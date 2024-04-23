    Книги | Обзоры книг
    #рецензии на книги #эпическое фэнтези

    Роман Суржиков «Кукла на троне». Интриги внутри интриг

    23 апреля 2024
    Фото аватара
    23.04.2024
    12059
    2 минуты на чтение
    #рецензии на книги #эпическое фэнтези

    Восстание, охватившее империю Полари, внезапно закончилось — из-за того, что законный правитель стал жертвой покушения. На трон восходит дальняя родственница императора Адриана, не имеющая ни политического веса, ни верных союзников, и ей сулит незавидная участь стать марионеткой в руках своих приближённых. Но Минерва не желает мириться с этой ролью и искренне стремится принести пользу государству, которое продолжает лихорадить — из-за последствий восстания, мятежа простонародья и набегов воинственных соседей.

    Роман Суржиков «Кукла на троне». Интриги внутри интриг

    Роман

    Художники: А. Провоторов, Д. Алексеев, О. Бабкин, А. Немов

    Жанр: эпическое фэнтези

    Издательство: «Лаборатория фантастики», 2023

    Возрастной рейтинг: 16+

    558 + 562 с., 750 экз.

    «Полари», часть 3

    Похоже на:

    Брендон Сандерсон, цикл «Архив Буресвета»

    Вера Камша, цикл «Отблески Этерны»

    Роман Суржиков пишет весьма объёмные книги, где хватает и путешествий, и приключений, и военных кампаний, но особенно много внимания автор неизменно уделяет интригам и политике. В третьем романе фокус на них, пожалуй, даже более сильный, чем в предыдущих томах. Уже название книги, «Кукла на троне», намекает на основную сюжетную линию.

    В её центре — леди Минерва, которая внезапно для самой себя оказалась императрицей, но вынуждена царствовать, а не править. Выступать просто марионеткой собственного канцлера, усадившего её на трон, энергичной девушке совсем не по душе, и на протяжении всего романа она будет пытаться обрести самостоятельность.

    Автор не только любит писать про закулисную борьбу за власть, но и здорово умеет это делать. И ему удалось рассказать по-настоящему увлекательную историю о том, как новоявленная императрица осваивается с новым статусом и пытается обрести независимость. Правда, порой обстоятельность и внимание к деталям Суржикова всё-таки кажутся чрезмерными — например, когда он устами героев углубляется в экономические выкладки.

    Важно отметить, что у придворной сюжетной линии есть и второе дно. Ещё предыдущие романы давали основание предполагать, что за потрясениями, которые обрушились на Полари, стоит чья-то коварная воля. Теперь же у читателя не остаётся сомнений — задумываются на этот счёт и некоторые персонажи. Ответов на вопросы о том, кто именно стоит за происходящим и чего он хочет, в «Кукле на троне» мы не получим, но намёков и пищи для размышлений роман даёт порядочно.

    На то, чтобы мы постепенно приблизились к раскрытию тайн мира и получили зацепки, ведущие к разгадкам, работает и ещё одна сюжетная линия романа. Марк, который ещё недавно входил в число ближайших соратников императора, теперь по приказу бросившего тому вызов герцога Эрвина разыскивает пропавшие реликвии короны. В главах Марка роман превращается в чистой воды детектив, и здесь мы пока тоже не получаем прямых ответов, но постепенно обретаем всё больше элементов пазла, из которых, вероятно, сложится цельная картина.

    Совсем без приключений роман не обходится: за них отвечают новые персонажи, от лица которых ведётся повествование, — Спутники. Неймир и Чара принадлежат к народу, угрожающему Полари, но становятся изгнанниками и солдатами удачи на службе у весьма подозрительного персонажа.

    Умение создавать выразительных и вызывающих неподдельные эмоции героев — один из главных козырей Суржикова. Вводя в повествование новые действующие лица, автор демонстрирует, что не растерял этого навыка. Уже вскоре начинаешь следить за их похождениями с не меньшим интересом, чем за судьбами старых знакомых. Те же, в свою очередь, явно заматерели. Именно в «Кукле на троне» становится очень заметно, что Минерва, Эрвин и Джоакин прошли большой путь развития с тех пор, как мы их впервые встретили, — все они предстают уже куда более зрелыми личностями.

    Итог: неспешный и обстоятельный роман, где автор делает акцент на политике и разгадывании тайн своего мира, попутно готовя почву для дальнейшего развития магистрального сюжета: оно обещает быть весьма эпичным.

    Планы на будущее

    Роман Суржиков завершил цикл «Полари» и, хотя не исключает, что вернётся в его мир с какими-либо спин-оффами, сейчас готовит новые серии. В планах автора — фэнтези, вдохновлённое эпохой наполеоновских войн, и научная фантастика о постинформационном обществе с генно-модифицированной крысой в роли главного героя.

    — Мы прославили вас и возвели на трон. Мы сделали вас императрицей Полари. Львиная доля заслуг — за моим братом Эрвином. И вы позволяете своему языку порочить его имя? Я не стерплю этого. Даже титул не извиняет вашу неблагодарность!

    — Мой титул?.. Ах, как прелестно! Эрвин Ориджин мечтает сделать меня своею марионеткой. Можно позавидовать его упорству в этом деле. Он дал мне престол? Ха-ха! Для Эрвина я такая же владычица, как тот актеришка на сцене — бог вулкана!

    Роман Суржиков «Кукла на троне». Интриги внутри интриг
    Стоит ли читать?
    Роман не разочарует поклонников цикла, а особенно придётся по вкусу тем, кто ценит в нём политику и тайны.
    Удачно
    развитие персонажей и новые герои
    политические интриги
    детективная составляющая
    Неудачно
    чрезмерная многословность и неспешность
    8
    Оценка
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Читаем книгу: Тэд Уильямс «Империя травы». Продолжение «Ордена манускрипта»
    Читаем книгу: Тэд Уильямс «Империя травы». Продолжение «Ордена манускрипта»
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Властелин Хаоса»
    Брендон Сандерсон Слова сияния
    Брендон Сандерсон «Слова сияния»

    Статьи

    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай!  3
    0
    58368
    «Мятежная луна: Дарующая шрамы»: наш обзор. Да начнётся битва… за урожай! 

    Зак Снайдер наконец показал экшен не хуже «Звёздных войн». В конце!

    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства 8
    0
    122726
    Художник Олег Юрков: забавные монстры, мультяшные чудовища и герои нашего детства

    Петербургский художник — о том, сложно ли придумывать смешные вещи, как традиционная живопись может довести до нервного срыва и почему срисовывать — не стыдно.

    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»
    0
    114572
    Читаем отрывок из романа Ци Юэ «Звёзды»

    Недалекое будущее. Управляемый термоядерный синтез подарил человечеству дешевую энергию, прорыв в генетике позволил создавать новых, усовершенствованных людей. В этом безмятежном мире происходит нечто чудовищное: два научных центра в Китае и Европе исчезают без следа, […]

    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь 13
    0
    151456
    Фантастические твари из глубокого космоса: как астробиологи реконструируют внеземную жизнь

    Кого люди повстречают на других планетах — зелёных человечков, воинственные треножники или разумный океан?

    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф
    0
    194104
    «Паразит: Серый» — спорная экранизация манги, но идеальный спин-офф

    Дорама придется по душе как фанатам вселенной, так и тем, кто с ней только начинает знакомство.

    Фантастический подкаст 9
    0
    387784
    Сражаемся со злыми бывшими вместе в Эдгаром Райтом в 122 выпуске «Фантастического подкаста»

    Обретайте силу САМОУВАЖЕНИЯ, точите пиксельный меч и заваривайте любой из двух десятков сортов чая Рамоны Флауэрс!

    Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему
    0
    254754
    Все фильмы про Алису Селезнёву — от худшего к лучшему

    Мультфильмы, фильмы и сериалы о девочке из будущего. Угадайте, на каком месте новый?

    Читаем книгу «Время пепла» Дэниела Абрахама
    0
    258118
    Читаем книгу «Время пепла» Дэниела Абрахама

    Пролог, где описывается один день из жизни города и появляется главная героиня, Алис.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить