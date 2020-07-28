«Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика

Есть немало фильмов, которые потерпели неудачу в год выхода, но со временем сумели завоевать сердца поклонников. Пожалуй, самым ярким примером стала троица лета 1982-го — «Нечто», «Трон» и «Бегущий по лезвию», — которую «задавил» в прокате «Инопланетянин» Спилберга. По влиянию на культуру «Водный мир» до них не дотягивает, но он тоже со временем стал классикой развлекательного кино. В честь 25-летия «Водного мира» вспоминаем о его истоках вдохновения и ранних сценариях, а также рассказываем драматичную историю падения и возрождения этого знаменитого постапокалиптического боевика.

Создатели хотели своего «Безумного Макса»

Идея фильма родилась у сценариста Питера Рейдера во время беседы с продюсером Брэдом Кревой. Оба восхищались трилогией Джорджа Миллера «Безумный Макс» и хотели снять фильм, похожий на неё по стилистике. Первый вариант сценария Рейдер набросал в 1986 году, и в нём был целый ряд интересных отличий от того, что мы увидели в итоговом фильме. Так, причиной мирового потопа было не глобальное потепление и таяние ледников, а появление на земной орбите второй Луны.

Главное же отличие состояло в том, что «Водный мир» не задумывался масштабным боевиком. Да, создатели вдохновлялись «Безумным Максом», но касалось это в основном сеттинга, пускай и перевёрнутого с ног на голову: бескрайние пески Пустоши превратились в бескрайнюю водную гладь утонувшей цивилизации. Вместо насилия и разборок на высоких скоростях, свойственных миру «Макса», Рейдер видел «Водный мир» приключенческой историей для семейного просмотра.

Так, в раннем сценарии главный злодей Дьякон был комическим персонажем, который манерами и поведением походил на капитана Крюка из диснеевского «Питера Пэна». В порыве гнева Дьякон хватал рыбину и хлестал ею своих недотёп-подчинённых. Иначе описывался и главный герой, отважный безымянный Моряк: он не был таким уж отшельником, любил рисовать и считался главным защитником Атолла — искусственного острова-колонии, ставшей пристанищем для многих выживших.

Этот сценарий пролежал на полке до конца 1980-х, пока на него не обратила внимание студия, решившая сделать будущий фильм более серьёзным и взрослым. Питер Рейдер переписывал сценарий семь раз, но ни один из вариантов не устроил продюсеров. Рейдера заменили на Дэвида Туи (будущего автора фильмов о Риддике), который к тому моменту успел поработать над сценариями фильмов «Чернокнижник» и «Зубастики 2». Как и предшественник, Туи высоко ценил Пустошь Миллера и называл фильм «Безумный Макс: Воин дороги» своим главным источником вдохновения. Ещё большего сходства решили добиться, пригласив Дина Семлера, оператора второй и третьей частей «Безумного Макса».

Всего над фильмом работало шесть сценаристов, которые создали 36 вариантов сценария. И даже когда фильм запустили в производство, сюжет и диалоги продолжали меняться прямо во время съёмок. Но трудности на этом только начинались.

Расходы на фильм стали рекордными

Даже когда из «Водного мира» решили делать боевик, а не приключения для всей семьи, на съёмках фильма собирались экономить. Предполагалось использовать костюмы и декорации, которые уже были в распоряжении студии, а на остальные нужды потратить не более 60 миллионов долларов. Но с приходом на главную роль Кевина Костнера студия всё-таки решила сделать кино по-настоящему масштабным, и производственный бюджет почти удвоили — до баснословных по меркам 1990-х ста миллионов.

В итоге же на фильм потратили ещё почти вдвое больше. Как так вышло?

Прежде чем приступить к съёмкам, нужно было найти подходящие локации — живописные и притом удобные для съёмочной команды. Создатели выбирали между южным побережьем Австралии и западным берегом острова Гавайи (он же Биг-Айленд, центральный в одноимённом архипелаге). Остановились на Гавайях, и это стало основной причиной бесконечных дополнительных трат. Дело в том, что при выборе не учли погодные условия, свойственные заливу: например, постоянные сильные ветры, порывы которых превышали 40 миль в час.

К счастью, перед съёмками режиссёр Кевин Рейнольдс попросил совета по работе на воде у своего старшего коллеги Стивена Спилберга. В Голливуде хорошо знают историю создания «Челюстей», съёмки которых вместо 55 дней заняли почти полгода — как раз из-за работы в открытом море. Спилберг настаивал, чтобы Рейнольдс снимал в искусственной заводи, чтобы не иметь дела с непредсказуемой погодой. Рейнольдс совету последовал, и «Водный мир» почти полностью сняли в искусственных бассейнах и огромных танкерах, возведённых в прибрежной линии (похожим способом спустя несколько лет Джеймс Кэмерон будет снимать «Титаник»).

Искусственные заводи обеспечивали спокойную гладь воды, но не защищали от куда более опасной стихии — ураганных ветров: из-за постоянных порывов в воду падали дублёры, каскадёры и сами актёры. Джинн Триплхорн и Тина Мажорино, сыгравшие главные женские роли, едва не утонули в первый же день съёмок. Костнер, будучи привязанным к мачте, попал в шквал и тоже едва не погиб. Страдали от непогоды не только актёры, но и техника с оборудованием. Площадка не раз попадала под ураган, который рушил декорации. Всего за время съёмок работу над фильмом останавливали трижды.

Вишенкой на этом печальном торте стали цены на услуги местных отелей, служб питания, водителей и прочих служб сопровождения, к которым пришлось обратиться. Поскольку съёмки велись на острове, у студии не было возможности выбирать любых электриков и шофёров, а те, понимая это, задирали цены на свои услуги, что обошлось в дополнительные 35 миллионов.

По итогам съёмок оказалось, что создание «Водного мира» встало в астрономические 175 миллиона долларов — на эти деньги можно было снять три «Парка юрского периода». Таких дорогих фильмов в Голливуде ещё не делали.

Костнер всем командовал, а Уидон спас сценарий

Работать с большой голливудской звездой сложно. Да, громкое и «денежное» имя на афише привлекает к фильму внимание зрителей, но приходится иметь дело с огромным эго, под которое режиссёр вынужден прогибаться, и фильм может пострадать. Нечто подобное происходило на съёмках «Судьи Дредда»: Сильвестр Сталлоне без конца вносил в сценарий правки, отчего фильм перестал быть суровым боевиком и стал походить на легкомысленный летний попкорн-блокбастер. Схожим образом в те же дни «тонул» и «Водный мир».

Кевин Костнер изо всех сил старался доработать историю и постоянно лез со своими предложениями. И сценарием он не ограничивался: по словам режиссёра Кевина Рейнольдса, едва ли не в каждой сцене Костнер донимал его советами и, по сути, превратился во второго постановщика. Ужиться две творческие личности не смогли, и Рейнольдс покинул проект, оставив фильм незавершённым. Свой демарш он прокомментировал так: «Костнеру следует играть в фильмах, которые он снимет сам. Так он сможет поработать и со своим любимым актёром, и с любимым режиссёром».

Чтобы спасти фильм, на съёмки вылетел Джосс Уидон, будущий автор «Баффи — истребительницы вампиров» и «Светлячка». В те годы Уидон работал «сценарным доктором» и ранее уже полировал сценарии фильмов «Быстрый и мёртвый» Сэма Рэйми и «Скорость» с Чарли Шином. На съёмках «Водного мира» Джосс пробыл семь недель, которые назвал «адскими».

Неурядицы со сценарием, погодой, реквизитом и несчастные случаи подрывали моральный дух съёмочной группы, чей быт, к слову, был организован из рук вон плохо. Команда жила в кондоминиумах с общими спальнями без кондиционеров, а плавучие декорации не были снабжены туалетами, из-за чего приходилось делать регулярные перерывы и плавать к барже или на берег. Тем временем Костнер проживал на вилле с бассейном, где к услугам актёра были персональный шеф-повар и дворецкий.

Фильм едва не остался без саундтрека

Написать музыку для «Водного мира» пригласили композитора Марка Айшема, который незадолго до того был номинирован на «Оскар» за драму «Там, где течёт река». Когда Айшем подготовил около четверти необходимого музыкального материала, демо-версии записей прослушал Костнер. Актёру демо не понравились: он счёл их слишком мрачными и похожими на этническую музыку, что, по его мнению, шло вразрез с футуристичной и приключенческой эстетикой «Водного мира».

Айшем предложил написать новую музыку, но второго шанса не получил и был уволен. Ему на замену Костнер привёл Джеймса Ньютона Ховарда, у которого было две номинации на «Оскар» — за фильмы «Повелитель приливов» и «Беглец». Ранее Ховард уже писал музыку для продюсерского проекта Костнера, вестерна «Уайатт Эрп».

Формально фильм провалился… а фактически до сих пор приносит хорошие деньги

«Водный мир» испытывал сложности до съёмок, во время съёмок и ожидаемо столкнулся с ними при выходе на экраны. Снять фильм стоило очень дорого, но студию ждали дополнительные траты. В отчаянной попытке привлечь в кинотеатры как можно больше зрителей Universal выделила на рекламу ещё 60 миллионов долларов, доведя общий бюджет «Водного мира» до 235 миллионов.

Вопреки надеждам, лента в прокате не окупилась. Хотя сказать, что маркетинговые усилия прошли даром, тоже нельзя: картина две недели возглавляла североамериканский прокат и по итогам года замкнула десятку самых кассовых фильмов. Общий улов студии превысил 260 миллионов, но этого не хватило, даже чтобы выйти в ноль. В придачу фильм разгромили критики, в том числе знаменитый Роджер Эберт.

И всё же фильм нельзя назвать забытым. «Водный мир» дал начало целой медиафраншизе и продолжает жить на страницах комиксов и книг, в видеоиграх и аттракционах. В Калифорнии, Сингапуре и Японии по сей день работают парки развлечений студии Universal, чьи посетители могут поучаствовать в водном представлении по мотивам фильма. Кроме того, фильм издали солидным тиражом сначала на VHS, потом на DVD, ещё позже на Blu-Ray, а прошлым летом ленту переиздали в 4K.

Есть расширенная версия фильма, где лучше раскрыт мир

Прежде чем со скандалом покинуть проект, Кевин Рейнольдс успел снять на Гавайях столько материала, что его хватило бы на трёхчасовую версию картины. Когда режиссёрское кресло опустело, фильм фактически доснимал сам Костнер. Именно он решил пустить под нож на монтаже всё лишнее. Посоветовавшись со студией и вспомнив, каким провалом обернулся прокат его предыдущей ленты — вестерн «Уайатт Эрп» шёл 190 минут и смог отбить только треть своего бюджета, — Кевин сократил «Водный мир» до 135 минут. На полу в монтажной остались целые сцены и уйма подробностей.

Но со временем эти сцены увидели свет, когда фильм выпустили на видео — с дополнительными материалами — и показали по кабельному ТВ. В телеверсию «Водного мира» включили ранее не опубликованные сцены, и теперь фильм, ставший на 40 минут длиннее, рассказывал много подробностей о мире будущего и его быте.

Собрав все доступные материалы, фанаты смонтировали наиболее полную версию, получившую название «Водный мир: Улисс». Об этой инициативе узнали боссы Universal и неожиданно согласились издать фанатскую версию. «Улисс» подвергся тщательному ремастерингу и был выпущен в высоком разрешении с использованием оригинального, а не взятого из телеэфира материала.

Это был проект, рождённый страстью

«Водный мир» родился под влиянием «Безумного Макса», но превратиться в столь же успешную франшизу ему не удалось. Фильм Рейнольдса и Костнера мог стать тем же, чем всего через пять лет стал «Гладиатор» Ридли Скотта: оба фильма сочинялись, по сути, на ходу, но там, где Скотт вышел триумфатором и завоевал золото Киноакадемии, Костнер проиграл.

Причинами этого поражения стали стихия и эго, поссорившее актёра с режиссёром. Перетягивание одеяла ещё никому не шло на пользу, и судьба «Водного мира» — яркий тому пример. Но пусть Кевин Костнер не кажется вам злодеем. Он вложил в съёмки собственные 22 миллиона долларов, а потом ездил по всему миру, рекламируя фильм.

Во время одной из таких поездок случилась забавная история, показывающая, как Костнер относился к фильму, — этой историей и хочется закончить рассказ. В конце августа 1995-го «Водный мир» должны были выпустить в Японии. Чтобы подогреть интерес местных зрителей, Костнер вылетел в Токио, но частному самолёту, которым летел актёр, не дали добро на посадку в аэропорту. Не желая сдаваться (и оставаться без самолёта), Костнер связался с американскими военными, расквартированными в городе Ацуги, и попросил разрешения воспользоваться их взлётно-посадочной полосой. Военные согласились, а Костнер в ответ провёл на авиабазе закрытый показ, где лично представил морякам «Водный мир».