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#хоррор (ужасы)#артбук

«Обречённые сны»: создатели рассказывают о работе над страшным артбуком

Red Haze Archives
8 апреля 10:00
284
6 минут на чтение
На Crowdrepublic началась кампания по изданию хоррор-артбука «Обречённые сны». Принять в ней участие вы можете здесь. А у нас на сайте его создатели, издательство Red Haze Archives, рассказывают о своей книге.
«Обречённые сны» — атмосферный артбук, в котором сны превращаются в образы, а страхи обретают лицо. 100 страниц психологического хоррора, вдохновлённого работами Гигера, Бексинского, Лавкрафта и тем, что рождается внутри, когда мы засыпаем. Каждая иллюстрация и текст в книге — это приглашение заглянуть в подсознание, где привычное искажается, страхи обретают форму, а сны сливаются с реальностью. Наш проект не просто рассказывает о страхе — он заставляет его прочувствовать.
Это не просто набор иллюстраций — это хроника исчезающих лиц, отражений, которые больше не принадлежат тем, кто на них смотрит. Книга создана для тех, кто чувствует притяжение к таинственному и не боится заглянуть за завесу собственного сознания. Если вы когда-либо задерживали взгляд на трещинах в зеркале, искали смыслы в причудливых узорах теней или находили красоту в искажённом — этот артбук для вас. 

Здесь есть Гигеровская механическая плоть, органические формы, превращающиеся в металл. Влияние Спироса «Seth» Антониу можно угадать в сложных, почти ритуальных композициях. Всё это создаёт уникальный симбиоз биомеханики, гротеска и сюрреализма. Но в его страницах скрыта и более глубокая тьма — та, что тянется из миров Лавкрафта, где разум бессилен перед бездной, а знание становится проклятием.
«Обречённые сны» предлагают испытать себя, пробудить страхи, которые скрыты глубоко в недрах подсознания, и, возможно, открыть в них ответы на вопросы, что издавна не давали вам покоя.

О художнике

Снорк — художник, для которого искусство не просто самовыражение, а настоящее спасение. Пройдя через годы внутренней тьмы и депрессии, он нашёл свет в мире форм и цвета. Рисование для него не только творчество, но и терапия — способ справиться с апатией и эмоциональным истощением.
Путь был непрост: обучение шло через постоянное усилие и преодоление внутренних барьеров. Со временем холст превратился в пространство освобождения, а кисть и стилус стали голосом, способным говорить то, что невозможно выразить словами.
Художественный стиль Снорка формировался под влиянием Спироса «Seth» Антониу — мастера, совмещающего 3D-моделирование, фотографию и академическую живопись. Однако Снорк пошёл дальше, добавив в своё творчество лавкрафтианские мотивы, элементы психоанализа и визуальной эстетики в духе Гигера. Его работы — это погружение в бессознательное, в мрачные и притягательные миры, где страх и красота сплетаются воедино.

Как создавались «Обречённые сны»

Когда мы начали работать над «Обречёнными снами», никто из нас не знал, насколько личным и погружённым окажется этот процесс. Всё началось с нескольких иллюстраций, навеянных тревожными снами художника. В этих образах было что-то первобытное, архетипическое, будто они рождались не столько из фантазии, сколько из подсознания.
Мы обсуждали каждую иллюстрацию. Кто-то видел в ней лицо, которого не должно быть, кто-то — пустую комнату без выхода. Постепенно появлялись тексты: сначала фразы, потом рассказы, а затем целая структура. Мы осознали, что не просто делаем книгу. Мы создаем пространство, где читатель сталкивается со своими страхами так же, как мы сталкивались с нашими.
«Обречённые сны» — не просто сборник артов. Это 100 страниц иллюстраций, текстов и смыслов, объединённых одной темой: страх, который не покидает после пробуждения.
Мы разбирали страхи на части, вдохновлялись психоанализом и архетипами, выискивали в образах нечто, что резонировало с личным опытом. Страх одиночества — как зияющая пустота даже в толпе. Страх безликости — потеря индивидуальности в мире, где лица заменяют маски. Страх потери контроля — это не падение, а осознание, что падение уже произошло. Страх забвения — он цепляется за нас, заставляя бояться, что всё, кем мы были, исчезнет без следа.
Каждая иллюстрация в книге — попытка визуализировать внутренний конфликт. Иногда — крик, иногда — молчаливое эхо, в котором каждый может услышать своё. Эти образы не объясняются напрямую — они ощущаются. Они проникают в подсознание, вытягивают из глубины то, о чём мы стараемся не думать.
Работы создавались в эстетике дарк-сюрреализма, биомеханики, гротеска. Мы сознательно отказывались от визуального комфорта и нарочитой привлекательности. В «Обречённых снах» нет привычной красоты. Есть искажение. Есть напряжение. Есть ощущение, что за тобой кто-то наблюдает, даже когда ты просто листаешь страницу. Только тревога. Только символизм. Только ты и твои реакции. И в этом — честность.

Иная тьма

«Обречённые сны» — не единственный проект Red Haze Archives. Почти параллельно родилась идея сделать два тематических сборника:
«Самосбор» — сборник рассказов по вселенной бесконечной хрущёвки, Гигахруща. Представьте дом, который не заканчивается. Коридоры, которые ведут в никуда. Лестницы, уводящие вниз, но не возвращающие обратно. В этих стенах правит Самосбор — явление вне логики и времени. Он как болезнь, как абсурд, как отражение всего того, что мы стараемся не замечать в повседневности. Истории в этом сборнике наполнены безысходностью, тревогой и попытками выжить в мире, где страх — это не вспышка, а фон. Каждую историю сопровождает иллюстрация, создающая эффект реальности. Читая «Самосбор», будто идёшь по запертому подъезду, слыша за каждой дверью чьё-то дыхание. И не факт, что это дыхание живого.
«Советский хоррор» — собрание страшных историй, городских легенд и забытых фольклорных мотивов, которые когда-то передавались шёпотом в подъездах и лагерях, на кухнях и в школьных дворах. Наши тексты есть попытка вернуть культурный код страха, который формировался в СССР на фоне тотальной слежки, репрессий, слухов и мистики. Это хоррор, где страх не кричит, а смотрит на тебя из угла глаз. Где ужасы не выдуманы — они просто были забыты. Мы собрали их, очистили от пыли времени и соединили с иллюстрациями, чтобы вернуть им силу. Здесь и тени в окне заброшенного НИИ, и исчезнувший пионерский отряд, и архивы, в которых папки шевелятся сами по себе. Это страшные истории не про монстров, а про людей и про то, как легко страх становится частью быта.
Все три проекта объединены одной темой: страх как зеркало, как способ познания себя и окружающего мира. Вместе они образуют цельную вселенную тьмы, в которую можно заглянуть — если хватит смелости.

Почему это мы делаем

Сегодня трудно удивить визуалом или текстом. Люди привыкли к шок-контенту, к быстрым эффектам, к поверхностному страху. Но мы никогда не стремились к этому. Мы хотим не напугать за секунду, а осесть внутри надолго. Наши книги — это не вспышка, это постепенное погружение, они как туман, медленно заполняющий комнату.
Это атмосфера, в которой не просто читаешь, а ощущаешь. Это работа с восприятием, где каждая деталь важна. Это взаимодействие с бессознательным, где страх живёт не в крике, а в тишине. Это вызов памяти, которая внезапно приносит нечто забытое, но родное в стезе своей тревожности.
Мы верим, что хоррор может быть «разумным». Он может говорить на языке символов, а не только пугающих звуков. Может быть красивым, но не в привычном смысле — красота здесь в силе образа, в честности эмоций. И хоррор может говорить о вещах, которые не объяснить словами — но которые ты почувствуешь каждой клеткой, стоя на границе сна и реальности.

Кто мы

Red Haze Archives — молодая команда, и у нас большие планы. Уже сейчас мы готовим следующие проекты: новые артбуки, хоррор-игры, коллаборации с независимыми авторами. Мы хотим построить целый мир, где страх — это не слабость, а способ познания, и стать в этом уникальными.
Мы также работаем над видеоиграми в сотрудничестве с Callisto Games, воплощая тёмные миры в интерактивных пространствах. Наши проекты балансируют между сюжетом и атмосферой, создавая эффект полного погружения.
Каждая работа — это опыт, который заставляет задуматься, почувствовать, испытать. Мы не просто рассказываем истории. Мы заставляем их прожить.
Добро пожаловать в сон, из которого нельзя выбраться.

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Red Haze Archives
#хоррор (ужасы)#артбук
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