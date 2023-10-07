Фэнтезийные циклы из 80-х, на которые стоит обратить внимание и сегодня

Среди поклонников фэнтези существует мнение, что 80-е годы были временем упадка жанра: писатели знай себе штамповали однотипные приключения героев меча и магии по лекалам великого Профессора, пока Джордж Мартин не пришел и не изменил все. Доля истины в этом есть, и все же в том десятилетии тоже появлялись достаточно оригинальные и влиятельные работы. Сегодня Галина Бельтюкова рассказывает про несколько циклов того времени, которые до сих пор заслуживают внимания.

Тэд Уильямс «Память, Скорбь и Шип»

Этот масштабный цикл недаром считается переходным этапом от Толкина к Мартину: Тэд Уильямс был большим поклонником Профессора, но стремился внести что-то новое в современное ему фэнтези, а Мартин впоследствии вдохновился его циклом при создании «Песни льда и огня». «Память, Скорбь и Шип» — на первый взгляд кажется традиционным эпическим фэнтези о борьбе добра со злом, но Уильямс намного больше фокусируется на политике, дипломатии и устройстве придуманного им общества, чем на приключениях или поисках магических артефактов. Это придает его миру более мрачную атмосферу и позволяет показать всю его многоплановость — от жестокой борьбы за власть в высших слоях общества до нищеты и несправедливостей в нижних.

Герои Уильямса также далеки от стандартов фэнтези: Саймон, которому суждено сыграть главную роль в судьбе Светлого Арда — вовсе не рыцарь без страха и упрека, а молодой человек, постоянно неуверенный в своих силах, жалующийся на жизнь и не пользующийся успехом у девушек. Принцесса Мириамель — не обычная «дева в беде», а умелый политик: она успешно складывает альянсы из совершенно противоположных группировок и вносит немалый вклад в победу над темными силами. Даже антагонисты цикла — могущественная раса норнов — в конце концов оказываются вовсе не исчадиями ада, вроде прислужников Саурона, и даже их лидер — Король бурь, стремившийся уничтожить человечество, получает если не искупление в глазах читателя, то хотя бы шанс рассказать историю со своей точки зрения.

Дэвид Геммел «Йон Шэддоу»

Дэвид Геммел — классик героического фэнтези, который прославился в частности благодаря тому, что выписывал глубоких и неоднозначных персонажей. На них часто влияла глубокая христианская вера самого Геммела, которая сочеталась у него с суровыми уроками, выученными им в детстве в подворотнях лондонских трущоб. Йон Шэддоу, главный герой одноименной трилогии, в каком-то смысле альтер эго самого писателя: несмотря на искреннюю веру, он совсем не из тех, кто станет подставлять вторую щеку.

Йон, подобно одинокому ковбою, странствует по Среднему Западу в поисках святого града Иерусалима, лежащего где-то за постапокалиптической разрухой. И вскоре начинает казаться, что Апокалипсис в этом мире произошел в самом буквальном смысле: антагонисты романа — сектанты-дьяволопоклонники, убежденные, что Сатана во время последней битвы победил Бога и теперь земной мир полностью в его власти. Хотя Шэддоу часто приходится вставать на защиту беззащитных и бороться с сатанистами их же оружием, впоследствии он начнет все чаще рефлексировать над своими поступками, задумываясь, не умножает ли он сам насилие в мире.

Глен Кук «Черный отряд»

Американец Глен Кук начинал писать фэнтези в качестве отдушины после работы на автозаводе. В цикле «Черный отряд», принесшем ему славу, он во многом вдохновлялся «Властелином колец», но перевернул классический сюжет так, что у него получилось одно из первых значительных темных фэнтези. За много лет до начала событий цикла могущественный маг Властелин выстроил империю террора и хаоса, опираясь на десять Взятых, самых сильных волшебников своего времени, порабощенных им — ничего не напоминает? Но в конце концов Властелин, его жена Госпожа и Взятые были повержены и заточены в курганы далеко на севере. Однажды по воле случая Госпоже удается вырваться на волю, но вместо того, чтобы пробудить Властелина, она освобождает только Взятых и заставляет их повиноваться ей, чтобы установить свою тиранию.

В итоге мир погрязает в многолетней войне всех против всех, в которой особое значение приобретают отряды наемников — каждый со своей историей и своей гордостью. Цикл рассказывает историю Черного отряда — одной из самых опасных команд в мире, которой приходится встать на службу к Госпоже. Костоправу, летописцу отряда, предстоит узнать, и что Госпожа еще не так ужасна и жестока, как кажется, и что Властелин не дремлет и даже из загробной жизни пытается вернуться, чтобы уничтожить все сущее. Глену Куку удалось сделать своих героев настолько живыми и реалистичными, что в 80-е его цикл был одним из самых популярных фэнтези среди американских ветеранов: они видели в отряде наемников, брошенных в пекло кровавых магических битв, таких же простых вояк, какими были сами.

Кэролайн Черри «Древо сновидений»

Американская писательница Кэролайн Черри славится талантом создавать сложные и многомерные миры и с поразительной убедительностью писать от лица нечеловеческих персонажей. Она обычно использовала этот талант в создании научно-фантастических вселенных, но несколько раз обращалась и к фэнтези. Дилогия «Древо сновидений» одинаково много берет из «Властелина колец» и кельтской мифологии, а главной героиней Черри становится эльфийка и все события мы наблюдаем именно ее глазами.

Арафель, последняя оставшаяся королева эльфов, живет в загадочном лесу, полном древней магии и волшебных существ. Но век волшебства подходит к закату, и в лес начинают вторгаться люди. Книга бедна на события: Арафель живет в лесу год за годом, наблюдает за сменой времен года, порой сталкивается с людьми, как добрыми, так и злыми, вольно или невольно принимает участие в их жизни, хоть до конца и не уверена, стоит ли ей им помогать. Неспешное повествование придает циклу особый шарм, позволяя по-настоящему прочувствовать мировосприятие бессмертной королевы эльфов: если бы события «Властелина колец» излагались от лица Галадриэль, возможно, получилось бы что-то похожее на «Древо сновидений».

Джин Вулф «Книга нового Солнца»

Вулф, поклонник экспериментов и литературных игр, написал свой цикл словно бы специально для тех, кто любит искать в прочитанном двойное дно: «Книга нового Солнца» их не разочарует. На первый взгляд это — обычная для фэнтези история о том, как молодой герой, ученик гильдии палачей, постепенно восходит на самый верх империи и становится правителем. Но за традиционным сюжетом скрываются серьезные размышления о вере и религии, свободе и необходимости, милосердии и морали, непривычные для фэнтези 80-х.

Да и сюжет оказывается совсем не так прост: читатель вскоре замечает, что Севериан, главный герой, несмотря на то, что хвалится идеальной памятью, довольно избирательно подходит к воспоминаниям и является ненадежным рассказчиком. И сам мир цикла заставляет читателя дополнительно поразмыслить над происходящим: планета Урд, несмотря на присутствие магии и волшебных существ, подозрительно похожа на постапокалиптическую Землю, а по ходу сюжета появляются герои, более привычные для научной фантастики, а не для фэнтези. И хотя в финале всему этому найдется объяснение, оно окажется настолько неожиданным и мозголомным, что некоторые читатели сразу перечитывают цикл по второму разу, чтобы уловить все намеки, не замеченные поначалу.

Мэрион Брэдли «Туманы Авалона»

В своем классическом цикле Мэрион Брэдли переосмысляет легенды о Камелоте с точки зрения антагонистки традиционной артурианы — волшебницы Морганы. Сочетая фэнтези с реальной историей, Брэдли создает мир древней Британии, в котором сражаются между собой завезенное римлянами христианство и язычество, адепткой которого и показана Моргана.

В отличие от мейнстримного фэнтези 80-х годов «Туманы Авалона» представляют собой по-настоящему женский взгляд на жанр: жизнь героинь здесь вращается вокруг домашних дел, сплетен, родов, а мужчины, присутствующие в книге, сливаются в одну неразличимую массу, даже битв в книгах практически нет или они происходят где-то на периферии повествования. И тем не менее, цикл не назовешь скучным: стоит только привыкнуть к тому, как неторопливо Моргана рассказывает о своем детстве, и перед читателем открывается совершенно новый, непривычный мир, непохожий на традиционное «мужское» фэнтези.

Маргарет Уэйс, Трейси Хикмэн «Сага о Копье»

Этот многотомный межавторский цикл, известный также под оригинальным названием Dragonlance, появился почти случайно: супруги и начинающие писатели Трейси и Лора Хикмэн ехали подать резюме в компанию-производителя знаменитой настольной игры Dungeons & Dragons, и идея нового мира пришла к ним прямо в машине. Получив работу, они смогли отполировать свои задумки в многочисленных игровых партиях, в которых участвовали и другие писатели-коллеги Хикмэнов: все они горячо обсуждали идеи друг друга и вносили таким образом свой вклад в создание вселенной. Первый роман в мире «Саги о Копье» появился в 1984 году и сразу же приобрел популярность, а всего с тех пор вышло более 190 романов от самых разных авторов.

Разобраться во всей хронологии Dragonlance непросто даже хардкорным фанатам, но первые три романа, условно называемые «Хрониками Копья» легко можно читать и как введение во вселенную, и как законченный фэнтези-цикл. Громадный волшебный мир Кринн подвергается нападению армии Тьмы, состоящей из безжалостных драконидов, уничтожающих все на своем пути. Шестеро друзей, встретившиеся в таверне после долгой разлуки, решают, что только им под силу остановить вторжение, и отправляются в далекое странствие, полное приключений.