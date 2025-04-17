«Этот мир вырос вместе с нами». Беседа с писательницей Лией Арден

Лия Арден — популярная российская писательница, которая уже довольно давно живёт в Южной Корее. Сочиняет Лия Арден фэнтези — на её счету уже полтора десятка романов, как правило, входящих в циклы. Самый известный — «Мара и Морок», фэнтези с сильными элементами любовного романа по мотивам славянской мифологии. Вскоре издательство «Эксмо» выпустит новую дилогию Лии Арден, которая послужит приквелом её популярного цикла, поэтому мы пообщались с писательницей по поводу её новой книги «Морана и Тень».

© Изображения предоставлены издательством «Эксмо»

Над чем вы работали до того, как приступить к «Моране и Тени»?

Если вопрос касается издания, то мы работали над выпуском третьей части цикла «Нити судьбы» под названием «Во главе конца». Если же о том, что я писала, то перед тем как начать дилогию про Морану, я закончила бонусную историю для цикла «Нити судьбы», где главным героем стал второстепенный персонаж из основной трилогии. Пока я не раскрываю точного названия, и проект идёт под кодовым «Нити судьбы 4».

Почему вы решили вернуться во вселенную «Мары и Морока»?

По двум причинам. Первая: у меня появился сюжет в голове.

Вторая: несмотря на то что «Мара и Морок» вышла пять лет назад, мои читатели постоянно спрашивают про продолжение. Они хотят знать больше, а у меня осталось достаточно закадровой информации, которую можно рассказать.

На какие вопросы призвана ответить «Морана и Тень»?

Новая дилогия про Морану затронет основную проблему мира и возможный путь её решения. В первых трёх частях сюжет концентрировался на личных историях определённых персонажей, а Мары и Мороки скорее боролись с симптомами, с последствиями катастрофы, которая постигла их мир, но им было неизвестно, можно ли излечить саму болезнь, вернуть мир к тому состоянию, в котором он находился в самом начале, когда нечисть не поднималась, а все души сразу уходили к Моране на перерождение. Поэтому в новой дилогии мы рассмотрим корень основной проблемы.

Иллюстрацию на обложке нарисовала Дарья Боброва © Эксмо

Как сильно изменился ваш подход к творчеству с тех пор, как вышла первая часть цикла «Смерть и Тень»? Чем новый роман кардинально отличается от «Мары и Морока»?

В подходе к работе в целом ничего не изменилось, кроме умения. Потому что «Мару и Морока» я писала практически с нулевым опытом, в стол, для собственного удовольствия и для удовольствия своих друзей. На протяжении последних пяти лет мы с моим издательством выпустили 13 книг, а написала я в два раза больше. Работая ежедневно, невозможно не совершенствоваться. Поэтому главной проблемой как раз было то, что мне требовалось откатить себя назад и подстроиться под стиль, в котором была написана трилогия «Мара и Морок». Что касается кардинальных отличий, то опыт берёт своё, и текст будет ощущаться взрослее, все сцены более графичны.

Что было самым сложным при работе над новой книгой?

Подстроиться под стиль первых трёх книг. Мне необходимо было написать и структурировать историю так, чтобы она органично вписывалась в цикл, потому что «Морана и Тень» не отдельная дилогия, а именно продолжение цикла, где все пять книг связаны и дополняют друг друга. В итоге задача стояла непростая: определить всё лучшее, что было во мне пять лет назад, и совместить с новыми умениями. Результатом я довольна, история всё так же не перегружена, читается легко, в ней есть как уже знакомые детали мифологии мира, так и дополнения, любовные линии и неожиданные повороты сюжета. Все, кто уже прочитал «Морану и Тень», согласились, что история даёт ощущение «возвращения в любимый мир», но этот мир вырос вместе с нами.

Как создавался образ Витены?

Образы главных героев рождаются в голове сами, обычно они почти цельные. Идеи о Витене меня посещали ещё в 2021 году, когда я писала бонусные главы к подарочному изданию «Мары и Морока». Уже там в финальном диалоге последнего бонусного рассказа есть отсылка к Витене, однако я не смогла вставить её прямо, потому что тогда у Витены был только образ, зачатки истории, но не имя. К тому же я не была уверена, что историю всё-таки напишу, поэтому решила оставить лишь намёком.

Какие элементы славянской культуры и фольклора встретятся читателям на страницах «Мораны и Тени»?

В «Маре и Мороке» у меня авторский мир с элементами славянской мифологии, то есть многие образы я трансформировала или адаптировала так, как было нужно для истории. В новой дилогии будет расширение бестиария, мы встретимся лицом к лицу с ещё одним грозным противником и также узнаем, кто из богов всё это время оставался за кадром, но отсылки к славянской мифологии чувствуются буквально везде, с самого начала истории.

Кто ваш личный фаворит среди героев «Мораны и Тени»?

Это всегда сложный вопрос, потому что я люблю всех персонажей, но если выбирать, это как раз Плетущая и Видящий. Две очень важные фигуры для дилогии.

Есть ли в новой книге отсылки к вашим прошлым произведениям?

Есть, но пока одна, и скорее всего, одна и останется. Её мы встретим во второй части «Морана и Тень. Видящий». Пасхалка будет относиться к последней изданной книге «Во главе конца», и эта пасхалка, скажем так, зеркальная, потому что такая уже была в самой книге «Во главе конца». Яснее станет, лишь когда прочитаете.

Чего ждать от следующей части «Мораны и Тени»?

Финала. Во второй части «Морана и Тень. Видящий» мы выясним, удастся ли задуманный богами план и какова в итоге цена его реализации. Слишком много всего пошло не так, как они хотели.

Морана и Тень Новая дилогия — приквел событий основного цикла, действие разворачивается за много лет до событий в королевстве Аракен. В книге будет показано первое нашествие нечисти и открыта тайна появления Мар и Мороков. Книги оформлены в лучших традициях серии: обложку создала художница Дарья Боброва, а макет и карту — Percival Liebe.

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