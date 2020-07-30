За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы

Сегодня Кристофер «Гений» Нолан празднует свой 50-й день рождения. Скажу честно, я не особый фанат текстов, посвящённых каким-то киноличностям и похвалам в их адрес. В конце концов, любой фильм — это коллективный продукт, появившийся благодаря слаженным усилиям сотен, а то и тысяч людей. Конечно, режиссёр играет в этом процессе главенствующую роль, — но всё же он далеко не единственный человек на съёмочной площадке.

Кроме того, я не могу сказать, что Нолан мой самый-самый любимый мейнстримный режиссёр. Я бы, пожалуй, отдал этот титул Джеймсу Кэмерону, несколько фильмов которого навсегда останутся в моём личном топ-10. Но есть проблема: судя по всему, Кэмерон решил не покидать Пандору, по крайней мере, на протяжении ещё как минимум десятка лет. Я, конечно, уважаю его стремление устроить очередную техническую революцию в кино, но, откровенно говоря, мне не так уж интересен мир синих человечков и связанные с ним сюжеты. Да и будем честны, Кэмерону уже 65 лет, так что вполне вероятно, что он уже не снимет никаких других фильмов, кроме сиквелов «Аватара».

Вообще, у меня много любимых режиссёров: Стивен Спилберг, Джон Карпентер, Алекс Пройас, Пол Верховен, Джон Мактирнан, Ридли Скотт — это лишь некоторые имена, которые приходят в голову. Но большинство из них уже на пенсии, а те, что ещё снимают, достаточно давно выдохлись. На их фоне Нолан (ну и, пожалуй, ещё Дени Вильнёв) выглядит словно последний из могикан — человек, удерживающий на плаву почти забытое искусство создания классических блокбастеров, которые потом действительно хочется обсуждать и рекомендовать друзьям. А в нынешние непростые времена его грядущий фильм «Довод» и вовсе стал настоящим символом веры в возвращение кино к докоронавирусной эпохе. Будто бы стоит ему выйти на экраны — и всё волшебным образом вернётся на круги своя.

Так что по случаю сегодняшнего юбилея режиссёра я решил сделать исключение и составить небольшую оду список вещей, за которые я люблю Кристофера Нолана и его творчество. В конце концов, иногда мне тоже хочется написать о чём-то приятном. Разумеется, всё сказанное ниже исключительно моё личное мнение.

Каждый фильм Нолана — событие, за которым интересно следить

В эпоху конвейерных блокбастеров, чей сюжет можно в деталях предсказать по трейлеру, Нолан стремится сделать каждую свою картину событием, уникальным опытом, который могли бы разделить киноманы по всей планете. Нолан пытается добиться того, чтобы зрителям было интересно прийти в кинотеатр и «открыть» фильм, пройдя через его сюжет, как сквозь лабиринт. Отсюда и такая любовь к секретности и стремление не раскрывать все карты раньше срока.

Вообще, меня фильмы Нолана заставляют вспомнить далёкое детство, когда кто-то приносил новую видеокассету. На ней от руки было написано название, иногда упоминалось, кто там в главной роли, — и всё. Я начинал просмотр, не зная, что именно меня ждёт. И это было интересно. Мало кто из современных мейнстримных режиссёров может обеспечить схожий эффект.

А ведь, на самом деле, всё достаточно просто. Нолан снимает фильмы с целью… развлечь зрителя. Он хочет, чтобы посетители кинотеатров погрузились в события по ту сторону экрана, забыли о насущных проблемах и хорошо провели время. Ведь для чего ещё мы ходим в кино? В этом смысле творчество Нолана выглядит чуть ли не последним оплотом старого блокбастерного Голливуда, который вот-вот канет в Лету.

Фильмы Нолана хочется пересматривать

Большинство современных блокбастеров не заслуживают повторного просмотра. Но творчество Нолана остаётся приятным исключением. Его картины сделаны таким образом, что к ним действительно хочется возвращаться.

Я заметил, что во время повторного просмотра многие фильмы Нолана мне нравятся больше, чем в первый раз. Наверно, это объясняется тем, что, зная полную картину, начинаешь обращать внимание на пропущенные мелкие детали, которые дополняют сюжет и улучшают общее впечатление. В любом случае, не так много современных мейнстримных режиссёров могут этого добиться.

Нолан умеет выбирать нужных людей

Часто говорят: мол, успех «Тёмному рыцарю» обеспечил Хит Леджер, а Нолану просто повезло, что актёр так хорошо сыграл. Если честно, я не понимаю подобной логики. Согласно ей, Леджер случайно зашёл на съёмочную площадку, и дальше всё как-то само собой срослось. Люди как будто забывают, что кинопроизводство — это не импровизация, а тщательно планируемый многомесячный процесс, что персонаж Джокера и все его реплики были детально прописаны в сценарии (его несложно найти в интернете — просто скачайте и сравните) и Леджер сыграл ровно то, что от него и требовалось. Наконец, заслуга Нолана в том, что он из множества кандидатов выбрал именно Леджера. А ведь я помню, какую недоуменную реакцию вызвал кастинг актёра и как много откровенно негативных комментариев по этому поводу было на форумах.

И это далеко не единственный пример того, какое у Нолана хорошее чутьё на актёров, которые вот-вот выстрелят. Вспомните Мэттью Макконахи. Он был утверждён на главную роль в «Интерстелларе» в начале 2013 года. В феврале 2014-го актёр получил золотую статуэтку за «Даласский клуб покупателей», а через месяц начался показ «Настоящего детектива». К выходу «Интерстеллара» Макконахи оказался на пике популярности.

Или взять того же Ханса Циммера. Сколько раз я встречал утверждение, что его саундтреки вытянули кучу картин Нолана. И я не буду спорить с тем, что это действительно так. Но, опять же, неужели кто-то думает, что Циммер просто зашёл на съёмочную площадку и случайно выдал запоминающуюся мелодию? Или в этом всё-таки есть и заслуга режиссёра, сумевшего правильно выстроить отношения с композитором и объяснившего, какого эффекта он хочет добиться? В конце концов, за свою карьеру Циммер написал саундтреки к более чем 200 фильмам. И далеко не все из них вошли в историю.

С «Доводом» тоже складывается интересная ситуация. С учётом последних событий в американском обществе кастинг Джона Дэвида Вашингтона выглядит удивительно прозорливым решением, почти наверняка избавившим Нолана от обвинений в том, что он никогда не берёт на главные роли темнокожих актёров.

Нолан предпочитает практические эффекты

Если что-то можно снять вживую — Нолан снимает это вживую. Если нужно взорвать самолёт — он покупает и взрывает самолёт. Если нужно снять драку во вращающемся коридоре — для этого строится вращающийся коридор.

Реалистичность фильмов Нолана во многом обусловлена именно этим. Несмотря на все успехи CGI, наш мозг в большинстве случаев всё ещё достаточно уверенно может распознать, что на большом экране реально, а что — нет. Подсознательное понимание, что на самом деле мы видим людей в костюмах motion capture на фоне зелёных экранов, способно разрушить любую, даже самую тщательно выстраиваемую атмосферу. И Нолан старается избежать этого любой ценой.

Да, такой подход куда сложнее. Многие современные киноделы уже разучились работать с практическими эффектами. Но, к счастью, в Голливуде всё ещё встречаются люди, пытающиеся использовать старые методы, — и многие из них вдохновляются как раз творчеством Нолана.

Нолан выбирает интересные истории

Нельзя сказать, что Нолан работает только с оригинальным материалом. В конце концов, в его послужном списке три супергеройских фильма, один ремейк и одна экранизация романа. Но в то же время он всегда старается выбирать увлекательные истории, которые захватывают воображение и которые интересно рассказывать.

Да, в творчестве Нолана есть несколько повторяющихся тем и мотивов (думаю, вы все знаете, о чём речь), но при этом он каждый раз стремится показать что-то, чего мы ещё не видели. Ограбление во снах, полёты вокруг чёрной дыры, эвакуация Дюнкерка… Никогда заранее не знаешь, за что именно он возьмётся в следующий раз. Хотя ладно, все мы прекрасно понимаем, что Нолан никогда не снимет комедию или мюзикл, — он для этого слишком серьёзный.

При этом он не боится пробовать что-то новое. Вспомните, как все ругали Нолана за то, что в его фильмах слишком растянутый хронометраж, а диалоги — сплошная экспозиция. Ну так получайте 97-минутный «Дюнкерк», в двух из трёх сюжетных линий которого почти нет диалогов. Все пишут, что Циммер спасает его фильмы своим «бвввууум»? Что ж, в этот раз он поработает с другим композитором.

Нолан не разбрасывается на десятки проектов

Если посмотреть на фильмографии того же Спилберга и Скотта, несложно заметить что в начале карьеры они уделяли достаточно времени каждому проекту. Но по мере укрепления своего звёздного статуса оба режиссёра включили конвейерный режим. И Спилберг, и Скотт стали намного чаще снимать свои и активно продюсировать чужие фильмы. В какой-то момент это начало сказываться на качестве. И это закономерно: когда у тебя в работе куча проектов, ты просто физически не можешь полностью посвятить себя одному фильму и отполировать его до блеска.

Нолан же по-прежнему верен себе. Раз в два-три года он запускает в производство новый фильм и уделяет ему всё возможное внимание. Хотя, превратив свою фамилию в мощный коммерческий бренд, он мог бы достаточно легко зарабатывать деньги просто за счёт плашки «Кристофер Нолан представляет». Но он так не делает — за свою карьеру Нолан спродюсировал буквально пару сторонних проектов. Я надеюсь, что так останется и впредь.

Нолан не пользуется соцсетями

И, судя по всему, у него по-прежнему нет смартфона. Раньше это казалось забавным курьёзом и архаизмом, но в 2020 году это выглядит на удивление гениальным дальновидным решением. Просто вспомните, какое количество знаменитостей вляпалось в неприятности из-за старых твитов или из-за того, что кто-то вырвал их фразу из контекста. Намного сложнее «отменить» человека, если тот вообще ничего никогда не писал в интернете.

Да и без учёта cancel culture стоит сказать, что зачастую посты в соцсетях, мягко говоря, не способствуют укреплению репутации их авторов. Ведь хороший режиссёр или актёр не обязательно будет экспертом в других областях. Его мнение имеет ровно такую же ценность, что и мнение любого другой случайного человека, — и нам вовсе не обязательно его знать. Так что на месте остальных голливудских деятелей я бы уже давно воспользовался опытом Нолана в том, что касается работы с соцсетями. Ну а самому Кристоферу я бы пожелал не изменять своим принципам и дальше оставаться самим собой. Без него современный Голливуд стал бы совсем тоскливым.

Если вам понравилась статья, вы можете поблагодарить автора материально.