Роман «Путешествие на Запад»: как Царь Обезьян стал героем массовой культуры

Сейчас всё внимание геймеров приковано к новой экшен-RPG Black Myth: Wukong. Этот динамичный боевик основан на легендарном романе «Путешествие на Запад» — одном из величайших произведений классической китайской литературы. Скоро эта книга выйдет в издательстве «Азбука» — а пока расскажем о её влиянии на сюжет игры и массовую культуру.

Сказка странствий

«Путешествие на Запад» — история о магической обезьяне Сунь Укуне. Он чудесным образом рождается из камня, становится царём племени обезьян, а затем отправляется на поиски бессмертия. Чтобы преодолеть земные законы, Укун осваивает искусство магических превращений и всё-таки достигает вечной жизни. Однако из-за бунтарского духа и неукротимого нрава он нарушает правила, установленные учителем. В наказание Сунь Укуна заключают под гору на 500 лет.

Но однажды бодхисаттва (богиня) по имени Гуаньинь освобождает его и поручает важную миссию — сопровождать буддийского монаха Сюаньцзана в паломничестве на Запад. Только так Царь Обезьян сможет искупить свои прошлые проступки. В пути Укун становится верным защитником монаха и сражается с демонами и чудовищами, которые подстерегают паломников. Сюаньцзан же — слабый и нерешительный герой, у него нет ни храбрости, ни силы Обезьяны.

В основе «Путешествия на Запад» — буддийская аллегория, однако по структуре сюжета оно напоминает плутовской роман. Автор (сейчас считается, что книгу написал У Чэнъэнь, китайский поэт и прозаик династии Мин) мастерски сочетает фантастику и реальные исторические события, создавая яркий мир, в котором есть и фольклорные элементы, и изысканная проза, и поэтические вставки.

И вновь на Запад

Несмотря на то что создатели Black Myth: Wukong явно вдохновлялись «Путешествием на Запад», сюжет игры — оригинальная трактовка легенды. В главной роли здесь не сам Сунь Укун, а загадочный Избранный, обладающий теми же способностями, что и легендарный Обезьяна. У героя тоже есть уменьшающийся посох, который можно хранить в ухе (так в первоисточнике делал Укун). И всё же вокруг Избранного намеренно создают ореол тайны.

Творение студии Game Science вполне может быть продолжением «Путешествия на Запад». Избранный отправляется в странствие, чтобы вернуть Царю Обезьян былую славу. Он даже посещает локации из оригинального романа, предлагая игроку новый взгляд на литературные события, — так связь двух историй становится ещё более явной.

Да здравствует Царь

«Путешествие на Запад» давно стало неотъемлемой частью мировой культуры. Первое аниме по мотивам появилось ещё в 1926 году, и с тех пор на основе приключений Сунь Укуна было снято более 50 фильмов и мультфильмов. Последняя на данный момент экранизация вышла на Netflix в 2020 году. А в 2007-м Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт из группы Gorillaz создали рок-оперу по книге — её тепло приняли критики и зрители.

В последние годы роман часто адаптируют для молодой аудитории. Например, фильм «Укун» 2017 года — эпический исторический боевик, который получил в Китае множество наград. В недавнем сериале от Disney+ «Американец китайского происхождения» Сунь Укун — второстепенный персонаж.

Кроме Black Myth: Wukong, Царь Обезьян есть во многих популярных играх. Например, с ним хорошо знакомы поклонники MOBA: в Dota 2 и League of Legends он один из игровых персонажей. В Overwatch у Уинстона есть скин Сунь Укуна, а у Турбосвина — Чжу Бацзе, одного из героев романа, получеловека-полусвиньи. В шутере Warframe Укун обладает способностями своего литературного прототипа: он использует уменьшающийся посох, превращается в облако и временно становится бессмертным.

«Путешествие на Запад» продолжает вдохновлять творцов по всему миру, а его персонажи появляются везде — от литературы и кино до видеоигр. Роман, служивший отражением буддийских и даосских идей, трансформировался и стал частью множества произведений самых разных жанров. Black Myth: Wukong — лишь один пример того, как классическая история обретает новую жизнь, сохраняя черты оригинала и привнося в него что-то новое. Мифология «Путешествия на Запад» всё ещё актуальна и интересна — а это значит, что приключения Царя Обезьян только начинаются. Роман «Путешествие на Запад» выходит в издательстве «Азбука» в сентябре.

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