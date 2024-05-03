Фантастическое аниме весны 2024: что стоит смотреть?

Каждый сезон выходит множество самых разных аниме. И чаще всего, глянув хотя бы несколько эпизодов, можно понять, есть ли смысл смотреть дальше. Наш редактор Борис Невский, давний поклонник аниме, составил обзор фантастических новинок весеннего сезона 2024 года. Он, конечно, получился субъективным — но надеемся, что вам всё же пригодится.

Весенний сезон аниме в Японии в самом разгаре и завершится только в июне. Так что, надеемся, рекомендации по частично просмотренным аниме помогут обратить на что-либо более пристальное внимание. Или наоборот, не обратить.

В обзор попали совершенно новые аниме, не входящие в объёмные франшизы и не служащие прямым продолжением тех, что вышли ранее, потому здесь не будет «Демона-дворецкого», «Безработного», «Коносубы». И, конечно, лишь те аниме, где фантастика играет ключевую роль, а не служит лишь формальным элементом, как, например, в истории про бабушку с дедушкой, которые обретают вторую молодость, или про милого ангелочка, падающего к ногам очередного ояшного недоразумения.

По уже сложившейся традиции просмотренные аниме распределяются по трём разделам. Первый — чисто субъективный, предварительный топ сезона от Бориса Невского, чьё мнение вы вполне можете проигнорировать (или нет). Второй раздел — любопытные, но спорные аниме, просмотр которых под вопросом по разным причинам. Третий раздел — максимально объективный, «информация к размышлению», не более. Просмотр такого аниме — сугубо ваш выбор.



1. Стоит посмотреть

Ворон не выбирает господина (Karasu wa Aruji o Erabanai)

Первоисточник: цикл романов Тисато Абэ

Сюжет: империя Ямаути, похожая на средневековую Японию. Там живут ятагарасу, раса оборотней, которые могут обращаться в огромных воронов. И вот наследному принцу пришло время выбирать супругу из четырёх дочерей самых знатных семей страны. Тем временем сын провинциального вельможи Юкия становится пажом наследника, о котором ходят скандальные слухи…

Впечатления: банальное сравнение, конечно, но — «Игра престолов» с добавлением недавнего хита «Монолог фармацевта». В основе аниме книжный цикл, в котором аж десять романов (причём шесть из них уже вышли на русском). Сериал в основном сделан на основе двух начальных книг, так что при успехе он может обрести ещё несколько сезонов. И пока оно того стоит. Колоритный сеттинг на основе японской культуры. Довольно многослойный сюжет с множеством интриг. Непростые персонажи, которых сложно заранее назначить на роль героев или злодеев. Хотя несколько протагонистов постепенно вырисовываются, и каждый из них притягивает внимание. Пока мало динамики. Читавшие цикл говорят, что экшен будет, даже война, но до этого ещё надо дожить. Ну и поначалу нужно перетерпеть самую первую серию — это просто вступление, интересные события начинаются со второго эпизода.

Итог: как говорил Король из «Обыкновенного чуда», «за стеной люди давят друг друга, режут родных братьев, сестёр душат… Словом, идёт повседневная, будничная жизнь». Так что это аниме для любителей вдумчивых приключений, о том, как прикончить врага, не прибегая к явному насилию.

Кайдзю номер 8 (Kaijuu 8 Gou)

Первоисточник: манга Мацумото Наои

Сюжет: мир подвергается нападениям монстров-кайдзю, среди которых встречаются гиганты, напоминающие Годзиллу. Один из уборщиков останков кайдзю Кафка Хибино мечтает вступить в Силы Обороны — в детстве он поклялся в этом своей подруге Асиро Мине. Однако девушка уже несколько лет как стала сильнейшим бойцом, а вот Кафка так и не преуспел. Но однажды он проглотил крохотного монстра и обрёл способность перевоплощаться в кайдзю, причём в невероятно сильного.

Впечатления: «Человек-бензопила» — именно это приходит на ум в первую очередь . Разве что у «Кайдзю» уклон в сторону комедии, во всяком случае, пока. Сходство и в графике, и в персонажах, и в общей схеме. Есть мерзкие монстры и те, кто с ними сражается. Герой-лузер обретает сверхчеловеческие возможности, сам временами превращаясь в монстра, вступает в спецотряд, заводит там друзей. А ещё есть тайна — кайдзю далеко не просто безмозглые чудовища. Что-то здесь кроется…

Итог: пока что выглядит очень выигрышно, да ещё с расчётом на несколько сезонов. Графика, экшен, герои, сюжет, юмор, немного натурализма — все компоненты для долгосрочного успеха налицо. Оригинал весьма удачен, создателям аниме нужно просто ничего не испортить, и на первый взгляд они с этим справляются.

2. Можно посмотреть?

Безымянная память (Unnamed Memory)

Первоисточник: ранобэ Фурумии Кудзи

Сюжет: наследный принц Оскар проклят ведьмой — ни одна женщина не сможет выносить его ребёнка, а значит, древний королевский род грозит прерваться. Оскар пытается снять проклятие с помощью другой ведьмы по имени Тинаша, причём самый простой способ — жениться на ней, ведь магических сил потенциальной супруги хватит для того, чтобы превозмочь любые чары. Вот только Тинаша вовсе не горит желанием выходить замуж, даже за принца. Тогда Оскар заключает с ней договор защиты на один год, надеясь так или иначе решить проблему. Получится ли?

Впечатления: типичное сёдзё — драма, психологические переживания и, конечно, романтика. Но, на удивление, сёдзё достойное. В первую очередь благодаря главным героям, которые ведут себя как зрелые и разумные люди. Особенно удался образ Тинаши — невзирая на облик юной девушки и общую невинность, она всё же ведьма, живущая несколько веков, и её уровень мышления этому соответствует. Каков контраст с множеством анимешных колдуний, эльфиек, демонесс или даже богинь, которые, несмотря на прожитые века, ведут себя словно школьницы с задержкой развития! Принц тоже неплох — не краснеет, не тупит и прямо заявляет о своих матримониальных намерениях. А вот второстепенные персонажи слабоваты — за редким исключением безликая массовка. Ну и графика очень бюджетненькая.

Итог: пока что вменяемая история. Намечается сюжет о противостоянии с магом-злодеем плюс всякие интриги. Но в основе это, конечно, романтика, которая благодаря симпатичным героям не отталкивает. И понятно, что у ведьмы нет шансов: как бы она ни ломалась, быть ей королевой и мамашей!

Боевой отряд «Полный провал» (Sentai Dai Shikkaku)

Первоисточник: манга Харубы Нэги

Сюжет: тринадцать лет назад Землю пытались захватить монстры из Летающей Крепости, но их разбил отряд супергероев-рейнджеров, известных как Хранители Дракона. Их глава, Красный Хранитель, предложил проигравшим сделку — монстров оставляют в живых и даже берут на содержание, а взамен они каждое воскресенье разыгрывают битву с рейнджерами, где неизменно терпят поражение. Так война превращается в шоу, а Хранители становятся всеобщими кумирами. Но один из монстров, боец D, решает изменить ситуацию…

Впечатления: сразу вспоминаются «Пацаны» — общая концепция примерно та же: лицемерные и жестокие супергерои обманывают весь мир. Однако есть существенный нюанс — в «Пацанах» было за кого переживать, а здесь… Монстры ведь действительно пытались поработить человечество, и сочувствовать им как-то не хочется. А люди, которые помогают D, по сути просто сумасшедшие — их мотивация очень сомнительная (если она вообще есть).

Итог: странное пока впечатление. С одной стороны, общий концепт достаточно оригинальный и занимательный, но, с другой — за кого здесь болеть-то? А если все герои вызывают либо отвращение, либо неприязнь, зачем это смотреть? Или всё-таки стоит?

Волчица и пряности (Ookami to Koushinryou: Merchant Meets the Wise Wolf)

Первоисточник: ранобэ Хасэкуры Исуны

Сюжет: бродячий торговец Крафт Лоуренс встречает волчицу-полубогиню Хоро Мудрую, которая может обращаться в милую девушку с ушками и хвостом. Они начинают странствовать вместе, причём Хоро помогает Лоуренсу в его торговых делах. А ещё между ними постепенно зарождаются особые отношения…

Впечатления: ремейки знаменитых аниме прошлых лет (или это новые экранизации классики манги и ранобэ?) в последние годы идут косяком. И не сказать, что удачно получается. А вот новая версия экономического сёдзё пока смотрится неплохо. Правда, графика специфическая, не всем понравится. А ещё начальные серии несколько скучноваты. Но с третьего эпизода начинает затягивать — прежде всего, конечно, образом Хоро, которая и в старом сериале была главной приманкой. Вдобавок интересны элементы бизнес-квеста с подробностями экономической жизни мира, похожего на средневековую Европу.

Итог: пока что сложно сказать, какая экранизация лучше. Старая была более атмосферной, зато новая точнее соответствует первоисточнику, к тому же есть шанс, что она всё-таки завершит историю полностью (прежняя версия обрывалась на полуслове). Пока что маловато действия, ну так и вся эта история — повседневность средневекового торговца с элементами романтики и щепоткой приключений.

Салатница чудаков (Henjin no Salad Bowl)

Первоисточник: ранобэ Хирасаки Ёми

Сюжет: частный сыщик Кабурая Сосукэ занимается слежкой за неверными супругами, еле сводя концы с концами. Но однажды ему буквально на голову падает пришелица из фэнтезийного мира — принцесса разрушенной империи Сара, 13-летняя девочка и одновременно могущественная волшебница. Так получается, что Сара начинает помогать Сосукэ в его делах, погружаясь в реалии современной Японии.

Впечатления: невзирая на банальное начало, аниме пока получается забавное, неглупое и даже поучительное. Так, подкупают герои. Сосукэ — вполне взрослый мужчина, спокойный и рассудительный. Поначалу принцесса его напрягает, но потом он сполна использует её силы в своих интересах. Разница в возрасте слишком велика, потому романтики здесь нет, при этом герой с девочкой не сюсюкает — у них нормальные взаимовыгодные отношения. Сара же — прелесть, особенно с учётом её рационального подхода к жизни. Она не по годам трезво смотрит на вещи и вместе с тем во многом остаётся непосредственным ребенком. Наконец, охранница принцессы, рыцарь Ливия, берётся за любое дело с невиданным энтузиазмом. Если уж ей выпало стать бомжихой, то можно не сомневаться — в сборе банок Ливия любого заткнёт за пояс! А ещё в аниме немало мелких деталей, напоминающих о Японии, и все они поданы увлекательно и в ироничном ключе.

Итог: название сериала — отсылка к концепции «салатницы», которая подразумевает общество, где разные культуры перемешаны друг с другом и одновременно сохраняют свою идентичность. Таково и это аниме — герои и их мироощущения непохожи, но разве это мешает им мирно сосуществовать?

3. На любителя

Богиня жаждет игр (Kami wa Game ni Uete Iru)

Первоисточник: ранобэ Садзанэ Кэя

Сюжет: скучающие небожители предлагают человечеству «Игры богов» — от чисто интеллектуальных соревнований до экшена в стиле шоу «Форт Боярд». Боги редко проигрывают, тем более что поражение ничем им не грозит, а вот некоторые игроки-люди могут и умереть в процессе. Однако участников всё равно много, ведь десять побед дают человеку шанс выполнить любое желание. Талантливый игрок Фэй пытается стать абсолютным победителем, и помогает ему в этом богиня Леолеша (по своим причинам).

Впечатления: «Игра в кальмара» против богов. Герой использует свои «серые клеточки», и это вроде как интересно. Однако не хватает нерва — во всяком случае, в начальных сериях. Результат игр пока что оставляет равнодушным, как и главные герои.

Бывший герой, которого прозвали неудачником и выгнали из дома, решил жить самостоятельно (Dekisokonai to Yobareta Moto Eiyuu wa, Jikka kara Tsuihou Sareta no de Suki Katte ni Ikiru Koto ni Shita)

Первоисточник: ранобэ Кодзуки Сина

Сюжет: Алан, старший сын герцога Вестфилда, не обладает никакими способностями и даже лишён божьего благословения, которое с 15 лет получают вообще все. В итоге парня выгоняют из дома. Но Алан скрывал свои реальные силы — ведь в прошлой жизни он был могущественным героем. Однако, устав от подвигов, хочет обычной жизни. Вот только получится ли?

Впечатления: суперсильный герой жаждет комфортной жизни (чем ему тогда статус будущего герцога не угодил?), отправляется в свободное плавание и тут же начинает влезать во всё, что его не касается, и спасать всех, кто подвернётся. Логика, ау! Похоже, это какое-то отображение японского менталитета — море работы, куча проблем, никакой благодарности, покой только снится. Ну, герой хоть не падает в обморок, случайно взглянув на девушку, — и то хлеб.

Записки «Астро» (Astro Note)

Первоисточник: оригинальный сценарий Уэно Кимико

Сюжет: молодой повар Миясака Такуми устраивается на работу в пансионат «Астро», где заправляет очаровательная Готокудзи Миро. Такуми влюбляется в девушку, невзирая на явную неприязнь со стороны её белого пуделя. В пансионате живут довольно эксцентричные личности, но самой необычной оказывается хозяйка и ее пёс — ведь они инопланетяне!

Впечатления: почти 40 лет назад выходило популярное аниме «Доходный дом Иккоку» по манге знаменитой Такахаси Румико. «Астро» во многих моментах повторяет классику почти дословно — добавлен только фантастический элемент. Подача тоже схожа — слайс-оф-лайф и кринжовые гэги в одном флаконе. Причём фрагментарно «Астро» даже стилизован под анимешный визуал 1980-х. В общем, олдфагам посвящается!

Куда едет поезд судного дня? (Shuumatsu Train Doko e Iku?)

Первоисточник: оригинальный сценарий Ёкотэ Митико

Сюжет: в Японии запускают экспериментальную сотовую сеть 7G, которая искажает реальность. Причём настолько, что страна (а возможно, и весь мир) буквально превращается в сумасшедший дом. Например, в небольшом городе Агано все жители по достижении 21 года становятся разумными животными. И вот однажды четыре местные школьницы, найдя исправный поезд, отправляются путешествовать по Японии с целью отыскать пропавшую два года назад подругу…

Впечатления: в знаменитом роуд-муви «Путешествие Кино» героиня странствовала по условному миру и везде сталкивалась с каким-то проявлением человеческой натуры — часто довольно неприятным. Здесь примерно тоже самое, вот только совсем уж в упоротом виде. Люди-грибы, козы-людоеды, живая репа, воинственные лилипуты, дождь из мячиков для гольфа… Чего и кого здесь только нет! Однако, в отличие от «Путешествия Кино», где было немало философского смысла, «Поезд» кажется сюром ради сюра. Ну, во всяком случае, пока…

Мистика, юные девы и загадочное исчезновение (Kaii to Otome to Kamikakushi)

Первоисточник: манга Нудзимы

Сюжет: в юные годы Сумирэко Огава мечтала стать писательницей, и её считали перспективной. Однако ей уже 28, её тексты никому не нужны, так что она просто работает в книжном магазине. Там же подрабатывает школьник Адасино Рэн, у которого есть тайная жизнь, связанная с мистическими происшествиями. Однажды Сумирэко также сталкивается с мистикой, и, несмотря на смертельную опасность, ей это даже нравится.

Впечатления: после довольно увлекательной первой серии в духе знаменитых Monogatari идёт что-то невразумительное. То есть закос под «Истории» остаётся, но и труба пониже, и дым пожиже. Герои так себе, драма высосана из пальца, да и графика посредственная. Зато есть внушительные oppai — фетиш многих отаку, — в разных ракурсах и видах. У героини с этим всё в порядке — в отличие от остального. Так что, если не сложится с мистическими историями, oppai должны спасти это аниме.

Мой сосед-ёкай (Tonari no Youkai-san)

Первоисточник: манга Нохо

Сюжет: альтернативная Земля, где бок о бок с людьми живут волшебные существа — в Японии это духи-ёкаи. В небольшом городке престарелый кот Бучио внезапно превращается в нэкомату, кота-ёкая с двумя хвостами. Теперь Бучио умеет говорить и вместе с местными жителями переживает различные приключения.

Впечатления: повседневная жизнь провинциальных японцев, причём большинство ёкаев практически ничем не отличаются от людей — у них те же переживания и проблемы. Спокойная, непритязательная история о терпимости и о том, что нужно жить мирно, невзирая на различия. Хотя есть и элементы триллера — ведь в обыденной жизни тоже не всё гладко. Мило, красочно, но скучновато.

Непринуждённая жизнь в другом мире экс-кандидата в герои, оказавшегося читером со 2-го уровня (Lv2 kara Cheat datta Moto Yuusha Kouho no Mattari Isekai Life)

Первоисточник: ранобэ Кинодзё Мии

Сюжет: торговец Банадза из фэнтезийного мира был призван в другой, тоже волшебный, где королевство Клайрод противостоит полчищам демонов. Попаданцы автоматически получают божественные способности, которые можно использовать в войне. Однако Банадза ничего не получает, и его просто изгоняют. Но происходит так, что торговец-чужак, взявший себе имя Флио, неожиданно обретает чудовищную мощь…

Впечатления: добрый и совершенно бесхребетный ОЯШ… пардон, выходец из средневекового мира (странно, как он там выживал, с таким-то характером) исекайнулся, на халяву стал крутым магом и начал собирать гарем. Естественно, лишь по доброте душевной и безо всяких пошлых мыслей…

Новые врата (The New Gate)

Первоисточник: ранобэ Кадзанами Синоги

Сюжет: новаторская VR-MMO «Новые врата» превратилась в смертельную ловушку: из неё нельзя выйти, а вот умереть в ней по-настоящему можно запросто. Однако игрок Син побеждает финального босса, после чего все геймеры покидают игровую реальность. Вот только сам Син, сохранивший свои невероятные статы, переносится в далёкое будущее «Новых врат», которая из игры становится настоящим миром…

Впечатления: Кирито возвращается! Но есть нюанс. Главный герой действительно похож на Кирито, даже внешне, но это ещё больший нагибатор, которому всё даётся совсем уж с лёгкостью. Драмы нет, графика слабенькая, приключения и персонажи шаблонные. В общем, история для тех, кто соскучился по первому сезону SAO, но в лайт-версии.

Перерождение в аристократа со способностью анализа (Tensei Kizoku, Kantei Skill de Nariagaru)

Первоисточник: ранобэ Мираидзин A

Сюжет: 35-летний офисный клерк умирает от переутомления и перерождается в фэнтезийном средневековье как Арс Ловент, сын провинциального лорда из находящейся в кризисе империи. Арс не боец и не маг, но у него есть сверхспособность — навык Оценка, с помощью которого можно определять достоинства и перспективы любого человека. Понимая, что в империи грядут мрачные времена, юный лорд начинает собирать вокруг себя талантливых людей.

Впечатления: идея хороша, но ситуацию портят два фактора. Во-первых, переродившись ребенком, наш взрослый современник в ряде моментов ведёт себя именно как дитя малое. Во-вторых, и все вокруг часто поступают так, словно только от мамкиной титьки оторвались. Какая-то тотальная инфантильность…

Перерождение: Монстр (Re:Monster)

Первоисточник: ранобэ Канэкиру Когицунэ

Сюжет: обладателя сверхспособностей Канату Томоки убивает какая-то маньячка, и он перерождается в фэнтезийном мире как гоблин Гобро. Причём он невероятным образом сохраняет свой основной дар — перенимать способности других существ, пожирая их. И теперь Гобро стремительно эволюционирует, превращаясь в повелителя зеленокожих.

Впечатления: история о перерождении в нечеловеческом образе открывает новые грани уже порядком приевшегося исекая. Минус — герой с самой первой серии на халяву становится имбой. Смотреть на гоблина с человеческим разумом, который строит с нуля свою империю, потенциально интересно. Но весь потенциал исчезает, когда герой получает кучу ништяков, просто набивая себе брюхо. Мозги? Да кому они сдались…

Синий архив (Blue Archive the Animation)

Первоисточник: оригинальный сценарий Оноги Хироси на основе мобильной игры

Сюжет: город-государство Кивотос, где живут представители четырех рас: люди, зверолюди, разумные животные и роботы. Каждым из городских районов управляет тамошняя школа, и все они враждуют друг с другом. После того как выполняющий роль третейского судьи президент городского студсовета загадочно исчезает, Кивотос охватывает хаос. И тогда в город приезжает Сэнсэй, спецагент с особыми полномочиями. Он берёт под своё начало опергруппу школы Абидос из пяти милых девочек, которые в промежутках между праздной болтовней и поеданием пироженок должны разрешить все проблемы.

Впечатления: экранизация очень популярной корейской мобильной игры, построенной на гача-механике. Красивая графика, милые девушки со звериными ушками, разнообразное огнестрельное оружие — от пистолетов до миниганов, есть даже кровушка. Сюжет и мир — совершенно упоротые. Но фанатам игры вполне может понравиться.

Я, Князь Тьмы, взял эльфийку-рабыню в жёны. И как же мне её любить? (Maou no Ore ga Dorei Elf o Yome ni Shitanda ga, Dou Medereba Ii?)

Первоисточник: ранобэ Тэсимы Фуминори

Сюжет: могущественный колдун Заган с репутацией злодея (он просто социофоб) увидел на аукционе рабыню-эльфийку Нефелию, влюбился и купил её за все свои деньги. Однако из-за неумения общаться он не может выразить чувства словами.

Впечатления: потенциально милый ромком, основная идея которого, увы, избита донельзя. Сколько уже было аниме про неловких школьников, неспособных признаться в своих чувствах. Здесь вместо школьников колдун и эльфийка, остальное всё тоже самое: слова невпопад, неловкие ситуации, нелепые недопонимания. Причём герои топчутся на месте, практически не продвигаясь в отношениях, — японская фишка…

Я перевоплотился в седьмого принца, так что буду совершенствовать свою магию, как захочу (Tensei Shitara Dai Nana Ouji Datta no de, Kimamani Majutsu o Kiwamemasu)

Первоисточник: ранобэ Kenkyo na Circle

Сюжет: маг-простолюдин жаждет знаний, но из-за отсутствия колдовской крови у него недостаточно силы, и его жестоко убивают аристократы. А после он рождается заново как Ллойд, самый младший принц королевства Салум. И теперь-то у него всего в достатке — и врождённой силы, и таланта, и возможности его развивать.

Впечатления: судя по начальным сериям, сюжет вертится исключительно вокруг стремления героя обретать всё больше и больше магического могущества. Ллойда не интересует ни месть за гибель своего предыдущего тела, ни борьба за власть в королевстве — он просто обожает магию саму по себе. Причём обожает с маниакальной ухмылкой на лице. Возможно, в дальнейшем сюжет станет более разнообразным?

* * *

Обзор традиционно написан после просмотра трёх-пяти эпизодов каждого сериала. Поэтому окончательным и бесповоротным его называть нельзя.