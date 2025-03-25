«Белоснежка» из зловещей долины. Обзор ремейка

В начале у нас обычно пересказ сюжета. Но если вы не знаете, про что «Белоснежка», — мы очень гордимся, что нас читают внеземные цивилизации. Остальные знакомы как минимум с русской версией — «Сказкой о мёртвой царевне и семи богатырях». О ней мы в этом обзоре ещё вспомним.

Жанр : сказочный мюзикл Режиссёр : Марк Уэбб В ролях : Рэйчел Зеглер, Эндрю Бернап, Галь Гадот Премьера : 20 марта 2025 года Похоже на : « Золушка » (2014), « Русалочка » (2023) Этот многострадальный фильм всю дорогу преследовали скандалы: от политических до откровенно дурацких (из самого глупого — на спине актрисы обнаружили волосы , раскрыв некоторым страшную тайну, что у неотфотошопленных женщин они бывают). Картину одни заранее ненавидели, другие слегка высмеивали (даже мы в «Мире фантастики»), она в итоге получила слабые оценки критиков, чудовищные — пользователей IMDb, и, скорее всего, провалится в прокате.

На этом фоне сам фильм Марка Уэбба разочаровывает обычностью. Это типичный ремейк от «Диснея». Его не за что особо ненавидеть, как и любить, ведь в нём нет почти ничего своего, нестандартного, даже каких-то интересных провалов и ошибок.



Из судьбы короля попытались сделать интригу — которая, увы, ни к чему не ведёт

«Белоснежка» — из тех историй, что рассказаны уже сотни раз. Чтобы создать новую версию, нужно хоть немного постараться и придумать, какая она. Так, «Страшная сказка» 1997 года заставляет лучше понять мачеху. «Белоснежка и охотник» щеголяет антуражем мрачного фэнтези. «Месть гномов» Сингха — постмодернистский ромком, где королева запала на принца. В «Диснее» ничего свежего не нашли: у них просто ещё одна «Белоснежка». Приторное детское кино с пряничным миром, населённым всеми этническими группами Калифорнии, и с самыми банальными трактовками большинства образов.

В основном Уэбб воссоздаёт с живыми актёрами классический мультфильм 1937 года, первую полнометражку студии Disney. Та «Белоснежка» была историческим прорывом, её копия же выглядит шаблонной, хотя и пытается «осовременить» оригинал. Так, в придачу к оригинальным композициям тут много новых песен, в основном «бродвейских» медляков про то, какая Белоснежка храбрая, сильная и как она хочет устроить революцию. А конфликт мачехи с падчерицей сдобрен классовой борьбой в духе советских сказок: злая королева обирает простой народ, а принцесса хочет делиться богатствами.

Это не ассистент в худи попал в кадр. Это благородный Робин Гуд, который ждёт возвращения истинного короля

Из этого могла выйти история становления бунтарки — вот только у нас диснеевская «Белоснежка», мы заранее знаем, что большую часть фильма героиня просидит в лесу с коротышками. На сей раз — не только с ними, и это единственная новая идея ремейка. Вместо прекрасного принца Белоснежке дали благородного разбойника Джонатана, эдакого Робина Гуда, который крадёт у богатых и отдаёт… своей банде, но они тоже бедные, если что. У Джонатана целый подсюжет, в котором Белоснежка спасает разбойника, а тот спасает её.

Идея, чтобы Белоснежку целовал не мимопроходивший принц, а боевой товарищ, неплоха (и уже не раз обыграна получше). Только Джонатану остро недостаёт обаяния, которое в репликах ему прописано, а вот сыграно Эндрю Бернапом тускло и без огонька. А его лесные братья (и сёстры ) всех цветов плохо сочетаются с гномами из старого мультика и будто соперничают с ними за место в сюжете сказки. У них даже свой карлик есть!

Шайку Джонатана на фото со съёмок многие приняли за гномов. В сущности, не так уж ошиблись

Кажется, две эти команды — артефакт от переделок сценария (а то и пересъёмок). Так и представляешь, как Эрин Крессида Уилсон сдаёт работу начальству:

— Господа, свежая идея! Я прочитала Russian версию «Белоснежки» от мистера Pushkin, там девушка дружит не с гномами, а с лесными разбойниками. Это отлично подходит к теме бунта, сделаем так же!

— Очень хорошо. Но помните: мы снимаем ремейк мультфильма, так что гномы должны быть точно те же самые. Ворчун, Чихун и так далее.

— Но они же явно не разбойники…

— Крутитесь как хотите, но чтоб гномы были!

В итоге, помимо хиппи-коммуны Джонатана, тут есть и гномы из мультфильма: носатые, смешные и поющие «Хэй-хо!». В большинстве «Белоснежек» гномов играют живые актёры, обычно карлики — для них такие фильмы всегда были источником ролей и заработка. Но в «Диснее» решили, что это якобы унижает маленьких людей, и заменили их мультяшками. Вернее, странными существами из «зловещей долины».

В фильме всё же есть два карлика: Мартин Клебба озвучил Ворчуна (в центре), а Джордж Эпплби сыграл комичного карлика, который при этом не гном (это, видимо, почему-то считается менее обидным)

Казалось бы, двадцать лет прошло со времён «Полярного экспресса», который обкатывал революционную технологию « захвата эмоций ». Этот мультфильм критиковали за то, что персонажи порой проваливались в так называемую «зловещую долину»: промежуток между мультяшностью и реализмом, в котором будто бы куклы притворяются людьми.

И что мы видим в новой «Белоснежке»? Гномы — точные копии анимационных персонажей 1937 года, с теми же пропорциями, огромными носами и прочими чертами, но при этом очень объёмные и мясистые. Такой стиль мог бы сработать в фотореалистичном мультфильме, но рядом с живыми актёрами гномы смотрятся чуждо: не милые карлики, а опухшие монстры. Трудно поверить, что они из одной реальности с Белоснежкой.

Создатели обещали, что Белоснежка проявит способности «girl boss». Правда, в фильме она в основном лишь поёт о желании что-то изменить

Сама принцесса, как ни странно — достоинство фильма. Рэйчел Зеглер досталось больше всех хейта — и за внешность, и за неосторожные высказывания. Да, на «белоснежную» она не похожа (это мог поправить грим, но, видимо, припудрить актрису тоже неполиткорректно), и создателям пришлось выкручиваться: мол, Белоснежка родилась в буран, вот её так и назвали, а цвет кожи ни при чём. Но ещё до выхода фильма было ясно, что Зеглер брали не за внешность, а за вокальные данные: «Белоснежка» — мюзикл, а петь Рэйчел действительно умеет.

А по итоговой картине кажется, что она вообще чуть ли не единственная выкладывалась на съёмках. Зеглер явно считала фильм своим звёздным часом и сыграла на полную. Бездушный ремейк не заслужил таких эмоций и трелей, какие она выдаёт в лучшие моменты.

В оригинале песни и реплики всё время обыгрывают двусмысленность слова fair: «прекрасный» или «честный». С намёком, что королева красивее, а Белоснежка — справедливее

Белоснежка переиграла мачеху — это, пожалуй, единственное, что здесь поистине удивительно. Почти всегда в таких фильмах роль королевы получает более яркая, талантливая и, конечно, опытная актриса: Сигурни Уивер, Шарлиз Терон, Джулия Робертс… Галь Гадот, казалось, отлично вписывается в этот ряд, и даже закутанная в чёрный балахон, она смотрится эффектнее «падчерицы». Увы, играет Чудо-женщина с ленцой, во многих сценах она будто отбывает срок в кадре и ждёт гонорар.

Лишь в музыкальных номерах королева немного оживает — но из-за этого её характер и вовсе не складывается. Только что была сдержанная Снежная Королева, а вот она уже игриво отплясывает под джаз. Новая злодейская песня выбивается из стиля «Белоснежки», но за счёт этого запоминается — лучшее, что можно сказать о мачехе.

Гора родила мышь. Фильм, который так хотели ненавидеть, оказался не ужасным, а просто вторичным, лишённым собственных идей детским утренником, снятым откровенно ради денег. Его, в принципе, не стыдно показать детям — только зачем? Классический мультфильм и сейчас смотрится удивительно хорошо. А «Белоснежка» Уэбба устарела уже в тот момент, когда её решили снимать. Будем надеяться, она войдёт в историю хотя бы как кино, заставившее Disney понять, что штампованные ремейки зрителям не нужны.

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