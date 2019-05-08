Картинки и разговоры. Комиксы Александра Ремизова

Представляем уникальный спецвыпуск «Мира фантастики», всецело посвящённый комиксам и рисункам Александра Ремизова! Под одной обложкой мы собрали лучшие работы, прошедшие жесточайший редакционный отбор. Только самые интересные, красивые и умные комиксы, созданные для журнала за полтора десятилетия! Если вы каждый раз с нетерпением открываете последнюю страничку «Мира фантастики» — этот спецвыпуск определённо для вас.