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#вебтун#Что почитать#регрессия
Вебтуны в жанре «регрессия»… с суперспособностями!
Борис Невский
12 августа 13:00
405
8 минут на чтение
Продолжаем серию обзоров самых популярных и оригинальных вебтунов, которые частично или полностью переведены на русский. Первый такой обзор был посвящён вебтунам о современном мире, превратившемся в аналог ролевой игры. Второй был про реалистичных регрессоров, которые невероятным образом получили шанс прожить жизнь заново. На сей раз мы вновь поведаем о регрессорах, но уже о тех, кто при перерождении в своём прошлом получил некие особые силы и возможности.

Регрессия — ментальное возвращение в своё прошлое, что-то вроде реинкарнации, один из самых популярных приёмов в фантастических вебтунах. 

В предыдущем выпуске мы рассказывали о реалистических регрессорах, которые возвращаются в прошлое, сохраняя лишь воспоминания о пока ещё не случившемся будущем и тем самым получая дополнительные возможности преуспеть. Хотя гораздо более полезным для этого служит жизненный опыт регрессора — особенно если речь о возможности повторить свой путь в какой-нибудь специализированной профессии вроде врача или юриста. 

Однако есть и немало вебтунов, авторам которых хочется ещё больше подсобить своим героям, и при перерождении в собственном прошлом те получают дополнительные бонусы. Самый шаблонный — помощь Системы таинственного характера, отчего жизнь героя становится похожа на ролевую игру: он выполняет некие задания, от реально сложных до совсем плёвых, в награду получая разные скиллы. Но есть и более оригинальные сюжеты, когда героям достаются специфические сверхспособности, а бывает, что и помощь мистических сил или богов. Но даже с необычными дарами и божественной помощью протагонистам приходится постараться, чтобы преуспеть...

Что ж, пришла пора познакомиться с несколькими такими счастливчиками поближе!

Регрессоры со сверхспособностями

Вторая жизнь бандита (Chakhage salja / Second life of a Gangster)

Сюжет: сорокаоднолетний О Чунсок — известный гангстер и непобедимый боец. Но даже такой крутой и битый жизнью волк может стать жертвой предательства — его убивают те, кому он безоговорочно доверял. Испуская последний вздох, Чунсок вдруг видит Ангела, который даёт ему второй шанс, но только если он исправит все свои ошибки и спасёт тех, кто пострадал по его вине. Так ищущий прощения головорез возвращается в старшую школу…

Впечатления: классика регрессорских вебтунов — гибрид школьного боевика про ильджинов (корейского аналога японских хулиганов-«янки») и драмы об искуплении за грехи. О Чунсок честно пытается измениться, но никак не выходит. Потому что суть человека изменить невозможно. Все проблемы Чунсок привык решать кулаками — только в прежней жизни, будучи самым опасным школьным хулиганом, он выбрал путь гангстера, а в новой реальности пытается избежать этого выбора, но тоже используя насилие. Иначе он просто не умеет. И если бы не помощь Ангела, который пусть косвенно, но подталкивает героя к неочевидным решениям, ничего бы у Чунсока не вышло. Повезло ему с мистическим покровителем! В целом «Вторая жизнь бандита» немудрёная и порядком наивная, но всё же увлекательная и даже поучительная история. К тому же с очень достойной графикой. 

Источник и воплощения: вебтун О Гису на основе завершённого веб-романа Саёля 2018 года. Опубликован сервисом Naver Webtoon в 2018 году (137 глав). Официально переведён на китайский, японский, французский, немецкий, тайский и индонезийский языки.

Жизнь заново (Eogein Mai Laipeu / Again My Life)

Сюжет: сирота-бедняк Ким Хиу в молодые годы плохо учился, но благодаря упорству всё-таки окончил юрфак и стал прокурором, честным и принципиальным. Он неоднократно пытается привлечь к ответственности влиятельного политика Чхве Тхэсопа, но тщетно. Более того, в процессе расследования отважного, но опрометчивого прокурора убивают. Однако чудесным образом он возвращается во времена старшей школы и может прожить жизнь заново — спасти от гибели родителей, получить блестящее образование, разбогатеть, но самое главное, отомстить…

Впечатления: в принципе этот комикс мало отличается от аналогичных. Однако несколько оригинальных ходов здесь есть. Так, герой регрессирует благодаря помощи чосын саджа (жнеца смерти из корейской мифологии) в виде молодой женщины, которая берёт с Хиу обязательство уничтожить Чхве Тхэсопа. В процессе Жнец не раз появляется в сюжете в необычном виде, чтобы сыграть ключевую роль в победе героя. А ещё Ким Хиу довольно нетривиальным образом сражается со своим врагом, не гнушаясь сомнительных методов. Хотя как раз для многих современных корейских комиксов такой подход типичен — мол, честно и открыто истинное зло победить нереально, преуспеть можно только нанося удары исподтишка. Однако схема борьбы Ким Хиу всё равно довольно специфическая. Он борется не с самим Чхве напрямую, а с его окружением — ведь именно верные люди служат политику надёжным щитом. Но что, если выбить этот щит из рук врага? В целом вебтун довольно увлекателен и более-менее достоверен. Даже несмотря на жнеца смерти.

Источник и воплощения: вебтун Ли Хеналя на основе его же завершённого веб-романа 2020 года. Вебтун публиковали на сервисе Kakao с 2019 по 2021 годы (141 глава). Он официально переведён на английский, японский, китайский и французский языки. В 2022 году на канале SBS вышла дорама из 16 эпизодов.

Таков закон (Igeos-i beob-ida / This is the law)

Сюжет: гениальный адвокатНо Хёнджин выигрывает практически все дела, за которые берётся. Но однажды, при расследовании дела о коррупции, он переходит дорогу самому президенту Кореи, и слишком шустрого адвоката убивают агенты Национальной службы разведки. Однако Хёнджин регрессирует в свои школьные годы, причём обретя необычную способность…

Впечатления: этот вебтун занимает особое место среди корейских историй про регрессию. Дело в том, что его авторы используют комикс не только для развлечения читателей, но и для их просвещения. Хотя действие происходит в альтернативной Корее, законы, на которые постоянно идут ссылки по ходу сюжета, вполне себе настоящие. Получается такая своеобразная «юриспруденция для чайников». Герой берётся за множество самых разных дел, от мошенничества и школьного буллинга до убийств и коррупции, и в расследовании упоминаются вполне конкретные статьи законов и их реальное применение. Конечно, юристом при прочтении не станешь, но хотя бы поверхностные знания насчёт корейского гражданского и уголовного законодательства приобретёшь. Что до мистического момента, то Хёнджин, по воле одного из владык подземного мира Йомра, получает дар психометрии — способность считывать информацию с предметов при прикосновении. Оттого и дела его идут значительно успешнее, ведь правду гораздо проще отстаивать, если ты её точно знаешь! 

Источник и воплощения: вебтун Studio Inus на основе веб-романа Zakhaev, который публикуют с 2015 года до сих пор. Вебтун выходит на сервисе Kakao с 2021 года, появилось уже около 130 глав. Официально переводится на португальский язык.

Реинкарнация менеджера / Менеджер максимального уровня на первом году работы (1-Nyeoncha manrep maenijeo / 1st Year Max Level Manager)

Сюжет: Чон Юнхо — вице-президент крупнейшего в корейском шоу-бизнесе агентства Top Entertainment. Он богат, знаменит, женат на популярной актрисе и кажется эталоном успешного человека, но всё это фальшивка. Потому что Чон Юнхо глубоко несчастлив — в агентстве он выполняет самую неприятную работу, стерва-жена ему постоянно изменяет, друзей нет. И когда у него диагностируют неоперабельный рак, Юнхо воспринимает это как карму за все ошибки, которые он совершил. Но внезапно он регрессирует на 10 лет назад, во времена, когда только пришёл работать в агентство Hoop Entertainment, где царила атмосфера настоящего товарищества. Есть шанс всё исправить!

Впечатления: здесь очень подробно показана работа в сфере развлечений с точки зрения агентов и менеджеров, которые занимаются самой разнообразной поддержкой актёров и айдолов. Главный герой удовлетворяет все потребности своих клиентов, стараясь быть для них не просто наёмным сотрудником, а другом и братом. И помогает Юнхо в этом необычный ежедневник в смартфоне, который видит только он сам, — там расписаны все значимые события его жизни и работы, причём их можно менять. Благодаря этой невероятной способности герой понимает, какие действия изменят его жизнь к лучшему.

Источник и воплощения: вебтун Хён Синана основе его же веб-романа, начатого в 2020 году. Вебтун публикуют на сервисе Kakao с 2021 года — вышло уже 129 глав, — и официально переводят на английский и японский языки.

Дьявол возвращается в школьные годы (Ag-ui Deung-gyo / Devil Returns To School Days)

Сюжет: старшеклассник Ким Хёнсон — примерный ученик: умный, красивый, спортивный. Такие в корейской школе обычно преуспевают. Однако, когда он переходит дорогу шайке хулиганов, его жизнь превращается в ад. Его мучают, избивают, а потом и вовсе сбрасывают с крыши. 10 лет Ким Хёнсон проводит в коме, а вся его семья тем временем погибает. Однако каким-то чудом герой выходит из комы — причём вернувшись назад в прошлое. И теперь он страшно отомстит за то, чего в этой реальности с ним так и не случилось…

Впечатления: в корейском обществе остро стоит проблема школьных издевательств, и вот почему множество вебтунов, в том числе и о регрессии, прямо или косвенно посвящены этой теме. Однако «Дьявол» явно выделяется — двумя моментами. Во-первых, здесь очень странный вид регрессии. Герой лежит в коме, но всё понимает и, регрессируя, обретает множество знаний, которых у него просто быть не могло. Конечно, что-то он мог услышать по включённому в его палате телевизору или из разговоров людей рядом, но некоторые знания ему словно даются свыше. То ли боженька помогает, то ли нечистый — непонятно. Во-вторых, впечатляет метаморфоза героя, который, судя по всему, банально спятил, пока 10 лет был овощем. Милый мальчик стал безжалостным и опасным психопатом. Так что, невзирая на страдания героя и его семьи, сочувствовать мстителю с каждой новой главой всё сложнее. Он подлый, жестокий и беспринципный — хотя по-настоящему могущественных врагов иначе не победить. Впрочем, автор довольно безжалостен к своему герою — вебтун вполне может служить иллюстрацией к известному выражению Конфуция: «Перед тем как мстить, вырой две могилы: одну для врага, другую для себя». Ким Хёнсон так и делает, отказываясь от будущего в виде «хорошего человека» и безоговорочно вставая на тёмную сторону…

Источник и воплощения: вебтун Санчхона на основе его же завершённого веб-романа 2021 года. Выходит на сервисе Naver Webtoon с 2023 года — опубликовано уже более 50 глав. Официально переводится на китайский, индонезийский и турецкий языки.

Русские переводы вебтунов можно прочитать на специализированных ресурсах, которых множество. Среди крупнейших:

https://readmanga.me

https://manga.ovh

https://mangabuff.ru

https://remanga.org

https://mangalib.me

Вебтунов на тему регрессии немало, и там ещё есть о чём рассказать — например, о перерождении героев при совершенно фантастических обстоятельствах вроде крушения цивилизации. Но в следующий раз мы, пожалуй, поведаем кое о чём другом — а именно о столь любимых (или ненавистных) для многих попаданцах. Причём, как обычно бывает у азиатов, попадают их герои в фэнтезийные либо во вторичные миры.

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Борис Невский
12 августа 13:00

Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

#вебтун#Что почитать#регрессия
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