземке. В 2028-м врач Сердар отправляется в глубь туннелей, чтобы найти пропавшую жену. И в ходе своего приключения ему предстоит преобразиться, ведь уже в 2033-м его будут знать как загадочного философа-путешественника по прозвищу Хан.

Почему ждали: может, мы наконец-то получим ещё один хороший атмосферный высокобюджетный VR-шутер. А то некоторым уже начинает надоедать моддить Half-Life: Alyx.

нечто в стиле абсолютно разочаровывающей Medal of Honor: Above and Beyond. Только в этот раз без «Оскара» за сопутствующую документалку.