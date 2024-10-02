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Во что поиграть в октябре и ноябре 2024-го?
Илья Цуканов
8 октября 15:00
604
12 минут на чтение
Осень теперь не самый главный сезон для игровых релизов. С ноября перенесли почти все самые громкие новинки, а инди-студии будто даже не рассчитывали на эти даты. Связано ли это с глобальным потеплением? Мы не знаем. Зато точно известно, что вас ждёт список самых интересных релизов сразу двух осенних месяцев.

Главные релизы октября

Ремейк Silent Hill 2

Когда и где: 8 октября на PC, PS5

Что: хоррор в туманном американском городке

Перевод: текст

О чём: сюжетно ремейк в целом вторит оригиналу. Джеймс Сандерленд страдает из-за той же проблемы, что и половина протагонистов игр в жанре survival horror, — у него умерла жена. Но внезапно от неё приходит письмо. Поэтому герой отправляется в стрёмный город Сайлент Хилл, чтобы понять, не материализовалась ли она там.

Почему ждали: Silent Hill 2 — самый культовый видеоигровой хоррор за всю историю жанра, а идея сделать его ремейк автоматически привлекает внимание из-за своей дерзости. Тем более что это будет не просто обновление текстур, а новый геймплей и даже расширение истории оригинала. И даже если получится так себе, опять начнутся обсуждения того, что вообще творилось в подавленной сексуальной жизни главного героя (про это даже книги писали). А ещё у игры неплохие предварительные оценки. 

Чего опасаемся: Konami, издающая ремейк, последние десять лет доказывала, что ей не стоит доверять. Bloober Team, разрабатывающая игру, запомнилась только чередой довольно средних хорроров, над которыми принято даже немного посмеиваться.

Metaphor: ReFantazio

Когда и где: 11 октября на PC, XSXS, PS4, PS5

Что: псевдосредневековая фэнтезийная JRPG

Перевод: текст

О чём: наш мир — лишь фантазия жителей магического Соединённого Королевства Юкрония. И там убили короля. Так что главным героям придётся разгребать тонну политических интриг в борьбе за престол.

Почему ждали: это новый масштабный проект авторов Persona 5. Дизайн интерфейса всё такой же крышесносный, визуально враги один причудливее другого, музыка — прекрасна, а демоверсия показывает задел на неплохую историю на сотню часов с добротным таким зарядом сюра.

Чего опасаемся: что сюжет будет жёстко проседать, а геймплей — не поддерживать должный уровень интереса во время всего прохождения на 80–120 часов. К тому же может остаться загадкой, почему игра выглядит как ленивый порт со слабенькой Switch, хотя она на ней ещё даже не анонсирована.

Neva

Когда и где: 15 октября на PC, XSXS, PS5, Switch

Что: красочный двухмерный экшен-платформер

Перевод: текст (полный)

О чём: девушка Альба и волчонок Нева столкнулись с тёмными силами. В итоге они оказались связаны друг с другом. Теперь они вместе путешествуют по разрушающемуся миру и пытаются найти новый дом.

Почему ждали: авторы Gris решили сделать ещё одну игру, заполненную метафорическими образами и красивыми пейзажами, которые целиком нарисовали вручную. А ещё они выдали новой главной героине меч и замахнулись на то, чтобы наконец-то сделать полноценный геймплей.

Чего опасаемся: что идея сделать не рудиментарный игровой процесс окажется неудачной. К тому же сюжет может получиться либо слишком претенциозным и скучным, либо слишком стандартным и скучным.

MechWarrior 5: Clans

Когда и где: 17 октября на PC, XSXS, PS5

Что: симулятор пилота многотонной боевой мехи

Перевод: текст

О чём: XXXI век. В галактике бушует ожесточённая межклановая грызня. Главный герой — выпускник кадетской программы клана Дымчатого Ягуара, которого вместе с ещё пятью пилотами посылают в очередные горячие точки конфликта.

Почему ждали: разработчики Clans собираются исправить то, к чему обзорщики MechWarrior 5 больше всего придирались, — добавить в игру нормальную сюжетную кампанию с постановкой и настоящими персонажами. И заодно показать одни из лучших сражений на мехах.

Чего опасаемся: что даже полноценный сюжет окажется дрянью, мешающей наслаждаться сражениями чёртовых роботов.

A Quiet Place: The Road Ahead

Когда и где: 17 октября на PC, XSXS, PS5

Что: хоррор во вселенной фильма «Тихое место»

Перевод: текст

О чём: на человечество напали стремительные и очень мощные слепые монстры, которые атакуют всех, кто много шумит. Девушке по имени Алекс Тейлор удалось выжить во время вторжения. Теперь ей нужно выживать со своим парнем в постапокалиптическом мире.

Почему ждали: прилично выглядящий хоррор по громкой франшизе. Да ещё с механиками стелса, на который влияет звук, так что иногда это не симулятор ходьбы.

Чего опасаемся: что мы увидим очередной унылый хоррор, который все быстро забудут.

Life is Strange: Double Exposure

Когда и где: 29 октября на PC, XSXS, PS5

Что: интерактивное кино про обычного подростка со сверхспособностями

Перевод: текст

О чём: после событий первой части Макс Колфилд поступила в университет и устроилась там штатным художником. Вроде бы всё наладилось — но тут убивают её подругу Софи. Хотя Макс потеряла своё умение перематывать время вспять, теперь она может перемещаться в параллельную вселенную, где Софи всё ещё жива, — и это поможет найти убийцу в изначальной реальности. 

Почему ждали: первая часть Life is Strange сейчас чуть ли не самая известная видеоигра-драма про современную американскую школу. И хотя её прямое продолжение делают другие разработчики, всё равно интересно, что у них получится, ведь даже после переноса места действия в университет тематически среди адвенчур конкурентов нет.

Чего опасаемся: что нас снова настигнут нелогичный сюжет и бесячие персонажи, которые без интересного геймплея покажутся особенно назойливыми.

Post Trauma

Когда и где: 29 октября на PC, XSXS, PS5

Что: олдскульный хоррор в духе Resident Evil

Перевод: нет

О чём: Роман — 57-летний кондуктор поезда. После особенно беспокойного сна он попал в странную реальность, наполненную монстрами. Ему нужно сбежать обратно к своей семье. 

Почему ждали: в отличие от авторов большинства других новых стилизаций под старые части Resident Evil, разработчики Post Trauma решили сделать вполне современную графику, с которой можно детально рассмотреть пугающие сюрреалистические образы. При этом в превью говорят, что игрока не ведут за ручку и могут с размаху столкнуть с хардкором.

Чего опасаемся: что Post Trauma нам не предложит ни выверенного геймплея, ни интересного напряжённого приключения. И в итоге придётся снова настраивать эмулятор и включать старую японскую обскурщину, чтобы попробовать что-нибудь новенькое в жанре.

Dragon Age: The Veilguard

Когда и где: 31 октября на PC, XSXS, PS5

Что: фэнтезийная экшен-RPG 

Перевод: текст

О чём: по итогам прошлой части древние эльфийские боги вырвались на свободу. Страннику по имени Рук придётся собрать команду Стражей Завесы, чтобы разобраться с новой угрозой на просторах Тедаса.

Почему ждали: хочется верить, что это возвращение BioWare с напарниками, на которых не плевать, и морально неоднозначными ситуациями. А ещё мы можем получить увлекательную драйвовую боёвку.

Чего опасаемся: вдруг мы снова убедимся, что BioWare уже не та, ведь ушло слишком много ключевых авторов прошлых частей, а всё, что делала студия последние десять лет, выглядело очень слабо и вымученно.

Главные релизы ноября

Metro Awakening

Когда и где: 5 ноября на PC VR, PS5VR, Quest 2, Quest 3

Что: шутер в постапокалиптическом московском метрополитене

Перевод: текст

О чём: в 2013 году разразилась ядерная война, некоторые москвичи смогли укрыться от бомб в подземке. В 2028-м врач Сердар отправляется в глубь туннелей, чтобы найти пропавшую жену. И в ходе своего приключения ему предстоит преобразиться, ведь уже в 2033-м его будут знать как загадочного философа-путешественника по прозвищу Хан. 

Почему ждали: может, мы наконец-то получим ещё один хороший атмосферный высокобюджетный VR-шутер. А то некоторым уже начинает надоедать моддить Half-Life: Alyx.

Чего опасаемся: нечто в стиле абсолютно разочаровывающей Medal of Honor: Above and Beyond. Только в этот раз без «Оскара» за сопутствующую документалку.

Mario & Luigi: Brothership

Когда и где: 7 ноября на Switch

Что: JRPG про Марио и Луиджи

Перевод: нет

О чём: братья отправляются на корабле-острове Шипшейне исследовать Конкордию, мир летающих островов, где им противостоит команда злодеев, сговорившихся, чтобы испортить жизнь двум водопроводчикам.

Почему ждали: ролевые игры про Марио отличаются ворохом уникальных механик, комбинирующих геймплей классических JRPG и QTE. Что-то подобное выпускают очень редко — тем более в стиле лёгкого светлого приключения без анальных зондов, как в South Park: The Stick of Truth.

Чего опасаемся: слишком детского тона игры и чрезмерно казуального геймплея.

Slitterhead

Когда и где: 8 ноября на PC, XSXS, PS4, PS5

Что: экшен-хоррор

Перевод: нет

О чём: в 1990-х на улочках города Коулонг появились монстры, выгрызающие содержимое голов своих жертв, чтобы взять под контроль их тела и притворяться обычными прохожими. Там же летает сгусток энергии по имени Хёки, который ничего о себе не помнит, может временно брать под контроль сознание людей и усиливать их тела, превращая человеческую кровь в оружие. И Хёки решает уничтожить всех появившихся чудовищ.

Почему ждали: это новый проект от авторов первой Silent Hill и серии Siren. И у них очень необычный концепт игры, где можно вселиться практически в любого человека на локации, но каждый может оказаться скрытым монстром. Сражения напоминают чуть ли не Devil May Cry. При этом у паранормальщины восхитительно странные дизайны. 

Чего опасаемся: что игра рухнет под грузом своей сложной концепции.

Path of Exile 2

Когда и где: ранний доступ 15 ноября на PC, XSXS, PS5

Что: Diablo-заменитель

Перевод: текст

О чём: с событий первой части прошло двадцать лет. И хотя тогда было покончено со злом, на континенте Рэкласте снова завелись монстры. Придётся разбираться с этой неприятностью.

Почему ждали: по сути, это главный конкурент Diablo 4, в котором графика не хуже, есть уклон в сторону соулслайков в сражениях, а контент подают огромными порциями. При этом разработчики обещают, что игра будет более дружелюбной к новичкам.

Чего опасаемся: что упрощения отпугнут фанатов первой части. Или что всех снова будут кошмарить скриншоты невменяемо большого древа навыков.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Когда и где: 20 ноября на PC, XSXS

Что: шутер в открытом мире

Перевод: текст

О чём: после «Зова Припяти» прошло несколько лет. В Зоне уже не так пасмурно и повсюду зелень — но там всё ещё есть радиация и аномалии, а также водятся мутанты. Главного героя, сталкера по прозвищу Скиф, втягивают в разборки, связанные с поисками некоего Сердца Чернобыля.

Почему ждали: долгожданное продолжение «Сталкера» с современной графикой и большим, действительно открытым миром. Авторы обещают, что сохранят и приумножат всё то, чем запомнились оригинальные игры, от симуляции жизни до атмосферы скитаний по постсоветским развалинам. 

Чего опасаемся: что «Сталкер» растеряет часть своего хардкорного шарма. И что обсуждения игры будет просто невозможно читать.

Во что ещё поиграть:

Dread Dawn (1 октября на PC): зомби-выживач в стиле Project Zomboid с громадными толпами живых мертвецов.
Endoparasitic 2 (2 октября на PC): сиквел всеми любимого сурвайвал-хоррора про безногого однорукого ползающего страдальца, заражённого смертельно опасным паразитом. 
Kill Knight (2 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): кровавый шутер с видом сверху про рыцаря, отстреливающего орды демонов в аду. 
Monomyth (ранний доступ 3 октября на PC): фэнтезийная RPG в духе Ultima Underworld и Arx Fatalis.
Gnomes and Knights (3 октября на PC): новая игра от автора «Альтушки для скуфа». Ходи по лесу, бей грибы, ищи гномов.
Ремастер Until Dawn (4 октября на PC, PS5): интерактивный кинохоррор про еле-еле выживающую в лесу молодёжь вышел и на ПК. Правда, графический апдейт растерял часть атмосферы оригинала.
Europa (11 октября на PC, Switch): небольшая уютная экшен-адвенчура, напоминающая работы Хаяо Миядзаки. 

Europa

Super Mario Party Jamboree (17 октября на Switch): сборник мини-игр для вечеринок про Марио и его компанию. 
Unknown 9: Awakening (18 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5): экшен-адвенчура про индийскую девушку, которая в начале XX века открывает в себе способность погружаться в загадочное параллельное измерение, чтобы черпать оттуда силы. 
RetroRealms: Ash vs Evil Dead (18 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): кровавый платформер про Эша из «Зловещих мертвецов», стилизованный под 16-битную графику.
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (18 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): трёхмерный битемап про черепашек-ниндзя, стилизованный под последнюю полнометражку про них. 
Worshippers of Cthulhu (21 октября на PC): хтонический градостроительный симулятор, где нужно выступить в роли главы культа Ктулху и построить во славу него новый город.
Streets of Rogue 2 (ранний доступ 22 октября на PC): пиксельная смесь рогалика и иммерсивного симулятора — теперь в открытом мире.

Streets of Rogue 2

Batman: Arkham Shadow (22 октября на Quest 3): экшен-адвенчура про Бэтмена. Можно будет и в VR использовать детективное зрение, ломать лица преступникам и использовать бэт-гаджеты.
No More Room in Hell 2 (ранний доступ 22 октября на PC): сиквел культового мода к Half Life 2. Снова кооперативный шутер на восемь человек, которым нужно решать головоломки и отбиваться от зомби, — но с большим разнообразием.
Fear the Spotlight (полноценный релиз 22 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): стилизованный под игры для PS1 хоррор, где нужно прятаться от чудовища, которое появилось после неудачного спиритического сеанса.
Sonic X Shadow Generations (22 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): платформер, представляющий собой переиздание Sonic Generations и новую сюжетную кампанию про Ежа Шэдоу. Надеемся, там не будет Соничу и прочих безумных фанатских персонажей. 
Age of History 3 (23 октября на PC): глобальная стратегия, охватывающая всю историю человечества. Для тех, кому мало игр от Paradox. 
Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (24 октября на PC, PS4, PS5, Switch): 3D-ремейк JRPG 1993 года про несколько поколений правителей королевства Авалон, сражающихся с древними спасителями мира, которые превратились в демонов.
Shadows of the Damned: Hella Remastered (31 октября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): графический ремастер безумного хоррор-боевика от Гоити Суды, Синдзи Миками и Акиры Ямаоки.

Shadows of the Damned: Hella Remastered

Mirthwood (6 ноября на PC): ролевой симулятор жизни в фэнтезийном мире. Копай грядки, укрывайся от морозов, строй отношения с NPC, исследуй мир, бей монстров.
Antonblast (12 ноября на PC, Switch): невероятно стильный ретроплатформер, во многом напоминающий Pizza Tower.
Lego Horizon Adventures (14 ноября на PC PS5, Switch): нас ждёт не только ремастер Zero Dawn, но и лего-ремейк. Практически тот же самый сюжет, но геймплей в целом как в остальных лего-играх.
Little Big Adventure — Twinsen’s Quest (14 ноября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): ремастер классической адвенчуры с обновлённым саундтреком, новой симпатичной лоу-поли-графикой и ворохом мелких улучшений геймплея.
Sorry We're Closed (14 ноября на PC): возможно, лучший духовный наследник Silent Hill с долбанутой ретрографикой, кошмарами миллениалов и главной героиней, которая страдает от бессонницы и с помощью третьего глаза выискивает у монстров слабые места.

Sorry We're Closed

Главная нефантастическая игра осени:

Call of Duty: Black Ops 6 (25 октября на PC, XSXS, PS5): шутер от первого лица про тайные операции в начале 1990-х.

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Илья Цуканов
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