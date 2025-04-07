«Minecraft в кино»: один из самых фильмов всех времён

Я смотрел A Minecraft Movie в компании друзей, с которыми играю на общем сервере. Выйдя с сеанса, мы единогласно решили, что больше никогда не будем смотреть этот фильм. Спустя пять часов я покупал билет на ещё один сеанс. Не потому что передумал и хотел пересмотреть непонятый шедевр. Я всё ещё не желал притрагиваться к нему. Но я также хотел посмотреть на лица моих друзей, которые с Minecraft не знакомы и не могли поверить по моим впечатлениям в переписке, что всё настолько ужасно. И, раз уж на то пошло, я хотел получить от них подтверждение, что это всё-таки мир вокруг сошёл с ума, а не я.

В давние времена в Верхний мир пришла раса талантливых строителей. Однажды на них напали пиглины: свиногуманоиды из выжженного Незера. Строители отразили нападение и сами вторглись в Незер (а чё они?!), но разгромить врага не смогли. Война изменила строителей, они стали бойцами и захватчиками. Даже некоторые местные жители, ранее безобидные, озлобились и ушли в леса, где начали проводить страшные магические эксперименты в своих поместьях.

Чтобы защитить Верхний мир от пиглинов, строители создали и распылили химическое оружие: зомби-вирус. Он превращал свинолюдей в зомби, не действовал на коренных жителей и крайне медленно влиял на самих строителей — такова плата за безопасность нового дома. Но и это не остановило врагов.

Тогда строители использовали души павших товарищей, чтобы создать идеальное оружие — Иссушителя. Мир был спасён… но оружие обратилось против создателей. Цена победы оказалась слишком высока, и пережившие ту битву покинули проклятый мир, который сами и создали, чтобы начать с чистого листа. Они нашли ещё одно измерение, вторглись в него и почти уничтожили, но наконец осознали, что войной мира не добиться. Строители сложили оружие, однако годы войны привели их к упадку. Истощённые и видоизменённые местной едой, они забыли свои навыки и речь, превратившись в Странников Края. Именно такими их и нашёл их дальний потомок по имени Стив…

Битва с Иссушителем, холст, масло

Абзацы выше — не сюжет фильма. Это краткий пересказ лора игры Minecraft, а точнее, самых популярных и в основном подтверждённых теорий о прошлом её мира. Нормальный такой лор, слегка мрачный — то что надо как основа фильма для детей и подростков.

Увы, к A Minecraft Movie почти ничего из вышесказанного не имеет отношения. Не потому что создатели изменили канон или опровергли его, напротив, фильм до смешного «каноничен». Просто авторы не сочли нужным что-либо объяснять — игра же этим не занимается, верно? Всё равно в кино пойдут либо уже знакомые с ней взрослые, либо дети, которым можно любую лапшу на уши повесить. В общем, если вы не играли в Minecraft (или хотя бы не прочитали мою недавнюю статью о том, что в этой игре можно делать, и посмотрели видео и ссылки в ней), вам делать на этом киносеансе нечего.

А если совсем начистоту, там вообще лучше никому не показываться. Но верно и другое: полностью оценить степень беспросветности тьмы, которая неизбежно накроет развлекательный кинематограф с уже состоявшимся успехом этого фильма, можно только сходив на A Minecraft Movie в кино.

Главная злодейка копирует Гул’дана из вселенной Warcraft. Гигантский портал для вторжения тоже присутствует

Этот фильм чудовищен. У него пресный, скучный и рваный сценарий, части которого даже нейросеть могла бы написать лучше. Это само по себе удивительно, потому что под слоями метаиронии и отсылок скрывается фарсовый ремейк оригинального «Джуманджи» на костях сюжетной игры Minecraft Legends. Просто в отличие от обоих источников здесь нет ни ставок, ни личностного роста, ни серьёзного отношения кого угодно к самому себе, окружающим или зрителю. И кого волнует, что сиквелы «Джуманджи» про видеоигры уже сняты и Джек Блэк в них обоих играл? Да и официальные аудиокниги по Minecraft он тоже уже начитывал.

Из шести исполнителей главных ролей только половина не позорит партбилет гильдии киноактёров, и ни Джек Блэк, ни Джейсон Момоа в эту половину не входят. Эти двое попросту угорают на камеру 90% времени, разыгрывая никак не связанный с окружающим миром и почти эротический танец. Оба актёра даже не пытаются влиться в мир фильма, а на их лицах можно прочитать: «Ну и что вы мне сделаете?».

Но у Блэка помимо этого хотя бы есть функция человека-экспозиции, и вообще он… Стив . А вот что здесь делает Момоа, помимо сомнительных выходок, решительно непонятно. Его можно под корень вырезать из картины, и она станет только лучше. Ведь, кроме всего прочего, его герой — воплощение худших стереотипов о геймерах, что для фильма по игре попросту непростительно.

В «каноне» Стив и Алекс (из сцены после титров) — дефолтные мужской и женский аватары игрока. То есть Блэк вроде как играет зрителя! Ужас какой

Самое чудовищное: когда смотришь фильм в кинотеатре и пробиваешь лицо руками из-за пошлых, плоских и подчёркнуто «мы такие мета-мета» шуток, ты слышишь, как зрители вокруг в эти же моменты не просто не кринжуют, а устраивают стоячие овации, раскидывают попкорн по залу и выкрикивают одновременно со Стивом фразы из трейлеров, которые разошлись на тикток-мемы. И понимаешь, что либо ты, либо мир вокруг сошёл с ума.

Здесь очевиден поколенческий разрыв в восприятии юмора и в целом контента между теми, кому за тридцать, и теми, кто взрослел со смартфоном в руках во времена расцвета TikTok. Творящееся прямо сейчас в залах по всему миру безумие (в видео пара спойлеров), которое я испытал даже в совсем не англоговорящей Грузии, сравнимо с тем, что происходило во время премьеры «Мстителей: Финал» … хотя нет, в «Мстителях» понятны причины. Это сравнимо с перепоказами «Комнаты» Томми Вайсо , только с совсем бессмысленными моментами для выкриков. И поэтому смотреть этот фильм вне кинотеатров смысла нет. Именно безумный зал позволяет окончательно принять тот факт, что мы как вид обречены. И на эту картину, и на всё, что за ней последует.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит А когда ты думаешь, что хуже быть не может, Джек Блэк начинает петь. Без причины. Нет, это не мюзикл. Это настолько неуместно и тупо, что даже стоящие вокруг персонажи недоумевают: зачем, за что и почему так плохо

Как таковая игра и её креативный аспект в фильме особо не затрагиваются. Больше всего он похож на игру в первых пяти минутах завязки, когда Стив впервые попадает в этот мир, исследует его и упражняется в строительстве. После этого про творчество в игре вспоминают, только если нужно показать, что мальчик Генри вообще-то тоже креативный. При этом «экспозиция», в том числе насчёт условностей мира, лениво проговаривается напрямую, но явно зрителю, а не героям фильма (как и большая часть шуток), будто Стив на самом деле Дэдпул. Учитывая, насколько часто эти выкрики вырваны из повествования, Джек Блэк мог с тем же успехом кричать не «Это верстак!» или «Куриный наездник!», а, например: «Hadouken!» , — результат был бы почти такой же, что по смыслу, что по уместности.

Есть ли у фильма хорошие стороны? Есть. Для начала, он прекрасно подойдёт, чтобы пытать друзей. Возможно, они после этого перестанут быть вашими друзьями, но это уже ваши проблемы. Кроме того, он может ненадолго излечить депрессию: моя подруга, выйдя из зала, впервые за год произнесла, что любит жизнь… после того как пообещала мне дополнительные муки ада за такую подставу. Когда больше не нужно смотреть на кривляния дуэта Блэк — Момоа и сумасшедших тиктокеров в естественной среде обитания, жизнь и правда становится как-то светлее.

Удивительно, но даже причёска у Момоа в этом фильме ужасная

В фильме и правда есть парочка забавных сцен, одна из которых даже вроде как проходит тест Бехдель. Здесь также где-то четыре приличные шутки, отсылки к другим произведениям и множество фансервиса «для своих», включая очень душевную отсылку-посвящение покойному Technoblade . Наконец, здесь есть аж одна цельная и довольно смешная сюжетная ветка героини Дженнифер Кулидж. Правда, это второстепенная история, созданная для комической разрядки и без того комедийного (по мысли авторов) фильма, что лишь подчёркивает ужас основной картины.

Также хочется отметить работу тех, кто отвечал за визуал мира, декорации и музыку. Квадратный мир отлично выглядит, разве что персонажи периодически выпадают из «зелёнки», но это общая проблема современного кино . Её немного исправляет великолепный физический реквизит и декорации вроде брони, мечей и деревянных блоков, за которые отвечал оскароносный Грант Мейджор, художник-постановщик «Властелина колец». Звуки мира и NPC взяты из игры и звучат органично, а саундтрек щеголяет её же официальной музыкой от Дэниела «C418» Розенфелда и Лены Рейн.

Если задуматься, почти весь фильм, кроме сценария и двух главных актёров, вообще-то работает как положено. Но не позволяйте этим плюсам перевесить минусы. Сценарий и дуэт Блэка с Момоа настолько отвратительны, что топят всё остальное.

Улучшить фильм теоретически несложно. Выгнать Момоа, распределить остальных героев на креативные аспекты игры на более существенное время, выдать хоть кому-то из них личный квест, а Стива сделать квестодателем, который руководит обороной мира и даёт экспозицию, не перетягивая одеяло на себя. Места для кринжа останется предостаточно, но и смысла появится гораздо больше. Увы, если игра популяризует креативность, то фильм предпочитает гниение мозга

Кинокритики уничтожили A Minecraft Movie и были абсолютно правы. К сожалению, они не смогли в полной мере передать, насколько этот фильм ужасен. Его ужас, как и его юмор, заключается не в нём самом, а где-то в метаплоскости. Это классический «шитпост», созданный с полным пониманием современной индустрии развлечений: если сделать достаточно плохо, это наберёт такой «сарафан» в тиктоке, что заработаешь в десятки раз больше, чем если сделать хорошо. А обзоры критиков только подстегнут тех, кто захочет проверить, правда ли всё так плохо. Критики не просто правы, их рецензии были тщетной попыткой спасти ваши души и весь мир от засилья такого контента. Но «Minecraft в кино» уже стал самой кассовой премьерой в истории игровых экранизаций и, вероятно, соберёт миллиард долларов в прокате уже к концу месяца. А значит, боссы Warner Bros., скорее всего, даже не подумают что-то менять. Вы все. Мы все. В этом виноваты. И все мы обречены.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.