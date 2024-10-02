Обзор Astro Bot: К прохождению обязательно

Sony за последний год чего только не делала, чтобы разозлить преданных фанатов: и вводила региональные ограничения на ПК-издания своих проектов, и выпускала сверхдорогой в производстве и никому не нужный Concord, и анонсировала PS5 Pro с непомерным ценником… Но одна ложка мёда в бочке репутационных потерь всё-таки нашлась — это платформер Astro Bot, который, похоже, останется главным эксклюзивом PS5.

Если вы играли в Astro's Playroom, то, в принципе, можете пропускать эту рецензию — Astro Bot почти такая же игра, только длиннее, разнообразнее и с сюжетом. Номинальным, конечно, но всё-таки. Во время перелёта населённый ботами космический корабль в виде PS5 сталкивается со злобным инопланетянином. В результате он терпит крушение, а боты оказываются рассеянными по галактике. Теперь Астро предстоит отбить у шести боссов ключевые детали корабля, собрать как можно больше ботов и облагородить место крушения.

Геймплейно это всё такой же восторг от использования фишек геймпада DualSenses — с поправкой на то, что в этот раз вау-эффекта новизны уже нет, так что адаптивность курков и использование гироскопов воспринимается как данность. Но вот необходимость иногда дуть в геймпад и перевод части звуков в тактильные ощущения всё ещё радует до одури, особенно детей. Кроме того заметно, что учтена обратная связь по Astro's Playroom: самые скучные механики оттуда представлены минимально, а всё самое лучшее масштабировано по максимуму. Ну и физика происходящего — отдельный отвал башки: почти всё на уровнях разбивается, трясётся, осыпается, отфутболивает или льётся. Взаимодействовать с уровнем всегда интересно — даже если просто оставить героя стоять на месте!

Astro Bot — это максимально современный платформер: он постоянно пытается удивлять чем-то новым, будь то противники, декорации или ключевые механики. Большая часть уровней одаривает Астро какой-либо суперспособностью — замедлением времени, реактивным ранцем для прыжков или кулаками на пружинках. Уровни недлинные и не сложные, так что, если не заморачиваться поиском всех-всех ботов, то постоянно встречаешься с новыми ситуациями.

Конечно, не все планеты-уровни удались в равной степени — есть и более детские, и более скучные, и повторяющиеся по дизайну. Как по мне — так просто преступление, что уровень с уменьшителем, превращающим Астро в лилипута, всего один. Но заметно, что разработчики хотели пробовать разные вещи и радовать игрой самую разную аудиторию. Тут можно как нахрапом лететь вперёд, так и вдумчиво собирать все секреты — игра будет поощрять и вознаграждать любой стиль прохождения. Однако перфекционистам, жаждущим собрать всех-всех ботов, придётся-таки подготовиться к испытаниям.

Кроме основных планет-уровней в игре встречаются ещё и бонусные. Некоторые — совсем несложные вроде схватки с особо крупной группой врагов, но есть и действительно хардкорные испытания, которые требуют умения попадать чётко в тайминги и не совершать ошибки. Если природа не одарила вас особо прямыми руками, а соулс-игры не закалили ваше чувство таймингов, то эти уровни могут стать настоящим вызовом — на них вообще нельзя ошибаться, от начала до конца попросту нет точек сохранения прогресса. После довольно казуальных основных планет эти побочные небесные тела могут изрядно пошатнуть вашу веру в себя. Да, аркадники со стажем тут вряд ли застрянут, но для всех остальных выбивание платины не станет лёгкой прогулкой.

Вообще, спасённые боты здесь главное мерило успеха. Они нужны и для прохождения сюжета (каждый боссфайт для открытия требует определённое число спасённых), и для получения дополнительных попыток в гача-автомате, и для доступа в новые локации на месте крушения. Гача-автомат тут устроен точно так же, как и в Astro's Playroom, — за 100 монеток можно открыть шарик, где будет либо какой-то предмет для ботов, либо новый скин на героя, либо новая раскраска для корабля-геймпада, на котором Астро летает от планеты к планете. Новые шарики появляются по мере спасения специальных ботов и сборов кусочков пазла. Кусочки, кстати, нужны ещё и для того, чтобы открывать новые здания на месте крушения — ту же гача-лабораторию или пункт перекраски геймпада.

По мере прохождения игры и спасения новых ботов место крушения облагораживается: материнский корабль постепенно ремонтируется, а боты обживаются вокруг него. Кроме того, постепенно открывается доступ в бонусные зоны, где можно искать дополнительные детали пазла, спасать ботов и получать уникальных питомцев. Доступ к дополнительным активностям требует определённого числа всё тех же ботов: по свисту Астро они сбегаются к нему и начинают всячески помогать — поднимать что-то тяжёлое, выстраиваться в живые лестницы или толкать элементы архитектуры. Каждое такое взаимодействие выглядит уморительно и креативно, да и в целом взаимодействовать с ботами очень увлекательно. Вот, правда, само их спасение анимировано странно: чтобы собрать потеряшку, нужно его пнуть . И сами боты любят на это намекать, поворачиваясь к Астро спиной и отклячивая свои блестящие задницы, — дескать, пинай уже быстрее! Даже после двадцати часов игры это воспринимается странновато.

В игре больше двух сотен специальных ботов, ссылающихся на различные игры с PlayStation разных поколений, — но далеко не все пасхалки будут понятны. Тут хватает и старых маскотов, и оммажей проектам, не покидавшим внутренний японский рынок, и просто ссылок на какие-то старые или нишевые вещи. Так что чем лучше вы погружены в тему, тем больше получите удовольствия от встречи с ними. Кроме того, особые боты ещё и получают предметы через гача-автомат, что меняет анимацию взаимодействия с ними, порой очень забавно. Эта часть игры вызывает исключительно положительные эмоции — приятно видеть, как безжизненная пустыня постепенно наполняется вознёй десятков маленьких человечков. Это передаёт ощущение прогресса куда лучше, чем открытие новых планет и систем по ходу сюжета.

Но на самом деле в Astro Bot хватает шероховатостей, особенно если смотреть на конкурирующие линейки от Nintendo. Креатива хоть и много, но несравнимо меньше, чем в «Марио». Музыка местами ничего, а местами плохо вяжется с уровнями и больше раздражает. Биомы в некоторых локациях повторяются. Необходимость мучить хардкорные уровни для спасения всех ботов утомляет. Боссы в конце обычных уровней порой оказываются куда сложнее боссов этапа…

Но вообще боссов хочется хвалить. Они очень разнообразные и сделаны больше как проверка вашей сообразительности, а не реакции. Вам нужно придумать план победы над каждым, при этом воплощать его в жизнь не сложно — окна для реагирования вполне щадящие. Трудности возникают, пожалуй, только на змее, идея победы над которой состоит в том, чтобы не допустить ошибок на первых двух фазах и дотащить сердечки дополнительных жизней до третьей, а там уже их потратить. Особенно интересно реализован финальный босс, тип атак которого вы выбираете перед каждой фазой раскручиванием специального колеса фортуны. Среди вариантов есть как откровенно халявные, так и почти непроходимые, так что сложность этой схватки зависит во многом именно от умения получить нужный вам результат на колесе.

И всё же, наверное, главный повод поиграть в Astro Bot — её атмосфера. Это очень уютная игра, причём не важно, прыгает Астро по солнечному пляжу или уворачивается от злобных призраков среди хэллоуинских декораций. На уровнях приятно находиться, их весело исследовать, а всевозможные фишки геймпада только усиливают это погружение в уют.

В итоге мы имеем хорошую игру для всех-всех-всех — для мальчиков и девочек, детей и взрослых, новичков и геймеров со стажем. Astro Bot есть что предложить каждому. Да, она не ощущается великим откровением или главным релизом года, но это именно та игра, которую стоит пройти вообще каждому обладателю PS5.

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