«Мне хотелось сделать так, чтобы сказка была и в нашем мире». Интервью с Антоном Масловым, режиссёром сериала «Последний богатырь. Наследие»

Мы поговорили с режиссёром проекта, Антоном Масловым, о том, где искать волшебные места для съёмок, зачем устраивать богатырский стендап и как отыскать магию в современной Москве. 27 сентября в онлайн-кинотеатре START вышел сериал «Последний богатырь. Наследие» — продолжение успешной сказочной трилогии. Действие разворачивается спустя 20 лет после того, как закончились приключения Ивана: постаревший герой живёт в Белогорье с двумя дочерьми, Софьей и Марьей. Но настаёт момент, когда девушкам приходится продолжить дело отца — и Софья переносится в Москву, чтобы спасти волшебный мир.

Как вообще появилась идея перенести «Последнего богатыря» в сериальный формат?

Во-первых, мне кажется, что сказок много не бывает. Во-вторых, «Последний богатырь. Наследие» — это, безусловно, эксперимент. Сделать что-то настолько большое и сложное — серьёзная задача, и это возможно только тогда, когда уже есть готовая франшиза. Ставка для продюсеров очень высока. В кино всё намного понятнее: делаешь блокбастер, а дальше его прокатываешь. Зритель покупает билет, приходит в кинотеатр, поддерживает фильм — и становится ясно, сработал он или нет.

С сериалом сложнее. Наверное, задумка такого масштаба могла воплотиться только благодаря успеху трилогии. Для меня, как для режиссёра, это одновременно и счастье, и сложность: естественно, я знал, что наш сериал будут сравнивать с полнометражками, поэтому всё должно быть не хуже, чем в кино. И по масштабу, и по объёму, и по проработке, и по графике. В общем-то, я думаю, что мы справились, и это самое главное.

«Последний богатырь. Наследие» START

Вы вдохновлялись четвёртой фазой Marvel? Их телевизионные проекты тоже были неожиданным прорывом для комикс-вселенной. Это повлияло на ваше решение делать сериал?

Создавая свою историю, мы изучали всё, от живописи до кино. И Marvel, конечно, тоже — пересматривали все фильмы и сериалы. Не только для того, чтобы найти вдохновение, — хотя там есть чему поучиться, это талантливые, масштабные сюжеты. Скорее, мы стремились понять, с кем нас будут сравнивать. Для зрителя разницы нет — и мы знали, что наш проект будут сопоставлять с большими мировыми блокбастерами, и с «Хоббитом», и с «Гарри Поттером».

Наша задача была не повторить за ними — мы старались найти какие-то нотки, мелодию нашей культуры. Это важно, потому что у нас огромная страна с богатейшими корнями, и на такое наследие хотелось опираться. Сделать так, чтобы русское народное стало если не трендовым — это, наверное, неудачное слово, — то как минимум популярным.

Потому что подход к этой теме пока что на низком уровне. Я, как мальчик, который в 2000 году пел в хоре города Златоуста, точно знаю, что отношение к русскому народному творчеству сейчас довольно вторичное. Мы только начинаем исследовать себя. Потихонечку, полегонечку. В нашей стране, к сожалению, нет такой любви к своей культуре. Но сказки её постепенно возрождают.

Я за то, чтобы у нас была возможность рассказывать свои истории. Нужно вдохновляться, смотреть работы конкурентов, делать так, чтобы мы были на том же уровне, но в то же время рассказывали про себя.

«Последний богатырь. Наследие» START

Это замечательная миссия. В литературе славянское фэнтези стало трендом некоторое время назад — возможно, так же произойдёт и с кино.

Согласен. Книги почему-то идут впереди — и к ним, и к комиксам молодёжь относится намного проще. Но сказки в кино тоже начинают продвигать эту тему.

Вы упомянули, что «Последний богатырь. Наследие» — это сложный проект. Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись?

Кино — само по себе одно большое препятствие. Как бы ты ни готовился, на каждом шагу подстерегают новые подводные камни. Просто их нужно воспринимать не как проблемы, а как задачи, которые можно решить. На самом деле нам очень везло: например, в Москве было очень дождливое лето, но мы снимали именно в те короткие промежутки, когда выходило солнце. Потом я посмотрел монтаж и удивился, какое всё получилось яркое.

Снимать на натуре — а у нас было довольно много натуры, — в принципе сложно. Каждый раз нужно продумывать смену так, чтобы во время съёмок солнце было в определённой точке. Например, на Горном озере в Сочи оно постоянно уходило — приходилось ловить буквально каждую секунду.

Я думаю, зритель это не увидит. Для него всё должно выглядеть легко. Это как в балете — красота на сцене это результат двадцати лет тренировок через кровь и слёзы. В кино тоже должно складываться впечатление, герои с лёгкостью дерутся и с лёгкостью прыгают — так, будто съёмочная группа не испытывала никакого давления. Это особенно важно для комедии и широкомасштабного семейного фильма.

«Последний богатырь. Наследие» START

Создавая «Властелина колец», Питер Джексон открыл для себя и зрителей очень много интересных мест Новой Зеландии. А вам удалось сделать что-то подобное, обнаружить неожиданные, красивые локации? Где вы снимали?

Да, прекрасные места обнаружить удалось — и очень многие из них можно увидеть в сериале. Я считаю, что в России есть где путешествовать. Предыдущая моя история — фильм «Поехавшая», про девушку, которая отправилась на велосипеде из Москвы в Магадан. Его мы снимали на Байкале и на Чуйском тракте.

Когда выбираешь локации, тебя сначала привозят в самые известные места. Но я по своему опыту (и с «Поехавшей» в том числе) могу сказать, что всё самое красивое находится за пределами пешей доступности. Во время съёмок «Последнего богатыря. Наследие» мы проехали практически весь Кавказский хребет: Домбай, Архыз, Эльбрус. Везде нас встречали тёплые, радушные люди и невероятная природа — можно было просто сесть в машину, отправиться в любую сторону и везде встретить красоту. Кроме того, в этом регионе май, июль и сентябрь очень различаются — одно и то же место выглядит совершенно по-разному, и это здорово.

Для Кудыкиной горы, которая появляется во второй серии, мы искали подходящую локацию очень долго. Важно было найти простор, невероятное пространство. Обнаружили его на Эльбрусе — там, где люди даже не останавливаются.

С нашим местом съёмок была только одна беда: приходилось есть очень вкусную еду. (смеется) Оторваться невозможно — честно говоря, мы еле справлялись.

«Последний богатырь. Наследие» START

Вы снимали «Вампиров средней полосы» — этот проект, на первый взгляд, вообще не похож на «Последнего богатыря. Наследие», но на самом деле у них есть нечто общее: любовь к России и волшебству, которое есть в нашем мире. Расскажите о магической Москве, в которую попадает Софья, и о том, как вам удаётся показать обыденность красивой и сказочной.

Мне кажется, любая сказка должна быть цельной. Хороший пример — «Гарри Поттер»: там у истории и без Дамблдора есть магические ноты.

Мне хотелось сделать так, чтобы сказка была и в нашем мире. Чтобы она не превратилась в пластмассовое приукрашивание нашей реальности, но в то же время сохранила связь между волшебством и былью.

В создании такой атмосферы нам очень помог модерн. Квартиру Дениса, одного из главных героев, мы специально сделали модерновой, добавив стилизованные украшения на двери и окна. Таким образом в обычной московской квартире появлялась сказочность. Так же мы выбирали и школу, в которой проходила часть съёмок, — она должна была быть сталинского периода, с необычной архитектурой. Такая, чтобы зритель смотрел на неё и сразу чувствовал волшебство.

В каждый кадр мы старались добавить немного сказки. К примеру, ставили большие LED-экраны в ультрасовременном торговом центре, а на них выводили 3D-видео гжельских узоров.

«Последний богатырь. Наследие» START

Нельзя не спросить про Белогорье — локацию, которую все очень полюбили. При его создании вы вдохновлялись русской архитектурой и картинами Билибина и Васнецова. Но к началу сериала там прошло целых двадцать лет. Как изменилось это место? Вы что-то достраивали?

На самом деле не только Васнецовым и Билибиным, но и другими русскими художниками. Просто именно эти творцы преобразовали русскую культуру, сделали её модной. А это очень важно.

Что касается Белогорья, то изначально оно было деревянным. Но мы понимали, что время идёт и технологии тоже меняются. В городе должно появиться центральное здание, новые улицы, более сложное, запутанное пространство. Было ясно, что площадь, которая была во втором фильме «Последний богатырь», нужно чем-то заменить — заполнить это огромное пустое место.

Поэтому мы построили там палаты Ивана — так у локации появилась новая композиция. Кстати, само здание очень сложной конструкции и формы — оно сделано таким для того, чтобы смотреться красиво с разных сторон. Сам город мы тоже развили — так же, как развивалось градостроение на Руси. Сначала просто деревянные дома, потом мазанки, а затем и каменные строения.

Реквизит мы взяли исторический — купили его в Вологде. Наши реквизиторы туда съездили и купили у местных жителей винтажные тарелки, стаканы и много чего ещё. Так что некоторым вещам в кадре уже пара веков.

«Последний богатырь. Наследие» START

Поговорим про ваш саундтрек. Какие для него были задумки? Например, кажется, что в теме Соловья-разбойника есть явная отсылка к старым ковбоям и ранчо.

Спасибо, что вы это услышали! Работа над саундтреком была проведена просто колоссальная. Наш композитор — Иван Канаев, и он со своей командой сделал просто неожиданные вещи.

Прежде всего, мы использовали оркестр. Оркестровая музыка для восьми серий — это огромный объём, так почти никто не делает. У нас были тысячи партитур. Дело в том, что в сказках и фэнтези есть определённая музыкальная культура — многие моменты должны поддерживаться мелодиями. Этим, например, очень увлекается Disney.

Соловей-разбойник — это некий «советский истерн». То есть что-то от вестерна, конечно, есть — но мне кажется, что у нас получилась особая история про советских или, скажем так, новосибирских ковбоев. С поиском приключений, золотом, сибирским колоритом — по моему мнению, такая стилистика очень хорошо работает на образ Соловья. Например, сцена его битвы с Финистом становится в три раза сильнее — когда ты видишь их противостояние, то сразу понимаешь, почему была выбрана такая музыка.

«Последний богатырь. Наследие» START

Она задаёт общие ассоциации, темп и настрой.

Да. Важно сказать, что музыку для этого персонажа писал Александр Бессонов, автор саундтрека для «Инспектора Гаврилова». В этом сериале обычная мелодия тоже приобретала черты вестерна — и это было классное решение, выделяющее продукт.

Кроме темы Соловья, в «Последнем богатыре. Наследие» есть ещё один эпизод со стилизацией музыки. Когда герои приходят к Кудыкиной горе, саундтрек напоминает те, что были в «Интерстелларе» или в «Солярисе» Тарковского. Удивительный эффект: стоят Баба-яга, Финист и Колобок, а мы слышим отголоски фантастического мира. Получается, Кудыкина гора — инопланетное место даже для сказочных героев.

Мне кажется, что такие маленькие, но мощные моменты усиливают историю и придают ей определённый объём. Кроме того, в разные сцены мы добавили переработанные для оркестра отрывки известных произведений. К примеру, когда Марья ночью зашивает рубаху Финиста, звучит вариация песни «Лететь». В общем, как я уже упоминал, работа проделана колоссальная.

«Последний богатырь. Наследие» START

А про костюмы и грим расскажете? Они выглядят очень детальными — например, у Марьи на косе булава.

Часть таких деталей была прописана в сценарии — та же булава Марьи, которой она дерётся. Но очень много вещей мы разрабатывали по ходу дела — это непросто, потому что каждый раз приходилось придумывать что-то такое, чего в принципе не существовало до нас. Разработка заняла огромное количество времени — мы готовили «Последнего богатыря. Наследие» два года. Для сравнения — обычно работа над сериалом занимает от 1,5 до 3 месяцев.

Взять хотя бы уже упомянутую Кудыкину гору. Это некий портал между мирами, между одним пространством и другим. Нужно было понять, как он вообще может выглядеть. Как этот портал открывается? Что он делает? Как туда попадают? То же самое происходило и с Соловьём: у него на руке пять свистков, и было сложно придумать, какие они. В результате мы сделали около семи разных концептов. Семь концептов свистка! Важно, чтобы всё смотрелось по-настоящему и не создавало у людей ощущения дискомфорта.

Соловей-разбойник вообще очень яркий образ. Например, у него на носу вытатуированы две маленькие точки — как будто он птичка. А его костюм — робу с прорезями, из которых летят разноцветные перья, — никто не хотел шить. Вещь оказалась слишком сложная в производстве — сперва необходимо было сделать стёганое полотно из 50 слоёв цветной ткани, а затем разрезать каждый слой и вытащить эти цвета наружу. В ателье нам отказали. Пришлось нашему художнику шить самой — естественно, в нескольких экземплярах.

Деталей и мелочей очень много — тут действительно есть что рассказать. Скоро даже выйдет книга о создании «Последнего богатыря. Наследие» (в издательстве «Эксмо» — прим. МФ) . Она подойдёт и самым маленьким — просто полистать, посмотреть картинки, посмеяться над шутками Колобка, — и тем, кто хочет снимать кино. В ней можно будет увидеть, как создаются хорошие фильмы, и вдохновиться ими. А ещё это книга для профессионалов — они тоже смогут прочесть про новые для себя вещи и даже чему-то научиться. В общем, у нас получился обучающий артбук с яркими историями — такого не хватает и в нашей индустрии, и в мире в целом.

«Последний богатырь. Наследие» START

Вы уделяете потрясающее внимание каждому аспекту истории. Как вам это удаётся?

Одному не справиться. Надо собрать хорошую команду — людей, которые будут гореть своим делом. Мне очень повезло, потому что в таком серьёзном проекте со мной работали самые-самые.

Многие специалисты со стажем работы в пятнадцать-двадцать лет приходили в команду и говорили: «Антон, мы такого никогда не делали». Меня это потрясало: ведь они долгое время делали сложные и талантливые вещи. Но такого количества сложного и талантливого, как у нас, не делал, наверное, никто — классно, что нам представилась такая возможность.

Скажите пару слов о героинях Софьи и Марьи, дочерей Ивана. Это колдунья и богатырша — и они вышли очень фактурными и нестандартными. Как вы нашли исполнительниц на эти роли?

Все победы, которые случились, были долгими. Я бы сказал, что боги кино поощряли нас за упорство. В кастинге участвовали 600 девушек, не считая тех, кто присылал самопробы.

С Эвелиной Мазуриной (исполнительница роли Софьи — прим. МФ) было попроще — к нам пришли все топовые актрисы подходящего возраста, но я понимал, что нужно найти новое лицо, дать возможность начинающей актрисе стать звездой. Мы уже были знакомы — она пробовалась в мой проект «Многоэтажка», но тогда я ей отказал и видел, что она очень расстроилась. Когда мы начали подбирать актёров, я сказал кастинг-директору Юлии Дробышевой: «У нас на «Многоэтажке» была одна девушка, Эвелина. Мне кажется, для «Наследия» она подойдёт идеально».

А когда актриса пришла в русском народном платье (мы сразу проводили кастинг в костюмах) и улыбнулась — я увидел в ней девочку из сказки, кого-то не из этого мира. Волшебство, которое есть в ней, сразу передаётся зрителю.

Поэтому, если иногда вам кажется, что что-то идёт не так, это не обязательно неудача. Эвелина могла бы сыграть лишь небольшую роль в «Многоэтажке» — а теперь она стала одной из главных героинь блокбастера.

«Последний богатырь. Наследие» START

А что насчёт Марьи?

С Ариной Рожковой, которая играла Марью, было сложнее. Отыскать девушку такого высокого роста (кажется, метр восемьдесят три сантиметра) крайне непросто. Очень мало мастеров берут на актёрские курсы такие сложные фактуры. А модели нам не подходили: ведь героиня всё-таки богатырша. Кроме того, она влюблена в Финиста — но при этом должна быть такой, чтобы и Финист мог её полюбить.

Арина пришла к нам, что называется, сырая — у неё была база, но она почти не умела пользоваться актёрскими инструментами. Утвердили её из-за фактуры, чувства юмора и обаяния. Ведь мы все — режиссёры и продюсеры — ищем не красоту. Мы ищем обаяние. И для актёра очень важно уметь это обаяние открыть в себе, найти путь к сердцу зрителя.

С исполнительницами главных ролей я работал четыре месяца. Ведь подобрать идеальных актрис мало — им предстояло работать с топовыми артистами вроде Елены Яковлевой, Виктора Хориняка, Кирилла Зайцева. Нужно было сделать так, чтобы главные героини им не уступали. Они ведут эту историю — ведь сериал про двух сестёр.

С Эвелиной и Ариной мы встречались каждые два дня. Пробовали разные подходы, делали актёрские этюды и прорабатывали юмор. Однажды даже устроили богатырский стендап — девушки пять минут выступали от лица своих персонажей. Моей главной задачей было сделать так, чтобы актрисы пришли на площадку более уверенными.

«Последний богатырь. Наследие» START

А какой герой — ваш любимый?

Мой самый любимый персонаж — Цвырь, которого играет Дмитрий Лысенков. Это сложный, интересный герой. А ещё Дмитрий всегда учит не только свою роль, но и роли остальных актёров, и всем помогает. Поэтому он не просто герой, а настоящий супергерой.

А вообще, если говорить честно, у меня как будто нет нелюбимых персонажей. Да и с командой очень повезло: с нами работал и Никита Кологривый, и уже упомянутая Елена Яковлева, и Виктор Иванович Сухоруков. Я думаю, что на съёмках сложилась хорошая компания друзей. Важно сделать так, чтобы артист мог шутить на площадке.

Сериал больше не поддерживает Disney, который помогал с первой трилогией. Вы планируете самостоятельно выходить на зарубежный рынок?

Мы бы этого хотели. На мой взгляд, у «Последнего богатыря. Наследие» огромный международный потенциал, он не уступает большим зарубежным аналогам. Конечно, у нас меньше бюджеты — но по уровню мы очень близки. Для этого мы сделали всё, что могли.

Надеюсь, наша история понравится аудитории других стран. Мне кажется, что и азиатскому, и европейскому зрителю будет интересна Россия, тем более когда история яркая и смешная. Когда я показывал «Поехавшую» в Китае, зал смеялся в тех же моментах, в которых смеётся наш зритель. И я сделал вывод, что комедия не имеет языковых барьеров. Наша суперсила — это юмор.

«Последний богатырь. Наследие» START

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