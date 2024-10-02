Мир фантастики № 251 (октябрь 2024)

Чувствуете, повеяло осенью, тыквой, кануном Дня Всех Святых? Но этот номер полон страшилищ по другой причине: Гильермо дель Торо отмечает своё шестидесятилетие, а уж он-то знает толк в монстрах! Итак, что же такого страшного вас ждёт на страницах этого выпуска?

Чувствуете, повеяло осенью, тыквой, кануном Дня Всех Святых? Но этот номер полон страшилищ по другой причине: Гильермо дель Торо отмечает своё шестидесятилетие, а уж он-то знает толк в монстрах! Итак, что же такого страшного вас ждёт на страницах этого выпуска?

• рецензии на книги Уолтера Йона Уильямса, Кэйкаку Ито, Леони Свонн и других • 30 лет «Звёздным вратам» Эммериха • «Блич» как один из главных сёнэнов • поиск жизни на спутниках газовых гигантов • и кое-что ещё!

А ещё: что почитать из Нила Стивенсона • рецензии на книги Уолтера Йона Уильямса, Кэйкаку Ито, Леони Свонн и других • 30 лет «Звёздным вратам» Эммериха • «Блич» как один из главных сёнэнов • поиск жизни на спутниках газовых гигантов • и кое-что ещё!

Полное содержание номера

[1] Слово главного редактора

Роман Новиков

Спецматериал

[4] Как смешные коллекционные фигурки за десять долларов изменили мир Вы можете их любить. Можете ненавидеть. Но они вряд ли оставят вас равнодушными — если не из-за своего дизайна, то как минимум из-за того, что в одной из прозрачных коробочек вы наверняка найдёте персонажа, который вам близок. Поговорим о том, как за 15 лет своего существования фигурки Funko POP! изменили мир.

Врата миров

[10] Портрет героя История червяка Джима 30 лет назад на обыкновенного дождевого червяка упал суперкостюм и превратил его в безумного и отважного космического героя Джима. Отличный повод вспомнить его самого, а также его друзей, врагов и просто случайно оказавшихся поблизости коров.

[18] Доска почёта Фантастические злодейки, которым мы сочувствуем Вспоминаем десять героинь, которые в самом деле действуют на стороне зла, но, несмотря на это, вызывают сочувствие.

Книжный ряд

[24] Рецензии на книги Алёна Волгина «Отравленные морем» • Вера Сорока «Питерские монстры» • Анхель Блэк «Крестейр. Начало» • Брайан Макклеллан «В тени молнии» • Уолтер Йон Уильямс «Квиллифер» • и другие.

[39] Что почитать? Книги Нила Стивенсона В нынешнем октябре Нилу Стивенсону исполняется 65 лет. Используя этот повод, мы решили поговорить о его самых значительных книгах, благодаря которым он и стал живым классиком НФ.

[44] Контакт Беседа с Екатериной Шабновой Родилась в День мёртвых в 1990 году. Выросла в Пензе и окрестностях. Окончила местный государственный университет по специальности «Лингвист-переводчик». Пишет оригинальное фэнтези. Мы решили поговорить с Екатериной о её книгах и не только.

[48] Классики Невероятное везение Кира Булычева Биография Кира Булычева полна умолчаний — любой читатель волен заполнить эти пробелы по своему разумению и в меру собственной испорченности. Но иногда тени сгущаются особенно плотно — и вместо того, чтобы что-то скрывать, наоборот, привлекают внимание заинтересованного наблюдателя.

Видеодром

[52] Персона Творчество Гильермо дель Торо 9 октября 2024 года исполняется 60 лет Гильермо дель Торо. Самое время вспомнить творческий путь главного создателя страшных сказок в современном кинематографе и поговорить о том, что сформировало его авторское видение.

[62] Классика Как создавались «Звёздные врата» По случаю тридцатилетия фильма рассказываем о его непростом пути к большому экрану и о том, почему франшизу, планировавшуюся как кинотрилогию, судьба увела на телевидение.

[68] Аниме «Блич» как один из столпов аниме в жанре сёнэн Вспоминаем, как на свет появилась история про жнецов смерти в кимоно и с крутыми мечами наперевес, чем вдохновлялся её автор Кубо Нориаки, почему она так называется и что вообще из себя представляет вселенная шинигами.

Игровой клуб

[74] Бестиарий Все адские создания DOOM II: Hell on Earth Одна из самых сильных сторон DOOM II — бескомпромиссный и мрачный мир, населённый порождениями ада всех мастей. Рассказываем о бестиарии культового шутера, таящем в себе немало сюрпризов: от секретных персонажей до спрятанной головы одного из создателей игр.

[82] История шедевра Как Silent Hill 2 стала главным психологическим хоррором XXI века Уже четверть века в своих беспокойных снах мы видим этот город… Сайлент Хилл. Скоро нам предстоит отправиться туда вновь, так что сейчас лучшее время вспомнить, за что мы так полюбили Silent Hill 2, откуда её создатели черпали вдохновение и почему слава игры ничуть не померкла даже спустя 23 года.

Машина времени

[88] Космос Как учёные ищут жизнь на спутниках планет-гигантов Когда в XVII веке телескопы позволили открыть у Юпитера и Сатурна спутники, в астрономии и космологии произошла настоящая революция. Конечно, астрономы того времени не могли разглядеть подробно поверхность этих лун, поэтому полагали, что они подобны нашей. Более или менее достоверные сведения о системах Юпитера и Сатурна начали поступать в ХХ веке, и перед учёными предстала целая вереница миров, каждый из которых до изумления фантастичен.

Фан

[94] Художник Белла Бергольц Мы поговорили с Беллой о том, как важно не переставать учиться, из чего зарождается образ и чем её привлекает жанр портрета.

[105] Рассказы Дарья Новодворская «Не утонуть бы в звёздах» и «Золотая рыбка» Уютные рассказы о звёздах на поверхности озера и о загадочной космической страннице, способной исполнить любое желание, о котором кричит душа.