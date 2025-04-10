Обзор First Berserker: Khazan. Кипящий казан с фрустрирующей яростью

Последнее время корейские разработчики стабильно выступают в потрясающем жанре «се(у)льский соулсборн»: в 2023 году вышла отличная Lies of P, в прошлом году — неплохая Stellar Blade, а теперь настала пора First Berserker: Khazan. Сможет ли «Первый берсерк» растолкать мощными ручищами многочисленных конкурентов или бесславно затеряется на фоне десятков подобных проектов? Попробуем разобраться вместе.

Жанр : соулслайк Разработчик : Neople Издатель : NEXON Возрастной рейтинг : 16+ Перевод : субтитры Платформы : PС, XBox Series S|X, PS5 Играли на : PS5 Похоже на : Nioh; Wo Long: Fallen Dynasty; Lies of P First Berserker: Khazan переносит нас в мрачный фэнтезийный мир Арада, за восемьсот лет до событий Dungeon Fighter Online — легендарного MMO-битемапа, в который, конечно, никто из нас не играл. Игра рассказывает про могучего берсерка Хадзана, главного антагониста DFO, а в прошлом великого генерала, которого завистливый император обвинил в измене. Его лишили титулов, подвергли жестоким пыткам и обрекли на мучительную голодную смерть. Но Хадзан выжил благодаря средоточию тёмных духов, известному как Призрак Клинка. Демоническая сущность вселилась в тело опального героя и дала ему сверхъестественные силы и бессмертие. Так начался совместный путь мщения двух героев: одержимые разными целями, они заключают трудный, но необходимый обоим союз.

Возможно, фанаты DFO найдут здесь дополнительные слои, но рядовому игроку сюжет First Berserker покажется архетипической историей мести. Хадзан и его демонический напарник не бог весть какие глубокие персонажи, их мотивация понятна и очевидна, а красивые кат-сцены и по-анимешному эмоциональные и «внезапные» смены сторон служат лишь лёгким фоном к привычному игровому процессу.

Как положено прилежным ученикам, в Neople не стали выдумывать велосипед и собрали основу своей First Berserker из уже проверенных запчастей, которые унесли со складов как FromSoftware, так и других, более креативных коллег по цеху. Структуру мира позаимствовали из Nioh и Wo Long: игра разбита на отдельные основные и побочные (читай: повторно использованные основные) локации, которые кажутся извилистыми, большими и запутанными, но по факту прямолинейны и просты. Конечно, в них есть срезы и тайные тропки, которые стоит искать ради спрятанного лута. Есть и хаб, который зовут Расселина: в этом междумирье можно пообщаться со встреченными по пути персонажами, поторговать, сходить в Кузницу и выбрать следующее задание.

Игровой цикл, на первый взгляд, такой же, как в любом соулслайке: перемещаетесь от одной контрольной точки до другой, сражаетесь с неприятными, но преодолимыми врагами и копите местные души, называемые «лакрима». Успели донести очередную порцию лакримы до костра и не помереть? Отлично, её можно обменять на повышение уровня, вложившись в одну из привычных характеристик вроде выносливости или силы. Но потом First Berserker показывает, что авторы смогли собрать из привычных элементов что-то если не уникальное, то весьма занятное. Впрочем, далеко не всегда хорошее.

Так, в игре всего три вида оружия: клинок с топором, огромный двуручный дрын и копьё. У каждого свои особенности: копьё относительно универсально и позволяет отлично держать дистанцию с врагом, двуручник медленный, но наносит катастрофический урон, а пара железяк отлично подходит для тактики «подбежал-пошинковал-отбежал».

Опыт для апгрейда оружия идёт отдельно от лакримы и растёт прямо во время боя, причём сбросить распределение очков можно в любой момент, за что разработчикам отдельное спасибо. Потому что попробовать хочется если не всё, то многое, а для каждого оружия они припасли несколько веток прокачки: как с новыми приёмами, так и с чисто техническими штуками вроде уменьшения затрат выносливости на удар. Парирование и некоторые общие навыки находятся и вовсе в отдельной, четвёртой вкладке. Проблема в том, что это изобилие билдов ложное: мультиплеерных вторжений красных духов, как в Dark Souls, тут нет, обычные враги отваливаются от пары эффективных комбинаций, а боссы на них плевать хотели.

Не совсем удачно получилось и с экипировкой: она, как в Nioh, сыплется щедрыми цветными горами и автолевелится к текущему уровню персонажа, а потому менять её приходится регулярно, что часто лишает игру необходимой динамики. Сидеть и выбирать из десяти однотипных шлемов и тридцати амулетов надоедает уже на третьем часу, поэтому хочется нацепить на героя только самое красивое.

Единственный смысл этой чехарды разве что в сборе сетов: за предметы из одной коллекции First Berserker даёт порой заметные бонусы — посильнее, чем банальные «+5 к сопротивлению огню». Например, полный комплект брони даёт аж +15% урона против драконидов, а другой — кратно снижает расход выносливости на уворот. Контроль стамины вообще ключевая характеристика любого сражения, ведь обессиленному врагу, как в Sekiro, можно нанести фатальный удар. Если он и не убьёт, то покалечит от души.

First Berserker поначалу создаёт ложное ощущение равенства между уклонением и блоком, но вскоре понимаешь, что для успеха важно пользоваться обоими, желательно в нужный тайминг — тогда Хадзан не потеряет выносливости, а враг понесёт в ней урон. И всё идёт неплохо, но потом вы встречаете первого босса, который размазывает даже самого умелого Хадзана по арене несколько раз подряд, не моргнув глазом. А потом второго. И третьего. И пятого. Вытирать пол бравым генералом будут практически все, кого разработчики записали в последнюю арену каждой локации.

Боссы — главное достоинство и одновременно ахиллесова пята всей First Berserker: Khazan. С одной стороны, нельзя не восторгаться тем, насколько уникальными внешне, по стилю боя и количеству приёмов вышли боссы: от мерзкого пятиметрового йети и огромного змея до чудовищного дракона и демона с восьмиконечным шипастым колесом вместо ошейника. С другой — каждое сражение с главгадами превращается в занудную толкотню на истощение, а не поединок мастерства и хитрости.

Даже перекачавшись на добрые десять уровней выше рекомендуемого и взяв лучшее оружие, вы наносите противнику мизерный урон. Со способностью некоторых боссов полностью восстанавливать себе здоровье и переходить в новую, более агрессивную и неудобную фазу почти любое сражение превращается в долгое и утомительное ковыряние бетонных блоков долотом и зубилом. Учитывая дефицит эстусов и чудовищный урон от противников, цена ошибки предельно высока. Путей к победе остаётся лишь два: либо маниакально точное изучение того, как атакует противник, либо осторожное нарезание бесконечных кругов по арене с периодическими робкими тычками в свободные окошки.

На помощь себе можно призвать NPC-фантома, но проку от него, даже прокачанного, мало. Призрачный помощник, в худших традициях Лироя Дженкинса, способен лишь отвлечь босса на себя на двадцать-тридцать секунд, после чего бесславно погибает от первой же неблокируемой атаки. Ещё можно переключиться на лёгкий уровень сложности, но вернуться обратно игра не даст, а заодно заберёт возможность получения трофеев.

Разработчики, кажется, поняли масштаб проблемы и провели первую серию нерфов, но сильно легче не стало. А за пределами долгих и душных сражений с боссами игра ни в чём не блистает, хотя и не разочаровывает. Разве что неплохой, эклектичный визуальный стиль, сочетающий высокодетализированное окружение с анимешными селл-шейдинговыми моделями, порой порождает роскошные кадры. А благодаря грамотной работе разработчиков с движком, даже в жёстких заварушках FirstBerserker: Khazan не роняет на пол частоту кадров и выглядит брутально и сочно.

В First Berserker: Khazan впечатляющий мрачный мир, глубокая боевая система, любопытная история про месть и интересная прокачка. Но главная продающая фишка этой игры, роскошные битвы с боссами, получилась порой слишком фрустрирующей и утомительной, чтобы в полной мере ей насладиться. Если вы цените в жанре исключительно преодоление и давно научились превращать в сашими Генитиро с первого захода, возможно, эта игра именно для вас. Остальным лучше дождаться дополнения к Lies of P или кооперативной Elden Ring.

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