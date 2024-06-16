«Майор Гром: Игра»: фильм против комикса

У версий Игоря Грома из комиксов и кино совершенно разные жизни. Однако в фильмах хватает отсылок, пасхалок и прямых заимствований из оригинальной истории. Некоторые сделаны так изящно, что при первом просмотре не бросаются в глаза, зато другие вызывают вопросы, негодование и бурные споры среди фанатов. В чём экранный майор проиграл нарисованному, а где оказался намного удачнее? Давайте разбираться.

Вспомним матчасть

«Майор Гром: Игра» получился динамичным боевиком в духе «Неудержимых». Комикс же — неспешная история, сюжет которой плавно развивается, чтобы затем быстро и безжалостно закончиться. Одно из главных отличий экранизации — то, что титульной игры в ней почти не осталось. По крайней мере, в том виде, в каком полюбили её поклонники Bubble.

Своё название сюжетная арка получила не только из-за шахмат, в которые играют герои. Дело ещё и в именах действующих лиц: ИГорь Гром против Сергея РАзумовского. Основа сюжета — противостояние двух важных для вселенной персонажей, полицейского с серой моралью и злодея с раздвоением личности.

Да, на момент начала комиксной «Игры» Птица был альтер эго Сергея — о мистическом вторжении бога Кутха читатели узнали потом. Разумовский мстил за себя сам — с помощью наёмников, которых возглавлял его друг Олег, силы разума и безумия, толкающего его на убийственно-гениальные поступки.

В первом фильме франшизы, «Майор Гром: Чумной доктор», сценаристы попытались заложить основу будущего противостояния Грома (Тихона Жизневского) и Разумовского (Сергея Горошко). Однако взаимной ненависти у них не случилось. И если Сергей (не без помощи Птицы) за время пребывания в психиатрической больнице довёл себя до предела, то Игорю ненавидеть своего противника было просто незачем. У него другие проблемы.

Эх, Угорёк!

В комиксе Гром — полицейский со слегка радикальными методами, но при этом хороший человек. А ещё у него очень много друзей: в самом начале истории возлюбленная героя, Юля Пчёлкина, организовывает для него большую вечеринку в честь дня рождения. На неё она забывает позвать Диму Дубина, зато приглашает… бывшую Игоря. Именно на празднике и начинается Игра — Олег Волков, воспользовавшись суматохой, подкладывает в гору подарков телефон.

В кино у Грома друзей нет. Он мрачный интроверт, который к тому же подхватил звёздную болезнь из-за всеобщего обожания. Рядом с ним остаются только Пчёлкина (Любовь Аксёнова) и Дубин (Александр Сетейкин). Юлю наш герой любит, но то и дело забывает о важных мелочах, забронировать столик например. А Дима постоянно получает от Грома тычки — в том числе потому, что работает, пока остальные прохлаждаются.

Вместо дня рождения здесь — годовщина победы над Чумным Доктором и памятник в полный рост. Вместо уютного вечера с друзьями — роскошно снятая и чудовищно выглядящая попойка.

Никаких бывших тут и не надо — немногочисленные связи Грома с близкими людьми крепки ещё с первого фильма. У него есть «второй отец» Прокопенко, есть любимая женщина и верный напарник… И нет множества друзей, которые в первоисточнике были по сути своей статистами. В шахматы Игоря учил играть отец — а телефон, с которого и в фильме начинается безжалостная Игра, герою дарит Юля.

Смерть любимых

Кстати, быть близким майора из комиксов — приговор. Сергей не собирается прощать врагу то, что оказался в тюрьме, — а шахматную партию нельзя выиграть без жертв.

В фильме же все важные для Грома люди удивительным образом избегают смертельной опасности — и если Дима Дубин хотя бы оказывается в зоне риска, то Пчёлкину все беды обходят стороной. Разумовский бьёт не по сердцу героя, а по его эго, медийности, которую Юля так старательно нарабатывает. Для личной мести экранный безумец целится в более важного для Игоря человека — Фёдора Прокопенко.

В фильме Гром рано потерял отца. Прокопенко заменил ему погибшего родителя, а короткометражка «Трудное детство» укрепила их связь в глазах зрителей. И поэтому удар по Фёдору — это удар не только по герою, но и по чувствам фанатов, которые к тому же наверняка успели проникнуться актёрской игрой «своего дядьки» Алексея Маклакова. Однако после потери Прокопенко Игорь не не делает никаких выводов. Его несёт дальше на адреналине, на ярости — он избивает Разумовского и похищает его из тюрьмы. В общем, ведёт себя не как хороший игрок, стратег и аналитик, каким был в первоисточнике.

Шахматная партия

А ведь оригинальный Игорь Гром — талантливый шахматист. В детстве он оставил игру ради занятий борьбой, но сохранил знания. Противостояние с Разумовским он начинает с базового, но сильного дебюта — «итальянской партии», в основе которой атака слоном и быстрая блокировка центра.

Живые шахматы — сладкая месть Сергея. Выиграть здесь возможно, но нельзя выйти из игры без потерь. На каждом человеке со стороны Грома и Разумовского — ошейник. Если фигуру съедают, ошейник взрывается.

Осознавая риски, Гром идёт на жертвы, чтобы быстрее доиграть партию и спасти как можно больше людей. Самые важные ходы делаются слоном — Гром жертвует жизнью друга Вани. Слоном также оказывается Олег — и получает пять пуль в грудь, потому что Птица окончательно взял контроль над телом Сергея.

Шахматный поединок в комиксе динамичный, напряжённый и беспощадный. Смерть — это навсегда, а всех спасти просто не получится.

В кино Разумовский играет дебют под названием защита Филидора, основанный на розыгрыше пешки. В шахматных учебниках пишут, что его не используют профессиональные игроки. С защиты Филидора, кстати, начинал Остап Бендер в «Двенадцати стульях» — но великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Видимо, экранный Сергей тоже не слишком искусен.

Да и сама партия в кино вышла не такой изящной, как в комиксе. Но и придумывал её Разумовский, сидя в психиатрической больнице, больше похожей на Аркхэм, а не в великолепном венецианском дворце из оригинала. К тому же все ходы Сергей-Птица мог сделать только благодаря Олегу Волкову — гораздо лучшему тактику, чем он сам. Не потому ли вместо крепкого традиционного дебюта преступник выбрал устаревший, усложняющий всю игру?

Немного о пасхалках Селфи с Разумовским, которое спасло жизнь Грому и заставило злодея на ходу перекраивать планы, — отсылка к оригиналу, где Разумовский делал селфи с пленённой Юлей Пчёлкиной.

Кажется, что шахмат в фильме нет, но они на самом деле повсюду. Шахматы достаёт из своего стола Прокопенко — он сожалеет, что они с Громом так и не поиграли. Шахматные столы стоят на Дворцовой площади в момент взрыва.

Шахматная символика преследует не только Грома, но и Разумовского. Сергей в белой смирительной рубашке и чёрный силуэт Птицы за его спиной — тот же шахматный дебют, только уже на сверхъестественном поле.

Загадки и отгадки

В комиксной линейке испытания для Грома придумывал Разумовский, и делал он это со свойственным ему изяществом. Устроить взрыв на привокзальной площади, в самом сердце Питера, — а потом заставить противника идти в Эрмитаж. Заминировать метро — и предложить загадку на сообразительность.

Выполняя неординарные задачи Сергея, Игорь раскрывается как персонаж, который умеет не только махать кулаками, но и думать, анализировать, принимать взвешенные решения. Это очень важно: пока Гром спасает людей и тянет за ниточки, ведущие к Разумовскому, читатель проникается героем, проходит с ним долгий опасный путь и начинает сопереживать.

И в этом кроется одна из главных проблем фильма — майор здесь может вызвать разве что антипатию.

Это происходит не только из-за сцены с пьяным Игорем в цирке. Загадки Призрака (тоже придуманные Разумовским, но воплощённые в жизнь Олегом Волковым) герой даже не пытается решить. Стоя на Дворцовой площади, он не может угадать Колонну, хотя смотрит прямо на неё. А думает при этом про Эрмитаж — что можно считать не самой удачной пасхалкой. Цирк на Фонтанке вместо Самсона в Петергофе и вовсе мог прийти в голову только изрядно выпившему человеку.

В фильме Волков втягивает Грома в Игру, где невозможно выиграть. В комиксах в Игру Разумовского Гром хотя бы может играть.

Хорошая работа, Олег!

В комиксной арке Олег Волков впервые появился как классический помощник суперзлодея — в чёрном кожаном плаще и с великолепными навыками наёмника. Только вот он был ещё и другом детства Сергея Разумовского, его уязвимым местом. За это и за плохую привычку задавать слишком много вопросов Птица сделал его фигурой в живых шахматах. Однако полноценная личность у Олега появилась намного позже, в линейке «Чумной доктор».

В кино — благодаря яркой игре Дмитрия Чеботарёва — у персонажа появился объём. Если в первом фильме никакого Олега не было, то во втором настоящий Волков оказался куда более отбитым, чем его безумный друг.

Хорошо показано, каким может быть наёмник из элитного «отряда мертвецов», куда попадают через инсценировку собственной смерти. Сдержанного и спокойного Олега в комиксах шутливо называют «стратег», а в фильме про него говорят: «Блестящий тактик, гениальный подрывник». Экранный Волков живёт битвой — он сгусток энергии, пороховая бочка, готовая взорваться от первой же спички. Олег дважды победил Игоря Грома, который в одиночку способен раскидать целую толпу заключённых.

Здесь он тоже получает свои пять пуль — мимоходом, от Птицы, которого отвлекают от злодейского монолога. Но пули эти, конечно, попадают в бронежилет — потому что наёмник умён и в бой без защиты не идёт. Уровень безопасности по сравнению с комиксами значительно повысился!

Другие персонажи, другие вселенные

Как уже сказано выше, самого противостояния персонажей в фильме очень мало. Разумовский двигает пешки за кадром и встречается с Громом лицом к лицу лишь в самом конце. Зато здесь ярко выписаны три важных персонажа и комиксов, и киновселенной.

Доктор Рубинштейн, лечащий врач Сергея в психбольнице, отвечает за мистическую часть сюжета. Рубинштейн испытывает на пациентах навыки агрессивного гипноза, кормит их сомнительными таблетками и хранит в столе папку с досье на сверхлюдей.

В первоисточнике доктор — один из злодеев, к которому есть что предъявить и Разумовскому, и Грому, и другим персонажам. В кино же ему только предстоит проявить себя. Константину Хабенскому удалось сделать своего героя достаточно подозрительным, чтобы у зрителя поневоле возникал вопрос: «А вы точно психиатр?».

Ещё одно действующее лицо, пешка для дебюта Разумовского — Август ван дер Хольт, наследник оружейной корпорации с протезом позвоночника и невероятными финансовыми возможностями. Хольт мог бы стать Железным Человеком этой киновселенной, но выбрал путь антагониста.

На самом деле Август — персонаж из другой линейки Bubble, «Красной Фурии». Его появление в фильме — возможный задел на будущее. Ни для чего больше этот герой, по сути, и не нужен: Разумовский, конечно, использовал и его деньги, и его дроны, но Игра могла состояться без него. В финальной битве Хольт тоже не добавил динамики происходящему — он должен был только отвлечь Олега и дать главному герою шанс выжить.

А ещё в кино есть Мария Архипова — и её на просторах комиксов вообще не существует. Зато там есть Анна Архипова — майор МВД, воровка, стальная женщина и романтик в душе. Ольга Сутулова сыграла персонажа, который лишь отдалённо напоминает прототип. Её Архипова — генерал, способный противостоять злодеям вроде Хольта и использовать их. Вот кто стал бы отличным противником для Разумовского. Её роль пока не очень понятна — однако она управляет всей полицией Петербурга.

Введение «лишних» персонажей — хороший приём для киновселенной Bubble, но плохой для отдельного фильма. Ведь в этой толпе действующих лиц теряется главное — поединок умов, противостояние человека, который хотел защитить всех, и человека, который мстил за себя.

* * *

В большинстве своём различия комикса и фильма понятны и оправданны. Нельзя лишать франшизу главного героя, роняя его в пучины депрессии и алкоголизма, и нельзя убивать его главный любовный интерес. Но всё же обидно, что из-за многочисленных расхождений с первоисточником финал вышел смазанным. Непонятная смерть Разумовского, в которую не верят, кажется, даже сами создатели, не создала нужного напряжения. А отстранение Игоря вряд ли продлится долго — кому-то ведь надо защищать Петербург.

В речи на суде Гром признал, что цель не оправдывает средства, — но как долго он будет помнить о цене своих поступков? В комиксах Игорь расплачивался за ошибки очень долго и очень болезненно. Интересно, какой путь предстоит пройти герою в кино.