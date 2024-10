Необычные стратегии, подборка 2: Популярные и известные

Идейная наследница древней серии Master of Magic, Age of Wonders выделилась уникальной идеей — проработанным образом фэнтезийной расы в рамках большой и глубокой пошаговой стратегии. И выбор сторон в каждой части довольно богатый: люди, эльфы, полурослики, орки, дварфы и прочая нечисть. У каждой народности — свои особенности, преимущества, недостатки и точка зрения по поводу соседей другой расы.

В основе своей игра проста: сажай подсолнухи, добывай с них деньги на боевые растения, переживи нашествие зомби разных классов (обычные, сильные, быстрые и так далее). Великой Plants vs Zombies сделал броский комедийный облик и то, сколь многое разработчику удалось сделать с основными идеями, как сильно получилось разнообразить их разными условиями. То дом придётся защищать ночью, когда подсолнухи не могут добывать валюту, то вместо грядки нужно оборонять бассейн или даже крышу дома. И каждое задание вам стабильно дают то новый цветок, то нового врага, отчего до самых титров Plants vs Zombies не приедается вообще.

