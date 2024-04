Скандал со Sweet Baby Inc. Правда ли, что за «повесточку» в играх платят?

Этой весной американскую, а вместе с ней и мировую видеоигровую общественность сотрясает скандал. В центре внимания — две группы людей с очень разными взглядами. С одной стороны — компания Sweet Baby Inc., занимающаяся нарративным консультированием видеоигровых разработчиков. С другой — группа геймеров, объединившаяся вокруг дискорд-сервера Sweet Baby Inc. Detected (и одноимённого куратора в Steam), который ведёт пользователь из Бразилии под ником Kabrutus. Эти геймеры видят в SBI источник или, скорее, символ всех бед современной игровой индустрии. В запутанном клубке споров и заявлений, порождённых скандалом, обсуждение видеоигр соединяется с политикой, экономикой, конспирологией и многим другим. Попробуем разобраться, в чём именно коллизия, как она началась, развивалась и к чему может привести.

Кто такие Sweet Baby Inc.

Что вообще такое Sweet Baby Inc.? Если коротко, это небольшая компания (руководство заявляет о том, что в ней всего 16 сотрудников), занимающаяся нарративным консультированием. Вот как описывает сотрудничество со студией Мэри Кенни из Insomniac Games:

«У разработчиков есть идея, <…> но в ней чего-то не хватает. Персонаж выглядит плохо проработанным. Или даже целая фракция. Предыстория мира кажется слабой, и ни у кого в команде нет времени и сил для ресёрча и брейншторма, которые могли бы всё улучшить. <…> В любом случае, когда ты занимаешься разработкой и получаешь жалобы [от издателей или коллег], проблема остаётся той же: что-то не так, и ваша команда не знает, как всё исправить. Тут-то вы и зовёте Sweet Baby. Следующая часть особенно важна, потому что некоторые из вас это плохо понимают: нарративные консультанты не принимают окончательных решений, они не обладают большей властью, чем лиды и основные разработчики. <…> Они консультируют. Они проводят исследования, предлагают идею, дают обратную связь, иногда пишут сценарии. Но ничто из этого не попадает в игру, если основная команда не согласится».

Фирма появилась в 2018 году в Канаде и с тех пор поработала над целым рядом игр — как известных, так и не очень. На сайте упомянуты, в частности, Alan Wake 2, God of War: Ragnarok, Sable, Marvel’s Spider-Man 2, Battle Shapers, Suicide Squad: Kill the Justice League.

Kabrutus и его товарищи собрали ссылки на архивные версии сайта, а также проанализировали титры ряда игр и нашли ещё несколько примеров, где упомянута работа компании: Shadow Gambit: The Cursed Crew, Assassin’s Creed: Valhalla, Dungeons and Dragons: Dark Alliance и много других. Сейчас собранный Kabrutus список игр, к разработке которых SBI так или иначе причастна, насчитывает 20 пунктов, включая ещё не выпущенные проекты.

Собранные в списке игры на первый взгляд не объединяет ничего. В нём есть и успешные, и провальные проекты, и игры, прошедшие незаметно. Есть типичные инди вроде Neocab, симулятор такси в футуристическом США, ААА вроде Assassin’s Creed: Valhalla и Alan Wake 2. Общее между ними — только участие одной группы консультантов. Но критики считают, что этим дело не ограничивается: на эти игры и на создавшие их студии влияет общественная повестка, продвигаемая SBI.

SBI не скрывает своих предпочтений. Компания прямо заявляет, что она «сосредоточена на инклюзивности», и среди услуг, наряду с работой над сценарием и с программированием, упоминает консультирование по вопросам репрезентации. В качестве примера представлена Alan Wake 2. В чём SBI и её критики расходятся, так это в степени влияния компании на результат. Представители студий и индустрии вроде уже упомянутой Кенни утверждают, что SBI не более чем консультанты. Их приглашают поучаствовать, когда решения уже приняты, чтобы они оценили качество нарратива или решили конкретную задачу.

Это касается и репрезентации. SBI должна, к примеру, проанализировать персонажей, понять, не воспроизводят ли они вредные стереотипы и не оскорбят ли какие-то группы людей (к примеру, ряд игр с участием SBI касается вуду и жителей Карибского бассейна). Судя по всему, SBI имеет отношение к работе над Ангрбодой в God of War: Ragnarok. Создатели игры решили сделать героиню чернокожей и привлекли SBI к реализации задумки. Точно так же, по словам Кайла Роули, руководившего разработкой Alan Wake 2, SBI не причастна к самому решению сделать Сагу Андерсон чернокожей.

Но, по мнению Kabrutus и других критиков игры, SBI влияет на контент куда больше, чем она это показывает. Критики считают, что консультанты расставляют акценты и влияют на образы и облик персонажей. А разработчики отрицают это просто ради того, чтобы прикрыть себя и SBI. Kabrutus в интервью, в том числе со мной, связывал сравнительную мягкость Кратоса в God of War: Ragnarok именно с работой SBI. И это предположительно огромное влияние небольшой студии вызывает у многих геймеров отторжение, провоцируя конфликт.

Как всё начиналось?

Стороны по-разному оценивают ситуацию, и сама борьба для каждой из них началась в своё время. В SBI заявляли, что ещё в октябре 2023 года, после выхода Spider Man 2 и Alan Wake II, в их социальные сети стали массово приходить люди, обвинявшие их в продвижении woke agenda («повесточки»). Проверить эти слова тяжело, так как SBI закрыла свои аккаунты в X (бывший Twitter) и других соцсетях.

А в январе 2024-го начал свою деятельность Kabrutus: он стал куратором Sweet Baby Inc. Detected (SBID) в Steam, где отмечали игры, над которыми работала SBI, и ставили им негативную рекомендацию. Такая лаконичность — сознательная позиция, и сам Kabrutus объясняет её так:

В 2022 году, когда вышла GoW: Ragnarok, я заметил, насколько мягким стал Кратос. Я очень люблю оригинальную трилогию и оригинального Кратоса, а потому начал искать информацию об игре и о людях, которые над ней работали, и впервые попал на сайт Sweet Baby Inc. После этого я стал следить за деятельностью компании. Перематываем время до 2024 года, когда вышла Suicide Squad — и люди узнали, что сделали с Бэтменом. Тогда я впервые задумался о том, чтобы что-то предпринять. Вспомнил о кураторе Steam Denuvo Games — я на него подписан — и подумал: что, если кто-то сделает то же для игр, над которыми работала Sweet Baby Inc.? Я погуглил «как создать страницу куратора», сделал логотип в “Пейнте”, и началось. Когда я помещаю в игру в список, я должен выбрать “рекомендовать” или “не рекомендовать”. Есть третья опция, “информация”, но если я её выберу, то куратор не появится на странице магазина, так что вариантов у меня остаётся всего два. И тут играет роль личное мнение: я не рекомендую их. Но моё мнение не ключевой критерий для того, чтобы игры попадали в список. Критерий — участие в разработке Sweet Baby Inc. (а потом и других DEI-компаний).

Очевидно, что не Kabrutus запустил кампанию против SBI (она шла уже несколько месяцев). Но именно его группа стала точкой консолидации недовольных — и мишенью для компании. В конце февраля 2024-го один из сотрудников SBI, Крис Киндред, вывесил в Twitter ссылку на SBID, обвинив их в травле (harassment), и попросил своих подписчиков жаловаться на группу администрации Steam. Киндред заявил, что группа нарушает правила платформы. При этом Kabrutus просил своих подписчиков писать как можно более нейтральные комментарии и не давать поводов для её закрытия. С похожими призывами выступали и рядовые пользователи, призывавшие соратников к сдержанности. То же было и в дискорд-группе SBI.

Твит Киндреда дал эффект, прямо противоположный задуманному. На группу SBID стали подписываться десятки тысяч людей. С 29 февраля она вошла в пятёрку крупнейших кураторов Steam — сейчас в ней более 370 тысяч подписчиков. Рост уже замедлился, но Kabrutus не намерен останавливаться на этом. Он уже собирается указывать в группе игры, к которым приложили руку другие похожие компании, и начал записывать видео на YouTube, где у него почти 18 тысяч подписчиков. Не так много на фоне топовых игровых видеоблогеров, но совершенно умопомрачительно для человека, который, по его словам, записал первое видео несколько недель назад.

Надо понимать, что правила Steam — одна страница текста, и они не были предназначены для того, чтобы регламентировать «культурные войны». Можно попытаться обвинить SBID в организации травли: в комментариях действительно творилось разное. Но Kabrutus, надо отдать ему должное, грубости пресекал и от людей, совершавших набеги на аккаунты SBI и её сотрудников, отмежёвывался.

Можно было попытаться обвинить группу в нарушении правила, запрещающего ревью-бомбинг. Оценки ряда игр, например NeoCab или Shadow Gambit, после публикации о них в SBID, резко упали с «очень положительных» до «смешанных». И пользователи не скрывают, что ставят оценки из-за причастности SBI к разработке. Но Kabrutus не говорит людям, что им покупать, а просто информирует — это позволяет избежать претензий от Steam.

Сторонники SBID собираются на дискорд-сервере, где обсуждают как видеоигры, так и политику, с правым уклоном. Одна из самых популярных тем обсуждения имеет прямое отношение к нашей — это теория, связанная с фондами Blackrock и Vanguard.

Blackrock и Vanguard: кто даёт деньги?

Фонд Blackrock (как и аналогичный ему Vanguard) — чрезвычайно влиятельная инвестиционная фирма. Клиенты, от рядовых американцев до крупных компаний, несут в него деньги, которые Blackrock вкладывает в акции крупных фирм, чтобы получать дивиденды. Масштаб операций астрономический — в конце прошлого года Blackrock управлял активами в более 10 триллионов долларов, а среди компаний, в которые он вложился, есть Microsoft, EA и TakeTwo.

Формально Blackrock не владеет ничем — он просто распоряжается чужими деньгами. Но именно его сотрудники сидят на заседаниях акционеров как представители своих многочисленных клиентов-акционеров. А акций Blackrock может накопить очень много. Это даёт ему немалую власть над политикой компаний. Насколько она велика — версии расходятся. Но исследователи утверждают: несмотря на громкие прогрессивные заявления, Blackrock в основном голосует за текущий менеджмент компании, защищая его от резких перемен.

Коммерческая модель Blackrock строится вокруг стабильности, и значительная часть средств компании — деньги пенсионных фондов. Она предлагает клиентам не быстрые и рискованные инвестиции, а стабильные выплаты на протяжении десятилетий. Отнесите несколько тысяч долларов в Blackrock, он купит на них акцию Microsoft, и вам будет капать доход, пока на компьютерах в мире стоит Windows. Резкие движения в таких условиях излишни.

Почему это всё важно? Потому что именно влиянием Blackrock многие объясняют деятельность Sweet Baby Inc. Предполагают, что Blackrock либо продвигает левую политику, либо просто ориентируется на формальные критерии в социальной деятельности компаний. Например, на соответствие программам DEI (Diversity, Equality, Inclusion) по преодолению неравенства и дискриминации.

До недавнего времени деньги также шли из фондов, связанных с другой, идеологически близкой установкой ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление). Но в марте Blackrock официально отказался и от этой программы в пользу «чистой» экологии. Vanguard таких заявлений пока не делал.

Критики считают, что с помощью Sweet Baby Inc. разработчики и издатели делают игры соответствующими DEI-критериям. SBI же официально утверждает, что не работает в DEI-индустрии. Такие компании есть, но они направлены на работу с людьми по эту, а не ту сторону монитора: организуют тренинги, помогают в создании этических кодексов компаний и наборе персонала.

Может ли содержание игры повлиять на получение денег от Blackrock? Инвесторы действительно учитывают как DEI-, так и ESG-метрики, но ориентируются в них на состав создателей игры, а не на персонажей. С кино это связано через актёров, а вот для видеоигр это не актуально. Ближайшее к вмешательству в контент со стороны Blackrock, что можно найти – программа поддержки и сотрудничества с организациями, работающими в сфере расширения присутствия меньшинств и женщин в рекламе и маркетинговой продукции.

На сайте Entertainment Software Association, объединения американских видеоигровых разработчиков, можно найти отчёты по DEI, но большинство из них касается вопросов о том, кто делает игры, а не о том, что в этих играх есть. Например, в новости о конкурсе Diversity in Video Games Competition — казалось бы, самое место для того, чтобы оценивать репрезентацию в играх — речь о конкурсе разработчиков, которые сами представляют маргинализованные группы.

Саму же SBI тут трудно назвать инициатором. Вопросы в первую очередь к самим разработчикам: это они решают ввести в свою игру чернокожего персонажа (например, Сагу или Ангрбоду) и обращаются в SBI, чтобы там его доделали.

Впрочем, есть мнение, что эта и похожие компании создают культуру, в рамках которой разработчики боятся действовать иначе. Оно подтверждается цитатой основательницы SBI Ким Белэр на Game Developers Conference — 2019. Она советует сценаристам, добивающимся от боссов того, чтобы они наняли креативных консультантов, припугнуть маркетологов тем, что, если они создадут персонажа без консультанта, случится скандал. Белэр сразу же называет совет шуточным, но добавляет, что, если персонажей из меньшинств показать неудачно или стереотипно, компания действительно рискует нарваться на скандал.

Многие из критиков компании не верят, что SBI лишь исполнитель. Они выстроили подробную схему от запуганных разработчиков к SBI и другим нарративным консультантам, а от них — к Blackrock. Kabrutus, сдержанный и дипломатичный в этом вопросе, под теориями не подписывается — но упоминает получение грантов за ESG и, приводя в пример всё то же видео с Белэр, поддерживает мысль о том, что SBI шантажирует разработчиков. Но угроза Белэр даст эффект, только если уже есть люди, готовые устроить скандал из-за неудачной репрезентации. Противники SBI отказываются учитывать этих людей как самостоятельную силу.

Sweet Baby и американская политика

Повлияет ли скандал на игровую индустрию? Предсказать очень сложно. В геймерском сообществе, как и везде в мире, нарастает поляризация между «консерваторами» и «прогрессистами». Но может ли нынешний скандал привести к краткосрочным результатам?

Вряд ли одна группа в Steam изменит ситуацию с DEI и тем более с репрезентацией в играх. Это явление шире, чем игровая индустрия, оно касается всей американской экономики и культуры. Характерно, что игры, которые чаще всего на слуху в связи с темой репрезентации, вроде серий Horizon и Last of Us, появились без участия SBI.

Чтобы изменить нынешние тенденции, нужна большая политическая воля. Возможно, она и появится — DEI и репрезентацию в её нынешнем виде в американском обществе критикуют как справа, так и слева. И всё же эти программы не влияют на содержание игр напрямую.

SBID вряд ли может что-то сделать и с инвестициями в видеоигры от инвесторов вроде Blackrock — те работают в большом масштабе, ориентируясь не на отдельные проекты, а на компании. Какие-то отдельные фонды, дающие целевые гранты, могут дистанцироваться от студий, оказавшихся в центре скандала, но не более того.

Это не значит, что поток инвестиций не сократится. Все мы знаем, что игровая индустрия в кризисе и он уже стоил работы тысячам людей. Экономисты выделяют несколько причин: стремительный рост во время пандемии, сменившийся сокращением потребления, когда люди смогли вернуться на улицы; монополизация индустрии; удорожание производства и поддержания игр. Провалы крупных проектов вроде Suicide Squad на таком фоне ощущаются особенно остро, они бьют по всей индустрии — а геймеры видят в них подтверждение своих мыслей.

Впрочем, SBID может сподвигнуть некоторых разработчиков на создание игр специально для консервативной аудитории, а ещё навлечь проблемы конкретно на SBI: потенциальные клиенты могут дистанцироваться от неё, опасаясь скандала.

Видеоигровая индустрия, особенно американская, сейчас в сложном положении — на неё влияет и ситуация в экономике, и политика. Критика «woke-повесточки» и DEI, гипотеза о влиянии Blackrock — всё это вписывается в любимые темы республиканской партии в США, которые постоянно возникают и в контексте предстоящих в ноябре выборов. А исход выборов повлияет на облик США, в том числе и на видеоигровую индустрию. И SBID может даже против своей воли повлиять на результат голосования. Да, странно связывать содержание игр с тем, кто станет главой Белого дома, но таков мир, в котором мы оказались.

В глобализованном мире всё связано со всем. История Sweet Baby Inc. Detected показывает, как друг на друга влияют кризис в индустрии, вызванный в том числе пандемией, политические циклы в США, общественные тенденции, работа одной маленькой студии с левой повесткой, рядовые геймеры, выбравшие своим голосом человека из Бразилии (недавно он сообщил, что уезжает в Японию), инвестиционные фонды и их политика. И, наконец, мы, российские потребители видеоигр, следящие за этим, как диккенсовские сиротки, из-за стекла. Понятно, почему в этом хаосе люди ищут одну простую разгадку, одного виноватого: Blackrock, Sweet Baby Inc., Twitter, видеоигровую журналистику. Но реальность сложнее.

Исход нынешних событий можно будет считать хорошим, если геймеры осознают, что политика в широком смысле слова всегда была в играх и никуда не денется. Посетители SBID и их сторонники могут в перспективе стать оппонентами условной Sweet Baby Inc. в публичных дебатах, которые позволили бы разным группам геймеров услышать друг друга. Я, к сожалению, не очень верю в это — но, по крайней мере, стараюсь надеяться.