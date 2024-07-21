Художница Полина Яковлева: уютные миры, добрые сказки и много солнца

Мы понимаем, что богов и волшебников с фэнтезийных иллюстраций не существует, а их эпичные заклинания — лишь мимолётный образ на картинке. А вот художники детских книг, кажется, знают, что такое настоящее волшебство: уютная атмосфера, акварельные мазки и добрые персонажи способны в любом пробудить самые светлые чувства и любого вернуть в детство хотя бы на несколько минут. Таковы и работы нашей сегодняшней гостьи Полины Яковлевой — образы её симпатичных героев вызывают ощущение уюта у каждого, и неважно, сколько ему лет.

Художница о себе Родилась в 1986 году в городе Перми, живу в Москве. Я работаю в цифровой живописи, а в свободное время делаю наброски карандашом и акварелью. Самый «вкусный» заказ для меня — иллюстрация детской книги. Мне нравится воплощать, отображать мир сказки, погружать зрителя и себя в её пространство. Для меня главная задача — сделать работу атмосферной. Сайт: artstation.com/smokepaint

Когда вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать своей профессией?

В шесть лет я впервые попала на урок в художественном кружке. Нужно было изобразить игрушку с натуры. Все стали рисовать, а у меня случился ступор. Мне казалось каким-то волшебством умение перенести нечто объёмное и ощутимое на плоский лист бумаги. Затем была художественная школа, училище (МАХУ) и институт (МХПИ), куда я поступила на кафедру дизайна. В конце 1990-х это казалось наиболее перспективным направлением для художника, но вскоре я поняла, что дизайн — не моё. На последнем курсе института у меня появился графический планшет, и понеслось… Меня настолько увлекла компьютерная графика, что иногда мне снилось, как я рисую в фотошопе. Постепенно стали приходить предложения от заказчиков. И так увлечение переросло в профессию иллюстратора.

В какой технике вы работаете? Сколько времени уходит на создание одного рисунка?

Я работаю в цифровой живописи. При этом иногда совмещаю подходы: делаю эскиз в карандаше, переношу его в компьютер и уже там добавляю цвет. Или наоборот: на рисунок, сделанный в фотошопе, накладываю отсканированные акварельные текстуры или какие-нибудь ещё нарисованные вручную объекты. Но в целом это цифровая живопись. На создание одной иллюстрации у меня уходит от трёх дней до недели.

Частный заказ от писателя для книги. Задание звучало примерно так: показать комнату, наполненную запахом корицы, а также светом, теплом и уютом.

Есть ли принципиальные различия между традиционной живописью и цифровой?

Различия есть, но не принципиальные. Это как акварель и масло: разница лишь в свойствах инструмента и материала, а не в ценности или главенстве одного из них. Есть некоторое предубеждение относительно цифровой иллюстрации. Люди, далёкие от неё, часто говорят «Ну, это не живое, тут нет души». Наверное, они представляют, как художник нажимает комбинацию клавиш, и на мониторе появляется картинка. Но фактически процесс создания иллюстрации на компьютере такой же, как и в традиционном искусстве.

Цифровую картинку можно править до бесконечности — в ней тяжело поставить точку, так как идеал недостижим. Традиционные материалы более выразительны сами по себе. В «цифре» же нужно постараться, чтобы добиться эффекта «акварельности» или такой выразительной линии, как в карандаше. Но главное: и за цифровым, и за традиционным искусством стоят люди, которые любят рисовать.

Что, на ваш взгляд, важнее для успеха художника: отточенная техника или уникальный стиль?

Учителя говорили: «Сначала научитесь рисовать, а затем ищите свой стиль». И правда: все великие художники владели академическим рисунком. Стиль должен ложиться на фундамент, то есть он не будет убедительным без кубиков, обрубовок, светотени, построения и кучи всего другого, что должен знать и изучать художник всю жизнь. Но продаётся именно стиль, в иллюстрации — точно. Это то, что помогает быть узнаваемым.

Меня настолько увлекла компьютерная графика, что иногда мне снилось, как я рисую в фотошопе

«Поймать время». Нужно было просто проиллюстрировать эту фразу. Картинка потом анимировалась: создавалось движение к центру, туда, где кольцо.

Как сформировался ваш собственный стиль? Кто или что повлияло на вас?

Сформировался как-то сам собой, у меня никогда не было мучительных поисков стиля. Влияет всё, «всё автопортрет». С момента начала работы над первыми заказами он также корректируется: ты начинаешь бессознательно чувствовать, где твоя сильная сторона, что именно тебя выделяет, и усиливаешь эти моменты.

Над какими проектами вы работали? Какие из них вам больше всего запомнились и почему?

Самый первый заказ, конечно, — человек делал сайт в подарок девушке и в ходе работы очень помог мне профессиональными советами. Ещё был интересный проект, в котором требовалось проиллюстрировать фразы, например «поймать время».

Первая напечатанная книга. Первый зарубежный заказ. Удивило, что такие заказчики платят намного больше, чем наши издательства, и вообще не делают правок. Да ещё и сразу предлагают предоплату 50% — у нас это невозможно. И не забирают авторские права. Да и сам подход к проекту: что в комплект входят закладки, плакат… конфетка получается, а не книга.

«Колыбельная книга», первое печатное издание с моими работами. Изначально это должна была быть книга со стихами Андрея Усачёва, и иллюстрации я делала к ним (в данном случае — к «Когда сова ложится спать?»). Но по каким-то причинам издатель и писатель разорвали отношения. В итоге другой поэт написал стихи уже по картинкам. Об этом я узнала, только когда получила авторский экземпляр книги.

Вы чаще рисуете на заказ или для себя? Выдумываете собственные сюжеты или воплощаете уже готовые идеи? Насколько заказчик ограничивает свободу творчества?

Я бы сказала, что рисую на заказ, но словно для себя. Большинство моих работ— иллюстрации сказок, а эта тема мне всегда была интересна. Светлая или страшная сказка — не столь важно.

Если рисую на свободную тему, например при создании открыток, то сюжет придумываю сама. Если же делаю иллюстрацию к книге, то издательство часто присылает макет, где уже отведены места для текста и иллюстраций. Они обозначены рамками или серым цветом (на разворот, полосные, полуполосные). Иллюстратору как бы говорят, какой момент из текста нужно отобразить. Но как именно его визуализировать, он решает сам. Случается, что историю или сказку присылают без макета, и тогда художник сам определяет, какие моменты хочет изобразить и что будет на разворот, а что — на полосу.

Когда нужно сделать только обложку книги, заказчик указывает, какое следует создать настроение, как выглядит центральный персонаж, приводит цитаты из текста, — может буквально перечислить по пунктам, что конкретно должно быть изображено. Но это никак не ограничивает творчество. Хуже, когда он присылает эскиз со своей композицией и требует сделать именно так. Или когда ему не нравится ваш стиль и он просит нарисовать, как вон тот художник. Короче, вмешивается в процесс, заставляя работать так, как он видит. В общем, если заказчик пытается рисовать сам вашими руками, с ним сотрудничать нельзя.

Продумываете ли вы сюжет и композицию рисунка заранее или фантазируете уже за работой?

По-разному. Обычно делаю несколько вариантов композиции, из которых выбирается наиболее подходящий, и уже его дорисовываю. Но бывает, что в процессе работы отказываюсь от изначальной идеи и делаю нечто совсем другое.

Правильней продумывать заранее, но мне всё-таки ближе фантазировать в процессе.

Цифровую картинку можно править до бесконечности — тяжело поставить точку, так как идеал недостижим

Одна из обложек к серии «Теодосия» Робин Лафевер.

Какие особенности есть у иллюстрирования детских книг? Чем юные читатели отличаются от взрослых?

Главная особенность в том, что эти книги покупают родители. И у них есть собственные представления о том, как должна выглядеть иллюстрация для детей.

Мне кажется, когда я рисую, то больше обращаюсь ко взрослому. Хочется нарисовать такую картинку, чтобы родители, читающие сказку, на секунду сами погрузились в неё, чтобы им стало тепло и уютно.

Интересно, что иллюстрации для детских книг в разных странах различаются стилистически. В России очень любят яркие цвета. В плане правки мне наиболее часто приходит от заказчиков просьба «сделать ярче и позитивнее».

Что труднее: создать иллюстрации для новой сказки, у которой никогда не было визуального воплощения, или для известной старой, которую уже изображали сотни раз?

Для той, которую уже изображали сотни раз, ведь это значит, что у неё уже есть сотни прекрасных воплощений. Ты непроизвольно сравниваешь себя с другими художниками, и сравнение обычно получается не в твою пользу. Тут главное успокоиться, посмотреть предыдущие версии, вдохновиться ими и создать что-то своё, не сравнивая.

Частный заказ от писателя. Девочка и её друг строят ракету, чтобы отправиться в космическое путешествие.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Музыка, кино, аниме — это то, что вдохновляет. И, конечно, работы других художников. Пока я была в декретном отпуске, у меня не хватало времени смотреть арт-сайты. Когда же я снова зашла на ArtStation, то испытала шок! За три года уровень художников вырос невероятно, и мне оставалось лишь стоять позади и молча восхищаться. Но для меня это сработало как волшебный пинок, сразу возникли мысли: «А как это сделано?! Надо узнать» или «О, я тоже хочу так попробовать!» и тому подобное. С одной стороны, тяжело, когда в профессии нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а с другой, постоянный вызов — это интересно.

Сколько времени вы тратите на работу? Останется ли у вас время на хобби и личную жизнь?

Моё хобби — это и моя работа, поэтому всё время на работу и трачу. Но, как показал опыт, это неправильно и ведёт к выгоранию. Нужно делать досуг более разнообразным. Если вы работаете в компьютерной живописи, то полезно ходить иногда на пленэр с карандашиком. Или просто заниматься спортом.

Почти все художники, которых я знаю, работают больше восьми часов в день, а это очень тяжело совмещать с семьёй, особенно с ребёнком. Сейчас у меня в жизни две любви — моя дочка и иллюстрация, и я пытаюсь найти баланс между ними.

Иллюстрация на календарь для энергетической компании. Это было очень интересное задание: сказочно обыграть тему «Энергия — это свет».

Какие фантастические произведения (книги, фильмы, игры) вам нравятся? Влияют ли они как-либо на ваши работы?

Творчество Ghibli и Хаяо Миядзаки оказало на меня колоссальное влияние. То, что они создают в своих мультиках, как заставляют поверить зрителя в их миры и насколько их персонажи живые… Ничего более прекрасного я не видела.

В целом люблю аниме. Очень понравился «Дорохедоро». Книги, фильмы и игры не так влияют на моё творчество, как мультики, — это для меня скорее отдых, позволяющий отвлечься. Роман Замятина «Мы» обязателен к прочтению. Обожаю фильмы про зомби, практически все видела. Из игр особенно увлёк «Ведьмак».

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваше творчество?

В первую очередь Игорь Юльевич Олейников. Я решила стать детским иллюстратором после того, как увидела книгу «Иван-дурак». Кадзуо Ога невероятный. Жуан Цзя (Ruan Jia) — мой любимый современный художник, восхищаюсь, как он делает портреты.

Из классиков: Илья Репин, Джон Уильям Уотерхаус. Артур Рэкхем — один из любимых иллюстраторов. Джон Бауэр просто удивительный.

Все эти художники так или иначе очень сильно повлияли на меня.

Иллюстрация по мотивам «Пряничного домика» Шарля Перро. Это одна из моих любимых работ. Мне нравится, что главные герои здесь очень маленькие — в иллюстрации редко уводят персонажей так далеко. Мне хотелось создать ощущение, что эти дети потеряны, одиноки. Кстати, ещё одним источником вдохновения стала игра Trine 2.

Какой совет вы можете дать художникам, которые только начинают свой творческий путь?

Изучайте академический рисунок. Делайте много набросков — это поможет набить руку и чувствовать себя более уверенно. Но не забывайте про компьютерные программы. Современный художник должен иметь очень много навыков, начиная с классического рисунка и заканчивая 3D и анимацией. Скачивайте стадики. Обязательно изучайте английский язык, тогда возможностей найти хорошую и интересную работу у вас будет больше.

Ставьте более конкретные цели, не «хочу рисовать», а, например, «хочу работать в Pixar» или «хочу стать арт-директором в Blizzard». Формируйте своё портфолио так, чтобы оно помогало вам идти к цели. Не забывайте про самопиар; как бы это странно ни звучало, успешный художник — это бренд.

Отдельно хотелось бы обратиться к начинающим книжным иллюстраторам и к тем, кто мечтает работать в этой профессии. Про это мало говорят, но эти специалисты часто ущемлены в своих правах. Во-первых, большинство наших издательств требует полной передачи авторских прав. Если вы начинающий художник, то на других условиях с вами работать не станут и в дальнейшем будут использовать ваши произведения по своему усмотрению, но вы с этого ничего не получите. А потому если и отдаёте права, то не более, чем на пять лет. И всегда просите аванс, всегда.

Во-вторых, гонорары. Расценки не меняются уже лет пятнадцать. Самые крупные издательства предлагают за разворот пять тысяч рублей — по их мнению, это более чем достойная цена. Чаще всего за картинку полагается две с половиной тысячи. Один талантливый художник делал иллюстрации в традиционных материалах (акрил, темпера) для цикла книг в крупнейшем российском издательстве по цене полторы тысячи рублей за штуку. Это было два года назад. При этом ещё будут правки, поэтому не рассчитывайте, что успеете сделать картинку быстрее, чем за три дня.

Единственный шанс выжить — брать частные заказы или работать с зарубежными издателями. Цените себя.