Османская империя: как Турция была сверхдержавой (и почему перестала)

Сейчас Турция для россиян — просто место, где можно недорого провести отпуск. Однако в прошлом русско-турецкие войны были обычным делом. Между тем в турецких амбициях нет ничего удивительного. Ведь эта страна была центром могущественной Османской империи, которая претендовала на мировое доминирование. Так почему же турки проиграли шахматную партию за господство?

Дебют: Осман и первые султаны

После того как Арабский халифат приостановил экспансию, распавшись на самостоятельные эмираты, изрядную часть его бывших владений захватило племя огузов, более известных как турки (или тюрки)-сельджуки. Однако их государство просуществовало недолго — cначала по ним ударили крестоносцы, затем начались нашествия монголов, которые подмяли под себя Иран, Ирак, Закавказье и некоторые регионы Малой Азии. И сельджукский султанат фактически распался на более мелкие владения (бейлики).

В эти смутные дни взошла звезда бея Османа. Его отец, Эртогрул, командовал армией последнего великого сельджукского правителя Аладдина. В 1281 году Осман унаследовал от отца небольшой бейлик в Анатолии, на границе с Византией, и, как показали дальнейшие события, сумел с выгодой распорядиться удачным соседством. Хотя Осман был мусульманином, он придерживался политики веротерпимости: зазывал в Анатолию бежавших от монголов туркменских кочевников и тюркских мусульман и одновременно принимал христианских купцов и ремесленников, которые покидали Византию, где бушевали религиозные распри. Немудрено, что за десяток лет Анатолия превратилась в богатый центр торговли и ремёсел, островок благополучия посреди океана хаоса.

И в 1299 году Осман прекратил платить дань сельджукским султанам. К тому времени Осман уже захватил часть византийской провинции Вифиния, благодаря чему получил выход к Чёрному морю. Столицей зарождающейся империи стал бывший византийский город Бурса.

Умер Осман предположительно в 1326 году, и его трон унаследовал старший сын Орхан, который провозгласил себя уже полноправным султаном. Он также вёл успешную завоевательную политику, предпочитая действовать не столько мечом, сколько дипломатией. Так, он женился на византийской принцессе Феодоре, поддержав её отца Иоанна VI Кантакузина в борьбе против династии Палеологов. Благодаря этому турки смогли вмешаться в схватку за власть внутри Византии, что позволило им захватить полуостров Галлиполи, который стал плацдармом для экспансии в Европе.

После смерти Орхана в 1360 году султаном стал его второй сын Мурад I, чья экспансия шла по двум направлениям. Против единоверцев-сельджуков Мурад использовал в основном мирные способы вроде покупки земель или династических браков. А вот владения Византии Мурад захватывал силой, особо акцентируя внимание на Балканах. Большинство завоёванных земель Мурад роздал безземельной сельджукской аристократии и наиболее отличившимся военным. Этих новоиспечённых феодалов называли сипахами, из них формировались тяжёлая кавалерия.

Поощряя тюркскую знать, Мурад одновременно пытался ослабить её влияние, создав войско из перешедших в ислам пленённых иностранцев. Так родился корпус янычаров (yeniceri — буквально «новое войско»), которые много лет были грозной силой империи. Будучи по статусу рабами, янычары подчинялись напрямую султану и считались его «детьми», представляя собой дисциплинированную регулярную пехоту, которая превосходила по боеспособности все аналогичные войска в Европе.

Кульминацией завоеваний Мурада I стала легендарная битва на Косовом поле (1389), где турки разгромили соединённую армию сербов и боснийцев. Однако во время битвы Мурад погиб. Считается, что сербский дворянин Милош Обилич, назвавшись парламентёром князя Лазаря, приблизился к султану якобы для передачи важных документов и всадил в Мурада меч.

Гамбит: Баязид Молниеносный

Воцарение Баязида показательно в смысле царивших среди османов нравов, где главным законом была победа любой ценой. Узнав о гибели отца, Баязид пригласил для совета своего брата, популярного в армии военачальника Якуба, который ещё был не в курсе событий. Когда Якуб прибыл к Баязиду, последний приказал задушить его, благодаря чему стал единственным претендентом на трон. И общественное мнение было полностью на стороне «молниеносного»: вовремя подсуетился, молодец!

В 1396 году в битве при Никополе на Дунае Баязид разгромил стотысячную армию крестоносцев, состоявшую из английских, французских, фламандских и немецких рыцарей. А затем полностью подчинил себе остатки сельджукских государств, став властителем большей части Малой Азии вплоть до Евфрата. Также именно по указанию Баязида был создан турецкий флот.

В то же время Баязид умудрился рассориться со значительной частью тюркской аристократии. Дело в том, что он пытался стать преемником византийских императоров. Султан и его приближённые говорили на греческом, церемониал османского двора был скопирован с византийского, многие ответственные посты также занимали византийцы. Естественно, туркам, среди которых изрядное влияние имели исламские фанатики-гази, всё это не нравилось.

В конце концов Баязид утратил чувство реальности, решив бросить вызов эмиру Тимуру (Тамерлану), который как раз в это время строил свою империю. Поначалу Тимур пытался договориться, однако Баязид был неуступчив. К тому же часть недовольной им тюркской знати обещала Тимуру поддержу. И тот вторгся в Анатолию, где в битве при Ангоре (современной Анкаре) наголову разгромил армию Баязида, причём сам «молниеносный» угодил в плен. Случилось это в 1402 году. Через год Баязид умер, после чего османы утратили практически все завоевания последнего полувека. Казалось, Османской империи пришёл конец…

Доминация: Отец, сын и Константинополь

Но в 1405 году Тимур скончался и его империя распалась, после чего наследникам Баязида открылась дорога к возрождению государства. Правда, сначала братья-конкуренты должны были поубивать друг друга. Победителем вышел младший из сыновей Баязида, Мехмед I — человек осмотрительный и осторожный. Прославился он масштабной программой переселения тюркских племён из разорённой войной Малой Азии в Европу. Именно тогда в Албании и Боснии появилось множество мусульман.

Старший сын Мехмеда Мурад II вернул практически все завоевания, утраченные после смерти Баязида. А затем добровольно передал престол своему сыну Мехмеду, решив посвятить жизнь философии и литературе. Благодаря покровительству экс-султана в стране возникло множество школ, выпускники которых получали разностороннее образование. Правда, отдых Мурада II был недолгим — началась война, и султану пришлось вновь взвалить на себя тяготы власти. И не зря — в 1444 году при Варне Мурад разгромил польско-немецко-венгерские войска.

После смерти своего выдающегося родителя на престол вновь сел Мехмед II — его второе правление оказалось не в пример успешнее первой попытки. Мехмед продолжил политику отца в культурном и организационном строительстве империи. А ещё он наконец-то захватил Константинополь.

Много раз османы пытались уничтожить этот огрызок одряхлевшей Византии, но безуспешно. Константинополь был крепостью, гарнизоном которого в случае опасности становилось практически всё население.

Мехмед II вложил в эту цель все силы. Было собрано большое войско и отлиты чудовищные для того времени бронзовые пушки. Османы также построили огромный форт Румели в узкой части пролива Босфор, получив возможность контролировать судоходство со стороны Чёрного моря. В результате Константинополь был отрезан от снабжения. Город обложили со всех сторон, началась осада и ежедневные артиллерийские обстрелы. 29 мая 1453 года в стене была пробита брешь, и османские солдаты ворвались в город. Через три дня Константинополь стал Стамбулом, новой столицей другой империи.

Падение Константинополя произвело огромное впечатление на тогдашний мир. Конечно, Византия уже потеряла своё значение, но это было не просто государство, а настоящий символ. И падение второго Рима воспринималось прежде всего как торжество ислама над христианством. Именно после завоевания Константинополя Османская империя стала преемником Арабского халифата в деле джихада — священной войны против неверных.

Впрочем, Мехмед II не ограничился покорением давнего врага — он ещё захватил практически всю Грецию и крупнейшие острова в Эгейском море. И именно Мехмед установил сюзеренитет над Крымом — правящий там татарский хан признал себя вассалом султана.

Блистательная Порта С конца XV века европейские дипломаты стали называть правительство Османской империи Портой (Высокой, Блистательной, Оттоманской). Сначала это было разговорное выражение, затем оно перекочевало в официальные документы. Термин происходит от итальянского слова porta — «дверь», «врата». Это отсылка к воротам Баб-и Али в Стамбуле, которые ведут во двор великого визиря рядом с султанским дворцом Топкапы.

Миттельшпиль: Сулейман Великолепный

Империя продолжала расти. Баязид II успешно воевал с Персией, Египтом, Венгрией и Венецией. Селим I разгромил персов при Чалдыране (1514), после чего захватил Северный Ирак, Курдистан и Сирию. А затем покорил Египет, пленив последнего халифа из династии Аббасидов.

Могущество Османской империи достигло апогея при сыне Селима, султане Сулеймане I Великолепном (1520–1566), чьё правление считается турецким Золотым веком. Сулейман был образованным человеком, любившим музыку, поэзию, философские дискуссии. Одновременно он был мудрым государственным деятелем с великолепным чутьём на талантливых людей. Султан окружил себя множеством способных сановников, многие из которых были перешедшими в ислам европейцами.

Он также вёл успешную завоевательную политику. В 1521 году его армия захватила Белград, через год — остров Родос. А когда 29 августа 1526 года в битве при Мохаче турки почти полностью уничтожили армию венгерского короля Лайоша II, османам покорилась большая часть Венгрии. В 1534-м пал Багдад, и Ирак вошёл в состав империи. А самый известный из османских флотоводцев Хайраддин Барбаросса, верховный правитель Алжира и Северной Африки, опустошил побережья Испании и Италии.

Последний великий султан Османской империи скончался в 1566 году. С преемниками ему не повезло…

Шах (I): Лепанто

Любимый сын Сулеймана умер молодым, двух других казнили по обвинению в заговоре, а ставший в итоге султаном Селим II был очень добрым, покладистым человеком. Иными словами, совершенно не пригодным к управлению государством. К тому же ещё в юные годы Селим пристрастился к вину. Пьянство его и погубило: будучи в бане, султан якобы залпом выпил бутылку кипрского вина, поскользнулся, ударился головой и умер. Хотя, возможно, ему «помогли» недовольные его правлением. Конечно, при Селиме турки захватили Кипр, но эта победа не смогла скрасить событие, которое стало знаковым в противостоянии полумесяца и креста.

В XVI веке турки, привыкшие хозяйничать в Средиземном море, готовились к захвату Кипра. Для сопротивления туркам папа римский Пий V создал испано-венецианскую коалицию, получившую название Священная лига. Объединённым флотом европейцев командовал родич испанского короля дон Хуан Австрийский. 7 октября 1571 года у мыса Скрофа произошёл морской бой, известный как битва при Лепанто — крупнейшее в истории сражение гребных судов. Священная лига располагала 250 кораблями, турецкий флот под командованием Али-паши Муэдзин-заде состоял из 275 галер. Суммарная численность экипажей и абордажных команд с обеих сторон приближалась к 160 тысячам человек.

Али-паша был опытным командиром и в бой вступать не хотел — его флот уже полгода находился в море, не раз участвовал в стычках, нуждался в подкреплениях и ремонте. К тому же большинство турецких воинов были вооружены луками. Флот же Священной лиги накануне сражения получил подкрепление в виде испанских аркебузьеров, лучшей на тот момент христианской пехоты. Однако, повинуясь прямому приказу султана, турки приняли бой — и проиграли. Большая часть турецкого флота была захвачена или потоплена, Али-паша погиб.

При Лепанто взводом аркебузьеров на галере «Маркиза» командовал Мигель Сервантес де Сааведра, будущий автор бессмертного «Дон Кихота». В бою Сервантес был дважды ранен, из-за чего до конца жизни лишился возможности двигать левой рукой.

Впрочем, уже через год турки собрали аналогичный по мощи флот, а Священная лига к тому времени распалась. Потому в марте 1573-го правительство Венеции было вынуждено уступить Кипр. Однако значение Лепанто было в другом.

Так сложилось, что на протяжении нескольких веков все значительные сражения христиан и турок завершались громкими победами последних, из-за чего османы считались непобедимыми. При Лепанто миф о военном превосходстве османов был уничтожен. Империя уже не казалась такой могущественной.

Шах (II): Вена

Начиная с середины XVI века Османской империей правили в основном бездарности. Более того, реальная власть всё чаще оказывалась в руках визирей, командиров янычар и даже евнухов, которые управляли султанским гаремом.

Однако запас прочности у империи был ещё велик, тем более что во главе государства время от времени оказывались и способные люди. В 1656 году великим визирем стал талантливый чиновник Мехмед Кёпрюлю, потом должность перешла к его сыну Фазыл Ахмеду. Отец и сын провели масштабную административную реформу, в ходе которой казнили тридцать тысяч чиновников. Энергичная чистка встряхнула империю — туркам удалось захватить остров Крит и развернуть экспансию в Польше и на Украине. Однако после смерти Ахмеда место визиря занял бездарный дворцовый фаворит Кара-Мустафа.

На троне тогда сидел Мехмед IV по прозвищу Охотник. Преуспев в охоте, Кара-Мустафа понравился султану и за свои «подвиги» получил место верховного визиря. Мечтой Кара-Мустафы было завоевание Германии и образование новой провинции между Дунаем и Рейном, где он стал бы наместником.

В августе 1682-го Турция объявила войну Австрии, и вскоре армия двинулась на Вену. Выбор цели был неслучаен — ранее турки дважды пытались захватить австрийскую столицу, причём сам Сулейман Великолепный потерпел здесь неудачу. Так что Вена в глазах османов носила символический характер.

Османская армия достигала порядка 300 тысяч человек. Правда, боеспособные части составляли чуть более половины — 12 тысяч янычар (тяжёлая пехота), сипахи (тяжёлая кавалерия), акынджи (лёгкая конница), албанские арнауты (лёгкая пехота), более 20 тысяч конных татар крымского хана Мурад-Гирея и отряд союзника султана, венгерского князя Имре Тёкёли. Остальные представляли собой иррегулярный сброд, способный только на грабежи.

Пока турки готовили армию, австрийский император Леопольд I Габсбург отчаянно искал союзников. Финансовую помощь предоставили Испания, Португалия, Генуя, Савойя и папа Иннокентий ХІ. Но самым большим успехом был договор с польским королём Яном ІІІ Собеским.

С приближением турок император перебрался в баварский город Пассау, за ним последовали 80 тысяч беженцев. В Вене остался гарнизон из 11 тысяч солдат и 5 тысяч ополченцев, у которых было 370 орудий. 14 июля турки окружили Вену и приступили к осаде. Кара-Мустафа делал ставку на артиллерийские обстрелы и работу сапёров, которые пытались уничтожить окружавшие Вену массивные стены. И им удалось взорвать стену одного из ключевых бастионов — Замкового. Казалось, для Вены всё кончено….

Ситуацию изменил Ян Собеский. 6 сентября польская армия пересекла Дунай и соединилась с немецкими войсками. Правда, первый блин вышел комом — сипахам удалось опрокинуть часть знаменитых «крылатых гусар». Однако великий визирь проигнорировал этот успех и вместо массированного удара по армии союзников бросил почти всех турок на штурм Вены. Собеский же не стал медлить.

Утром 12 сентября на турок, не успевших перегруппироваться после штурма города, обрушилось 80 тысяч христиан. Исход битвы во второй половине дня решил удар тяжёлой христианской конницы (15 тысяч польских гусар и 5 тысяч немцев), которые буквально смяли турецкие ряды. Уже через полчаса после атаки европейцы захватили шатёр великого визиря вместе с зелёным флагом Пророка. Турки бросились бежать. Каре-Мустафе удалось спастись, но его казнили по приказу султана. А четыре года спустя и сам Мехмед IV был низложен и умер в тюрьме.

Венская катастрофа оказалась ключевым моментом в судьбе Османской империи, которая не просто потеряла Венгрию и ряд территорий на Балканах, но и утратила ореол могущества. Эпоха исламской экспансии в Европе закончилась.

Эндшпиль: Русско-турецкие войны

Но фактически похоронить амбиции Османской империи суждено было России, хотя это заняло немало времени. Всего Россия и Турция воевали двенадцать раз, в том числе два раза в рамках более масштабных конфликтов.

Первое столкновение случилось ещё в годы турецкой экспансии, в 1568—1570 годах, когда Селим II пытался захватить принадлежавшую России Астрахань. Второй конфликт произошёл незадолго до Венской битвы, на территории Украины — стороны безрезультатно бодались без малого десять лет. Затем, под самый занавес XVII века, России удалось захватить стратегически важную крепость Азов. Но через некоторое время турки окружили русскую армию, и возглавлявший её Пётр I, чтобы не угодить в плен, был вынужден отдать крепость.

В дальнейшем России практически всегда побеждала — и на суше, и на море. Среди блестящих успехов — битвы при Чесме и Козлуджи, Измаиле и Рымнике, Наварине и Синопе. Правда, разгром турецкого флота при Синопе (1853) обернулся вмешательством Англии и Франции, испугавшихся усиления России. Результатом стала Крымская война, которую Россия проиграла. И хотя турки в этой войне терпели поражение за поражением, в итоге они оказались на стороне победителей.

В 1876 году султаном стал Абдул-Хамид II, который считался либералом и даже объявил о введении конституции. Однако вспыхнувшее в Болгарии восстание заставило султана быстро забыть об «оттепели». Бунт утопили в крови, причём настолько жестоко, что испугались даже вчерашние союзники турков. И когда Россия в апреле 1877-го объявила Турции очередную войну, они решили остаться в стороне. Несмотря на ожесточённое сопротивление турок и огромные потери с обеих сторон, русские войска, одержав несколько побед, в январе 1878 года очутились буквально под стенами Стамбула. И тут вмешались британцы, послав флот в Мраморное море и потребовав прекратить военные действия. Османская империя была спасена, однако существенно ослаблена: на Берлинском мирном конгрессе Турция лишилась Сербии, Черногории, Румынии, Кипра, Боснии и Герцеговины. Фактически от былого могущества Османской империи осталась лишь жалкая тень.

Мат: Последний султан и Отец турок

В 1908 году Абдул-Хамид II был свергнут военными. Его наследником стал Мехмед V — номинальная фигура при националистическом правительстве, известном как младотурки. Когда началась Первая мировая война, новые власти заключили альянс с Германией, что привело к очередному столкновению с Россией. Потерпев сокрушительное поражение от русских войск, занявших Армению, младотурки обвинили в этом «предателей»-армян и санкционировали беспощадную расправу над ними в восточной Анатолии. Во время резни погибло приблизительно двести тысяч армян, греков и других христиан. Хотя туркам удалось одержать несколько побед и остановить продвижение русских, к концу войны султанат оказался среди проигравших, и Стамбул был оккупирован союзниками. Новый султан Мехмед VI находился в их полной власти.

Но правил он недолго. Весной 1920 года самый популярный турецкий генерал Мустафа Кемаль-паша созвал в Анкаре Великое национальное собрание, призванное спасти страну. 1 ноября 1922 года собрание упразднило султанат, и вскоре Мехмед, последний османский монарх, покинул Стамбул на британском военном корабле. Империя прекратила существование.

29 октября 1923 года Турция была провозглашена республикой, а её первым президентом стал Мустафа Кемаль, позднее известный как Ататюрк (Отец турок). Но это уже совсем другая история…

* * *

Османская империя вошла в историю как одно из величайших государств мира. В её прошлом были славные свершения и позорные фиаско, триумфы и трагедии. Они навечно выбиты на скрижалях человеческой цивилизации. Однако прошлому нужно оставаться в прошлом. И попытки современных правителей использовать его ради сиюминутных политических целей обречены на провал.