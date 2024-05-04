Восточные сказки: что почитать из ориентального фэнтези

Фэнтезийные романы с восточным колоритом уже много лет занимают особую нишу современной литературы. Они не противопоставляют себя европейскому фэнтези, следующему по стопам Толкина, а позволяют взглянуть на жанр с другой стороны. Удивляют оригинальными сеттингами, причудливыми бестиариями и философскими темами, вплетенными в повествование. Ориентальное фэнтези бывает вдохновлено ближневосточной культурой, традициями Китая, Японии, Индии и других азиатских стран. Мы составили подборку ярких представителей этого направления.

Челси Абдула «Вор звёздной пыли»

Первая часть магического цикла, вдохновленного сказками из сборника «Тысяча и одна ночь». Контрабандистка Лули вместе со своим верным джинном-телохранителем Кадиром отправляется на поиски волшебной лампы по заданию самого султана. Справиться с опасностями, подстерегающими в пустыне, им помогут неожиданные спутники – добродушный принц и скрытная наемница. Им предстоит выстоять под натиском кровожадных гулей, злобной правительницы джиннов и груза собственного прошлого.

Замиль Ахтар «Стальные боги»

Жестокий мир «Стальных богов» поразит даже преданных фанатов Джорджа Мартина. Бывший янычар Кева вынужден вернуться ко двору из захолустья, где провел последние годы, оплакивая исчезнувшую жену. Шаху нужен могучий воин, которым Кева некогда был: вражеский полководец Михей Железный направляется к городу, не щадя никого на своем пути. Знакомому миру грозит гибель, и Кева должен стать очередной пешкой на игральной доске богов, чтобы спасти привычный порядок и собственную жизнь.

Гай Гэвриел Кей «Львы Аль-Рассана»

Одна из главных книг мастера исторического фэнтези и автора небезызвестной «Тиганы». Аммар ибн Хайран и Родриго Бельмонте из разных миров. Они служат разным государям и чтут разных богов. И все же кое-что их объединяет. Это любовь к одной и той же девушке, а также общие взгляды на понятие чести. Когда Родриго и Аммар встретятся на поле боя, им предстоит выяснить, чья правда окажется сильнее.

Шеннон Чакраборти «Латунный город»

Многообещающий старт волнующей серии об альтернативном Каире XVIII века. Мелкая воровка по имени Нари случайным образом узнает, что древние сказания о джиннах и магии – правда. Ей открывается дверь в волшебный Дэвабад, скрытый от глаз простых смертных. Нари быстро окунается в водоворот политических интриг, и теперь от решений девушки зависит судьба всего Латунного города.

Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов»

Еще один билет в альтернативный Каир, но уже образца начала XX века. Сорок лет тому назад легендарный аль-Джахиз размыл грань двух миров: смертного и магического. Что случилось с ним после этого – никто не знает. Фатиме из Министерства алхимии, чар и Сверхъестественных сущностей предстоит решить эту загадку, чтобы поймать особо опасного убийцу. Преступник выдает себя за того самого аль-Джахиза и стремится покарать жителей современности.

Фонда Ли «Нефритовый город»

Первая часть «Саги Зеленой Кости». Рано или поздно магия сталкивается с достижениями прогресса, и не предугадать, каким будет исход. В мире, где наука соседствует с потусторонним, существует магический нефрит, наделяющий владельца особой силой. Члены братства Зеленых Костей знают цену этой мощи. Все за исключением лидера одного из кланов, готового развязать войну и залить улицы города кровью.