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#хоррор (ужасы)#аниме#обзор сериала
Аниме «Спираль»: проклятие экранизаций Дзюндзи Ито
Мария Лебеденко
23 октября 15:00
1015
6 минут на чтение
Школьники Кирие Госима и Сюити Сайто живут в маленьком прибрежном городке Куродзу. Отец Союити начал как-то уж чересчур сильно интересоваться всем, на чём есть очертания спирали. Вскоре становится понятно, что проблема не ограничивается безумием одного человека. Спирали медленно захватывают Куродзу и его жителей, превращая всё и всех вокруг в перекрученный кошмар…
Uzumaki
Жанр: ужасы
Первоисточник: манга «Спираль» Дзюндзи Ито (1998–1999)
Режиссер: Хироси Нагахама, Юдзи Норияма
Сэйю: Уки Сатакэ, Синъитиро Мики, Мария Исэ и другие
Премьера: 29 сентября 2024 года
Прославленному хоррор-мангаке Дзюндзи Ито хронически не везет с экранизациями. Живые фильмы, выходившие в начале 2000-х, были отчаянно малобюджетными и затянутыми, вытерпеть их под силу далеко не каждому фанату японских ужасов. Аниме «Рыба» по одноименной постапокалиптической манге оказалось подпорчено кривым 3D. А недавние антологии от Netflix разочаровывали бедностью рисунка и не всегда удачным выбором сюжетов. 

Но в этом туннеле печали для поклонников Ито, казалось, забрезжил робкий свет. В 2019 году студия Production I.G USA («Призрак в доспехах: Синдром одиночки») объявила о разработке совместно с Adult Swim аниме-сериала по мотивам главного произведения мангаки — «Спирали». Пугающая, сюрреалистическая история о проклятом городке, который сходит с ума под влиянием изогнутых линий, сочетала приземленную жуть боди-хоррора и липкий, пробирающий ужас, характерный для Говарда Лавкрафта, одного из любимых авторов Ито. Постепенно, глава за главой, ощущение подступающего страха подкреплялось и фирменным стилем художника — сверхдетальным изображением кошмаров и телесных деформаций. 

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Дзюндзи Ито: жизнь и страхи мастера хоррора

Мария Лебеденко

28.09.2024

2904

Как отыскать ужас в центре спирали
«Спираль» стала визитной карточкой Ито, так что новость о грядущей адаптации фанаты восприняли с энтузиазмом. Масла в огонь ожидания подливал и трейлер — черно-белые кадры, словно сошедшие со страниц манги, сменялись под завораживающую, странно некомфортную музыку Колина Стетсона («Цвет из иных миров»). Казалось, вот она — идеальная экранизация неэкранизируемого мангаки. Совсем скоро. Совсем…
Но, как Куродзу медленно поддавался проклятию спирали, так и дела «Спирали» начали затягиваться. Сперва производству помешала пандемия коронавируса. Затем премьеру отложили, чтобы повысить качество прорисовки, — сперва на 2021 год, затем на осень 2022-го, потом ещё... Казалось, готовится невероятный шедевр — иначе зачем тратить почти пять лет на четыре получасовые серии? 
Наконец, в июне этого года Ито заявил, что ему показали первый эпизод, и он «соответствует его ожиданиям». В конце сентября долгожданное аниме смогли увидеть и поклонники — и стало ясно, что остальные эпизоды от бедного Ито, видимо, утаили. 
«Спираль» логичнее всего обозревать по частям: первую, «соответствующую ожиданиям», серию и три прочие. Начинается всё более чем достойно: завязка истории и впрямь выполнена на очень высоком уровне. Многие кадры почти без изменений копируют фреймы манги, а самые шокирующие моменты (вроде отца Сюити, свернувшего себя в рогалик) немного «подвисают», словно имитируя знаменитый прием Ито — «сюрприз на следующей странице». Анимация персонажей сперва кажется странной, но к ней быстро привыкаешь: плавные движения героев напоминают о мультфильмах, снятых в технике ротоскопирования. В какой-то момент действительно возникает ощущение, что ожили рисунки на странице. И пусть их, как настоящие работы художника, не получится долго рассматривать во всех подробностях (хотя всегда можно нажать паузу), нужное ощущение страха и подспудного безумия они передают. 
В первой серии тревожил разве что формат, который выбрали создатели: чтобы упаковать три тома манги в короткий сериал, они объединили в одном эпизоде несколько историй. Подобное уже было в первой экранизации «Спирали» — игровом фильме 2000 года. Там смешение сюжетных линий в какой-то степени даже работало в плюс: казалось, спирали стремительно атакуют Куродзу со всех сторон. Но что простительно полнометражке, в аниме вызывало беспокойство — впрочем, в первой серии повествование всё же было более-менее неспешным. 
А потом вышла вторая. 
После неё сеть заполнили возмущенные комментарии и ролики с кадрами из «Спирали». Поклонники не могли понять: куда делись детализация и рисованное очарование, виденное всего неделю назад? Качество анимации не просто просело — оно рухнуло на дно озера Стрекоз, оставляя на поверхности спиральные волны негодования. Герои начали говорить почти не открывая рта и бегать перебирая ногами отдельно от фона. Статичные кадры, которые в прошлой серии подчёркивали пугающий момент, здесь явно вставлены куда попало ради экономии. Бедность картинки порой доходит до смешного: в сцене с первым появлением человека-улитки зритель слышит, как школьники в панике вскакивают с мест — однако на экране они почти не двигаются. 
Словно маскируя то, что натворили, создатели щедро добавили 3D-графики — но она чаще всего тоже смотрится неуместно. Из-за неё один и тот же персонаж при смене кадра может выглядеть то плоским, то объемным. При этом некоторые моменты всё еще нарисованы прилично: например, качеством изображения приятно выделяется сцена на маяке.
Но неоднородная картинка ещё не главная проблема на фоне раздробленного на куски повествования. В 28 минут создатели попытались впихнуть целых пять глав манги. Если в первоисточнике каждому кошмару уделено достаточно времени, чтобы сначала заинтриговать, а потом напугать, то в аниме осколки сюжета сменяют друга со скоростью тайфуна над морем около Куродзу. Нет никакого напряжения, а тем более страха: фирменная атмосфера подступающего сумасшествия, которой так славилась «Спираль», из-за клиповой подачи утрачена полностью. 
Следующие серии положения не улучшили. Скомканный сюжет (в третьем эпизоде смешаны события аж из семи глав манги!) не позволяет как следует вникнуть в суть происходящего на экране. У тех зрителей, кто не был знаком с творением Дзюндзи Ито, аниме наверняка вызвало вопросы. Например, под занавес одного из эпизодов на пару секунд появляется мертвый поклонник Кирие, который обожал пугать людей, — но о нем тут же забывают. В оригинале превращение его полуразложившегося тела в кошмарного Джека-попрыгунчика хотя бы объяснялось (в привычной для Ито жуткой манере). Здесь же он выпрыгивает на зрителя лишь для того, чтобы изобразить плохой скример — из-за удручающей анимации хорошего из него получиться не могло. 
В конце концов дёрганые Кирие и Сюити, разговаривая неподвижными ртами, добираются до финала — и падают в нижнее измерение Куродзу, где недостаточная детализация спиральных монументов стыдливо прикрыта лучами неземного света. Справедливости ради, фоны и пейзажи в последних трёх сериях проработаны чуть лучше, чем подвижные объекты, — однако до рисунков Ито им очень далеко. Сюжет, с трудом пережив дробление на отдельные истории, собирается воедино — но это заслуга не сценаристов, а первоисточника, где всё происходило точно так же. 
Но даже избавившись от малой части проблем, захватывающим, а уж тем более страшным, аниме так и не становится. Заключительная сцена, которая должна быть лавкрафтианским антикатарсисом, поражением перед лицом страха выше человеческого понимания, вышла просто скучноватой. Эпизод после титров несколько прямолинейно закольцовывает историю — и на этом мытарства «Спирали» (а вместе с ней и зрителя) заканчиваются. 
Почему же аниме, которое начиналось столь многообещающе, вдруг резко упало в качестве? Часть ответа кроется в том, что над сериями трудились разные студии. За анимацию первого эпизода отвечала компания Fugaku, а затем работу передали в Akatsuki — она и ответственна за непроработанные задники и корявых персонажей. Причина, по которой создатели приняли решение сменить аниматоров, остаётся загадкой исполнительный продюсер сериала Джейсон Де Марко обтекаемо сообщил разгневанной аудитории, что за пять лет производства «было много проблем и неудач», а в сложившейся ситуации «кто-то определенно виноват». Авторам якобы пришлось выбирать: выпускать только первую серию, все сразу или совсем отменить сериал. Оглядываясь назад, кажется, что первый вариант был не самым плохим: единственный, но хорошо сделанный эпизод явно лучше, чем три халтурных. 
Над городком Куродзу всё так же довлеет проклятие спирали, а над Дзюндзи Ито — проклятие неудачных экранизаций. Долгожданное аниме сперва подарило фанатам искру надежды, чтобы затем их разочаровать.
Те, кто хотел познакомиться с главным произведением японского мастера ужасов, после просмотра экранизации вряд ли поймут, за что его так любят. А давние поклонники разве что вздохнут над первым эпизодом и помечтают о том, каким мог получиться сериал, если бы не ошибки создателей. Может, дадим им ещё пять лет, чтобы как следует перерисовать вторую серию?

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Мария Лебеденко

Поэт, книгочей, олдскульщик, поклонница мрачняка во всех проявлениях. Любит странное и то, что ещё страньше.

#хоррор (ужасы)#аниме#обзор сериала
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