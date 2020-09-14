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    Подписка на журнал «Мир фантастики»

    14 сентября 2020
    Сергей Серебрянский
    14.09.2020
    16367
    1 минута на чтение

    Друзья! В 2016 году журнал «Мир фантастики» отказался от почтовой подписки. Но после перехода в издательство Hobby World мы решили вернуть подписку в каталогах, так как этот способ всё ещё актуален для многих читателей и библиотек. К сожалению, работа над этим заняла у нас больше времени, чем хотелось бы. Но теперь мы наконец-то рады сообщить, что подписка на 2021 год открыта! Ниже информация о том, где можно подписаться.

    Почтовая подписка

    Обратите внимание! Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.

    Сейчас «Мир фантастики» доступен в двух каталогах, которые можно найти в любом почтовом отделении: «Пресса России» (зелёный) и «Роспечать» (красный). В официальном каталоге «Почты России» журнал пока не представлен, но доступен в электронном каталоге на сайте «Почты России». Мы планируем добавиться в печатный каталог к началу следующей подписной кампании. Кроме того, в планах — включение в каталоги подписки для зарубежных читателей.

    Пресса России
    Е11802
    Каталог «Пресса России»
    Подписаться
    Почта России
    ПИ055
    Каталог «Подписные издания» Почты России
    Подписаться
    Роспечать
    81078
    Каталог агентства Роспечать

    Подписка через интернет-магазин Journalshop

    Интернет-магазин Journalshop.ru — наши давние партнёры, распространявшие журнал много лет. На сайте магазина доступна подписка на полгода и год, как на обычные номера, так и на спецвыпуски. Есть множество способов доставки.

    Подписка через краудфандинговую платформу CrowdRepublic

    Раз в год мы запускаем кампанию по предзаказу журнала на краудфандинговой платформе CrowdRepublic. На CrowdRepublic можно подписаться только на обычные номера, только на спецвыпуски или же на всё сразу. Здесь доступно множество способов доставки, включая бесплатный самовывоз из сети магазинов Hobby Games. Кроме того, только на CrowdRepublic доступны эксклюзивные редакционные бонусы, которые нельзя приобрести иначе: от сувенирки и вложений в журнал до уникальных номеров и возможности увидеть собственный портрет на страницах «Мира фантастики». Кампания проводится раз в год осенью-зимой. После её завершения подписаться через CrowdRepublic больше невозможно до следующего раза.

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    Сергей Серебрянский
    Редактор
    Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

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