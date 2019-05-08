Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова

Журнал
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Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова 1

Представляем уникальный спецвыпуск «Мира фантастики», всецело посвящённый комиксам и рисункам Александра Ремизова! Под одной обложкой мы собрали лучшие работы, прошедшие жесточайший редакционный отбор. Только самые интересные, красивые и умные комиксы, созданные для журнала за полтора десятилетия! Если вы каждый раз с нетерпением открываете последнюю страничку «Мира фантастики» — этот спецвыпуск определённо для вас.

В номере

  • Немало поводов посмеяться в голос.
  • Сумасшедшие кроссоверы!
  • Рисованные истории, полные отсылок к культовым фантастическим произведениям.
  • Сатира на актуальные проблемы и тенденции фантастики.
  • Подборка иллюстраций и комиксов из других проектов Александра Ремизова, не печатавшихся в МирФ.
  • Интервью с художником.
  • Примечания с интересными фактами о комиксах.
  • Твёрдая обложка и 176 страниц.
  • Все комиксы прошли дополнительную ретушь и корректуру, а некоторые были значительно перерисованы!
Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова 2

Сборник комиксов останется эксклюзивом для подписчиков CrowdRepublic и не поступит в свободную продажу. Все участники кампании, оформившие годовую подписку, получает его бесплатно вместе с майским спецвыпуском. Небольшую часть тиража мы разыграем на нашем сайте и в соцсетях — следите за анонсами!

Содержание

3 
Вступление
5 
Про «Мир фантастики»
15 
Фэнтези
Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова 4
31 
Бороздящие космос
41 
В далёкой галактике
Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова 3
53 
Мир комиксов
63 
Кинопроисшествия
85 
Камера, мотор!
99 
Кроссоверы, которые мы заслужили
117 
Наука и мифы
131 
Суровая действительность
145 
Случаи
159 
Вне «Мира фантастики»
167 
Дополнительные материалы
Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова 5
176 
Примечания

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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