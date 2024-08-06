Вебтуны в жанре «регрессия»… с суперспособностями!

Регрессия — ментальное возвращение в своё прошлое, что-то вроде реинкарнации, один из самых популярных приёмов в фантастических вебтунах.

В предыдущем выпуске мы рассказывали о реалистических регрессорах, которые возвращаются в прошлое, сохраняя лишь воспоминания о пока ещё не случившемся будущем и тем самым получая дополнительные возможности преуспеть. Хотя гораздо более полезным для этого служит жизненный опыт регрессора — особенно если речь о возможности повторить свой путь в какой-нибудь специализированной профессии вроде врача или юриста.

Однако есть и немало вебтунов, авторам которых хочется ещё больше подсобить своим героям, и при перерождении в собственном прошлом те получают дополнительные бонусы. Самый шаблонный — помощь Системы таинственного характера, отчего жизнь героя становится похожа на ролевую игру: он выполняет некие задания, от реально сложных до совсем плёвых, в награду получая разные скиллы. Но есть и более оригинальные сюжеты, когда героям достаются специфические сверхспособности, а бывает, что и помощь мистических сил или богов. Но даже с необычными дарами и божественной помощью протагонистам приходится постараться, чтобы преуспеть...

Что ж, пришла пора познакомиться с несколькими такими счастливчиками поближе!