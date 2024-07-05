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    #Dungeons and Dragons #фанатский фильм #экранизация игры #юмористическое фэнтези

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, от фанатов и от врагов

    5 июля 2024
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    05.07.2024
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    26 минут на чтение
    #Dungeons and Dragons #фанатский фильм #экранизация игры #юмористическое фэнтези
    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 9

    Десятилетия знаменитая настольная ролевая игра Dungeons & Dragons томилась под проклятием экранизаций. Недавняя «Честь среди воров» будто бы смогла его снять. Картина, пусть и не стала кассовым хитом, полюбилась критикам, поклонникам игры и простым зрителям. Многие утверждали: «Наконец-то D&D получила достойный фильм!»

    Но все эти годы вовсю выходили фильмы и сериалы, которые тоже можно по праву считать экранизациями — или хотя бы адаптациями — Dungeons & Dragons. Фанатские короткометражки от маленьких киностудий и отдельные эпизоды в сериалах. Костюмированные сюжетные веб-шоу и мультсериал по мотивам онлайн-стримов. Подобных историй много, и они очень разные, но всех их связывает любовь к настольным ролевым играм. Всё это — неофициальные адаптации Dungeons & Dragons.

    А что насчёт официальных?

    Вспомним все экранизации Dungeons & Dragons. Часть 1: официальные 1

    Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые

     Инар Искендирова |  20.06.2024 |  14758

    Так ли они были плохи и какие уроки из них могли бы извлечь создатели будущих фильмов

    «Лабиринты и монстры»: фильм с ненавистью к D&D

    Начать стоит с фильма, который сразу же дал понять, что судьба настольных ролевых игр в кино не будет простой. В 1980-е увлечение детей и подростков ролевыми играми вызывало в США общенациональную панику. D&D, самая популярная среди них, стала главной мишенью. Игру обвиняли в сатанизме, оккультизме, порнографии, в провоцировании убийств и самоубийств. 

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    Самый громкий пример — история с исчезновением студента Мичиганского университета Джеймса Далласа Эгберта III. В 1979 году молодой человек, уже ранее замеченный в склонности к суициду на почве депрессии, исчез, оставив прощальную записку. Родители Эгберта наняли частного детектива Уильяма Дира; тот узнал, что Джеймс играл в D&D, и решил, что юноша заигрался и заблудился в туннелях под университетом. Пресса тут же раздула дело в сенсацию, представив D&D как тайный культ, который доводит людей до самоубийства. 

    Со временем Джеймс, давно покинувший штат, сам вышел на связь с детективом, но попросил держать обстоятельства своего исчезновения в секрете. Так что волна слухов и домыслов продолжала расти. В 1980 году Джеймс всё же покончил с собой, после чего ролевые игры окончательно заклеймили общественно опасными. 

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    По оформлению постер «Лабиринтов и монстров» немного напоминал обложку книги правил по D&D

    В 1984 году Дир написал книгу об этой истории — «Мастер подземелий: Исчезновение Джеймса Далласа Эгберта III». В ней детектив признал, что Джеймс сбежал и покончил с собой не из-за ролевых игр, а из-за депрессии, наркотиков, большой учебной нагрузки, давления родителей, одиночества и травли. Но было уже поздно: искажённая история Эгберта породила миф, что ролевые игры сводят с ума.

    Роман Роны Джаффе «Лабиринты и монстры» вышел в 1982 году, а через год по нему сняли телефильм с молодым Томом Хэнксом в главной роли. В русском переводе фильм назвали «Зловещая игра» — и тут ролевая игра в самом деле предстает зловещим увлечением. Хотя во избежание исков игру назвали Mazes and Monsters, все понимали, о чём речь. 

    Главный герой Робби любит играть в «Лабиринты и монстры»: игра захватывает его так, что он забывает обо всем. Робби обещает родителям уделять всё время учебе в университете, но знакомится с компанией игроков в «Лабиринты и монстры» и присоединяется к ним. Ребята решают сыграть «вживую» в пещерах возле университета. Опыт «живой» игры ломает психику Робби, он начинает галлюцинировать и путать себя со своим персонажем, клериком Пардьё. 

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    Молодой Том Хэнкс в подземельях без драконов

    Потеряв связь с реальностью, Робби едет в Нью-Йорк на поиски давно пропавшего брата, который явился ему во сне и велел отыскать его у Двух Башен. Пока полиция ищет пропавшего Робби в пещерах, друзья узнают, что он в Нью-Йорке. Они успевают в последний момент спасти друга, готового спрыгнуть с одной из башен-близнецов Всемирного торгового центра, чтобы воссоединиться с братом. В финале Робби окончательно уходит в мир фантазий, а его друзья отказываются от игр и начинают серьезную, взрослую жизнь. 

    «Лабиринты и монстры» нельзя назвать экранизацией D&D, но это один из первых фильмов, посвящённых ролевым играм. В том же году вышел «Инопланетянин» Спилберга, где герои тоже играют в D&D, но показано это мельком и как что-то безобидное. «Лабиринты и монстры» же выставляют увлечение героев как опасное.

    Причем ни у кого из них трудности не связаны именно с игрой: это лишь способ сбежать от житейских сложностей. Герои хорошо учатся, а перед экзаменами откладывают игру, чтобы подготовиться. Что до главного героя, его родители вечно ругаются, а брат таинственно исчез. Мать Робби признаёт, что у сына и до того были проблемы с психикой. Но причиной трагедии авторы книги и фильма все равно объявляют ролевые игры — как того и хотела публика тех лет. Впрочем, даже тут выходит, что опасны не настольные, а живые игры — только после них герою «сносит крышу».

    Ещё дальше в демонизации D&D заходит фильм Оты Рихтер «Надувательство» 1983 года (в оригинале у него несколько названий: Skullduggery, Warlock или Blood Puzzle). Юноша по имени Адам решает сыграть в настольную ролевую игру, вот только ему невдомёк, что много лет назад его род прокляли. Вскоре он встречает жуткого типа, который восстанавливает силу проклятия, и теперь Адаму всё сложнее отличать вымысел от правды. Под видом борьбы с Апостолами Зла парень совершает настоящие серийные убийства, а на его след выходит полиция. Финальный аккорд этого безумия — бойня, которую устраивает оживший рыцарский доспех прямо во время партии в D&D. 

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    Поразительный оккультный треш, вышедший сразу на VHS для видеосалонов, оказался в центре скандала и сатанинской паники. Сложно сказать, хотели ли авторы просто выехать на истерии вокруг настольных игр или относились к происходящему скорее с юмором и горькой иронией. Мол, неужели вы, американские обыватели, действительно считаете, что ролевые игры выглядят так? Спустя время фильм забылся, но любители трешовых ужасов 1980-х почти всегда вносят его в свои списки рекомендаций.

    Общественная паника сопровождала ролевые игры до начала XXI века. Возможно, именно поэтому, несмотря на обилие фэнтези-фильмов в 1980-е, ни один из них не был напрямую связан с D&D.

    «Сатанинская паника» вдохновила и ещё один фильм о «дьявольской ролевой игре», но на сей раз — ироничную пародию. 40-минутные «Тёмные подземелья» (Dark Dungeons) 2014 года — это издевательская экранизация памфлетов проповедника Джека Чика, которые тот издавал в виде комиксов. Чик объявлял орудиями дьявола что угодно, от секса и рок-н-ролла до карт Таро и ролевых игр — и в фильме всё это показано как бы правдой. Так что тайный орден мраккультистов тут с убийственно серьёзным видом совращает невинные души молодёжи через ролевые игры.

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    Серия «Игроки»: ролевики для ролевиков

    Если спросить поклонника D&D о трилогии фильмов про его любимое увлечение, то, скорее всего, он расскажет не о печально знаменитых «Подземельях драконов», а о The Gamers («Игроки»). Это собранное на коленке самобытное фанатское кино, в котором шутят про подлую атаку, замену персонажей, броски кубиков и типажи игроков. «Игроки» стали настоящим феноменом, пусть и широко известны лишь в узких кругах.

    Первый фильм вышел в 2002 году. Его производством занималась команда энтузиастов из маленькой сиэтлской киностудии Dead Gentlemen Productions, а режиссёром и сценаристом выступил Мэтт Вэнсил. По его словам, бюджет первой части составил около тысячи долларов. Это заметно: нелепые костюмы, никакущие спецэффекты, неловкая игра молодых актёров, практически полное отсутствие декораций и продолжительность 48 минут. Но этого оказалось достаточно! Картина, которая воспроизводила популярные и меметичные ситуации из ролевых игр, сама породила множество мемов и цитат. 

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, от фанатов и от врагов

    Пожалуй, главная особенность «Игроков», за которую в том числе фильм полюбили фанаты и которой не было в официальных экранизациях D&D, — два пласта повествования. В одном показывали игроков и мастера подземелий за столом: как они создают персонажей, как спорят из-за правил, как пытаются наконец собраться на игру и тому подобное. В другом пласте те же актёры, но уже в образах своих персонажей, путешествуют по фэнтезийному миру. Команда авантюристов пытается сделать всё, чтобы остановить загадочную Тень и спасти принцессу. Вернее, так звучит их главное задание, а сами приключенцы регулярно отвлекаются на всё подряд: пытаются обворовать посетителя таверны, травят байки у костра и отбиваются от случайно встреченных бандитов. Разумеется, эти линии то и дело перекликаются.

    За кадром регулярно звучит голос мастера, который возмущается неподобающим поведением игроков. Или же пытается срочно придумать, как ответить на неожиданную заявку. Повествование и мир порой трещат по швам: маг, неожиданно появившийся из-за угла, хочет присоединиться к героям только потому, что «у вас в партии как раз нет мага». Но ведь так на играх и происходит! 

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    Во вступительных титрах указана только киностудия Dead Gentlemen Productions, но ещё стоит запомнить название Zombie Orpheus Entertainment, которую позже основала всё та же команда энтузиастов — вместе с Мэттом Вэнсилом. Сложно сказать, чей вклад был выше (тем более, на LinkedIn у того же Мэтта значится работа в обеих командах одновременно), но вместе студии выпустили продолжение «Игроков» и ещё несколько похожих проектов. 

    В 2008 году свет увидел сиквел The Gamers: Dorkness Rising (у нас он известен под неожиданным заголовком «Маразм крепчал»). Это уже больше было похоже на настоящий фильм, а не на дешёвую, пусть и очень душевную, самодеятельность. Хотя его называют второй частью, в нём играют те же актёры и его действие разворачивается в той же вселенной, фильм всё же нельзя назвать продолжением: он рассказывает о совсем другой группе персонажей. 

    В полуторачасовой картине хватило места не только новым специфическим шуткам про персонажей, миры и игроков. Вэнсил, снова выступивший сценаристом и режиссёром, решил поговорить и о проблемах, которые регулярно возникают за столом: переносе обиды за игру на мастера, привлечении новых игроков, конфликтах в партии и разных желаниях внутри одной группы. Сразу с завязки мастера представляют не как нейтрального ведущего, о котором зрители ничего не знают, а как парня с амбициями: он хочет официально опубликовать своё приключение «Маска смерти», вот только игроки всё никак не дойдут до финала.

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    «Игроки» обыгрывают в том числе тему кросспола. В некоторых ролевых сообществах в рунете до сих пор громко спорят, стоит ли разрешать участникам выбирать героев не своего пола

    Пусть фильм и стал серьёзнее, своего очарования он не растерял: в нём всё ещё хватает шуток «для своих». Эпизод с попыткой спрятаться за кучу мёртвых бардов можно считать вершиной творчества The Gamers, будто до ребят снизошли участники «Монти Пайтон» и поцеловали каждого в лобик. Да и качество продакшена заметно выросло. Ещё не полноценный фильм, но уже и не детский утренник. 

    Во второй части создатели больше опирались на реальные игровые продукты: например, в фильме упоминается, что играют они конкретно в Dungeons & Dragons, а модуль «Маска смерти» выходил на самом деле (от стороннего издателя Goodman Games). Хватает отсылок к предыдущему фильму и к массовой культуре в целом: от Street Fighter до Final Fantasy. В одной из сцен сыграли реальные гейм-дизайнеры настольных ролевых игр Монте Кук и Эд Старк, а в другой можно различить надпись «Longlive Gygax», отсылающую к одному из создателей D&D Гэри Гайгэксу.

    К сожалению, сам Гайгэкс не дожил до премьеры фильма: он умер в марте 2008-го, а презентация прошла на Gen Con в августе того же года. Занимательно, что премьера состоялась на стенде издательства Paizo, где авторы «Игроков» раздавали автографы посетителям. Уже тогда было известно, что Paizo готовит «свой ответ Dungeons & Dragons» — настольную ролевую игру Pathfinder (её продажи стартовали на Gen Con в 2009 году). 

    Параллельно команды Dead Gentlemen и Zombie Orpheus вместе со всё тем же Вэнсилом начали работать над первым сезоном веб-сериала «Квестопутешествие» (JourneyQuest). Выполненное тоже в стиле ироничного фэнтези и следовавшее канонам настольных ролевых игр, шоу рассказывало историю юного волшебника Перфа, который желает всего-то двух вещей: завоевать сердце дорогой эльфийки и вернуться домой. Но первое всё никак не получается, потому что эльфийка на дух не переносит Перфа. А чтобы выполнить второе, нужно уничтожить опасный и могущественный артефакт. 

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    Линия с нетипичным орком — украшение первого сезона «Квестопутешествия»!

    Авторы отказались от пласта реального мира, сконцентрировавшись на фэнтезийной истории. Это несколько разочаровало поклонников «Игроков», но они приняли шоу всё равно тепло. Было в нём что-то от ностальгических фэнтези-сериалов вроде «Зены» и «Геракла» с дурачеством, как в фэнтези-мюзикле «Галавант» (пусть тот и вышел позже). 

    Если первый сезон авторы снимали на собственные средства, то для второго и третьего пришлось обратиться на площадку народного финансирования. Второй сезон привлёк 113 тысяч долларов, а третий — уже 425 тысяч. Гораздо солиднее, чем тысяча долларов, на которую был сделан самый первый фильм! Мир и персонажи настолько полюбились зрителям, что позже Zombie Orpheus запустила ещё одну кампанию — чтобы снять дополнительные материалы и подготовить руководство с описанием вселенной. 

    Но вернёмся к «Игрокам». Успех предыдущих фильмов и только-только стартовавший сериал JourneyQuest позволил Вэнсилу и команде развернуться на полную. Zombie Orpheus вместе с Dead Gentlemen снова вышли на «Кикстартер», теперь с предложением всем желающим поспособствовать выходу третьего фильма The Gamers — с подзаголовком Hands of Fate («Руки судьбы»). Несмотря на то что авторы снова немного отошли от «канонов», они собрали свыше 400 тысяч долларов. 

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    Зловещая Тень (произносить пафосным полушёпотом) из первой «Руки судьбы» стала настоящим мемом, к которому команда отсылала в каждом следующем фильме

    Фильм «Руки судьбы» вышел в 2013-м. «Полновесная» двухчасовая картина уже мало напоминала неряшливые предыдущие части — разве что имена в титрах остались те же. Но главное, что изменилось, — теперь «Игроки» рассказывали историю любителей коллекционных карточных игр. Основной сюжет плясал вокруг турнира по вымышленной ККИ в восточном антураже Romance of Nine Empires (поднимите руки, кто сразу узнал замаскированную Legend of the Five Rings). Бо́льшая часть повествования разворачивалась в реальном мире — с выяснением отношений и попыткой завоевать сердце дамы. Но некоторые эпизоды показывали вымышленный мир: он менялся в зависимости от того, чьи фракции побеждали в карточной игре. 

    Авторы продолжили сотрудничать с Paizo. Теперь в кадре появились продукты издателя, а в начале сюжета партия играет именно в Pathfinder. По всей видимости, с Paizo было гораздо проще иметь дело, чем с армией юристов Wizards of the Coast (тем более, компания вовсю готовилась к выходу новой редакции D&D). 

    «Руки судьбы» приняли чуть прохладнее предыдущих частей: на IMDb оценка замерла на рейтинге 6,7 против 7,5 у первой части и 7,3 у второй. Очарование от некоторой кустарности, может, и пропало, но авторы оставались верны себе: это было по-прежнему кино об игроках и об их проблемах. 

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    Natural One

    Zombie Orpheus и Dead Gentlemen вовсе не собирались останавливаться на достигнутом. Параллельно в работу запустили ещё несколько коротких веб-сериалов, каждый со своей забавной концепцией. Однако почерк авторов: в ироничных приключениях, так или иначе связанных с настольными ролевыми играми, — узнавался сразу. Вот лишь некоторые из этих проектов.

    Natural One рассказывала об испытании, которое должен пройти парень Моники — сводной сестры мастера Гэри. Семейная традиция требует, чтобы будущий член семьи себя в чём-то проявил, и потому его, полного новичка, зовут в партию настольной ролевой игры. На этот раз ведут не просто фэнтези, а киберпанк-фэнтези, где есть место магии, корпорациям, имплантам и бегущим в тенях (поднимите руки, кто узнал Shadowrun).

    Humans & Households выворачивала концепцию «Игроков» наизнанку. После очередного раунда приключений группа фэнтезийных героев отправлялась на отдых, но вместо того, чтобы устраивать попойку, они вынимали игральные кости и раскладывали свитки с правилами, чтобы рассказать историю вымышленного мира с людьми, бетонными домами, автомобилями и светофорами. Необычная перспектива сама по себе получилась ироничной, а ещё позволила взглянуть на привычные вещи под новым углом. 

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    Фэнтезийные герои Humans & Households играют в современном мире активиста, атлета, медсестру и чудака

    Dark Dungeons — ещё одна попытка взглянуть на сатанинскую панику, только теперь глазами самих игроков в D&D. Сериал основан на одноимённом комиксе, вышедшем аккурат по следам этой «паники». В нём карикатурист Джек Т. Чик предупреждал об опасности D&D и ролевых игр: мол, они способны привести человека к сатанизму и наркотикам, а там и до самоубийства недалеко. В сериале команда с серьёзной интонацией воспроизвела комикс почти покадрово, тем самым пытаясь показать, насколько нелеп сюжет Чика, — разве что поменяла концовку, которая только усилила абсурд происходящего.

    В мае 2019 года стартовала кампания по финансированию четвёртого сезона «Квестопутешествия». Сериал вновь привлёк свыше 400 тысяч долларов, однако коронавирусная пандемия смешала все планы, поэтому к работе над новым сезоном удалось приступить только весной 2023-го.

    Zombie Orpheus и Dead Gentlemen и сейчас развивают наследие «Игроков». В 2017 году в сети вышел короткометражный фильм The Gamers: The Shadow Menace, который обещал стать пилотом нового сериала — со знакомыми актёрами из прошлых частей. В центре сюжета снова другая команда игроков. На сей раз мастер подготовила для своих друзей кое-что необычное: книгу правил и листы персонажей тех самых игроков, что пятнадцать лет назад «пропали на этом самом месте». Да-да, авторы продолжили раскручивать собственную вселенную и теперь построили события нового фильма вокруг концовки самого первого. Согласитесь, есть что-то общее с какой-нибудь «Пилой», где авторы новых частей постоянно пытаются ухватиться за наследие первой? Схожих элементов действительно хватает: в обеих сериях есть некий мастер и некая игра, люди в тесном помещении и испытания, которые обязательно нужно пройти! Работа над дальнейшими эпизодами потенциального сериала пока приостановлена. 

    Впрочем, стоит быть честными: у «Игроков» уже не та же слава, что и двадцать с лишним лет назад. Да и слушать одну и ту же пластинку зрители немного утомились. Неудивительно, что сейчас серия воспринимается совсем иначе, без былого энтузиазма, хотя юмор «для своих» по-прежнему остаётся визитной карточкой авторов. Другое дело, что в сети всё внимание поклонников настольных ролевых игр захватили другие шоу и передачи — тоже от фанатов для фанатов. (Да, речь в том числе и про Critical Role, можете поднимать руки.)

    Подкасты и экранизации партий: драконы прямого эфира

    Один из самых известных поклонников D&D на ТВ (по крайней мере, открыто говорящий о своём увлечении) — сценарист, продюсер и актёр озвучания Дэн Хармон. Проектов у него наберётся с пару десятков, но известен он в первую очередь по ситкому «Сообщество» и мультсериалу «Рик и Морти». А ещё он много лет со своими коллегами ведёт подкаст Harmontown, посвящённый множеству тем: от размышлений про личную жизнь до анализа произведений поп-культуры. 

    В 2016 году Хармон вместе с комиком Джеффом Дэвисом, художницей Эрин Макгати и мастером Спенсером Криттенденом запустили HarmonQuest — веб-сериал с уникальным форматом. Прежде всего, это было вечернее шоу, снимавшееся для зрителей в студии. Хармон, вся команда и приглашённая звезда сидели за игровым столом и разыгрывали приключение. Актёры и комики вживались в роли персонажей, а мастер традиционно описывал, что с ними происходит, а также отыгрывал других героев. Всё это подавалось в комедийном ключе, характерном для Хармона.

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    Полуэльфийка-варвар, которую в HarmonQuest играла Макгати, вдохновлена Рыжей Соней. Впрочем, оно и видно

    А вот интернет-зрители видели уже не «живую» версию, а смонтированный эпизод, в котором повествование то и дело переключалось на анимацию! Это как совместить «Игроков» и тот самый мультсериал «Подземелья драконов», только со скабрезными шуточками за столом вместо детского и наивного сюжета и своеобразным стилем рисунка. 

    Шоу продержалось в эфире три сезона, всего вышло тридцать эпизодов. За это время Хармон успел позвать многих своих знакомых актёров. В гости заглядывали, например, Обри Плаза («Легион»), Элизабет Олсен (Ванда из Киновселенной Marvel), Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина», «Вечные») и Нейтан Филлион («Светлячок», «Касл»). 

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    Первые три тома комикса The Adventure Zone по мотивам одноимённого подкаста на русском выпустило издательство Hobby World

    Ещё одной подобной адаптацией (вряд ли тут подойдёт слово «экранизация») можно назвать популярный и продолжительный подкаст The Adventure Zone. Шутка ли: трое братьев Макэлрой и их отец Клинт, бывший радиоведущий, запустили по-настоящему семейное шоу с фэнтезийными приключениями по Dungeons & Dragons. Первые выпуски вышли в эфир в августе 2014-го, и с тех пор подкаст становится только популярнее. В его рамках провели несколько кампаний по разным игровым системам, а приключения героев адаптировали в формате одноимённого комикса. 

    Популярность подобных игровых шоу была впечатляющей, но закономерной. В 2014-м свет увидела уже пятая редакция Dungeons & Dragons; её всё больше обсуждали в медиа, но при этом никаких связанных с ней фэнтезийных историй или экранизаций не появлялось (а про старые лучше не вспоминать). Зрители заинтересовались прямыми эфирами других людей, которые просто решили поиграть на камеру и посмотреть, что из этого выйдет. А вышла популярнейшая медиафраншиза на миллионы долларов и тысячи часов истории, созданной при участии знаменитых актёров озвучки, с высокобюджетным мультсериалом от Amazon. 

    Передача Critical Role стартовала как серия домашних игр у актёра озвучания Мэттью Мерсера (Resident Evil, Attack on Titan, Fallout и еще сотни произведений). Однажды другой актёр озвучки Лиам О’Брайен попросил Мэтта провести игру по D&D в качестве подарка на день рождения. Мэтт позвал своих знакомых, они славно играли весь вечер, но этого Лиаму показалось мало, поэтому спустя несколько месяцев встречи возобновили. Собираться часто не получалось, но в итоге игры стали более-менее регулярными. 

    Однажды к Мерсеру и компании обратилась Фелиция Дэй — актриса и продюсер, которая уже много лет занималась разными гиковскими интернет-проектами (например, сериалом про MMORPG «Гильдия» или шоу про настольные игры TableTop). Она предложила играть не на «кухне», а в полноценной студии. С той лишь разницей, что видео сессии будет записываться и публиковаться на каналах Geek & Sundry, за которыми уже давно следят поклонники D&D и гики со всего мира. Команда долго сомневалась: одно дело расслабленно играть дома в знакомой компании, и совсем другое — делиться подобным опытом со всем интернетом. Как оказалось, интернету как раз недоставало этой искренности и открытости. 

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    Заинтересовались Critical Role? Будьте готовы провести с этими ребятами примерно тысячу часов

    Стримы первой кампании шли почти еженедельно с 12 марта 2015-го по 12 октября 2017-го. Только в её рамках выложили 115 эпизодов. Каждый новый выпуск привлекал всё больше зрителей, обсуждений и донатов (которые отправляли на благотворительность). Популярность Critical Role росла с каждым месяцем, и вскоре у команды появилась своя панель на Comic-Con в Сан-Диего, а ещё чуть позже контракт с Geek & Sundry завершился, и авторы начали самостоятельно развивать бренд: уже на своём канале со своим сайтом и со своим издательством. 

    На лето 2023 года Critical Role представляет собой медиафраншизу, сравнимую, скажем, с «Очень странными делами»: стримы, шоу, собственные фестивали, тонны сопутствующей продукции, изданные книги и многое другое. Мало того что стримы Мэттью Мерсера и его друзей можно считать самостоятельной экранизацией их приключений в D&D, так у них есть ещё и отдельный мультсериал.

    В 2019-м команда вышла на «Кикстартер», чтобы собрать бюджет на небольшой анимационный спецэпизод, который бы стал подарком для всех поклонников. Но идея перенести приключения в новый формат настолько понравилась зрителям, что они закидали деньгами Critical Role. Сумма сборов превысила 11 миллионов долларов: этого бы хватило сразу на несколько полноценный серий! Кампания привлекла внимание крупных игроков, и вот уже в мультсериал вложился гигант Amazon. Так появилась «Легенда о Vox Machina» — по названию первой кампании.

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    Хотя The Legend of Vox Machina более-менее точно адаптирует сюжет игр, события сериала всё же считаются отдельным каноном

    Мультсериал можно смотреть как отдельное увлекательное взрослое фэнтезийное приключение с харизматичными персонажами и выдающимися актёрами озвучки. Разумеется, актёры из стримов вернулись к своим ролям в анимации. А Мэтт Мерсер подарил голос сразу нескольким персонажам — всё как на играх. Зоркий глаз любого поклонника D&D сразу приметит, что «Легенда» отличается от типичных фэнтези-мультсериалов будто бы какой-то нестройностью. Например, персонажи порой ведут себя как придурки, сюжет петляет причудливым образом, а за кадром некоторые действия срабатывают совсем не так, как ожидаешь: будто кто-то только что провалил бросок кубиков. В общем, всё то, что и творится за игровым столом. 

    У мультсериала вышло уже два сезона, готовится третий. Параллельно Amazon вместе с командой разрабатывает мультсериал уже по второй кампании — Mighty Nein. 

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     Лев Левин |  06.02.2022 |  6622

    Что нужно знать перед просмотром нового мультсериала The Legend of Vox Machina

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов! 6

    The Legend of Vox Machina, 2 сезон. В два раза больше подземелий и драконов!

     Артём Дубровский |  23.02.2023 |  6909

    Разбираемся, интересно ли его смотреть в отрыве от D&D, и считаем, сколько раз Мастер подсуживал игрокам. 

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 1

    В конце мая Critical Role запустила ещё одно игровое шоу — Candela Obscura. Команда сменила фэнтезийный антураж на околовикторианскую готику; теперь герои — леди и джентльмены — расследуют паранормальные и сверхъестественные происшествия

    Эпизоды и отсылки к D&D в сериалах 

    Фанатским экранизациям и интернет-шоу вне всяких сомнений удалось популяризировать D&D, показав не только фэнтезийную составляющую — приключения, исследования, сражения, — но и сам игровой процесс за столом. Некоторые пошли дальше и умудрились передать незабываемый опыт того, как слова игроков и мастера оживляют воображаемый мир. 

    Подобные эксперименты и реверансы в сторону знаменитой ролевой игры появляются даже во вполне крупнобюджетных телесериалах. Да что далеко ходить, «Очень странные дела» на слуху у всех! Но это далеко не единственный пример, и дальше мы вспомним ещё несколько эпизодов разных сериалов, в которых авторы отдают дань уважения D&D. Всё это можно в какой-то степени назвать экранизацией, к тому же почти все они дают довольно неплохое представление о том, что же там за подземелья и драконы такие. 

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские

    «Игра Бендера» пародирует не только D&D, но и другой столп фэнтези — «Властелина колец»

    Полнометражный мультфильм «Футурама: Игра Бендера» 2008 года — большое признание в любви не только к игре, но и к фэнтези и фантастике вообще. Здесь ещё больше отсылок к знаковым произведениям, включая и «Властелина колец», и «Звёздные войны», и «Звёздный путь». Да взять хоть название, которое обыгрывает книгу Орсона Скотта Карда «Игра Эндера», где тоже фигурирует отдельное игровое пространство. Разумеется, в первую очередь фильм посвящён D&D: главным макгаффином выступает кристалл в виде правильного икосаэдра (игральной кости d20), значения на котором помогают преодолевать препятствия. А по ходу дела герои сталкиваются с самим Гэри Гайгэксом. К сожалению, соавтор D&D умер во время производства «Игры Бендера», поэтому увидеть финальную версию не успел. И команда «Футурамы» оставила посвящение Гайгэксу в виде титров и камео. 

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 2

    Удивительно, но эпизод про D&D в сериале «Сообщество» далеко не самый гиковый!

    Уже в 2011 году в ситкоме Дэна Хармона «Сообщество» вышел эпизод Advanced Dungeons & Dragons. Шоураннер хотел выпустить подобную серию в эфир уже несколько лет, и ему это наконец удалось. Снял её Джо Руссо, который спустя несколько лет вместе с братом Энтони будет снимать блокбастеры для Киновселенной Marvel. Хармон не писал серию сам: вместо этого он обрисовал основную завязку, опираясь на собственный опыт, а основной сценарий создал Эндрю Тейт, ранее не игравший в D&D. Специально для работы он изучил правила вместе с другими авторами. В эпизоде главные герои решают приободрить одногруппника Нила, впавшего в депрессию, и выбирают для этого сыграть партейку в D&D. Правда, на игру не пригласили вредного Пирса, из-за чего тот начал делать пакости всем остальным. 

    Спустя почти десять лет вокруг серии разразился скандал — из-за сцен, где Ченг гримируется под тёмного эльфа. Чтобы избежать обвинений в поддержке «блэкфейса» (оскорбительные ситуации, когда белые изображают чернокожих с помощью грима), стриминговые сервисы скрыли серию на своих площадках. Хармон прокомментировал скандал примерно через год: он одобрил решение сервисов, но добавил, что считает эпизод лучшим во всём сериале. Многие зрители посчитали такой ход странным. Некоторые выражали мнение, что на фоне скандала затерялся посыл самого эпизода: серия была посвящена буллингу и издёвкам.

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 7

    Эпизод «Гравити Фолз» про «Подземелья и драконов» здорово показывает типичную реакцию окружающих на хобби

    В 2015-м в мультсериале «Гравити Фолз» вышел эпизод «Подземелья, подземелья и ещё подземелья». Дипперу в руки попадает коробка со свежей редакцией его любимой настольной игры. К сожалению, играть с ним никто не хочет, но он быстро находит единомышленника в лице учёного Стэнфорда Пайнса. В итоге игра в лице злого волшебника Вероятника затягивает героев в другое измерение, а макгаффином снова становится необычная игральная кость — прямо как в «Игре Бендера». Впрочем, этот сюжетный ход неплохо показал себя ещё в «Джуманджи»! 

    Эти эпизоды зрители до сих пор вспоминают с удовольствием. У авторов вышла славная и юмористическая репрезентация настольных ролевых игр — правда, замкнутая сама на себе. Игра особо никак не влияла на основной сюжет; получился просто лёгкий филлер, фан-сервис. Так оно и было, пока в 2016-м не вышел первый сезон «Очень странных дел».

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 19

    В наши дни, пытаясь объяснить, что такое D&D, можно просто сказать «Ну помнишь, это было в „Очень странных делах“» — и тебя наверняка поймут

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 18

    «Очень странные дела» стали настолько популярны, что для пятой редакции D&D вышел тематический стартовый набор — с приключением и персонажами из сериала. Две миниатюры Демогоргона в комплекте!

    Сериал братьев Дафферов не назовёшь экранизацией D&D, но мимо него пройти нельзя. Одна из больших заслуг сериала — не просто попытка вплести игру в повествование, а сделать её частью мира. О ней говорят дети (увлечённо), и о ней говорят взрослые (с опаской). Завидев монстров с Изнанки, герои дают им имена по «Энциклопедии чудовищ»: ну а зачем что-то выдумывать, если авторы бестиария уже всё прекрасно расписали? После первого сезона тема Dungeons & Dragons будто бы ушла куда-то за кадр, но в чётвертом игру снова вернули, да ещё как! Создатели сериала ввели Эдди, мастера, рокера и задиру в одном лице, который вмиг полюбился зрителям. Кроме того, вокруг него крутится одна из сюжетных линий сезона — печально известная сатанинская паника. А ещё в кадре появился новый злодей, получивший имя знаменитого лича Векны — искажённого и почти бессмертного мастера манипуляций и контроля разума. Ну а сцена из первого эпизода четвёртого сезона, где запараллеливают финальную битву в D&D и баскетбольный матч, выше всяких похвал. Получилась очень напряжённая экранизация игровой встречи!

    Если поискать внимательно, то «D&D-эпизоды», которые так или иначе обыгрывают настольную ролевую игру, можно найти в массе сериалов. Список выше однозначно стоит дополнить эпизодом Dungeons & Discords из мультсериала «Мой маленький пони», вышедший летом 2016-го (вместе с «Очень странными делами»). В нём герои тоже достают игру с миниатюрами Ogres & Oubliettes, которая тоже «оживает». Иронично, что и создатели D&D Wizards of the Coast, и бренд My Little Pony принадлежат компании Hasbro. Но вскоре круг всё же замкнулся: по мультсериалу выпустили собственную настольную ролевую игру Tails of Equestria.

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 15

    Дискорд из My Little Pony — яркий пример игрока, который может испортить группе всё настроение

    Очень похожая по смыслу серия про вымышленный мир показана в фантастическом мультсериале «Вольтрон: Легендарный защитник» (эпизод вышел в 2018 году). Там ролевая игра, представленная в виде голограмм, позволяет героям найти решение проблемы в реальном мире, где им предстоит удержать от раскола космическую Империю. Как минимум упоминания заслуживают эпизоды сериалов «Компьютерщики» (серия вышла в 2010-м) и «Хулиганы и ботаны». «Хулиганы», кстати, обыгрывали D&D на экранах до «Футурамы» — аж в 2000 году! Чего уж говорить про «Теорию большого взрыва»! Все эти серии частенько попадают в списки «D&D-эпизодов, которые вы пропустили» — как правило, СМИ их вывешивают в связи с выходом нового сезона «Очень странных дел». 

    Немало отсылок к D&D и в аниме-сериале «Убийца гоблинов». Сама его концепция напоминает игру — наёмные герои собираются в небольшие отряды и берут задания на убийства монстров, причём у героев есть «уровни» — статус в зависимости от опыта. Да и во вселенной мелькают то узнаваемый бехолдер-злобоглаз, а то и многогранные кости, в которые, по легенде, играют боги.

    …и два особых случая!

    У нас осталось ещё несколько удивительных проектов, которые вроде бы не назовёшь прямой экранизацией, но упомянуть их надо: свой специфический вклад в популяризацию настольных ролевых игр они точно внесли. Ну или как минимум попытались.

    Мультфильм Pixar «Вперёд» (2020) — волшебное комедийное роуд-муви в жанре городского фэнтези — можно без зазрения совести назвать достойной адаптацией D&D. Нет, напрямую там D&D не упоминается, но притом всё буквально кричит «Да это же та самая игра!» Есть гик, увлекающийся коллекционными карточными играми (и будто читающий с них заклинания). Весь мир вокруг живёт будто по законам ролевых игр: герои, вооружённые квестовым предметом, приходят в таверну, а затем сталкиваются со смертельно опасной ловушкой в подземелье! То тут, то там появляются знаковые существа и популярные заклинания: привет, студенистый куб и разряд молнии. При этом занимательно, что сам режиссёр Дэн Скэнлон не играл в D&D. Зато активно играли его коллеги: они и предложили привнести в фильм игровые элементы, что добавило картине индивидуальности. 

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 4

    В мультфильме «Вперёд» появляется каноничный студенистый куб — с ошмётками искателей приключений

    Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, фанатские и вражеские 14

    Так выглядела обложка второй редакции ролевой игры Midnight. А в 2006-м FFG выпустила версию настольной игры Runebound в этой вселенной

    Ещё два фильма можно назвать самыми настоящими экранизациями — правда, к D&D они относятся постольку-поскольку. В 2003 году тогда ещё небольшое издательство Fantasy Flight Games начало выпускать серию материалов по собственному миру в жанре тёмного фэнтези Midnight RPG. Книги адаптировали правила третьей редакции D&D и рассказывали о вроде бы типичной фэнтези-вселенной, но победу в ней одержал тёмный властелин. Он установил тиранию, закрыл мир от вмешательства светлых богов и подчинил себе магию. В издательстве хотели популяризировать сеттинг, сняв по нему целый сериал, но в итоге свет увидел только первый эпизод. В 2008 году его выпустили на DVD как отдельный фильм The Midnight Chronicles — в поддержку новых игровых материалов. Но уже через год линейку решили закрыть. 

    Второй фильм — целиком компьютерный — застрял между видеоиграми и полноценным кино. Вышедший на DVD Scourge of Worlds: A Dungeons & Dragons Adventure (2003) представлял собой эксперимент в формате интерактивного кино. Зритель выбирал развилки в некоторых сценах, что позволяло увидеть разные концовки. Это как минимум занятная идея, ведь интерактивность — главная особенность настольных ролевых игр. Но своеобразная 3D-графика, банальная завязка, скучные герои и отсутствие привязки хоть к какому-то популярному миру вроде Фейруна напрочь убили интерес. А ведь выпуск таких фильмов-игр можно было поставить на поток — что, судя по формату названия, планировалось сделать. Теперь Scourge of Worlds живет только в архивах интернета. Вероятно, идея не сработала на зрителях «вне темы», а поклонники D&D считали выбор концовок попросту «костылями» по сравнению с потенциалом настоящей игры. 

    * * *

    Экранизация Dungeons & Dragons — очень размытое понятие. Сюда можно включить как официальные фильмы, так и фанатские короткометражки. Как мультфильм с фэнтезийным приключением, так и интернет-шоу с игроками за столом. 

    Кто-то может посчитать, что в статью вписывали всё подряд, без разбора. Но нам хочется думать, что такое разнообразие адаптаций хорошо иллюстрирует простой факт: разные люди любят D&D за разное. Одним подавай шутки и приятное развлечение с друзьями. Другим — эпические приключение. Третьи и вовсе ценят только определённые фэнтезийные миры со знакомыми городами и персонажами. Но, пожалуй, все они сойдутся в любви к безграничному простору действий и интерактивности, которые не может предоставить ни один фильм. То ли дело видеоигры… 

    Но это уже совсем другая история. А пока — кидайте инициативу!

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    Редактор
    В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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