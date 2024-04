Alone in the Dark: запутанное дело спорного перезапуска

Серия Alone in the Dark, в 1992 году заложившая основы жанра survival horror, последние 20 лет находится в глубокой коме. Несколько попыток вернуть франшизе былую славу заканчивались выходом либо просто спорных, либо совсем никудышных проектов. Новый перезапуск многие игроки и критики тоже встретили довольно прохладно, но… это дело сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Формально франшиза Alone in the Dark не подавала признаков жизни с 2015 года, но, по мнению многих фанатов, она умерла гораздо раньше. Оригинальная трилогия от Infogrames рассказывала о похождениях частного сыщика Эдварда Карнби и его спутников: детектива Теда Страйкера, наследницы благородного рода Эмили Хартвуд и девочки Грейс Сандерс. Во всех трёх частях игроки занимались схожими вещами: сражались с зомби и мутантами, разгадывали загадки и исследовали запутанные локации. А вот сюжет в трилогии метался лихо — от классических историй про особняк с привидениями до радиоактивных ковбоев.

The New Nightmare, четвёртая часть от других разработчиков, вышла через шесть лет после третьей, в 2001 году, и уже мало кого смогла удивить. На смену историческому сеттингу пришла современность, Карнби превратился в заправского экшен-героя, а геймплей заимствовал много идей из Resident Evil и Silent Hill, которые сами когда-то вдохновлялись Alone in the Dark. Игра неплохо продалась, но не все поклонники оценили сильный акцент на сражениях и изменившуюся атмосферу.

Следующая попытка возродить серию случилась в 2008 году, когда небольшая французская команда Eden Games решила радикально обновить концепцию Alone in the Dark. Новая игра делала ставку на кинематографичность и проработанную физику, но страдала от технических проблем и неудобного управления: на каждую интересную фишку вроде интерактивного огня приходилось несколько проблем. Да и издатель Atari, угрожавший авторам разгромных рецензий судебными исками, не помог исправить репутацию игры.

Если в перезапуске 2008 года ещё хватало положительных моментов, то Alone in the Dark: Illumination 2015-го не оценил, кажется, вообще никто. От классических частей в ней осталось лишь название и некоторые имена, а в остальном игра превратилась в кооперативный шутер с однообразной зачисткой уровней. При этом многие фанаты в принципе не заметили релиз Illumination — настолько скромной была рекламная кампания.

Illumination оказалась лишь одним из целой череды неудачных релизов Atari, и в итоге издательство объявило о банкротстве, а другие компании принялись спешно раскупать принадлежавшие ему франшизы. Alone in the Dark досталась THQ Nordic, и вскоре новые владельцы поручили работу над следующей частью шведской студии Pieces Interactive, которая до этого обычно выступала на подхвате — делала сиквелы и дополнения к играм других команд (Magicka и Titan Quest соответственно). Она выбрала радикальный подход: создать не просто продолжение, а сразу и ремейк оригинальной игры, и перезапуск всей франшизы.

Сюжетно новая Alone in the Dark во многом опирается на оригинальную игру (и частично — на её продолжения), но каждый элемент шведские разработчики интерпретировали по-своему. История начинается в 1930-м году в особняке Дерсето неподалёку от Нового Орлеана. Поместье из оригинала принадлежало художнику Джереми Хартвуду, который в нём же и свёл счёты с жизнью, но в перезапуске оно стало психиатрической лечебницей, где Хартвуд числится пациентом. Точнее, числился: незадолго до начала игры художник бесследно пропал.

На поиски незадачливого пациента отправляется его племянница, гувернантка Эмили Хартвуд, и в помощь себе она нанимает частного детектива Эдварда Карнби. Предыстории и характеру главных героев перезапуск уделяет чуть ли не больше внимания, чем все предыдущие игры серии, вместе взятые. При этом сюжетная линия у Эдварда и Эмили одна на двоих: независимо от того, кого из героев выберет игрок, основные события, локации и сюжетные сцены останутся без изменений. Отличаться будут лишь кат-сцены и некоторые этапы личных историй героев — ведь каждый из них связан с Дерсето гораздо сильнее, чем кажется поначалу.

Карнби — классический нуарный детектив с мрачным чувством юмора и фанатичным желанием докопаться до правды, даже когда та уходит в явную чертовщину. У Эдварда сложные отношения с самим собой и с алкоголем — настолько, что несколько лет своей сыскной карьеры он почти не помнит. А вот кое-кто из пациентов Дерсето буйного и пьяного детектива запомнил на всю жизнь после того, как из-за его выходки чуть этой жизни не лишился, — и теперь обязательно ему припомнит.

Эмили — полная противоположность Карнби: практичная и относящаяся ко всему со скепсисом, она просто пытается найти своего дядю и до последнего отказывается верить, что в Дерсето происходит что-то странное. Тем более что к странному девушка привыкла — Эмили лично знакома с персоналом клиники, да и сумасшедших в своей жизни встречала немало, ведь охватившее Джереми безумие настигло почти всех из рода Хартвудов. А теперь и сама героиня боится, что с годами её рассудок помутнеет, и она окажется в этих же застенках.

История застенков тоже получилась интересной. Разработчики скрупулёзно прописали полувековую историю Дерсето и явно отнеслись к поместью почти как к полноценному персонажу. В юности оно притворялось рабовладельческой плантацией, под маской которой скрывался жестокий культ. Позже доросло до обители богемных художников, загадочно исчезнувших одним днём. А к преклонным годам окончательно выжило из ума и превратилось в психиатрическую лечебницу.

Неудивительно, что с такой красочной предысторией Дерсето притягивает к себе самую разнообразную чертовщину. В Alone in the Dark сюжет про исчезнувшего художника смешивается с… загибаем пальцы: колдовством вуду, египетскими проклятиями, христианскими мотивами и сразу двумя лавкрафтианскими богами. От такой концентрации зла в окрестностях клиники бедняга Джереми окончательно свихнулся и заключил некий контракт с загадочной тёмной сущностью — фактически продал душу в обмен на то, что зло не покинет пределы Дерсето.

Страшная судьба безумного художника встревожила в лечебнице… в общем-то, никого. Но персонал и других пациентов можно понять, ведь у них хватает собственных проблем и скелетов в шкафах. Вечно весёлый, хоть и недоверчивый пьяница МакКарфи знает об истории Дерсето гораздо больше, чем рассказывает. Санитары Лотти и Жан-Батист подозрительно немногословны, обманчиво простодушны и не любят, когда их отвлекают от подготовки к ритуалу. А писательница Кассандра Борегард вообще ни разу не показывается главным героям, но на страницах её будущего романа описаны события, до боли напоминающие сюжет самой игры. Все эти истории сплетаются в сложную, интригующую паутину, которую интересно распутывать: копаться в прошлом персонажей, выискивать намёки и… находить оборванные концы.

То ли создателям Alone in the Dark не хватило времени, то ли концепция истории радикально поменялась в ходе разработки, но почти все сюжетные линии так и остаются интригующими набросками, даже если игрок нашёл все дневники, прослушал все диалоги и открыл все концовки. Конечно, от детективного сюжета никто и не ждёт подробного разжёвывания всех деталей — их полагается искать самому. С мифологией Лавкрафта то же самое: если бы разработчики взялись пересказывать всю историю древних богов, в игре не осталось бы места для других событий. Но что случилось с остальными сюжетными линиями — загадка.

Потенциально интересная тема луизианского вуду заканчивается уже во второй главе из пяти и больше не поднимается. Истории второстепенных персонажей в лучших случаях получились оборванными, в худших — так и вовсе больше походят на пасхалки. А с более комплексными темами, которые разработчики тоже пытаются поднимать — вроде алкоголизма и конфликта человека с природой, — всё совсем грустно: эти сюжетные линии можно вовсе не заметить, если пропустить мимо ушей пару диалогов и не найти часть дневников. Полноценное развитие получают только истории двух главных героев, тогда как остальные сюжеты оставляют голодное послевкусие: будто вам дали посмотреть на самое аппетитное блюдо и сразу же его отобрали.

И когда Pieces Interactive предложила Хедбергу возглавить разработку продолжения Alone in the Dark, тот охотно согласился. Для сценариста это была возможность вернуться к любимой с детства франшизе и поработать с более персонажной историей — вот только над концепцией пришлось поломать голову. Сначала Хедберг планировал сделать дословный ремейк, но быстро понял, что настолько старомодный геймплей мало кому понравится. Следующей идеей стал гибрид survival horror и ролевой игры — но такой результат, наоборот, слишком далеко отошёл бы от традиций серии.

Спустя годы Хедберг присоединился к шведской студии Frictional Games и прославился интересным подходом к хоррор-сюжетам. В Amnesia: The Dark Descent и Soma Микаэль заставлял игрока бояться не только страшных монстров и резких звуков, но и ощущения неизвестности — ведь именно в нём, как правило, скрывался настоящий ужас. Но самого Хедберга в этих историях не устраивал один важный момент: они слишком концентрировались на главном герое, тогда как сценарист хотел работать с разными персонажами и изучать взаимодействие между ними.

С серией Alone in the Dark Микаэль Хедберг познакомился ещё в детстве, когда на мамином Macintosh проходил первую часть. Игра очаровала будущего разработчика, правда, тогда он её не осилил: слишком страшная. Зато именно она стала одним из проектов, из-за которых Микаэль всерьёз заинтересовался жанром ужасов.

Жанр survival horror ещё с 1990-х держится на четырёх вещах: сражениях, ресурсах, исследовании карты, загадках. Разные проекты смешивали эти ингредиенты в разных пропорциях, а разработчики Alone in the Dark пошли своим путём и более-менее чётко распределили их по двум типам геймплея.

Первый тип игрового процесса в новой игре — это приключенческое расследование, которое разворачивается в особняке Дерсето. В роли Эдварда или Эмили игрок изучает локации, ищет ключи от запертых дверей и сундуков, решает многочисленные загадки. Несмотря на то что иногда появляется возможность выбрать, какую из текущих задач выполнять первой, в целом этот процесс абсолютно линеен — расследование здесь больше напоминает не игры про Шерлока Холмса, а классические квесты. Головоломки весьма щадящие и решаются не перебором всех доступных предметов, а с помощью обычной внимательности. Если же игрок пропустил какую-то важную подсказку, то сможет включить опциональный «облегчённый» режим, который подсветит ключевые моменты в записках и окружении.

Решение «главных» сюжетных загадок приводит игрока в странные миры, рождённые неспокойным сознанием Джереми Хартвуда. Художник вспоминал, как захаживал к одной жрице вуду в переулках Нового Орлеана, — и вот герои переносятся в окутанный туманом квартал. В разговорах с психотерапевтом Хартвуд сравнивал себя с севшим на мель пароходом — и эта метафора тоже появляется в виде полноценной локации.

В этих мирах-подсознаниях начинается второй тип геймплея: с монстрами, сражениями и лихорадочным сбором патронов по тёмным углам. Боевая система в игре состоит из трёх элементов: перестрелок, атак в ближнем бою и метательных снарядов. С первыми всё понятно: есть три (выданный под конец сигнальный пистолет в расчёт не берём) вида оружия, каждый из которых более полезен в определённых ситуациях, и есть движущиеся цели, по которым требуется стрелять. Для ближнего боя нужно регулярно искать что-нибудь колюще-дробящее — что острая кирка, что ржавая труба здесь по-хайрульски хлипки, поэтому хватает их всего на пару стычек. Ещё страннее реализовано метательное оружие: кирпичи и коктейли Молотова нельзя класть в инвентарь, только поднимать и использовать в том же месте, где они подобраны.

Теоретически все эти элементы должны работать как единая система, но на деле без них зачастую можно обойтись. На лёгком уровне сложности игра вообще отлично проходится как шутер от третьего лица: от патронов чуть ли не рвутся карманы, противники умирают от нескольких попаданий, лечебные склянки всегда под рукой. На среднем уже приходится уклоняться от атак, использовать оружие ближнего боя — но столкновение даже с несколькими монстрами по-прежнему не вызывает особых проблем. И только высокая сложность вынуждает использовать все возможности боевой системы, изучать поведение противников и заранее продумывать действия в каждой схватке.

Проблема в том, что на любом уровне сложности боевая система со временем превращается в рутину, а виной тому сами противники: их всего пять разновидностей на всю игру, и в сражениях они ведут себя слишком предсказуемо. Очевидно, это понимали и сами разработчики, так что экшен в игре выдаётся очень порционно. Даже на условно «боевых» локациях стычки встречаются нечасто, а на игрока редко нападает больше трёх-четырех монстров за раз (не считая всякой мелкой гадости, которой полагается атаковать стаей).

Несмотря на проблемы боевой системы и неспешность «квестового» игрового процесса, в совокупности два типа геймплея Alone in the Dark ощущаются приятно. Боевые и приключенческие этапы сменяют друг друга часто, так что ни один не успевает надоесть. А иногда они и вовсе просачиваются друг в друга: во время исследования Дерсето в хрупкую реальность может вклиниться фрагмент подсознания с короткой схваткой, а на условно «боевых» локациях регулярно попадаются загадки.

Досье подозреваемых: Гай Дэвис, концепт-художник

Всевозможная чертовщина в игре — от загадочных колдунов до клопов-переростков — выглядит небанально: даже обычный зомби тут овеян болотной эстетикой, а одержимое древо похоже на что угодно, но точно не на обыкновенного энта. Благодарить за это нужно концепт-художника и дизайнера Гая Дэвиса, который в прошлом регулярно придумывал существ для фильмов Гильермо дель Торо и комиксов Майка Миньолы, а теперь приложил руку и к возрождению Alone in the Dark.

Над играми Дэвис работал и ранее — например, он придумывал существ для Evolve и Gears of War 4. Поэтому разработчики из Pieces Interactive постарались как можно меньше его контролировать: предоставили лишь базовые описания существ, объяснили их роль в игровом процессе, а в остальном положились на опыт и фантазию Дэвиса.

Вдохновившись мифами Ктулху и природой Луизианы, Дэвис выстроил дизайны бестиария Alone in the Dark вокруг местной флоры и фауны, а потом добавил в них щепотку ночных кошмаров. Из-за этого в каждом монстре узнаются знакомые природные черты, но стоит присмотреться — и первое впечатление исчезает. У местных «летучих мышей» легко заметить черты скарабеев. А противник, поначалу напоминающий крокодила, оказывается странной смесью пиявки, жабы и чего-то мохнатого.

К дизайнам Дэвиса есть лишь одна претензия — та же, что и к сюжетным темам: они оставляют больше вопросов, чем ответов. Хочется рассмотреть облик чудовищ, узнать их предысторию, понять, почему та или иная тварь выглядит именно так. Но игрокам остаётся лишь строить теории: никаких подробностей насчёт облика монстров Alone in the Dark не даёт.