Восстание, охватившее империю Полари, внезапно закончилось — из-за того, что законный правитель стал жертвой покушения. На трон восходит дальняя родственница императора Адриана, не имеющая ни политического веса, ни верных союзников, и ей сулит незавидная участь стать марионеткой в руках своих приближённых. Но Минерва не желает мириться с этой ролью и искренне стремится принести пользу государству, которое продолжает лихорадить — из-за последствий восстания, мятежа простонародья и набегов воинственных соседей.

Роман Художники: А. Провоторов, Д. Алексеев, О. Бабкин, А. Немов Жанр: эпическое фэнтези Издательство: «Лаборатория фантастики», 2023 Возрастной рейтинг: 16+ 558 + 562 с., 750 экз. «Полари», часть 3 Похоже на: Брендон Сандерсон, цикл «Архив Буресвета» Вера Камша, цикл «Отблески Этерны»

Роман Суржиков пишет весьма объёмные книги, где хватает и путешествий, и приключений, и военных кампаний, но особенно много внимания автор неизменно уделяет интригам и политике. В третьем романе фокус на них, пожалуй, даже более сильный, чем в предыдущих томах. Уже название книги, «Кукла на троне», намекает на основную сюжетную линию.

В её центре — леди Минерва, которая внезапно для самой себя оказалась императрицей, но вынуждена царствовать, а не править. Выступать просто марионеткой собственного канцлера, усадившего её на трон, энергичной девушке совсем не по душе, и на протяжении всего романа она будет пытаться обрести самостоятельность.

Автор не только любит писать про закулисную борьбу за власть, но и здорово умеет это делать. И ему удалось рассказать по-настоящему увлекательную историю о том, как новоявленная императрица осваивается с новым статусом и пытается обрести независимость. Правда, порой обстоятельность и внимание к деталям Суржикова всё-таки кажутся чрезмерными — например, когда он устами героев углубляется в экономические выкладки.

Важно отметить, что у придворной сюжетной линии есть и второе дно. Ещё предыдущие романы давали основание предполагать, что за потрясениями, которые обрушились на Полари, стоит чья-то коварная воля. Теперь же у читателя не остаётся сомнений — задумываются на этот счёт и некоторые персонажи. Ответов на вопросы о том, кто именно стоит за происходящим и чего он хочет, в «Кукле на троне» мы не получим, но намёков и пищи для размышлений роман даёт порядочно.

На то, чтобы мы постепенно приблизились к раскрытию тайн мира и получили зацепки, ведущие к разгадкам, работает и ещё одна сюжетная линия романа. Марк, который ещё недавно входил в число ближайших соратников императора, теперь по приказу бросившего тому вызов герцога Эрвина разыскивает пропавшие реликвии короны. В главах Марка роман превращается в чистой воды детектив, и здесь мы пока тоже не получаем прямых ответов, но постепенно обретаем всё больше элементов пазла, из которых, вероятно, сложится цельная картина.

Совсем без приключений роман не обходится: за них отвечают новые персонажи, от лица которых ведётся повествование, — Спутники. Неймир и Чара принадлежат к народу, угрожающему Полари, но становятся изгнанниками и солдатами удачи на службе у весьма подозрительного персонажа.

Умение создавать выразительных и вызывающих неподдельные эмоции героев — один из главных козырей Суржикова. Вводя в повествование новые действующие лица, автор демонстрирует, что не растерял этого навыка. Уже вскоре начинаешь следить за их похождениями с не меньшим интересом, чем за судьбами старых знакомых. Те же, в свою очередь, явно заматерели. Именно в «Кукле на троне» становится очень заметно, что Минерва, Эрвин и Джоакин прошли большой путь развития с тех пор, как мы их впервые встретили, — все они предстают уже куда более зрелыми личностями.



Итог: неспешный и обстоятельный роман, где автор делает акцент на политике и разгадывании тайн своего мира, попутно готовя почву для дальнейшего развития магистрального сюжета: оно обещает быть весьма эпичным.

Планы на будущее Роман Суржиков завершил цикл «Полари» и, хотя не исключает, что вернётся в его мир с какими-либо спин-оффами, сейчас готовит новые серии. В планах автора — фэнтези, вдохновлённое эпохой наполеоновских войн, и научная фантастика о постинформационном обществе с генно-модифицированной крысой в роли главного героя.

— Мы прославили вас и возвели на трон. Мы сделали вас императрицей Полари. Львиная доля заслуг — за моим братом Эрвином. И вы позволяете своему языку порочить его имя? Я не стерплю этого. Даже титул не извиняет вашу неблагодарность! — Мой титул?.. Ах, как прелестно! Эрвин Ориджин мечтает сделать меня своею марионеткой. Можно позавидовать его упорству в этом деле. Он дал мне престол? Ха-ха! Для Эрвина я такая же владычица, как тот актеришка на сцене — бог вулкана!