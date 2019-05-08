Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова

Представляем уникальный спецвыпуск «Мира фантастики», всецело посвящённый комиксам и рисункам Александра Ремизова! Под одной обложкой мы собрали лучшие работы, прошедшие жесточайший редакционный отбор. Только самые интересные, красивые и умные комиксы, созданные для журнала за полтора десятилетия! Если вы каждый раз с нетерпением открываете последнюю страничку «Мира фантастики» — этот спецвыпуск определённо для вас.
В номере
- Немало поводов посмеяться в голос.
- Сумасшедшие кроссоверы!
- Рисованные истории, полные отсылок к культовым фантастическим произведениям.
- Сатира на актуальные проблемы и тенденции фантастики.
- Подборка иллюстраций и комиксов из других проектов Александра Ремизова, не печатавшихся в МирФ.
- Интервью с художником.
- Примечания с интересными фактами о комиксах.
- Твёрдая обложка и 176 страниц.
- Все комиксы прошли дополнительную ретушь и корректуру, а некоторые были значительно перерисованы!
Сборник комиксов останется эксклюзивом для подписчиков CrowdRepublic и не поступит в свободную продажу. Все участники кампании, оформившие годовую подписку, получает его бесплатно вместе с майским спецвыпуском. Небольшую часть тиража мы разыграем на нашем сайте и в соцсетях — следите за анонсами!
Содержание
3
Вступление
5
Про «Мир фантастики»
15
Фэнтези
31
Бороздящие космос
41
В далёкой галактике
53
Мир комиксов
63
Кинопроисшествия
85
Камера, мотор!
99
Кроссоверы, которые мы заслужили
117
Наука и мифы
131
Суровая действительность
145
Случаи
159
Вне «Мира фантастики»
167
Дополнительные материалы
176
Примечания
Комментарии (Правила дискуссии)