Однажды Оуэн, сын Стивена Кинга, выбежал на дорогу перед домом и едва не попал под машину. Примерно в то же время умер Смэки, кот его дочери, и родители долго думали, как сказать ей правду. Так, вообразив, как всё это могло обернуться, писатель пришёл к «Кладбищу домашних животных». История вышла до того тёмная, что Кинг несколько лет держал книгу в секрете, откладывая её публикацию. Когда это всё-таки свершилось, роман быстро стал бестселлером, а в 1989 году вышла первая, не менее жуткая киноадаптация режиссёра Мэри Ламберт. Спустя ещё тридцать лет Кевин Кёльш и Деннис Уидмайер предложили своё видение известного сюжета, изменив в нём довольно многое. Рассказываем, что отличает новый фильма от книги и старой версии.

Осторожно, спойлеры! Мы разбираем сюжет — а значит, придётся проспойлерить всё, включая концовку!

Девочка вместо мальчика

Устав от суеты городской жизни, Луис и Рэйчел переезжают в небольшой городок Ладлоу в штате Мэн. Луис получает работу в университетской больнице, а Рэйчел сидит дома с детьми, Элли и малышом Гэджем. Почти всё как в книге. Правда, время действия перенесли в настоящее: есть здесь и Google, и смартфоны.

Но главное, теперь переживания Луиса, вокруг которых было построено повествование оригинала, отошли на второй план. Взгляд в фильме прикован к Элли: она шутит, рисует, занимается балетом, общается с родителями и играет с братом, а главное — только-только начинает узнавать мир и его законы.

Едва успеваешь привязаться к девочке, как её тут же забирают. В фильме именно Элли, а не малыш Гэйдж, гибнет под колёсами грузовика. Именно её отец закапывает на старом кладбище, покойников с которого оживляет древняя магия. Но на сей раз мы действительно успеваем узнать Элли, и оттого метаморфозы, что с ней произошли после воскрешения, кажутся чудовищными.

К примеру, в начале фильма она проводит для родителей небольшое танцевальное представление. Вернувшись, она вспоминает о своём прижизненном увлечении, но движения у неё грубые и резкие, а заметив семейное фото, она и вовсе начинает крушить всё на своём пути — Луису едва удаётся её успокоить. Это по-настоящему шокирует, во многом благодаря великолепной игре юной Жете Лоранс.

Из-за того, что Элли в фильме старше и уже начала формировать представление о мире, её реплики после воскрешения стали звучать куда интереснее книжных. Узнав о смерти из рассказов отца, Элли теперь испытывает его, словно стремясь выбить признание в том, что он натворил, — она-то теперь знает, что находится за гранью жизни. Двухлетний Гэйдж никогда не смог бы такое провернуть просто из-за того, что ещё не научился понимать психологию людей и манипулировать их чувствами.

Старик и кладбище

Следуя за Элли, зритель попадает на кладбище домашних животных. Внешне — это те же концентрические круги из самодельных могил с истёртыми надписями, разве что выглядят они чуть более заброшенно и мрачно. Тут девочку кусает оса, и она падает на землю. Тогда она и встречает пожилого Джада Крэнделла, который помогает ей вытащить жало: так и происходит их знакомство. В книге оса жалит Гэйджа, а встреча происходит возле их дома.

Потом Джад рассказывает, что для местных детей похороны домашнего питомца — особый ритуал, со странными звериными масками и барабанами. За такой процессией Элли увязывается в начале фильма. В оригинале кладбище оставалось кладбищем — тихим местом, где дети хоронили своих питомцев. Много лет назад Джад тоже закопал там своего пса Биффера (в книге — Спота).

Эта встреча становится началом дружбы Джада и Элли: девочка для него — словно внучка, которой у него никогда не было. Позже старик признаётся Луису, что Элли — первый человек, о котором он хочет заботиться, с тех пор как умерла его жена. Поэтому он и рассказывает Луису о старом индейском захоронении, что воскрешает мёртвых. Он тоже переживает за девочку и не уверен, что она готова принять смерть своего кота Чёрча.

В книге связь Джада c Луисом была ещё сильней: в первых строках романа Луис признаётся, что старик стал для него вторым отцом. Но в ремейке отношения у них довольно прохладные. Особенно это заметно, когда после похорон Элли Джад пытается отговорить Луиса от страшной идеи воскресить дочь. И если в книге старика усыпила древняя магия Вендиго, то в новом фильме Луис сам подсунул Джаду снотворное, чтобы тот ему не помешал. Книжный Луис так никогда не поступил бы.

Зато в ремейке вернули Норму, жену Джада, — в киноадаптации 1989 года от Мэри Ламберт о ней не вспомнили, а часть её сюжетной линии ушла к Мисси, домоправительнице Кридов. В книге у Нормы было слабое здоровье, она долго страдала от прогрессирующего артрита. На Хэллоуин у неё случился сердечный приступ. К счастью (как выясняется позже, к несчастью), Луис оказался поблизости и успел спасти женщину. И хотя пару месяцев спустя она умерла, именно это заставило Джада рассказать Луису о мистической силе кладбища в благодарность за спасение жены.

На начало нового фильма Норма уже мертва и никак не влияет на сюжет. Зато Элли ненадолго принимает её облик и пугает Джада рассказами из ада. Со слов Нормы выходит, что муж закопал её на индейском кладбище. Книжному Джаду о таком даже страшно было подумать.

Как умерли кот и ребёнок

Смерть настигает Чёрча на Хэллоуин, когда вся семья находится дома – в книге в это время Рэйчел с детьми гостит у родителей на Дне Благодарения. В ту же ночь Луис и Джад отправляются его хоронить. Интересно, как дойдя до «первого» кладбища, Луис начинает рыть могилу, но Джад его останавливает и говорит, что «их место» за валежником. Позже Джад признаётся, что каждый раз он ищет повод туда пойти.

Элли погибает так же, как и в книге, — девочку сбивает фура. Но из-за остальных расхождений сюжета обстоятельства, которые привели к её смерти, в фильме совсем другие.

Трагедия происходит в её день рождения. Параллельно проигрываются сразу две сцены. В одной Гэйдж, ускользнув из-под присмотра родителей, выбегает на шоссе. В другой Элли выходит на трассу и идёт навстречу Чёрчу, который сумел найти дорогу домой. Гэйджа Луис успевает спасти, а вот Элли замечает машину слишком поздно.

В книге на дороге был только Гэйдж, но отец не успел выхватить его из под колёс. Это стало причиной скандала на похоронах, когда отец Рэйчел обвинил Луиса в смерти сына. Завязалась драка, в ходе которой они случайно свалили гроб Гэйджа. В фильме разногласия Луиса с родителями Рэйчел полностью убрали.

Как изменилось кладбище

После недолгих раздумий — решение и правда кажется каким-то лёгким по сравнению с многостраничными размышлениями в книге — Луис относит умершую дочь на кладбище микмаков. В темноте за ним наблюдает злой дух Вендиго. И хотя он тоже появляется на страницах книги по истории, которую Джад показывает Луису, он не получает дальнейшего развития.

По книге, сам могильник — не просто инструмент, но невероятная сила по ту сторону барьера, свидетельство тайны, что скрывает смерть, хоть эта тайна и неприятна. В фильме никто не упоминает о микмаках и древности кладбища, но создателям удалось передать жуткую атмосферу, исходящую от него и заставляющую местных в страхе ожидать следующего захоронения — как с циклами по двадцать семь лет из «Оно». В оригинале же это чувство вызывали мысли персонажей и присутствие магии; сам городок и жизнь в нём оставались пасторально-безмятежными.

В фильме дорога к индейскому кладбищу стала легче. В оригинале Луис взбирался наверх по огромным каменистым ступеням, и, чтобы пройти весь путь, он должен был физически преодолеть себя. Из фильма ступени убрали и оставили лишь болото, чьё дно усеяли белые кости. Выглядит это зловеще, но не передаёт того противостояния духа, что было в книге. Впрочем, ни то ни другое не смогло остановить Луиса и предотвратить то, что он задумал.

Сестра-призрак

Параллельно основному сюжету зритель узнаёт о прошлом Рэйчел и её умершей сестре Зельде. Девушка долго болела спинномозговым менингитом и медленно умирала. Однажды, когда родители оставили Рэйчел присматривать за сестрой, та задохнулась и умерла. И хотя Рэйчел втайне ненавидела её и испытывала к ней отвращение, в её гибели она винила себя. Неприятие смерти и страх перед ней остались с Рэйчел навсегда.

В новом фильме Зельда умирает странной и мучительной смертью. Вместо того чтобы покормить её самой, Рэйчел, вопреки запрету родителей, поднимает еду к сестре в комнату на старом кухонном лифте. Услышав грохот, Рэйчел посчитала, что устройство снова сломалось, и в шахту упал поднос с едой. Заглянув туда, вместо посуды она видит искалеченное тело сестры. Вот только как и зачем она туда полезла, мы так и не узнаём.

В романе Зельда приходила к Рэйчел только в кошмарах. А вот в фильмах — и старом, и новом — она больше напоминает домашнего призрака, на которого пришлась изрядная доля скримеров.

Отсылки и пасхалки

В фильме полно отсылок к другим произведениям Кинга. Во время вечеринки в честь дня рождения Элли можно услышать рассказ Джада о том, как пару лет назад здоровенный сенбернар взбесился и убил четверых людей. Это, конечно, намёк на «Куджо»: в этом романе здоровенный пес, заразившись бешенством, начинает убивать всех вокруг. Эта отсылка переехала из книги.

Ещё одна пасхалка, которую режиссёры подсмотрели у Кинга: по дороге из Чикаго Рэйчел замечает дорожный указатель на Иерусалимов Удел, город, разрушенный вампирами в книге Кинга «Жребий». В новой адаптации один из указателей ведёт в Дерри, другой выдуманный город, где уже много веков живёт один зубастый клоун. Сверни Рэйчел туда, едва ли это улучшило бы её положение…

Многие заметили, что в фильме пропустили рассказ Джада о Тимми Батермане. Юноша погиб на войне во Вьетнаме, и отец, убитый горем, похоронил его на кладбище микмаков. Тимми вернулся другим: вечно ухмыляющимся, озлобленным и словно всезнающим. Вскоре отец убил его и застрелился сам. На самом деле в новом фильме о нём не забыли: Луис узнаёт эту историю из газетной вырезки, которую нашёл в Google.

В самом начале фильма можно услышать, как Луис небрежно бросает «Великий и Ужасный»; то же самое говорит и Элли после своего воскрешения. Это, конечно, отсылка к Волшебнику из Страны Оз, который давно стал полноправным участником многих произведений Кинга. Имя Зельды тоже взято из этой истории.

В книге водитель грузовика, сбивший Гэйджа, признался, что неведомая сила заставила его давить на педаль газа. Фильм Мэри Ламберт ушёл от этого — там водитель просто отвлёкся на песню «Sheena is a Punk Rocker» группы The Ramones. Кёльш и Уидмайер спрятали отсылку к этой песне: перед аварией водителю звонит некая Sheena.

Наконец, есть ещё одна очевидная пасхалка, отсылающая к старой экранизации. Когда Элли умирает, Луис в сердцах выкрикивает: «Пусть Бог заведёт своего ребенка!» Подобную фразу в старом фильме сказала Элли («Пусть Бог заведёт своего кота!»), когда испугалась за Чёрча.

Финал: кто кого убил?

Кончаются фильм и книга похоже, но Элли играет в нём куда большую роль. В фильме, выбравшись из могилы, Элли сразу отправляется домой, где её ждёт Луис. Ослеплённый родительской любовью, он не хочет замечать, как сильно она изменилась. Что бы ни случилось, он верит, что её возвращение того стоит. А вот Рэйчел находит в себе силы сказать, что это не её дочь. Так происходит её примирение со смертью, и, кажется, она не только принимает гибель Элли, но и готова наконец-то отпустить Зельду.

А вот Элли её просто так не отпускает. Убив мать, девочка относит её на кладбище. Пытаясь предотвратить беду, Луис погибает от удара в спину, который наносит ему ожившая жена. В заключительной сцене Луис, Рэйчел, Элли и Чёрч подходят к запертому в машине Гэйджу — единственному, кто ещё не умирал.

В книге Луис не казался таким безумцем: отчасти потому, что он одурманен силой кладбища, а отчасти из-за того, что для него это что-то вроде эксперимента. Если что пойдёт не так, всё легко исправить смертельной дозой снотворного. Даже в худшем случае жена с дочкой не узнают, что произошло, так что у Луиса всё под контролем. Но, когда он находит тело жены, его план даёт сбой. Он не может этого вынести и в третий раз идёт на кладбище. Воскреснув, Рэйчел убивает Луиса. Книжная Элли в этих семейных разборках не участвовала и осталась с бабушкой и дедушкой в Чикаго.

* * *

Поначалу кажется, что Кёльш и Уитмейер камня на камне не оставили от оригинального сюжета: изменений столько, что на них едва хватит одной статьи. Но, даже со всеми новыми нюансами, это всё та же история о страхе перед смертью, о её неумолимости и неизбежности. Это история о том, что все умирают.