Необычные стратегии, подборка 2: Популярные и известные

Frostpunk 2, вышедшая 20 сентября, оказалась не такой шикарной, как оригинальная игра. Ну да не страшно, ведь на свете полно других необычных стратегий! Вы наверняка слышали если не о них самих, то о других играх из их линеек. Сегодня у нас в подборке — известные игры, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ещё и необычными стратегиями.

А где подборка 1? Необычные стратегии. Классика нестандартных игр Дарья Кулагина-Кравчук 20.09.2024 16308 Да вы наверняка в них играли!

Black & White

Питер Молиньё — один из главных творцов в жанрах «симулятора бога» и стратегий непрямого контроля. Закономерным развитием его идей из Populous и Dungeon Keeper стала Black & White — стратегия, где вы в роли божества должны опекать людское племя. Отношения эти симбиотические: чем больше верующих у божества, тем больше его возможности, шире зона влияния. Вы вольны исцелять болезни, насылать дождь в засуху, даже просто раздавать еду. Ну или напротив — устрашать своё племя, кидаясь огненными шарами и разрушая дома. Смысла в этом мало, но быть плохим не запрещается.

Отдельная статья геймплея — забота о божественном звере, который используется в основном в схватках с другими племенами. Впрочем, если зверя плохо воспитывать, он может убивать ваших селян, невзначай ломать дома, просто испражняясь на них, и вообще превращается в ходячую энтропию. Зверя можно уморить голодом, перекормить, превратить в качка, приучить строить домики вашим аборигенам и ловить рыбу. В общем, тварь очень чутко реагирует на всё, что вы делаете.

Black & White, может, и не очень глубокая стратегия, но точно нетипичная игра, исследующая механики непрямого контроля аж в двух измерениях сразу. В неё нет-нет да и хотелось вернуться, чтобы попробовать вырастить новое существо (с дополнением их число выросло до 18). Увы, вышедшая спустя четыре года вторая часть оказалась куда более стандартной игрой, которая не столько развивает идеи оригинала, сколько добавляет элементы обычных RTS.

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Вторая часть, пожалуй, самой известной серии видеоигр по миру Warhammer 40000 пошла на большой риск, сменив жанр со всеми любимого сочетания RTS с идеями оригинальной настольной игры (укрытия, отряды, мораль) на практически партийную ролевую игру. От RTS в сиквеле осталась разве что обводка юнитов рамочкой да раздача приказов на ПКМ. Ни базы, ни сложного менеджмента ресурсов. Ходи, стреляй, навыки нажимай. Мультиплеер в Dawn of War 2 откровенно для галочки, зато сюжетный режим простирается далеко за пределы банального набора миссий.

Самый понятный пример для фаната стратегий, каким-то чудом пропустившего серию Dawn of War, — кампания Рексара из Warcraft III: Frozen Throne. На рельсах стратегии разработчики создали ролевую игру с героями, навыками, снаряжением, разнообразными миссиями и сюжетом про боевые вылазки против врагов Империума в разгар нашествия роя тиранидов на небольшую звёздную систему. Причём проходить её можно в кооперативе с другом, который берёт под контроль половину войска — двух героев и их солдат поддержки из максимума в четыре командира.

Смена жанра разочаровала многих фанатов — до сих пор хочется ещё одной классической RTS с базами и сбором ресурсов во вселенной, буквально умоляющей индустрию сделать «ваховский ответ Starcraft». Зато мы получили уникальную игру на стыке жанров и с парой удачных самостоятельных дополнений. В первом космодесант, которому посвящена Dawn of War 2, получил возможность поддаться Хаосу и обрести демонические дары, а во втором — поиграть в «RTS+RPG»-микс за другие фракции вселенной: орков, Имперскую гвардию, эльдар, космодесант Хаоса и даже тиранидов, которые в оригинале были главным злом и местными мальчиками для битья.

Spellforce

Если Dawn of War 2 — это смелая фантазия на тему «что будет, если в RTS добавить побольше ролевой игры», то серия Spellforce — это полноценный симбиоз двух жанров. Стратегии в жанре классического и местами мрачного фэнтези, где помимо застройки баз и микроконтроля солдат важна прокачка героев, выбранный класс и другие элементы, свойственные скорее партийным RPG. Если в Warcraft III герой — это просто прокачиваемый элитный юнит с четырьмя уникальными способностями, то в Spellforce — чуть ли не герой из D&D. Можно собрать латника с огромным двуручным мечом, мага-элементалиста или даже чернокнижника, вызывающего нежить и останавливающего врагам сердце взмахом руки.

В зависимости от игры этот баланс двигается из стороны в сторону. Первая часть больше клонится к RPG: стратегическая часть здесь средняя и явно уступает гигантам вроде игр Blizzard или серии C&C. Третья куда изобретательнее стратегически, но ролевая часть просела. А во второй практически идеальный баланс: и RPG-, и RTS-элементы сделаны неплохо, но при этом не мешают друг другу и удачно чередуются по ходу кампании. В отличие от остальных частей, Spellforce 2 нельзя пройти только героями или играя одной лишь армией с постройками. Отчего можно сказать, что к идее идеальной смеси стратегии и ролевой игры она ближе остальных частей серии.

Но фанаты всё же больше любят именно первую Spellforce: следить за историей и управлять небольшим отрядом могущественных героев им показалось веселее, чем следить за количеством рабочих в рудниках и штамповать мечников в поддержку основным персонажам.

Серия Age of Wonders

Идейная наследница древней серии Master of Magic, Age of Wonders выделилась уникальной идеей — проработанным образом фэнтезийной расы в рамках большой и глубокой пошаговой стратегии. И выбор сторон в каждой части довольно богатый: люди, эльфы, полурослики, орки, дварфы и прочая нечисть. У каждой народности — свои особенности, преимущества, недостатки и точка зрения по поводу соседей другой расы.

У серии были взлёты, падения и даже научно-фантастический спин-офф, где эльфы с дварфами сменили меч и магию на бластеры и улетели в космос. Но самой необычной вышла последняя на текущий момент Age of Wonders 4, предложившая революционную идею как для серии, так и для жанра, — детально проработанный и при этом предельно простой для понимания конструктор своей фэнтезийной расы.

Благодаря десяткам шаблонов (вид, идеология, культурные особенности, внешность) можно собирать как классику вроде дварфов-ремесленников, высших эльфов или злобных крысолюдов, так и любимых персонажей из других вселенных из видеоигр. Боевых ящеров из King’s Bounty, демонических орков из Warcraft III, арабских магов из HoMM V — да хоть тёмных эльфов из Warhammer Fantasy Battles! Возможности редактора ограничены разве что необходимостью купить DLC ради самых безумных опций — автоматонов, лавкрафтовских ужасов и полноразмерных драконов.

И всё это сочетается с безумной магией и системой эволюции рас, благодаря которой обычные человеческие крестьяне за время партии могут превратиться в вознесённых ангелов, полунежить, демоническую орду, элементалей и, кажется, вообще во всё, на что вам хватит фантазии и книг магии.

Plants vs Zombies

Жанр Tower Defence всегда был популярным — но в основном на мобильных платформах. Для более увлечённых геймеров «башенки» существовали разве что в виде секретной карты для Warcraft III и прочих побочных режимов «больших игр». Но все влюбились в жанр благодаря Plants vs Zombies — изобретательной игре о выживании в зомби-апокалипсисе с помощью боевых растений.

Смешной стиль войны флоры с мертвечиной сочетается с изобретательной механикой. У вас ограниченный в размерах газон, где надо поместить линию обороны (например, непробиваемый грецкий орех!) и растения, стреляющие или бьющие зомби. При этом нужно озаботиться о подсолнухах, которые будут приносить ресурсы на застро… засев вашего поля боя, — с самими зомби они помочь никак не могут и уязвимы для атак.

В основе своей игра проста: сажай подсолнухи, добывай с них деньги на боевые растения, переживи нашествие зомби разных классов (обычные, сильные, быстрые и так далее). Великой Plants vs Zombies сделал броский комедийный облик и то, сколь многое разработчику удалось сделать с основными идеями, как сильно получилось разнообразить их разными условиями. То дом придётся защищать ночью, когда подсолнухи не могут добывать валюту, то вместо грядки нужно оборонять бассейн или даже крышу дома. И каждое задание вам стабильно дают то новый цветок, то нового врага, отчего до самых титров Plants vs Zombies не приедается вообще.





The Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth

В начале 2000-х поклонники Средиземья с разницей в год получили сразу две стратегии по «Властелину колец». Но если War of the Ring от Vivendi оказалась довольно вторичной, то The Battle for Middle-Earth быстро нашла почитателей. Почти во всём это довольно привычная стратегия. Четыре фракции (Гондор, Рохан, Изенгард, Мордор) со своими сильными и слабыми сторонами, именные герои с уникальными способностями, глобальная карта для перемещения между миссиями… Но один интересный эксперимент разработчики провернули: строительные слоты.

Строительство базы, с которого начинается партия в почти любой RTS, здесь сделано необычно. Вокруг стартового города размечено фиксированное количество участков для застройки — от 7 до 9. На первых порах этого достаточно, чтобы запустить экономику, нанять простейших бойцов, купить пару улучшений, но уже к середине партии все слоты заняты. И когда нужно возвести новую постройку, приходится решать: какое из существующих зданий снести? А не воспользуется ли противник временным отсутствием, например, варгов? Может, вообще отказаться от идеи и воевать теми же войсками?

В сюжетных кампаниях такая система строительства может показаться излишне ограничивающей и вызывает скорее недоумение. Зато в мультиплеерных матчах она раскрывается как следует: нужно постоянно угадывать планы противника, проводить разведку и строить те здания, которые помогут одолеть его войска. Эта система так ловко введена в игру, что влияет на весь геймплей, а не только на строительство базы. Ключевыми точками на поле боя становятся аванпосты, дающие дополнительные слоты для зданий. И иногда трижды думаешь, какую казарму поставить прямо сейчас — для энтов или для лучников, ведь на всех сразу места не хватит.

Даже жаль, что вышедший спустя два года сиквел отказался от строительных ячеек в пользу привычного для RTS свободного размещения. Зато эта система в похожем виде потом засветилась в Halo Wars, но это уже совсем другая история.

Пожалуй, на сегодня хватит. В следующий раз поговорим о более диковинных проектах, о которых слышали уже далеко не все. Оставайтесь на связи!

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