Безумная фантастика Индии, которую вам стоит увидеть

Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «индийский кинематограф»? Позвольте, угадаем: полфильма люди поют и танцуют при каждом удобном случае, рояли в кустах можно продавать оптом, всюду «вотэтоповороты» сюжета, трюки и спецэффекты вызывают гомерический смех и превращают любое кино в комедию. Вы правы и неправы одновременно.

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Фильм «Полёт на Луну» (1967)

Индийское кино, несомненно, имеет традиционную национальную специфику: многие фильмы независимо от жанра длятся по 2–3 часа (иначе за что платить деньги кинотеатру?), изобилуют наивным нарративом, юмором и выкрученным на максимум пафосом, а также обязательными музыкальными номерами. Но кинематограф Индии не стоит на месте. За последние десятилетия индийские режиссёры произвели множество достойных картин, которые не уступают голливудским и европейским как в сценарном, так и в визуальном плане, а иногда даже превосходят их по свежести подхода и смелости решений. Некоторые получили мировые награды и прославились, а другие стали сверхпопулярны на локальном рынке.

Да и само понятие «Болливуд» в Мумбае стало именем нарицательным и не обозначает, как прежде, единственное место производства индийских фильмов. Сегодня в разных регионах Индии снимают фильмы на локальных языках, причём в некоторых штатах даже активнее, чем в Мумбае, поэтому Болливуд уступает место другим «вудам»: Толливуду, Далливуду, Колливуду… География индийского кино включает в себя 16 регионов, в которых создают фильмы более чем на 20 языках!

А что насчёт фантастического кино? В Индии его давно любят и снимают фантастику в разных её проявлениях. Пожалуй, самый популярный вид фантастических фильмов, родившийся вместе с самим индийским кино, — это экранизации и интерпретации легенд, мифов и сказочных сюжетов: от «Рамаяны» до «Сказок мертвеца». Индия — глубоко религиозная страна, поэтому элементы индуистской мифологии и индийского фольклора можно встретить даже в научно-фантастических фильмах.

Сериал Aaryaman Brahmand Ka Yoddha — индийские «Звёздные войны». К этой теме индийские киноделы обращались несколько раз

Первый из них — «Полёт на Луну» — был снят в 1960-х, а в начале 1980-х появились даже индийские «Звёздные войны», в целых 90 эпизодов длиной. Как тебе такое, Джордж Лукас? Чуть позже Болливуд увлёкся и супергероикой. Кстати, супергерои в Индии очень часто получают силу от богов, а не в результате научных экспериментов — например, как в сверхпопулярной трилогии начала двухтысячных «Крииш».

Какое же индийское фантастическое кино посмотреть, чтобы не разочароваться? Золотую классику вы наверняка найдёте сами, поэтому мы решили сфокусироваться на фильмах, вышедших после 2010 года и получивших преимущественно положительные оценки как в индийском прокате, так и на IMDb. Либо — интересные с жанровой точки зрения. В нашей подборке собраны фильмы разных поджанров: от космической фантастики до эпического фэнтези. Приятного просмотра!

Муха (Eega)

● Год выхода: 2012 ● Жанр: фантастическая комедия, боевик ● Режиссёр: С. С. Раджамули

Просто парень по имени Нани влюбляется в девушку Бинду. Также на Бинду имеет виды криминальный авторитет, который решает избавиться от соперника. Но любовь творит чудеса — и Нани воскресает в теле мухи! Герой клянётся отомстить врагу, но на то, чтобы осуществить месть, у Нани всего 17 дней — ведь именно столько длится мушиный век.

Попаданец, очутившийся в теле эльфа, кота, ежа, мухи, — бульварный сюжет, который многим из российских любителей фантастики набил оскомину. Аналогично разнообразные «перерожденцы» — популярнейший троп азиатской фантастики, особенно в странах, где традиционно преобладает буддизм и индуизм. Ведь в перерождении нет ничего необычного — всем это светит.

В Индии давно умеют и любят снимать крышесносные боевики, где регулятор крутости вывернут на максимум. С. С. Раджамули — один из самых успешных местных режиссёров, поднаторевший в съёмке фантастики, и его «Муха» — весьма изобретательный фильм. Анимация мухи-героя выглядит неплохо даже спустя десять лет, а режиссура достойна всяческих похвал. Ракурсы и пролёты камеры нередко восхищают техничностью и красотой, а за тем, какими разнообразными способами муха мстит своим обидчикам, интересно наблюдать. Тем более что Нани вершит вендетту с изрядной долей юмора, несмотря на мелодраматичность и серьёзность основной сюжетной линии.

В итоге получилось прямолинейное, но увлекательное и местами трогательное кино. Конечно же, с танцами и песнями. Отдельно стоит отметить игру главного злодея: харизматичному бандиту Судипу сопереживаешь не меньше, чем Нани-мухе.

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Бахубали (Bahubali), дилогия

● Год выхода: 2015, 2017 ● Жанр: эпическое фэнтези ● Режиссёр: С. С. Раджамули

Представьте себе режиссёрскую версию «Властелина колец», которая длиннее оригинальной в полтора раза и в которой концентрация спецэффектов и боёв раз в 10 больше. Да, это «Бахубали» — эпическая история о принце, не знавшем о своём происхождении, и о его борьбе с братом за царский престол.

Бахубали — герой джайнской мифологии. В ходе противостояния с братом Бхаратом Бахубали завоевал все его царства и победил его самого в пяти поединках. Однако, не пожелав причинить вред родичу, Бахубали отказался от престола в его пользу и сделался монахом. Он почитается как святой, как символ ненасилия и аскетизма.

Но этот пятичасовой экшен в двух частях следует классической легенде лишь номинально. С. С. Раджамули вдохновлялся также «Махабхаратой» и «Рамаяной», поэтому «Бахубали» заслужил называться самым масштабным фэнтези Индии на сегодняшний день. «Бахубали: Начало» взорвал индийский прокат, побив рекорд по сборам первого дня среди всех ранее выпущенных в Индии фильмов. При этом «Бахубали» был одним из самых дорогих фильмом в истории страны.

Съёмочная группа специально возделывала землю и меняла ландшафт на 110 акрах киностудии Ramoj Film City в течение полугода, чтобы создать для съёмок уникальный рельеф, а за компьютерные спецэффекты отвечала та же команда, что работала над фильмом «Мир юрского периода».

«Бахубали» стоит смотреть целиком, пусть и в несколько заходов — ради потрясающих костюмов, сочной картинки, прекрасной хореографии драк и эпических батальных сцен. Неподготовленного зрителя может смутить слишком экспрессивная игра актёров, но это дань классическому индийскому кинематографу, в противовес более «европейской» и «американской» манере исполнения. А для тех, кто втянется, есть ещё три сезона анимационного сериала «Бахубали: Потерянные легенды».

Тумбад (Tumbbad)

● Год выхода: 2018 ● Жанр: фэнтези, хоррор ● Режиссёры: Рахи Анил Барве, Ананд Ганди, Адеш Прасад

На заре времён Богиня-мать породила нескольких богов. Но её любимцем оставался первенец Хастад. Хастад же был непомерно жаден и забрал себе всё золото мира. Но когда он попытался забрать и всю еду, братья и сёстры дали ему отпор и почти уничтожили его самого. Мать пожалела жадного сына и укрыла то, что от него осталось, в своём чреве. Люди начали считать бывшего бога демоном, перестали молиться ему и ставить алтари.

Но не везде. Крошечная деревушка Тумбад хранит страшную тайну. Местный князёк оказывается при смерти, а его наложница насылает на бабку-ведьму с любопытным именем Хастада сон, чтобы та не сожрала её маленьких сыновей. После кончины князя мать бежит со старшим сыном Винаяком в большой город и берёт с него клятву, что он никогда не вернётся в своё родовое гнездо. Однако через 20 лет жадность и нужда заставляют Винаяка снова приехать в Тумбад в поисках мифических сокровищ, спрятанных в поместье…

Первое, что можно сказать о «Тумбаде», — это хороший, небанальный фильм ужасов с национальным колоритом, подражающий лучшим представителям западных арт-хорроров. В его режиссуре, подаче и динамике есть что-то от «Астрала» Вана, фильмов Астера и Эггерса. А по обработке фольклорного материала и продакшену его можно сравнить с фестивальным баскским фильмом «Дьявольский кузнец» (2018). Европейский след тут не мерещится — в создании фильма участвовали шведская и британская студии.

В «Тумбаде» нет классических музыкально-танцевальных номеров, зато есть бесконечный дождь и атмосфера тягучего ужаса. Фильм — хоть он сказочный по сюжету и по сути является притчей об алчности — всё равно не ощущается балаганным. Мистическая Индия в «Тумбаде» выглядит на редкость блёклой, грязной и мрачной: действие происходит преимущественно в начале XX века, герои ходят в обносках, а один из героев курит опиум и ведёт тёмные дела с ростовщиками да англичанами-колонизаторами. Пожалуй, впечатление может подпортить только главный монстр фильма со своей нелепо дешёвой компьютерной графикой, но смотреть «Тумбад» стоит всё равно не ради него.

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9 (Nine)

● Год выхода: 2019 ● Жанр: триллер ● Режиссёр: Дженуз Мохаммед

Выясняется, что неподалёку от Земли пролетит красная комета и предположительно обесточит цивилизацию на 9 дней. Группа учёных отправляется в экспедицию в горы, чтобы исследовать это явление. Отец-одиночка доктор Альберт берёт с собой маленького сына. После встречи с таинственной женщиной начинают происходить зловещие события, а сыну Альберта угрожает опасность.

Технически «9» — продукт Молливуда, киноиндустрии индийского региона Малаялам. Считается, что это один из тех фильмов современности, что вывели Молливуд на новый уровень.

Научно-фантастический индийский триллер? Пожалуйста! В «9» есть и детективная история, и мистическая составляющая, и космические «приветы» из других миров. К тому же благодаря психологическому элементу фильм сильно перекликается с нашумевшим «Бабадуком» . Чтобы обойтись без спойлеров, скажем только, что здесь хватает неожиданных поворотов. Есть и непредсказуемый финал — и он полностью искупает небольшую затянутость начала.

Груз (Cargo)

● Год выхода: 2019 ● Жанр: философская комедия ● Режиссёр: Арати Кадав

Далёкое будущее. На борту корабля «Пушпак 364А» учёный-ракшас Прахашта работает в транзитной службе, переправляющей души умерших навстречу перерождению. Покой его будней нарушает любознательная ассистентка-астронавтка.

Нельзя было обойти стороной индийский сегмент Netflix, потому что стриминговый гигант производит и закупает очень много фильмов, мультфильмов и сериалов для региональных подразделений. Философская фантастика «Груз» — пример хорошего контента.

«Груз» интересен благодаря сразу нескольким аспектам. Во-первых, его режиссёр — женщина, входящая в число творцов «новой волны». А во-вторых, это абсолютно нетипичное индийское кино. Настолько, что на родине фильм остался недопонятым широкой аудиторией.

Это камерный философский фильм-притча, где образы далёкого будущего переплетаются с представлениями индусов о смерти и перерождении и где аккуратно исследуются темы одиночества и тоски. Игра актёров Викранта Мэсси и Шветы Трипати хороша и вдыхает жизнь в эту практически театральную постановку. «Груз» — фильм явно не для всех, но его стоит посмотреть, если вы хотите увидеть «другое» индийское кино.

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Временная петля (Maanaadu)

● Год выхода: 2021 ● Жанр: фантастический боевик ● Режиссёр: Венкат Прабху

Бравый мóлодец, настоящий герой и просто хороший парень Абдул Халик отправляется из Дели в Ути. Он обещал Зарине, невесте своего друга, помочь ей сбежать с нежеланной свадьбы. Побег проходит гладко и всё идёт хорошо, пока на просёлочной дороге они не сбивают незнакомца, которого пытается поймать замдиректора полиции Дханушкоди, взяточник и злодей. Дханушкоди берёт компанию в плен и заставляет Абдула Халика застрелить политического лидера Ариважагана. В результате Абдул сам получает пулю в лоб… и снова просыпается в самолёте, в предыдущем дне. Ему предстоит выяснить, почему он застрял во временной петле, и разорвать её.

Индусы вообще любят фильмы про путешествия во времени — у них даже есть своя версия «Назад в будущее»! «Временная петля» — одно из самых свежих произведений на эту тему. Это крепкий, энергичный фантастический боевик, в котором много неплохо поставленных драк, динамичных погонь и увлекательных сюжетных поворотов. А ещё исполнитель роли злого полицейского явно вдохновлялся образом актёра Денни Трехо и очень обаятельно его «косплеит». Также фильм освещает проблему исламо-индуистских конфликтов и может быть любопытен тем, кто интересуется этим социальным аспектом жизни Индии.

Лейла (Leila)

● Год выхода: 2019 ● Жанр: антиутопия ● Режиссёры: Шанкер Раман, Дипа Мехта, Па ван Кумар

Общество Индии, и без того исторически сегрегированное, превратилось в тоталитарную антиутопию. Место каждого человека жёстко регулируется его кастой, доходом и религией. Женщина по имени Лейла из высшей касты попадает на самое дно и пытается найти дочь, ставшую жертвой жестокой профашистской системы.

Этот сериал — достаточно смелый эксперимент, в постановке которого поучаствовал Netflix. Антиутопия — новый для индусов жанр. Его каноны слишком созвучны реальным социальным проблемам страны, поэтому создавать произведение на эту тему изначально было достаточно рискованно. К тому же «Лейла» поднимает вопросы женских прав и свобод, так что его даже можно назвать индийским «Рассказом служанки»

Сериал вызвал скандал и раскол среди индийских зрителей. Мнения сильно разделились: консервативная часть посчитала его оскорбительным, порочащим «правильные» ценности. Рейтинги подверглись ревью-бомбингу, сразу после релиза фильма появилось большое количество фейковых рецензий. Знакомая ситуация, правда? Так что «Лейлу» стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы составить о ней собственное мнение.

Читайте также Грезы и кошмары человечества. Утопия и антиутопия Борис Невский 29.03.2018 80665 Что ждет нас в будущем? По какому пути пойдет человечество? Возможно, люди, наконец, научатся на ошибках прошлых поколений и построят совершенное общество. Или изберут пагубный путь, сделав жизнь отдельного человека абсолютно невыносимой. Фантасты не раз пробовали найти ответы...

Даже по нашей скромной подборке фантастических фильмов можно сделать вывод, что индийский кинематограф давно уже представляет собой нечто большее, чем экзотичные фильмы категории «Б» с песнями и танцами. Последние, безусловно, всё ещё часто встречаются, но уже перестали быть обязательным атрибутом индийского кино. Оно взрослеет, исследует новые темы, открывает для себя новые имена, направления и приёмы. И потому сейчас идеальное время, чтобы узнать этот удивительный кинематограф с новой, неожиданной стороны.

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