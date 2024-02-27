 «Земли Былых Легенд»: мир настольной игры

На CrowdRepublic прямо сейчас идёт крауд-кампания настольной игры «Земли Былых Легенд». Её создатели, команда LivingRoomStudio, рассказывают читателям «Мира фантастики» о вселенной, в которой происходят события игры.

«Земли Былых Легенд» — фэнтезийный мир со множеством континентов. Сначала они жили независимо друг от друга: где-то царило феодальное Средневековье, а где-то — эпоха Ренессанса. Континенты не имели общей космологии, и их истории лишь слегка пересекались в некоторых аспектах. Сейчас же мир «Земли Былых Легенд» переменился — культуры континентов начали переплетаться. Они перестали быть обособленными.

События настольной игры будут происходить на Северном континенте. Большинству игроков эти края покажутся знакомыми, ведь они напоминают те, что бывают в классическом фэнтези, и населены хорошо известными расами, которые похожи на эльфов, людей и орков.

История и народы Северного континента

Раздираемый войной эльфов и людей, континент утопал в крови. От вражды страдали все народы, которые жили здесь. Каждый день приносил новые жертвы, пока однажды, во время роковой битвы, девять смельчаков не прекратили бойню ценой собственных жизней. Встав на поле брани посреди двух армий, группа миротворцев, возглавляемая Амичи, воззвала к эльфам и людям, призывая прекратить распрю. Увы, в пылу схватки храбрецы погибли.

Однако их жертва не была напрасной: вслед за ними многие тоже начали выступать против войны, и вскоре враждующие народы заключили мир. Последователи Амичи стали паладинами и образовали Орден Девяти Огней, поклявшись выступать посредниками в любых конфликтах. Сражения на Северном континенте утихли, а его обитатели наконец зажили спокойно.

Но вскоре на тлеющих угольках раздора появилась ещё одна сила — Сферы Персиваля. Могущественный маг накрыл города некоторых народов магическими куполами, защищающими от вторжения извне, — но взял за это обременительные обещания. Самыми масштабными стали Сферы Виндов, Баадов, Артисов и Медэусов. Каждый из этих народов изменился под влиянием волшебных сил и обрёл уникальные черты.

Вытянутые и худощавые Винды славились высокомерием — они путешествовали по воздуху верхом на гигантских разумных птицах.

Баады обладали грузным телосложением и вели полудикий образ жизни. С неистовой яростью и жестокостью они обрушивали свою небывалую силу на других жителей континента.

Артисы, низкорослые человечки с крупными чертами лица, получили талант к переговорам. Они могли убедить любого пойти с ними на сделку, закрепив её магической печатью. Нарушителям условий контракта приходилось несладко.

Медэусы в их мешковатой одежде, с лицами, покрытыми причудливым узором, были владельцами смертоносного оружия, способного свергнуть даже богов. Они хотели уничтожить небожителей и занять их место.

Поговаривают, что хозяева Сфер иногда впускали и жителей других земель — но для этого надо было пройти весьма нелёгкие испытания.

Загадочный Пьюрмор

Лишь избранные знали, что истинная угроза для мира исходит из сокрытого от случайных глаз места под названием Пьюрмор. Для искателей приключений он стал хранилищем удивительных артефактов, местом наживы, но на деле он выполнял другую функцию — сдерживал и ограничивал силы зла.

Легенды гласили, что на каждом континенте есть тюрьма для Хаоса — необузданного и опасного существа, родственника создателей мира. Пока создатели спят, боги наслаждаются почти безграничной властью, а Хаос, разделённый на много частей, проводит вечность в заточении.

Одна из его забав — Проэлиум, битва героев, которых созывает тюремщик Пьюрмора. Таинственный Зов звучит лишь для достойных. Откликнувшись на него, претенденты попадают в Пьюрмор и становятся чемпионами одного из правящих Домов. Награда победителю — исполнение любого желания.

Но многие чемпионы таили тьму в душе. Хаос приумножал её и, выбираясь из своей темницы, привлекал всё больше последователей и почитателей. Самыми могучими его жертвами стали девять волшебниц — служение безумному духу исказило не только их тела, но и сущности.

Кем в этом мире станут игроки «Земли Былых Легенд»? Они сыграют роли героев, услышавших загадочный Зов, и выяснят, что ковен ведьм Хаоса собирается освободить своего хозяина. Но Пьюрмор — чертовски опасное место, и прежде чем туда попасть, героям нужно подготовиться. В этом им помогут разнообразные приключения и испытания, за прохождение которых их ожидает награда.

О чём игра?

«Земли Былых Легенд» объединяют лучшее, что можно найти в классической Dungeons and Dragons:

– кооперативный режим . Игроки не просто передвигаются по карте и собирают артефакты, они работают сообща. Чем слаженнее команда, тем выше вероятность успеха;

– личные истории персонажей . Каждый из героев, стремящихся предотвратить освобождение Хаоса и продлить желанный мир, проходит через своё приключение на пути к цели. Двенадцать историй позволяют игрокам прочувствовать рост персонажей;

– квесты из трактира . Какое приключение может обойтись без побочных миссий? В игре есть дополнительные квесты, которые помогают узнать историю Северного континента и лучше изучить мир Былых Легенд;

– финальная битва в Пьюрморе . Однажды, собирая артефакты, выполняя задания и оттачивая навыки боя, герои услышат тот самый Зов. Это означает, что пора отправляться в Пьюрмор. Другой возможности не будет.

В Пьюрморе игроки попытаются помешать ковену ведьм осуществить свой коварный план. Это будет нелегко — пока чемпионы готовились к битве, злодейки тоже не сидели без дела и подготовили своих бойцов. Чтобы одолеть таких могучих противников, героям нужно выполнить поручения местных Домов, отыскать союзников, попытаться ослабить чемпионов ковена — и после этого нанести смертельный удар.