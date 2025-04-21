«Мне всегда нужны неожиданности и интриги». Интервью с писателем Евгением Гаглоевым

Сочинять истории для юных читателей — задача непростая. Придумать яркий, захватывающий мир, интересную магию и обаятельных героев, вместе с которыми захочется путешествовать по страницам книги, удаётся далеко не каждому. Один из отечественных фантастов, успешно работающих в этом направлении, — Евгений Гаглоев, известный по масштабному циклу о волшебном мире Санкт-Эринбурга. Евгений Гаглоев дал интервью HiFi-стримингу Звук , в котором предложил советы начинающим писателям, рассказал, как пишет боевые сцены и чем техническое образование помогает в писательстве. С их разрешения публикуем беседу с фантастом на нашем сайте.

Какой совет вы бы дали начинающим писателям?

Во-первых, много читать, потому что если вы не читаете книги, у вас просто не получится стать писателем. Во-вторых, много писать. Как раз тогда начинает формироваться тот самый авторский стиль, который будет отличать вас. Также важно следить за различными трендами, направлениями, чтобы быть в курсе того, что сейчас популярно. Постоянно держать руку на пульсе.

Потом, не делать больших пауз в работе, потому что даже если вы на несколько дней прекратите писательский процесс, будет очень сложно вернуть себя в рабочее состояние. В общем: много читать, много писать и не делать пауз в работе. И тогда, я думаю, у вас всё получится.

Как вы создаёте неожиданные повороты сюжета?

Это зависит исключительно от воображения. Я сам очень не люблю книги, где сюжет ровный и плоский как доска. Мне всегда нужны неожиданности и интриги, я придумываю такие повороты, которые шокировали бы меня самого.

Когда начинаешь представлять весь сюжет, в который ты втравил своих героев, те самые сюжетные крючки, цепляющие читателя, возникают сами собой. Как в сериалах, когда в конце каждой серии случается нечто такое, что заставляет тебя смотреть дальше. Я считаю, что с книгами то же самое.

Как у вас получается писать интересные боевые сцены?

Наверное, я мог бы работать постановщиком боевых сцен в кино, потому что у меня очень хорошо развито воображение. Я представляю локацию, где все происходит, представляю, какой там находится реквизит. И когда герои сталкиваются со злодеями, я начинаю рисовать в уме красивую боевую сцену с использованием этого реквизита, с прыжками по стенам, драками, трубами, мечами. Думаю, что воображение именно такой направленности очень помогает авторам в создании динамичных эпизодов схваток.

Какие у вас любимые места для работы и почему?

Я знаю, что многие авторы предпочитают работать в шумных кафетериях и барах, чтобы вокруг стояла движуха, постоянный гул. Но я не отношусь к их числу. Мне надо, чтобы было спокойно, комфортно, тепло, сытно и абсолютно тихо. Именно в такие моменты я начинаю придумывать те самые неожиданные повороты сюжета и красивые боевые сцены.

У вас техническое образование. Как это помогает в писательстве?

Я отлично разбираюсь во всём, что связано с электричеством, с промышленной электроникой, с различными приборами, автоматикой. Я знаю, что убойная сила тока для человека — это 0,1 ампера, и пару раз мне это пригодилось, когда я прописывал сцены убийства персонажей с помощью электричества. Ещё Стивен Кинг говорил, что автор должен писать о том, в чём он очень хорошо разбирается. Неслучайно у него большинство персонажей журналисты или писатели.

Иногда очень смешно читать сцены смерти, которые придумывают некоторые авторы. Например, в ванну бросают какой-то электрический прибор — а в квартире даже не гаснет свет. А я точно знаю, что в это время должно выбить автомат всему подъезду, а если автомат плохонький, то как минимум в той самой квартире.

Чего ждать от вашей новой книги?

Во второй части «Марголеаны» (юношеская хоррор-трилогия, действие которой разворачивается во вселенной самого масштабного цикла автора, «Мир Санкт-Эринбурга»; первый том под названием «Имя мне Тьма» вышел в 2024 году — прим. МирФ) нас ждёт бурное развитие всех сюжетных линий. Будет ещё страшнее и динамичнее. Многие герои попадут в очень опасные ситуации, и кое-кого спасти не удастся.

Это уже не просто зарисовка из жизни студентов, мы подойдём к настоящему триллеру. Могу гарантировать, что скучно не будет. Конечно, мы приблизимся к разгадке кое-каких тайн, но самый эпик припасён на третий том.

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