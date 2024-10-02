«Жребий» по роману Стивена Кинга: пугающе скучная экранизация

Роман Стивена Кинга «Жребий» был опубликован в 1975 году, а первая его экранизация появилась в 1979-м. Как и многие адаптации книг этого автора, «Салемских вампиров» сняли в формате мини-сериала — у телеверсий были скромные бюджеты, зато за счёт внушительного хронометража они упускали меньше деталей первоисточника. Фильм 1979 года цитировал культовое кино «Носферату. Симфония ужаса» (1922) — главный злодей там похож на графа Орлока как родной сын. Позже уже «Салемских вампиров» цитировали везде: от «Симпсонов» до телесериала «Ганнибал» и фильма Тайки Вайтити «Реальные упыри» (2014). Экранизация прилежно следовала книге и почти всем классическим «вампирским» тропам, которые популяризировал ещё «Дракула» Брэма Стокера. В ней были осиновые колья, чеснок, солнечный свет, кресты, святая вода и обязательное приглашение войти — разве что здесь смерть верховного вампира не избавляла героев от его докучливых отпрысков.



