Уйдёт ли Кеннеди? Будущее Star Wars

18 апреля в японском Токио стартует очередной Star Wars Celebration — конвент поклонников далёкой-далёкой галактики, который всегда сопровождается ворохом новостей о любимой вселенной. В этом году первые анонсы появились ещё до конвента, но сейчас всем не дают покоя совсем другие вопросы. Правда ли, что глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди собралась в отставку, и если да — объявят ли её преемника? Появятся ли анонсы новых полнометражных фильмов — и сколько из этих анонсов действительно доберётся до экрана? И будут ли новости о новых сериалах, ведь старые стремительно подходят к концу? «Мир фантастики» разбирается в том, чего нам ждать от грядущего уик-энда.

Она устала, она уходит?

Настоящая бомба разорвалась в информационном поле в середине февраля: известный отраслевой инсайдер и бывший редактор The Hollywood Reporter Мэттью Беллони в еженедельной колонке для издания Puck сообщил , что глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди приняла решение об уходе и до конца этого года должна покинуть свой пост. Об этом он якобы узнал из трёх независимых друг от друга источников.

Gage Skidmore, CC BY 2.0

В Сети тотчас же припомнили все просчёты и проколы Кеннеди: отсутствие новых фильмов в кино на протяжении шести последних лет, кассовый провал «Хана Соло», прохладный приём девятого эпизода «Звёздных войн», низкую отдачу от большинства телевизионных сериалов, множество отменённых и заброшенных проектов, разногласия с режиссёрами и сценаристами. А также — нечёткое в целом направление развития, чересчур медленное принятие решений, стойкое неприятие любых рисков и крайне непростые отношения с фанатами.

Разумеется, к потенциальному уходу Кеннеди все эти причины никакого отношения не имеют. Если она оставалась на посту главы Lucasfilm 12 с лишним лет, можно предположить, что она полностью устраивает руководство в лице генерального директора Disney Боба Айгера. А раз так, окончательное слово в решении об уходе остаётся за самой Кеннеди.

Кэтлин Кеннеди управляет Lucasfilm уже 12 лет. Летом этого года ей исполнится 72 года — вполне подходящий возраст, чтобы понизить собственный уровень стресса, особенно для человека, который считает себя в первую очередь кинематографистом, и лишь потом — дельцом и управленцем. Основатель Lucasfilm и создатель «Звёздных войн» Джордж Лукас, для сравнения, отправился на пенсию в 68. Беллони в своей колонке указывает на возможные косвенные свидетельства скорого ухода Кеннеди — недавно Кеннеди и её муж, продюсер Фрэнк Маршалл, продали свой дом в Малибу и начали распродавать свою коллекцию искусства.

Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Поначалу представители Lucasfilm и Disney отказывались комментировать возникшие слухи, а несколько дней спустя отраслевое издание Deadline опубликовало крайне комплиментарное интервью с Кеннеди, в котором та решительно опровергла скорый уход на пенсию. Кеннеди признала, что в силу возраста уже несколько лет обсуждает с руководством Disney кандидатуры возможных преемников, но заверила всех собравшихся, что никогда не покинет кинематограф.

Кэтлин Кеннеди Я не ухожу на пенсию. Я никогда не покину кинематограф. Я умру в разгар производства очередного фильма

Правда, уже в самом конце интервью, отвечая на прямой вопрос репортёра, не собирается ли она в отставку в этом году, Кеннеди немного сбавила градус уверенности:

Кэтлин Кеннеди Я не знаю. Столько всего творится, что я попросту не знаю. Но когда бы этот момент ни наступил, это будет полностью моё решение

Кто, если не она?

Не успела статья Беллони выйти онлайн, как в Сети появились спекуляции о потенциальном преемнике Кеннеди. И внезапно оказалось, что найти его не так просто, как думалось фанатам, а сама должность главы Lucasfilm далеко не столь желанна. «Одна из причин, по которым Кэти так долго продержалась в своей должности, — то, что ей нет достойной альтернативы», — уверен один из инсайдеров. «Люди не понимают, что глава компании — это совсем не творческая работа, — заявляет продюсер, имевший дело со “Звёздными войнами”. — Творчество занимает от силы 10% рабочего времени. Остальные 90 — это дела с Disney, лицензирование товаров и разборки с фанатами».

Несколько лет назад в «Южном парке» жёстко высмеивали Кеннеди, приписывая ей «вокнутые» сценарные ходы. На самом деле Кэтлин, насколько известно, вообще мало занимается творческой частью саги

Вот почему, по мнению инсайдеров, наиболее возможным преемником Кеннеди последние годы был вовсе не создатель «Войн клонов» Дэйв Филони, которого на эту должность сватали фанаты. Сама глава Lucasfilm якобы готовила себе на замену вице-президента по производству Рэйн Робертс. Вот только за неделю до статьи Беллони Робертс была назначена старшим вице-президентом Searchlight Pictures — другой принадлежащей Disney студии, которая занимается производством независимого кино.

Вскоре после выхода статьи все крупные отраслевые СМИ составили собственные списки потенциальных преемников Кеннеди. И несмотря на общее мнение, что пост главы Lucasfilm — скорее административная должность, чем творческая, верхние строчки списков занимают именно творцы:

Джон Фавро

Человек с блестящим послужным списком. Фавро стоял у истоков киновселенной Marvel, поставил два из пяти самых кассовых игровых ремейков диснеевских мультфильмов, а с его «Мандалорца» началась стриминговая экспансия «Звёздных войн». Именно на плечи Фавро легла обязанность вернуть далёкую-далёкую галактику на большие экраны после семилетнего простоя, и от успеха его фильма «Мандалорец и Грогу» может зависеть будущее саги в кино.

Но Фавро — творец, способный заработать гораздо больше в кресле режиссёра, чем в кресле топ-менеджера. Едва ли должность главы Lucasfilm видится ему идеальным местом продолжения карьеры.

Дэйв Филони

Ставленник самого Джорджа Лукаса, создатель «Войн клонов», «Повстанцев» и «Асоки», построивший на телевидении и стриминге свой собственный «филониверс». Многие поклонники саги воспринимают его как «своего человека» в руководстве компании (справедливости ради, ему принадлежит ряд спорных идей, вызывавших возмущение в фэндоме лет 15 назад).

Филони — ярый фанат «Звёздных войн», но на должность главы студии он подходит ещё меньше, чем Фавро. Если в портфолио последнего хотя бы есть крупнобюджетные проекты с миллиардными сборами, то Филони — выходец с телевидения. Почти всю свою карьеру он занимался анимационными проектами и только недавно переключился на игровые сериалы вроде «Мандалорца» и «Асоки».

Фавро/Филони плюс кто-то

Многим индустриальным инсайдерам более жизненной кажется модель управления DC Studios, при которой в пару к чётко выраженному творцу (Джеймс Ганн) ставят чётко выраженного бизнес-администратора (Питер Сафран). И вот тут шансы Филони кажутся предпочтительнее шансов Фавро. Джон за последние двадцать лет успел позаниматься и Marvel, и «Звёздными войнами», и диснеевской классикой, и собственными независимыми проектами. Вряд ли ему будет интересно ограничиваться на всё обозримое будущее одной вселенной. Филони же как погрузился в далёкую-далёкую галактику два десятилетия назад, когда Лукас назначил его рулить «Войнами клонов», так песочницу и не менял. Вопрос лишь в том, кого брать в пару, ведь Сафрана с Ганном связывало долгое партнерство ещё до того, как их назначили управлять DC.

Кевин Файги

Многие инсайдеры сходятся во мнении, что вынести ношу Кеннеди в одиночку под силу только главе Marvel Studios. В конце концов, именно Файги превратил киновселенную Marvel во флагман современной популярной культуры. Файги к тому же давний поклонник «Звёздных войн» и даже проявлял интерес к далёкой-далёкой галактике, пока анонсированный проект с его участием не был погребён в производственном аду — вместе с ещё доброй дюжиной проектов.

Вот только сейчас Файги совсем не до «Звёздных войн». Киновселенная Marvel никак не может определиться с новым направлением развития после феноменального успеха четвёртых «Мстителей», поставивших точку в «Саге Бесконечности». Последние кинорелизы студии откровенно недобирают в кино, а сериалы пользуются не большим успехом, чем «Оби-Ван» или «Минимальная команда». «Файги — единственный, кому по плечу эта работа, но прямо сейчас ему нужно сфокусироваться на Marvel», — соглашается один из диснеевских инсайдеров.

Джей Джей Абрамс

Послужной список Джей Джей Абрамса не сильно хуже, чем у Фавро, плюс опыт управления собственной производственной компанией Bad Robot, пусть по масштабу она и недотягивает до Lucasfilm. И Джей Джей тоже известный поклонник «Звёздных войн».

Вот только работа с этой вселенной ударила по его репутации. Абрамс поставил два из трёх диснеевских сиквелов, включая «Скайуокер. Восход», весьма неоднозначно воспринятый критиками и доброй половиной фанатов и заработавший в прокате вдвое меньше седьмого эпизода и почти в полтора раза меньше восьмого.

Кроме того, опыт съёмки этих фильмов явно тяжело сказался и на самом Абрамсе. Он до сих пор не снял ни одного фильма со времён «Восхода», да и в телевизионном плане на сервисе Max только-только вышел первый за десять лет сериал, где Абрамс объединил в себе функции создателя и одного из сценаристов. «Не представляю, что он согласится вернуться в эту токсичную среду, — уверяет один из инсайдеров, — она явно оставила на нём след».



Эмма Уоттс

Опытный голливудский продюсер, долгие годы заведовавшая производством фильмов на студии 20th Century Fox, где ей довелось отвечать, помимо прочего, за «Дэдпула» и «Аватар». После Fox Уоттс недолгое время проработала в Paramount, но после смены руководства в 2021 году она была вынуждена покинуть студию. С тех пор Уоттс сидит без работы и явно будет рада новым вызовам.

Ханна Мингелла

Дочь известного режиссёра Энтони Мингеллы долго работала в студиях Sony и Bad Robot, а с прошлого года занимает должность руководителя направления семейного и анимационного кино в Netflix. Благодаря своему опыту работы над семейным, игровым и анимационным кино Мингелла должна без проблем вникнуть во все аспекты деятельности Lucasfilm.

Долгое возвращение на экраны

С 2015 по 2019 годы «Звёздные войны» выходили в кино каждый год. Однако после кассового провала «Хана Соло» и не выдающегося выступления девятого эпизода руководители Disney и Lucasfilm решили сбавить обороты, повременить с новыми релизами и уделить больше внимания стримингу. Едва ли тогда Боб Айгер или Кэтлин Кеннеди думали, что берут перерыв на семь лет, но из-за пандемии, забастовок актёров и сценаристов, регулярных перекраиваний планов и графиков релизов возвращение далёкой-далёкой галактики на большие экраны затянулось. И лишь в мае следующего года зрителей ждёт первый за долгое время полнометражный проект — «Мандалорец и Грогу».

На словах ближайшее будущее полнометражной части франшизы выглядит многообещающе: помимо трёх анонсированных на прошлом Celebration фильмов в разработке находится ещё несколько проектов. Хотя, если вспомнить, как взаимодействовала Кеннеди с крупными талантами, далеко не факт, что все планы реализуются. В интервью Deadline Кеннеди затронула состояние большинства проектов в разработке:

«Мандалорец и Грогу». Съёмки фильма завершились в декабре 2024 года, и теперь Фавро занят постпродакшеном. «Мы сейчас уделяем этой эре повышенное внимание, в разработке находятся и другие проекты, и мы хорошо понимаем, в каком направлении движемся», — заверила фанатов Кеннеди.

Одиночный фильм Шона Леви. Находится в разработке уже более полутора лет. Его действие развернётся спустя пять или шесть лет после событий девятого эпизода. Ожидается, что главную роль сыграет Райан Гослинг («Барби», «Ла-Ла Ленд», «Каскадёры»).

Трилогия Саймона Кинберга. Сейчас Кинберг работает над сценариями, Кеннеди рассчитывает получить первые версии к июню. Lucasfilm делает на трилогию Кинберга большую ставку. «Это новая глава в истории саги, она поведёт нас в будущее», — обещает Кеннеди.

Одиночный фильм Джеймса Мэнголда по эпохе Зари джедаев. Мэнголд был занят съёмками байопика «Боб Дилан: Никому не известный» и продвижением картины в наградной сезон и только сейчас приступил к работе над сценарием. Соавтором Мэнголда, кстати, выступит сценарист «Андора», «Карточного домика» и фильма «Мартовские иды» Бо Уиллимон.

Безымянный фильм Тайки Вайтити. Кеннеди продолжает надеяться, что когда-нибудь получит от Вайтити готовый сценарий. «Он такой занятой, я так его люблю, — призналась Кеннеди. — Прямо сейчас он работает с другим сценаристом. Если мы когда-нибудь дождёмся от него сценарий, это будет бомба. Я уже видела первый акт, и он просто фантастический. Загвоздка в том, как выбить из него остальное».

Безымянный фильм Шармин Обаид-Чиной про Рей. Кэтлин Кеннеди в интервью не упоминала о нем, но фильм о Рей всё ещё находится в разработке и недавно обзавёлся очередным сценаристом — новую версию сценария напишет Джордж Нолфи («Ультиматум Борна», «Двенадцать друзей Оушена»).

В интервью Кеннеди подчеркнула , что в приоритете компании — качество, а не скорость, поэтому студия готова ждать интересных ей кинематографистов.

Кэтлин Кеннеди В наши дни все эти люди чрезвычайно заняты, так что приходится ждать, пока все топовые таланты разберутся с другими обязательствами перед студиями и стримингами. Их расписание буквально трещит по швам. А когда ты занимаешься “Звёздными войнами”, ты должен отказаться от всех других проектов и с головой погрузиться в процесс. Это обязательство на два-три года, а топовым талантам нелегко выделить столько времени.

Стриминговая пачка подошла к концу

Мы уже не раз писали, что на этапе запуска Disney+ новое руководство медиаимперии буквально заставляло руководителей подчинённых подразделений многократно увеличивать производство контента для стриминга. Так, Кеннеди была вынуждена анонсировать сразу ряд проектов, производство которых со временем заморозили или отменили, — таких как «Рейнджеры Новой Республики».

Вернувшись на пост генерального директора Disney, Боб Айгер пообещал, что студия уменьшит объёмы производимого для стримингов контента и сделает упор на качество материала. Но так или иначе, на Celebration руководству Lucasfilm придётся анонсировать что-то новое, поскольку число уже известных анонсов стремительно подходит к концу: в апреле нас ждёт премьера второго сезона «Андора», в мае — новый сезон анимационной антологии «Сказания о», до конца года должен выйти и третий сезон антологии «Звёздные войны: Видения». А ещё подтвердили, что снимают второй сезон «Асоки». И всё. Других официальных анонсов для стриминга у нас нет.

Учитывая количество уже объявленных кинотеатральных проектов, едва ли нас ждут анонсы новых фильмов. Скорее всего, посетители конвента узнают подробности о грядущем «Мандалорце и Грогу», а может, организаторы даже покажут первый публичный тизер или огласят полный актёрский состав. Все другие фильмы пока находятся на стадии написания сценариев, так что едва ли Кеннеди сможет сказать о них что-то новое.

А вот по сериалам нас явно ожидает хотя бы парочка анонсов. Почти наверняка нам сообщат приблизительную дату премьеры второго сезона «Асоки». Возможно, мы услышим обновления касательно судьбы давным-давно анонсированного «Лэндо», сериала по «Рыцарям Старой Республики» или анонс нового масштабного анимационного проекта. А может, нас ждёт и что-то совершенно неожиданное: например, Юэн Макгрегор вновь выйдет на сцену и попросит Кэтлин Кеннеди во второй раз предложить ему роль Оби-Вана Кеноби. А ещё нам могут рассказать подробности грандиозного финала книжного цикла «Рассвет Республики», поведать новые детали о разработке сразу нескольких новых игр и много чего ещё.

В любом случае гадать осталось всего несколько дней.

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