Необычные стратегии, часть 3: относительно свежие

Вам предстоит защищать остатки выживших от орд нежити. Ага, это постапокалиптический сеттинг! Да, но не совсем — зомби здесь крепко повязаны со стимпанком. Основной способ противостояния противнику — строительство эффективной обороны. Ага, значит, это Tower Defence! Да, но не совсем — значительную часть времени вы будете уделять развитию своего города и экономике. Ок, сойдёмся на RTS про сражения с зомби в стимпанковском сеттинге. И снова да, но не совсем — в They Are Billions много чего от рогаликов…

Into the Breach интересна своим «шахматным» подходом к геймплею. Каждая схватка за судьбу человечества — это пара раундов, в которых отряд роботов размером с многоэтажный дом пытается уничтожить захватчиков, попутно соблюдая специальные условия. Каждый пилот «Егеря» из «Тихоокеанского рубежа» может навалять гигантской мухе — а вы попробуйте сделать это так, чтобы её туша не раздавила жилой дом с гражданскими! Или остановите орду насекомых, пока между ваших ног неспешно едет поезд с оборудованием, от которого зависит судьба планеты!

В итоге эпические битвы боевых роботов с тварями из недр земли превращаются в целую головоломку: исходя из особенностей задания (например, всё того же наличия домов с гражданскими на поле боя) и тактики врага (прежде чем начнётся ход жуков, вам подсвечивают все их будущие атаки), нужно разместить и максимально эффективно разыграть свой отряд. Так, например, робот-боец толкает опасного жука на пару клеток в сторону, чтобы тот попал под артиллерийский огонь вашего робота-зенитки. Или вы сжигаете пригородный лес, чтобы пламя поджарило застрявших в нём монстров. Все задания процедурно сгенерированы, однако так умело, что у вас всегда есть вариант выиграть бой без потерь как в своём отряде, так и среди гражданских — вне зависимости от сложности, типов врагов и выбранного набора роботов. Это делает Into the Breach бесконечно глубокой и реиграбельной стратегией.

На первый взгляд, единственное необычное в Against the Storm — это сеттинг «дождьпанка»: в вымышленном мире антропоморфных зверей и людей азиатской культуры идёт бесконечный ливень. Вокруг него выстроена как культура (например, ящеры носят широкие шляпы, а бобры — капюшоны), так и архитектура (работающие на дожде мельницы). А сезоны года поделены по интенсивности дождя: вместо привычной весны и лета — мелкая морось, а вместо зимы — страшная буря. И всё это в стране непроглядных лесов, полных жутких тварей и злых духов.

Необычной игру делает то, что идею строительства полезных домиков Against the Storm совмещает с «рогаликом». Каждый новый городок — это поселение за пределами защищённой от дождя столицы. Форпост в диком лесном фронтире. За ограниченное время, измеряемое нетерпением вашей королевы, нужно закрыть ряд ключевых задач: например, собрать столько-то нужного ресурса, открыть пять зон, достичь такого-то количества жителей и так далее. А можно быть «маминым бунтарём» и игнорировать все приказы, зарабатывая очки победы окольными путями: закрытием особых событий на карте и удовлетворением нужд жителей, высокое настроение которых пассивно повышает шкалу успеха задания.

