Во что поиграть в октябре и ноябре 2024-го?

Когда и где: 8 октября на PC, PS5

Что: хоррор в туманном американском городке

Перевод: текст

О чём: сюжетно ремейк в целом вторит оригиналу. Джеймс Сандерленд страдает из-за той же проблемы, что и половина протагонистов игр в жанре survival horror, — у него умерла жена. Но внезапно от неё приходит письмо. Поэтому герой отправляется в стрёмный город Сайлент Хилл, чтобы понять, не материализовалась ли она там.

Почему ждали: Silent Hill 2 — самый культовый видеоигровой хоррор за всю историю жанра, а идея сделать его ремейк автоматически привлекает внимание из-за своей дерзости. Тем более что это будет не просто обновление текстур, а новый геймплей и даже расширение истории оригинала. И даже если получится так себе, опять начнутся обсуждения того, что вообще творилось в подавленной сексуальной жизни главного героя (про это даже книги писали). А ещё у игры неплохие предварительные оценки.

Konami, издающая ремейк, последние десять лет доказывала, что ей не стоит доверять. Bloober Team, разрабатывающая игру, запомнилась только чередой довольно средних хорроров, над которыми принято даже немного посмеиваться.