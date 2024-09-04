Unique Units — открыт предзаказ на вторую коробку игры

На сайте CrowdRepublic открылся предзаказ на вторую коробку Unique Units — быстрой коллекционной карточной стратегии, где игрокам предстоит примерить на себя роль высших существ и повести в бой армии уникальных героев. Рассказываем о вселенной Unique Units и о правилах этой игры.

Unique Units — это необъятная вселенная, где существуют бесчисленные миры, подобные драгоценным камням, рассыпанным по бездонному океану космоса. Каждый из этих миров кишит различными существами, принадлежащими к разным расам и профессиям. Некоторые из них обладают разумом и живут в развитых обществах, другие же довольствуются низменными инстинктами и обитают в гармонии с природой. Но всех их объединяет одна истина: это низшие существа по сравнению с могущественной расой, известной как высшие.

В мире Unique Units издревле существовала эта могущественная раса, чья сила и власть были столь велики, что все остальные существа казались им не более чем муравьями. В давно ушедшие времена высшие часто вступали в конфликты друг с другом, и их магические поединки и сражения приводили к гибели целых миров. Однако победитель в этих столкновениях редко определялся ясно, и высшим захотелось найти способ решить свои споры.

И вот однажды они пришли к выводу, что если высшие не могут уничтожить друг друга, то им следует использовать другие методы, например, сражаться с помощью других существ. Так началась новая эпоха, когда высшие стали создавать армии и искать уникальных и интересных существ в различных мирах. Этот процесс превратился в великое развлечение. Могущественные существа забавляются, используя жизни других по своему усмотрению.

Для низших существ есть по крайней мере одна радость: они получают покровительство от высших. Например, любое существо может передвигаться по воде, если высший распространяет свою силу на него. Однако на поле боя эти существа подобны марионеткам, и с каждым боем у них остаётся всё меньше своей воли. Их мысли начинают синхронизироваться с мыслями хозяина, и они всё больше становятся его орудием.

Возьмем, к примеру, недавнее открытие нового существа — лучника. Высший, обнаруживший его, так влюбился в мир этого существа, что превратил его дом в поле боя для Unique Units. Но, если быть честным, это существо до сражений жило в деревне и использовало лук лишь для охоты, ориентируясь на свои навыки быстрого передвижения по лесу и выслеживания добычи. Но разве это волнует существ, подобных богам? Разве их интересуют такие проблемы? Раз у существа есть лук и оно быстро двигается, то отныне оно называется лучником, и так будет до скончания веков.

Получив покровительство высшего, существо фактически становится бессмертным, его тело заковывается в кристалл души, где оно будет пребывать столько, сколько понадобится. Важно понимать, что высшие изобретательны и изощрены во многих своих выдумках. Некоторые не хранят существ в кристаллах, а позволяют им жить в своих мирах, пока они не понадобятся для битв. Другие открывают существам магию перемещения по мирам, позволяя им набираться опыта и так далее. И, конечно же, разум: даже самые глупые существа под покровительством высших выходят на новый уровень.

Взгляните, например, на гулей. В обычной среде они живут в варварских условиях, это очень глупые существа. Но когда их обнаружили высшие, их раса вышла на новую ступень и стала фактически доминировать в своём мире, уступая разве что русалкам, чьё общество было очень продвинутым ещё до обнаружения.

О мире Unique Units можно рассказывать бесконечно, но, пожалуй, вам стоит изучить его самостоятельно, ведь вы — высший, и именно вам решать, как обращаться со своей коллекцией.

Что представляет собой игра?

Unique Units — это авторская коллекционная стратегия с составлением своей колоды уникальных существ и передвижением этих существ по полю. В отличие от обычных ККИ, в этой игре в комплекте с каждой картой идут жетоны, и, передвигая эти жетоны по полю, вы и будете творить историю.

При разработке игры для нас были очень важны компоненты. Коробка из дерева, акриловые жетоны, крафтовые мешки — всё это очень классно ощущается в руках.

У игры уже есть успешно выпущенная первая коробка, и сейчас идёт предзаказ на вторую, а ещё постоянно выпускаются новые фигуры по отдельности.

Ну и, конечно же, это очень серьёзная и глубокая стратегия — правила можно понять за пять минут, но чтобы стать мастером и увидеть все тонкости, нужно провести в ней много времени.

Последний важный фактор — скорость партий. Игра раскладывается за пару минут, примерно столько же уходит на объяснение правил, и сами партии идут быстро!

Если вы фанат дуэльных стратегий, то Unique Units определённо для вас!

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